Второй раз на те же грабли. Microsoft выпускает новый складной Android-смартфон, хотя прошлый был провальным

Microsoft приписывают стремление выпустить складной смартфон Surface Duo 2, как две капли воды похожий на первое поколение модели. Разница пока заключается только в наличии основного модуля камеры и более современного «железа». Оригинальный аппарат оказался провальным с точки зрения характеристик, дизайна корпуса и оптимизации программной части. К тому же, на старте он стоил дороже всех других флагманских смартфонов.

Дважды в одну реку

Корпорация Microsoft работает над смартфоном Surface Duo второго поколения – устройством с двумя экранами и складным корпусом. Как пишет Liliputing, неизвестный источник выложил в Сеть фотографии пока не анонсированного мобильника.

Если на снимках действительно изображен новый Surface Duo 2, то в плане внешности он недалеко ушел от оригинального мобильника образца октября 2019 г. Главное отличие экстерьера заключается в наличии гигантской основной камеры, тогда как у Surface Duo первого поколения ее не было вовсе. Специалисты Liliputing, назвали дизайн нового смартфона Microsoft «неуклюжим».

Судя по конструкции корпуса, общая концепция Surface Duo 2 не изменится по сравнению с первым поколением. В смартфоне сохранятся и широкие рамки экранов, и способ соединения двух половинок корпуса, из-за которого между дисплеями будет значительное расстояние.

Новый Surface Duo 2 больше похож на портативную приставку Nintendo DS, нежели чем на смартфон

Внешнего экрана у телефона по-прежнему нет, то есть пользоваться им можно будет только в раскрытом состоянии. Частично этот вопрос решает возможность поворота дисплеев на 360 градусов. Но если в первом Surface Duo такой способ работал из-за отсутствия тыльной камеры, то в Surface Duo 2 за счет сильно выступающего за пределы корпуса модуля пользоваться аппаратом в таком режиме может быть не очень удобно.

Впервые о ведущейся разработке Surface Duo второго поколения стало известно в марте 2021 г. Microsoft не стала подтверждать или опровергать эту информацию. На появление в интернете фотографий устройства корпорация тоже не отреагировала.

Оригинальный Surface Duo почти двухлетней давности

Surface Duo 2 станет вторым по счету смартфоном, выпущенным Microsoft с 2016 г., когда она продала мобильный бизнес Nokia финской HMD Global. Первым был как раз Surface Duo первого поколения.

«Железо» станет лучше

Microsoft анонсировала оригинальный Surface Duo в октябре 2019 г., но выпустила его спустя лишь почти целый год. На момент премьеры аппарат имел почти флагманское «железо», включая процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ.

Вероятно, в новом смартфоне Microsoft сделает ставку именно на камеру

Ко дню релиза телефон успел устареть морально, в особенности в плане процессора. По данным портала Windows Central, с новым Surface Duo 2 Microsoft свою ошибку не повторит и выпустит смартфон почти сразу после анонса.

На публике новый Surface Duo 2 может появиться в сентябре или октябре 2021 г. Его соберут на процессоре Qualcomm Snapdragon 888, одном из самых производительных мобильных чипов на июль 2021 г. Тыльная камера будет состоять из трех модулей (основной, телефото, и ультраширокий), возможности которых пока неизвестны. В целом, спецификации мобильника держатся в тайне, но источник утверждает, что он получит NFC-чип для оплаты товаров и услуг, сканер отпечатков пальцев в боковой кнопке включения и поддержку сотовых сетей пятого поколения (5G), которой не было в первом поколении.

Возможность 360-градусного вращения экранов - одна из особенностей Surface Duo

По информации The Verge, Microsoft также увеличит и размеры обоих дисплеев. Их диагональ вырастет, хоть и незначительно, что при наличии широких рамок может негативно сказаться на габаритах смартфона. В первом устройстве установлено два отдельных AMOLED-экрана на 5,6 дюйма каждый с разрешением 1800х1350 точек и соотношением сторон 4:3. В сумме они собираются в 8,1-дюймовую панель с пропорциями 3:2.

Снова Android

Как и первый Surface Duo, новый Surface Duo 2 будет работать на базе Google Android, пишет The Verge. Устанавливать Windows на этот смартфон Microsoft не станет, поскольку еще в 2017 г. она признала смерть Windows Mobile, и в настоящее время ни один производитель не выпускает устройства с этой операционкой, а разработчики не пишут под нее софт.

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Специалисты The Verge надеются, что прошивка Surface Duo 2 окажется не такой забагованной, как в случае с оригинальным Surface Duo. Этот мобильник действительно печально известен плохой оптимизацией своего софта.

Если Microsoft не уменьшит рамки экрана в своем новом мобильнике, покупателей он вряд ли заинтересует

Microsoft не смогла адаптировать Android для работы на устройстве с двумя экранами. В результате в феврале 2020 г. во время проходившего в прямом эфире показа возможностей аппарата смартфон буквально завис. Позже Microsoft выложила в Сеть запись, на которой момент с зависанием Surface Duo был вырезан. Его заменили кадрами, где аппарат исправно работает и не тормозит.

Сразу после релиза первые покупатели стали жаловаться на проблемы с переносом запущенных приложений с одного экрана смартфона на другой. Также у многих пользователей плохо работало приложение камеры – Microsoft устранила оба дефекта путем обновления прошивки.

У Surface Duo есть и ряд аппаратных дефектов. Владельцы остались очень недовольны качеством его корпуса, отлитого из пластика – он трескается около разъема зарядки. Еще один недостаток смартфона – его плохая ремонтопригодность. Профильный портал iFixit поставил ему всего 2 балла из 10 возможных, заявив, что если мобильник выйдет из строя, то будет проще купить новый, нежели ремонтировать имеющийся.

Вопрос цены остается открытым

Сколько Microsoft запросит за право владеть Surface Duo второго поколения, пока неясно. Оригинальный аппарат на момент релиза стоил $1400 (103,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 июля 2021 г.), не являясь при этом флагманом.

11 февраля 2021 г. Microsoft снизила его стоимость в США до $999 (73,7 тыс. руб.) и одновременно объявила о старте его продаж в Европе по цене от 1549 евро ($134,8 тыс. руб.). Смартфону полагается фирменный стилус Surface Slim Pen, но это дополнительный аксессуар стоимостью $107 (7900 руб.).

В России Surface Duo, как и другая аппаратная продукция Microsoft, не продается. Исключение составляют лишь приставки Xbox, аксессуары к ним и компьютерная периферия – мышки, клавиатуры и т. д.