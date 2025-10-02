Разделы

02.10.2025 40% ПК никогда не смогут обновиться до Windows 11. Десятки тысяч пользователей требуют продолжить поддержку Windows 10 1
01.10.2021 Выпущен уникальный смартфон-конструктор с гигантским сроком гарантии. Хозяева Samsung и Apple о таком только мечтают 1
27.07.2021 Второй раз на те же грабли. Microsoft выпускает новый складной Android-смартфон, хотя прошлый был провальным 1
01.04.2021 Apple годами сознательно продавала бракованные MacBook Pro 1
15.03.2021 Microsoft создает революционный Android-смартфон с двумя экранами. Видео 1
25.10.2019 Гибкий смартфон Samsung начал продаваться в России по бешеной цене 1
13.06.2019 С пользователя взяли $10 тыс. за ремонт совершенно исправного MacBook 1
03.05.2019 Как Apple зарабатывает деньги, запугивая пользователей iPhone 1
06.03.2019 Внезапная амнистия: Apple согласилась ремонтировать iPhone с неоригинальными батареями 1
05.10.2018 Apple сделала невозможным самостоятельный ремонт ее ноутбуков 1
23.07.2018 При поломке новых MacBook Pro данные спасти невозможно 1
18.04.2017 Главной причиной поломок Sony PlayStation 4 оказались тараканы 1
26.12.2016 Названы самые пригодные для ремонта смартфоны 2016 года 1
30.08.2016 Из-за «эпидемии отказов» iPhone на Apple посыпались массовые иски 1
16.05.2016 Каким будет Apple iPhone 7? Версия ZOOM 1
26.04.2016 В новом Macbook есть сигнал тревоги при несанкционированном ремонте 1
11.04.2016 Первый взгляд на iPhone SE 1
08.02.2016 Apple превратила в «кирпичи» тысячи iPhone 1
28.10.2013 Новыe MacBook Pro признаны непригодными для ремонта и апгрейда 1
02.11.2012 Ремонтники обнаружили в iPad mini дисплей Samsung 1
02.11.2012 Ремонтники обнаружили в iPad mini дисплей Samsung 1
26.09.2012 Apple: Облезающее покрытие iPhone 5 - это нормально 1
18.07.2012 ТВ-приставка Google Nexus Q: сомнительная дороговизна в 300 долларов 1
28.06.2012 Поставщик чипов для iPhone рвется в главный ГЛОНАСС-проект России 1
14.06.2012 Новый MacBook Pro: некоторые подробности о начинке 1
16.03.2012 В новом iPad найден дисплей производства компании Samsung 1
06.03.2012 ГЛОНАСС в iPhone подвергается дискриминации 1
16.08.2010 В новом смартфоне Motorola обнаружился 1-ГГц процессор 1
06.04.2010 Инженеры раскрыли тайну процессора Apple A4 1
05.04.2010 В iPad обнаружили мощную батарею, многослойный процессор и 256 МБ ОЗУ 1
14.09.2009 В iPod touch обнаружено место под видеокамеру 1

Apple Inc 12462 22
Samsung Electronics 10507 9
Qualcomm Technologies 1877 4
Microsoft Corporation 25077 3
Huawei 4124 2
Intel Corporation 12442 2
LG Electronics 3659 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5712 2
Sony 6596 2
Lenovo Motorola 3511 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 547 2
Toshiba Corporation 2940 2
HMD Global - Nokia 133 2
Google LLC 12109 2
TI - Texas Instruments Incorporated 819 2
Seagate Technology 749 1
DriveSavers 3 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13814 1
Xiaomi 1900 1
МегаФон 9648 1
Yandex - Яндекс 8181 1
HTC Corporation 1501 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 374 1
ZTE Corporation 761 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 410 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 992 1
Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 39 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1264 1
ДЦ ГеоСтар Навигация - КБ ГеоСтар Навигация 23 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2626 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Barclays 121 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Техноресурс 9 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5121 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1398 1
Судебная власть - Judicial power 2376 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 489 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25245 17
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21548 16
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8048 13
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12780 13
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9716 12
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10071 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8255 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14840 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12580 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14477 6
Gen V - кибератаки пятого поколения 1244 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6206 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2351 5
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3537 5
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2608 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 2094 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6265 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26721 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28676 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2302 3
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1289 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1552 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7576 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12820 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3070 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25619 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2209 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25303 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4050 3
Аксессуары 4056 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11076 3
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1095 3
Lightning 222 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3452 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22502 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1172 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16556 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1450 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4666 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17652 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7272 17
Apple MacBook - серия ноутбуков 996 8
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 439 7
Apple iPhone 6 4861 7
Apple iPad 3905 7
Apple MacBook Pro 532 6
Google Android 14512 5
Apple iOS 8145 4
Samsung Galaxy Note 696 4
Apple Touch ID 287 4
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 4
Apple iPhone 4 788 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1597 3
Apple iMac - Серия моноблоков 463 3
Apple iPhone 7 284 3
Apple iPhone 5 774 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1156 3
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 814 3
Samsung Galaxy 985 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3028 2
Microsoft Surface - Планшет 437 2
Microsoft Windows 16160 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1867 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2844 2
Intel Core - Семейство процессоров 1230 2
Microsoft Surface Duo - Планшет 13 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 193 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 475 2
Apple iPad mini 423 2
Apple iPod Touch 747 2
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 218 2
Qualcomm MDM 13 2
Apple 3D Touch 60 2
Imagination Technologies - PowerVR SGX - серия видеокарт 120 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5086 2
Apple iPod 1549 2
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 353 2
Broadcom BCM chip 65 2
Apple macOS 2192 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 360 1
Wiens Kyle - Вайнс Кайл 3 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 387 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 2
Benz Greg - Бенц Грег 3 1
Mailyan Violetta - Майлян Виолетта 6 1
Proctor Nathan - Проктор Нейтан 1 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 1
Salvatori Enrico - Сальватори Энрико 5 1
Taleshpour Mahan - Талешпур Махан 1 1
Esparza Reuben - Эспарза Рубен 1 1
Najarian Richard - Наджариан Ричард 2 1
Moskowitz Mark - Московиц Марк 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53059 10
Россия - РФ - Российская федерация 153796 9
США - Калифорния 4751 4
Южная Корея - Республика 6801 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17872 3
Европа 24540 3
Азия - Азиатский регион 5694 2
США - Калифорния - Купертино 272 2
Финляндия - Финляндская Республика 3644 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18315 1
Германия - Федеративная Республика 12868 1
Япония 13443 1
Европа Восточная 3116 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3578 1
Китай - Тайвань 4096 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1425 1
США - Пенсильвания 362 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 125 1
Франция - Французская Республика 7947 1
Нидерланды 3596 1
США - Делавэр 172 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7220 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7249 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5203 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1170 2
Apple Antennagate 8 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4249 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8208 1
Ergonomics - Эргономика 1662 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19934 1
Английский язык 6832 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25499 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6556 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 876 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 233 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1695 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8428 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4845 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1426 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 239 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 308 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2136 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 874 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4356 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 101 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14770 1
The Verge - Издание 587 3
MacRumors 141 3
AppleInsider 398 2
Ars Technica 434 2
ZDnet 662 1
Ubergizmo 7 1
iGeneration 1 1
Reddit 343 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1242 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 216 1
The Guardian - Британская газета 380 1
DigiTimes - Издание 1321 1
Windows Central 29 1
Liliputing 70 1
Kotaku 23 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 1
ifixit.org 1 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 174 1
