Apple годами сознательно продавала бракованные MacBook Pro

Apple в течение полутора лет умышленно продавала ноутбуки MacBook Pro с дефектом шлейфа матрицы экрана. Суд постановил, что она знала о данной проблеме еще до начала продаж – она должна была проявиться при всестороннем тестировании, которое проходят все устройства компании. В настоящее время эта проблема устранена, и в новых MacBook устанавливается качественный шлейф.

Apple виновата

Компания Apple сознательно на протяжении нескольких лет продавала свои ноутбуки с заведомо известной ей неисправностью дисплея. К такому выводу, как пишет портал MacRumors пришел судья окружного суда Северной Калифорнии (штат Калифорния, США) Эдвард Давила (Edward Davila), рассматривающий коллективный иск против компании.

В иске сказано, что в 2016-2017 гг. Apple продавала 13- и 15-дюймовые ноутбуки MacBook Pro с дефектным шлейфом подключения дисплейного модуля к системной плате. Он был слишком тонким, коротким и ненадежным, что со временем приводило к его повреждению и появлению на дисплее так называемого «эффекта сценического освещения» - неравномерной подсветки экрана.

У некоторых пользователей экран и вовсе выходил из строя, а поскольку шлейф несъемный, ремонт ноутбука выливался не просто в замену этого шлейфа и пару долларов, а в установку нового дисплея стоимостью несколько сотен долларов. Проблема стала массовой и получила народное название Flexgate.

Flexgate наглядно

Истцы утверждают, что Apple заранее знала о проблеме с кабелем, поскольку, по ее же собственным утверждениям, перед выпуском того или иного устройства она проводит его всестороннее тестирование. Проблема с кабелем, по их мнению, не могла не проявиться на этом этапе, а тестировщики не могли не доложить о выявленном дефекте.

Судья Эдвард Давила встал на сторону истцов. В своем обращении в суд они потребовали от Apple возместить им все расходы, понесенные на ремонт MacBook с Flexgate, а также все судебные издержки. Коллективный иск был подан от лица всех, кто купил в США ноутбуки MacBook Pro 2016 и 2017 годов выпуска.

Обман раскрылся

Свет на проблему Flexgate в MacBook Pro пролил портал iFixit – авторитетный ресурс по разборке различных гаджетов и тестированию их ремонтопригодности. Свою статью, описывающую дефект, он опубликовал 22 января 2019 г., после чего в Сети была размещена петиция к Apple с просьбой признать данную проблему и сделать услугу по ее устранению бесплатной.

Заменить отдельно шлейф экрана в MacBook Pro 2016 и 2017 нельзя

Apple никак не отреагировала на эту просьбу – вместо этого она запустила в серию MacBook Pro с немного измененным кабелем. По данным iFixit, он сохранил форму и толщину, но при этом стал на несколько миллиметров длиннее, что, по версии инженеров Apple, должно было решить проблему Flexgate.

Дефектный шлейф (слева) и его улучшенная версия

Когда именно Apple перешла к использованию новых кабелей, остается неизвестным, но, вероятно, она получала жалобы от пользователей на Flexgate и до публикации статьи в iFixit. В марте 2019 г. специалисты портала сообщили, что обнаружили удлиненные шлейфы в некоторых образцах MacBook Pro 2018 года выпуска.

Apple призналась

В мае 2019 г. Apple все-таки признала наличие Flexgate в ее MacBook Pro 2016 и 2017, но только в 13-дюймовых версиях, хотя на дефект жаловались и владельцы 15-дюймовых модификаций. На своем сайте она опубликовала запись, в которой заявила, что проблема коснулась лишь «очень незначительного процента» 13-дюймовых MacBook Pro, и добавила, что ремонт действительно будет бесплатным.

В своей публикации она указала, что дефект может встречаться в ноутбуках, приобретенных в период с октября 2016 по февраль 2018 гг. Другими словами, дефектные лэптопы находились в свободной продаже в течение полутора лет.

Заявление на сайте Apple

Такое решение Apple не устроило пострадавших пользователей. Коллективный иск, который рассматривал судья Эдвард Давила, был подан в мае 2020 г., ровно год спустя после признания Apple.

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Помимо требований по компенсации всех их расходов на ремонт, истцы настояли, чтобы Apple расширила программу бесплатного ремонта еще и ан 15-дюймовые MacBook Pro. Спустя еще почти год суд встал их сторону.

История еще не окончена

Коллективный иск против Apple подал Махан Талешпур (Mahan Taleshpour), представляющий большую группу потребителей. Он утверждает, что Apple «продолжает отрицать, что когда-либо был дефект в кабелях дисплея», настаивает на том, что она Apple даже пыталась уничтожить все доказательства наличия Flexgate.

По словам Талешпура, Apple намеренно удалила комментарии и темы о Flexgate со своего форума сообщества поддержки Apple, который часто служит местом для сбора информации о потенциальных проблемах с ее устройствами. Талешпур обвиняет Apple в удалении комментариев, в которых говорится о «Flexgate» и проблемах вокруг дисплея.

Юристы Apple возражают, заявляя, что Талешпур купил свой MacBook Pro в 2017 г. и использовал его без каких-либо проблем более трех лет, после чего подал коллективный судебный иск. Они также утверждают, что обвинение основано на ложных предположениях, а не на жестких фактах. В частности, с их слов, мнение о том, что предварительное тестирование устройства могло бы выявить проблему со шлейфом экрана, не соответствует действительности.

Судья Эдвард Давила утверждает, что если слова Талешпура об удалении информации о Flexgate окажутся правдой, это станет дополнительным доказательством того, что Apple знала об этой проблеме заранее, до отправки своих ноутбуков в магазины.

Другие gate-проблемы Apple

За последние 11 лет пользователи устройств Apple не раз сталкивались с проблемами, получавшими народные названия с приставкой «gate». Первый из них – это грандиозный скандал 2010 г. под названием Antennagate, когда аппаратная проблема с антенной в iPhone 4 стала причиной потери приема сотового сигнала при случайном замыкании антенны рукой. В итоге на специальной пресс-конференции основатель Apple Стив Джобс (Steve Jobs) предложил недовольным пользователям бесплатные чехлы для защиты от касания антенны.

Стив Джобс на конференции по поводу Antennagate

В 2014 г. в продажу поступил смартфон Apple iPhone 6, который, как оказалось, очень легко согнуть. Эту проблему нарекли Bendgate (bend – сгибать (англ.)), и Apple пришлось оправдываться, демонстрируя в Сети ролики с тестированием этих смартфонов на прочность.

Сверхгибкий iPhone 6

В следующих моделях iPhone Apple использовала другой материал корпуса, но Bendgate впоследствии стал проблемой многих производителей. Например, продающиеся в России смартфоны Xiaomi Redmi Note 10 и 10 Pro образца 2021 г. можно не то что погнуть, а буквально сломать пополам голыми руками, притом без особых усилий.

Bendgate по-китайски. Redmi Note 10 сгибать нельзя

Еще одной проблемой Apple стало умышленное постепенное замедление старых iPhone по мере их использования якобы для продления жизни аккумулятора и улучшения автономности устройств. Она носит название Batterygate, и для Apple она стала наиболее серьезной среди всех gate-дефектов, поскольку повлекла за собой многомиллионные траты. В марте 2020 г. CNews писал, что Apple согласилась выплатить сумму до $500 млн владельцам iPhone серий 6 и 7 в США в рамках компенсаций по иску о замедлении работы смартфонов. Большинство получили $25, некоторые до $3500, и $90 млн получили адвокаты истцов.