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Panay Panos Панай Панос


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 Microsoft по-тихому прекращает выпуск своих самых мощных ноутбутков 2
22.09.2023 «Отец» Windows 11 внезапно ушел из Microsoft: Ему сильно срезали финансирование 3
21.08.2023 «Дыра» в сверхпопулярном архиваторе WinRAR позволяет хакерам брать ПК под полный контроль 2
24.05.2023 Microsoft убьет WinRAR и 7-Zip 2
24.02.2022 Intel представила производительные процессоры для тонких и легких ноутбуков 2
29.10.2020 С привычной Windows 10 придется попрощаться. Ее интерфейс кардинально изменится 2
06.02.2020 В Microsoft начинаются масштабные перестановки с закрытием подразделений 2
07.10.2019 Гендиректор Microsoft: «Windows больше не главный наш продукт» 2
30.03.2018 В Microsoft кадровая революция. Увольняется глава подразделения Windows 2
19.05.2017 Новые планшеты Microsoft Surface Pro рассекречены еще до анонса. Фото 2
18.01.2016 Названа дата анонса последнего смартфона Microsoft Lumia 1
09.10.2015 У Apple появился конкурент. Главные итоги презентации Microsoft 1
17.08.2015 Microsoft готовит «убийцу» смартфонов-переростков. Характеристики 1
23.07.2015 Microsoft назначила крайнего по планшетам Surface и смартфонам Lumia 1
26.08.2014 Пользователи: Планшет Surface Pro 3 больно держать в руках из-за перегрева 1
20.05.2014 Microsoft выпустила гигантский планшет. ВИДЕО 1
01.03.2013 Планшет Microsoft Surface едет в Россию 2
09.02.2013 Microsoft приступила к продажам планшета Surface Pro 1
07.02.2013 Microsoft ответила на критику планшета Surface Pro 1

Публикаций - 19, упоминаний - 31

Panay Panos и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24829 18
Apple Inc 12256 5
Google LLC 11935 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 3
Microsoft Experiences and Devices - Microsoft Devices and Studios Engineering Group 18 2
Microsoft Windows and Devices - Microsoft Windows Live Engineering Group - Microsoft Operating Systems Engineering Group 20 2
Microsoft Windows Experience 10 2
Microsoft Cloud and AI Platform 3 2
Lenovo Group 2305 2
Nvidia Corp 3561 2
Intel Corporation 12301 2
X Corp - Twitter 2879 2
LG Electronics 3637 2
HP Inc. 5715 2
Microsoft EPIC - Microsoft Essential Products Inclusive Community 1 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Meta Platforms - Facebook 4464 1
Dell EMC 5049 1
Samsung Electronics 10365 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2575 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2068 1
Fujitsu 2047 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 624 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Belkin 49 1
Poly - Plantronics 137 1
GitHub 867 1
Check Point Software Technologies 769 1
Amazon Inc - Amazon.com 3043 1
Trend Micro 609 1
OpenAI 260 1
Carl Zeiss AG 304 3
EPIC Telecom Invest 205 1
Россети Ленэнерго 1700 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25949 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12384 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14605 9
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21152 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24655 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24728 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9524 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10116 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12629 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7790 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14746 4
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2135 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1410 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16335 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2610 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6093 3
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 719 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21748 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4956 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14003 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6979 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9826 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17352 3
Аксессуары 3962 3
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1865 3
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 173 3
Micorosft Windows Insider 134 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6116 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2001 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14081 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2998 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8574 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3809 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2812 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 2
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1238 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3277 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52513 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6127 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4681 2
Microsoft Surface - Планшет 433 14
Microsoft Windows 15882 13
Microsoft Surface Pro - планшет 126 8
Microsoft Windows 10 1803 6
Microsoft Hololens 74 5
Microsoft Windows 11 611 5
Google Android 14236 4
Apple iOS 7950 4
Microsoft Windows 10 Mobile - Microsoft Windows Mobile 10 92 4
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1305 4
Microsoft Windows 7 1984 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 692 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1385 3
Intel Core - Семейство процессоров 1216 3
Nokia PureView - Смартфон 111 3
Microsoft Azure 1427 2
Microsoft Surface Duo - Планшет 13 2
Microsoft Office 365 954 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1844 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 2
Microsoft Surface Phone 20 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1578 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 981 2
Apple iPad 3879 2
Intel x86 - архитектура процессора 1899 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 947 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 472 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 724 2
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 218 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 541 2
Google Play - Google Store - Android Market 3343 1
Apple macOS 2105 1
Microsoft Office 3808 1
Microsoft Surface Neo - Планшет 16 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 474 1
Microsoft Teams - MS Teams 572 1
StatCounter 412 1
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 319 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 205 8
Myerson Terry - Майерсон Терри 64 2
Foley Mary Jo - Фоли Мэри Джо 20 2
Jha Rajesh - Джа Раджеш 5 2
Zander Jason - Зандер Джейсон 7 2
Guthrie Scott - Гатри Скотт 28 1
Macdonald Brian - Макдональд Брайан 2 1
Shum Harry - Шам Гарри 7 1
Teper Jeff - Тепер Джефф 2 1
Belfiore Joe - Бельфиоре Джо 13 1
Megiddo Eran - Мегиддо Эран 2 1
Koenigsbauer Kirk - Кенигсбауэр Кирк 5 1
Kipman Alex - Кипман Алекс 8 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 570 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 1
Blass Evan - Бласс Эван 33 1
Walker Chris - Уокер Крис 7 1
Парахин Михаил 11 1
Mehdi Yusuf - Мехди Юсуф 15 1
Davuluri Pavan - Давулури Паван 2 1
Рошал Евгений. 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 148426 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52544 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17423 2
Канада 4919 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13399 1
Япония 13359 1
Германия - Федеративная Республика 12779 1
Франция - Французская Республика 7895 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3547 1
США - Нью-Йорк 3103 1
Сингапур - Республика 1869 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1753 1
Китай - Тайвань 4038 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1378 1
Новая Зеландия 721 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
США - Вашингтон - Редмонд 231 1
Финляндия - Финляндская Республика 3623 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 730 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5237 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1511 1
Ergonomics - Эргономика 1621 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1231 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24716 1
Философия - Philosophy 459 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5073 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 718 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14044 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 853 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2450 1
ZDnet 660 4
Business Insider - Бизнес инсайдер 247 3
The Verge - Издание 571 2
Windows Central 28 2
All Things Digital 167 2
Reddit 325 1
The Guardian - Британская газета 369 1
VentureBeat 90 1
Мобильные системы 117 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
BleepingComputer - Издание 368 1
IDC - International Data Corporation 4917 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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