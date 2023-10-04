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Microsoft Surface Duo Планшет
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 14, упоминаний - 15
Microsoft Surface Duo и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
|Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 293 1
|EPIC Telecom Invest 211 1
|Microsoft - LinkedIn 697 1
|The Verge - Издание 613 4
|Neowin 214 2
|ZDnet 663 1
|MacRumors 148 1
|Wired - Издание 275 1
|VentureBeat 90 1
|Liliputing 76 1
|Windows Central 36 1
|Ice Universe - микроблог инсайдера 15 1
|GizmoChina 169 1
|Мобильные системы 118 1
|The Register - The Register Hardware 1774 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454760, в очереди разбора - 727605.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454760, в очереди разбора - 727605.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.