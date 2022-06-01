Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Bug Баг Запись в системе отслеживания ошибок ПО Программный сбой Программная ошибка Ошибка программного обеспечения
Публикаций - 775, упоминаний - 987
Bug упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1186251, в очереди разбора - 958881.
Создано именных указателей - 79765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1186251, в очереди разбора - 958881.
Создано именных указателей - 79765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru