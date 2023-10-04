Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197164
ИКТ 15211
Организации 11688
Ведомства 1504
Ассоциации 1104
Технологии 3580
Системы 26966
Персоны 85955
География 3097
Статьи 1578
Пресса 1299
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

Microsoft Surface Duo Планшет

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.10.2023 Гендиректор Microsoft: Google добился доминирования в интернете «гнусными методами» 1
04.08.2021 Революционная облачная Windows сломалась сразу после запуска. Сервис отключен на неопределенный срок 1
27.07.2021 Второй раз на те же грабли. Microsoft выпускает новый складной Android-смартфон, хотя прошлый был провальным 1
15.03.2021 Microsoft создает революционный Android-смартфон с двумя экранами. Видео 2
12.11.2020 Apple задумала уничтожить свой мини-планшет, заменив его на суперсовременный iPhone 1
13.08.2020 Microsoft Surface Duo: складной, но не гибкий фаблет 1
12.08.2020 Microsoft рассекретила цену своего первого Android-смартфона Surface Duo. Видео 1
14.02.2020 Microsoft показала свой секретный смартфон на Android. Он подвис во время презентации 1
06.02.2020 В Microsoft начинаются масштабные перестановки с закрытием подразделений 1
30.01.2020 Квартальная выручка Microsoft достигла $36,9 млрд на успехах Azure и Windows 1
28.10.2019 Рассекречены особенности будущей Windows 10X. Фото 1
07.10.2019 Гендиректор Microsoft: «Windows больше не главный наш продукт» 1
03.10.2019 Microsoft выпустила смартфон на Android и новую Windows 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Microsoft Surface Duo и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25700 13
Apple Inc 13077 5
HMD Global - Nokia 139 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 4
Google LLC 12613 3
X Corp - Twitter 2929 3
Huawei 4503 3
Qualcomm Technologies 1967 3
Samsung Electronics 11006 2
Lenovo Group 2427 2
Lenovo Motorola 3559 1
Microsoft More Personal Computing 9 1
Microsoft Productivity and Business Processes - подразделение "Бизнес и предприятие" 7 1
Microsoft Experiences and Devices - Microsoft Devices and Studios Engineering Group 18 1
Microsoft Windows and Devices - Microsoft Windows Live Engineering Group - Microsoft Operating Systems Engineering Group 28 1
Nvidia Corp 3951 1
Microsoft Windows Experience 10 1
Microsoft Cloud and AI Platform 3 1
Royole 5 1
Microsoft EPIC - Microsoft Essential Products Inclusive Community 1 1
Dell EMC 5169 1
Yandex - Яндекс 9110 1
Xiaomi 2192 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2164 1
Intel Corporation 12777 1
HP Inc. 5872 1
AMD - Advanced Micro Devices 4623 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 937 1
VK - Mail.ru Group 3591 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 293 1
EPIC Telecom Invest 211 1
Microsoft - LinkedIn 697 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5601 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26555 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28049 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8449 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15369 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13168 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22435 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13000 5
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 706 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10236 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24172 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27172 4
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2741 4
Gen V - кибератаки пятого поколения 1325 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17977 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3244 3
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1268 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6378 3
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 550 3
Электроника - Дисплей - FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей 156 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3621 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33190 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1484 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6177 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29564 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12822 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10588 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13769 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18225 2
Аксессуары 4251 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7852 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2495 2
Оповещение и уведомление - Notification 5811 2
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 530 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21792 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3906 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2537 2
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1392 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2346 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16920 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9192 1
Microsoft Surface - Планшет 448 10
Google Android 15166 9
Microsoft Windows 16804 9
Microsoft Windows 10 1932 7
Microsoft Windows 10 Mobile - Microsoft Windows Mobile 10 92 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2163 5
Microsoft Office 365 1036 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1925 4
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Samsung Galaxy Z TriFold - Серия смартфонов 117 4
Apple iOS 8542 4
Microsoft Surface Neo - Планшет 16 4
Microsoft Teams - MS Teams 665 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 3
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 360 3
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 151 3
Huawei Mate - серия смартфонов 444 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 515 3
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 127 2
StatCounter 473 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 852 2
Microsoft Surface Pro - планшет 129 2
Microsoft Surface EarBuds - Наушники 4 2
iFixit 33 2
Microsoft Surface Laptop 29 2
Microsoft Windows 98 452 2
Apple iPad 3997 2
Microsoft Windows 7 2006 2
Apple macOS 2392 2
Microsoft Azure 1516 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 734 2
Google - Gmail 1018 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 1
Microsoft Dynamics 365 143 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 161 1
Apple iPhone 12 242 1
Apple iPad mini 429 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1368 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 767 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 223 4
Panay Panos - Панай Панос 21 2
Blass Evan - Бласс Эван 36 1
Foley Mary Jo - Фоли Мэри Джо 20 1
Macdonald Brian - Макдональд Брайан 2 1
Teper Jeff - Тепер Джефф 2 1
Jha Rajesh - Джа Раджеш 5 1
Belfiore Joe - Бельфиоре Джо 13 1
Megiddo Eran - Мегиддо Эран 2 1
Koenigsbauer Kirk - Кенигсбауэр Кирк 5 1
Zander Jason - Зандер Джейсон 7 1
Manchester Scott - Манчестер Скотт 2 1
Prosser Jon - Проссер Джон 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 164761 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54485 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18983 2
Европа 24907 2
Финляндия - Финляндская Республика 3691 2
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 937 4
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1702 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27057 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8026 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6972 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1266 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15885 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 260 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8167 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5080 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53046 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3010 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1712 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1902 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1117 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1567 1
The Verge - Издание 613 4
Neowin 214 2
ZDnet 663 1
MacRumors 148 1
Wired - Издание 275 1
VentureBeat 90 1
Liliputing 76 1
Windows Central 36 1
Ice Universe - микроблог инсайдера 15 1
GizmoChina 169 1
Мобильные системы 118 1
The Register - The Register Hardware 1774 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8554 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454760, в очереди разбора - 727605.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще