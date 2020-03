Apple заплатит полмиллиарда долларов владельцам старых iPhone

Финал «Беттеригейта»

Компания Apple выразила предварительное согласие на выплату суммы в размере не менее $310 млн и не более $500 млн в рамках судебной сделки по коллективному иску о «замедлении» работы смартфонов iPhone старых моделей. В случае положительного вердикта по сделке в суде, компания произведет выплаты небольших сумм всем владельцам соответствующих моделей iPhone в США, а также выплатит компенсации всем подписавшимся под коллективным иском и оплатит гонорары адвокатам истцов.

Предложение об урегулировании десятков коллективных исков, поданных в 2017-2018 гг. и позже объединенных в единый иск, уже подано в федеральный суд Калифорнии и ожидает окончательного одобрения суда, сообщил портал Bloomberg Law.

Первые судебные иски против Apple с обвинениями в замедлении работы старых iPhone после выпуска новых моделей были поданы еще в 2017 г. В прессе США скандал даже получил собственное название Apple Batterygate. Министерство юстиции США объявило о проведении собственного расследования в 2018 г.

В декабре 2017 г. CNews сообщил о том, что иск одной из жительниц Калифорнии против Apple был подан иск почти на $1 трлн. Другая гражданка США потребовала от компании «всего» $100 млн. Обе обвинили Apple в введении клиентов в заблуждение и несправедливой конкуренции.

В декабре 2017 г. CNews также сообщил о том, что компания Apple, известная своей нелюбовью к признанию своих ошибок, была вынуждена опубликовать на своем сайте официальные извинения за умышленное снижение производительности старых моделей смартфонов iPhone программными средствами. Тогда же компания пообещала не практиковать такие приемы в будущем.

Кто и на какие компенсации может рассчитывать

Ожидается, что в рамках договоренности Apple предложит сумму в размере $25 владельцам смартфонов компании из линеек iPhone 6 и iPhone 7, производительность которых преднамеренно ограничивалась в тайне от пользователя ради продления срока службы батареи устройства.

Смартфоны Apple iPhone 6s, 6s Plus, 6 и 6 Plus

В список будут включены все нынешние или бывшие владельцы моделей iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus или SE с операционной системой iOS версии 10.2.1 или более поздней, а также владельцы iPhone 7 и 7 Plus, использовавшие до декабря 2017 г. iOS версии 11.2 или более поздней. Выплаты имеют отношение только к жителям США.

Копия триллионного иска жительницы Калифорнии

Ряд истцов, подписавшихся под коллективным иском к Apple, также получит компенсацию в сумме $1500 или $3500. Примерно $90 млн будет выплачено адвокатам истцов.

Минимальная сумма компенсационных выплат установлена на уровне $310 млн, так что сумма минимального платежа может возрасти – если за получением компенсации обратится небольшое число владельцев iPhone. И напротив: если общая сумма платежей достигнет верхнего ограничения в $500 млн, владельцы iPhone получат меньшую компенсацию.

Причины скандала

Apple представила обновление iOS с динамическим перераспределением максимальной производительности «ради предотвращения непредвиденных отключений iPhone» из-за снижения производительности в результате деградации батарей.

Замена батареи на новую возвращает производительность iPhone

Изначально такая практика применялась в отношении iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE с обновлением iOS 10.2.1. Изначально нововведение было встречено позитивно, поскольку в результате «значительным образом снизилось число случаев самопроизвольного отключения аппаратов». В итоге в Apple решили расширить эту практику и обеспечили аналогичный алгоритм для iPhone 7 и iPhone 7 Plus в новейшем обновлении iOS 11.2.

Перераспределение пиковой нагрузки предсказуемо приводило к «снижению скорости загрузки приложений и иным снижениям производительности», как позже признали в Apple. Именно это и стало причиной подачи массовых исков недовольными пользователями.

Окончательно вопрос был закрыт в марте 2018 г. после выпуска крупного обновления iOS до версии 11.3. В нем, в частности, появился расширенный доступ к мониторингу состояния аккумулятора и производительности iPhone с возможностью более тонкой настройки.

Apple извиняется чрезвычайно редко

Публичные извинения от компании Apple – большая редкость и экстраординарное событие. Apple не приносила своих извинений даже в более серьезных обстоятельствах.

Например, грандиозный скандал 2010 года под названием Antennagate – когда аппаратная проблема с антенной в iPhone 4 стала причиной потери приема сотового сигнала при случайном замыкании антенны рукой. В итоге на специальной пресс-конференции Стив Джобс (Steve Jobs) предложил недовольным пользователям бесплатные чехлы для защиты от касания антенны.

Стив Джобс на пресс-конференции по поводу скандала Antennagate

Не было извинений и в 2012 году, когда у части новеньких iPhone 5 черного цвета через некоторое время облезало анодированное покрытие корпуса.

Никаких извинений также не последовало после провального анонса Apple Maps в 2012 г.

В случае с извинениями за снижение производительности старых iPhone программными средствами, в Apple просили прощения за преднамеренные действия без оповещения пользователей. То есть, по факту Apple извинилась не «за баг, а за фичу».

Для решения пользовательских проблем с конца января по декабрь 2018 г. Apple снизила стоимость замены батареи без гарантии для владельцев всех смартфонов iPhone 6 и более поздних версий на $50 до $29.

Эхо Apple Batterygate в мире

Проблемы с замедлением производительности старых iPhone были замечены пользователями не только в США. Судебное расследование проводилось также властями Франции и Италии.

В феврале 2020 г. власти Франции обязали Apple выплатить штраф в размере 25 млн евро.