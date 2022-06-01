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Bug Баг Запись в системе отслеживания ошибок ПО Программный сбой Программная ошибка Ошибка программного обеспечения



01.06.2022 BI.ZONE открыла предварительную регистрацию на платформе bug bounty
27.05.2022 Государственные хакеры набросились на Android и Chrome из-за незакрытых «дыр» нулевого дня
13.04.2022 Брешь во фреймворке Java Spring распахнула хакерам прямой путь к ПК с созданными с его помощью приложениями
04.04.2022 BI.ZONE запускает платформу для программ Bug Bounty
17.03.2022 Знаменитый сервис «белых» хакеров отключил пользователей из России и Белоруссии и «зажал» их премии
09.03.2022 Новейшие процессоры Intel, которых лишили россиян, оказались насквозь «дырявыми»
18.02.2022 Брешь в популярном ПО открыла путь к захвату ПК на Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora
09.02.2022 В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера
04.02.2022 Intel: В «дырах» наших процессоров виновата AMD
03.02.2022 «Вконтакте» масштабирует Bug Bounty в рамках глобальной программы защиты данных VK Protect: исследователи безопасности получат до 1,5 млн руб.
30.12.2021 Мировая медицина работает на древних «дырявых» операционках. Данные пациентов утекают гигабайтами
15.12.2021 Брешь в Apache грозит сверхмасштабными атаками на сервисы Apple, Twitter, Minecraft
13.10.2021 Брешь в облаке Microsoft Azure поставила под угрозу тысячи баз данных пользователей
21.09.2021 В игровых ПК найдена брешь, открывающая хакерам доступ к ядру ОС
01.09.2021 В библиотеке OpenSSL найден тривиальный баг, который стал «проблемой для большей части интернета»
27.08.2021 BlackBerry неохотно и с задержкой в 4 месяца исправила 9-балльную брешь в своей ОС
05.08.2021 Разработчики: ядро Linux слишком «дырявое», его нужно переписать с нуля
27.07.2021 Microsoft не смогла с первого раза исправить уязвимость PrintNightmare
26.07.2021 Microsoft выплатила $13,6 млн исследователям по кибербезопасности в рамках программ Bug Bounty за 2020 год
22.07.2021 В Windows 10 и Windows 11 зияет брешь, позволяющая кому угодно получить права админа. Как защититься
22.07.2021 В каждом приложении для Android в среднем есть 39 «дыр». Виноват Open Source
21.07.2021 Гигантские «дыры» в Linux вызывают крах системы и позволяют запускать любой код. Под угрозой Debian, Ubuntu, Red Hat
05.07.2021 В Windows найдена роскошная «дыра». Чтобы защититься от хакеров, нужно «сломать» свои принтеры
02.06.2021 Найдены десятки «дыр» в стандартном ПО для устройств интернета вещей
10.05.2021 Власти США в панике из-за «дыр» в Microsoft Exchange
12.04.2021 В оборудовании Cisco найден критический баг, который не будут исправлять
15.02.2021 В штатном антивирусе Windows 12 лет зияла брешь для захвата ПК
10.02.2021 В криптобиблиотеке для Linux и macOS нашлась предельно простая для использования брешь
29.12.2020 Microsoft придумала, как вылечить Windows 10 от «забывчивости» паролей
25.11.2020 Два «детских» бага в TikTok позволяли красть аккаунты в один клик
28.09.2020 В WhatsApp нашелся комплект «дыр» для атак на любой вкус
11.06.2020 Баг Windows 10 «ломает» USB-порт. Microsoft предложила решение проблемы
21.04.2020 Microsoft залатала более сотни опасных дыр в Windows, Office и Explorer
27.02.2020 Из-за «дыр» в Wi-Fi iPhone, Samsung и Xiaomi можно перехватывать чужую переписку
05.02.2020 Брешь в Linux и macOS превращает любого пользователя в админа системы
30.12.2019 Неизвестные выводят из строя устройства Cisco с помощью старого «бага»
21.08.2019 Intel закрыл 8 «дыр» в своем ПО
09.08.2019 В бортсистеме Boeing 787 найдена «дыра», через которую можно атаковать самолет
02.08.2019 В системе реального времени VxWorks 13 лет живут шесть «дыр». В опасности миллиарды устройств по всему миру
25.06.2019 Баг в Windows 10 не дает ПК «уснуть»

Публикаций - 775, упоминаний - 987

Bug упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 226
Microsoft Corporation 22497 215
Apple Inc 10683 140
Google LLC 10352 134
Галактика - Корпорация 1077 65
Intel Corporation 11262 63
Twitter 2493 60
Meta Platforms - Facebook 4267 58
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 54
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 46
AMD - Advanced Micro Devices 3661 38
GitHub 487 37
Samsung Electronics 9333 36
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 30
Cisco Systems 4720 26
Oracle Corporation 6035 25
Yandex - Яндекс 5015 25
Adobe Systems 1443 24
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 23
Check Point Software Technologies 694 22
Telegram Group 805 21
IBM - International Business Machines Corp 8941 21
VK - Mail.ru Group 3057 20
Huawei 3222 20
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 20
HP Inc. 5313 19
Red Hat 1183 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 17
Nvidia Corp 3118 16
Sony 6145 16
Amazon Inc - Amazon.com 2650 16
Элемент ГК - Elementec 1523 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 14
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 13
Lenovo Group 2077 13
Dell EMC 4736 13
Qualcomm Technologies 1639 13
Qualys 49 12
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 12
Digital Security - Диджитал Секьюрити 169 12
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 48
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 42
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 19
Точка 1820 19
Открытие ФК 2713 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 9
Самолёт ГК 216 9
Май - Российская торговая компания 416 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 6
Резонанс НПП 94 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 5
Почта России ПАО 1853 5
Лента - Сеть розничной торговли 912 5
Lockheed Martin 730 5
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда 33 5
Royal Dutch Shell - Шелл 184 5
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 4
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор 25 4
Tesla Motors 285 4
Visa International 1809 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 4
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 4
Boeing 957 3
Uber 287 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 3
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 3
Альфа-Банк 1476 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 3
ГПБ - Газпромбанк 842 3
LinkedIn 558 3
Abbott Laboratories 11 2
eBay Inc 1576 2
HeadHunter Group - HH Group 423 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 2
Lyft - агрегатор такси 17 2
Яндекс.Такси 304 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 59
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 38
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 21
Правительство РФ 8292 18
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 17
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 13
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 12
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 9
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 9
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 7
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 7
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 5
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 5
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 5
Президент Российской Федерации 3770 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 3
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 75 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 2
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 7
ASF - Apache Software Foundation 98 5
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 5
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 3
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 8 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 2
ГИС-Ассоциация 231 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 0 1
Russian Open Source Foundation 3 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
CIS - Center for Internet Security 5 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 22 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 9 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 530
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 519
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 267
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 248
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 1081 239
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 213
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 186
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 139
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 132
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 121
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Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 61
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Россия - РФ - Российская федерация 108428 270
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Млечный Путь - Наша Галактика 477 43
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Германия - Федеративная Республика 8903 36
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 26
Франция - Французская Республика 5665 25
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 25
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 21
Россия - ДФО - Приморский край - Находка 289 20
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Италия - Итальянская Республика 3310 17
Южная Корея - Республика 4394 16
Беларусь - Белоруссия 3525 13
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Австралия - Австралийский Союз 2791 12
Израиль 1756 12
Украина 6212 11
Китай - Тайвань 2115 11
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IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 9
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 7
РАН - Российская академия наук 1397 7
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 6
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 66 5
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 3
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 34 3
LIGO - Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory - лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория. 0 3
Columbia University - Колумбийский университет 143 2
ИНИОН - Институт научной информации по общественным наукам РАН РФ 4 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 77 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 199 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 2
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 14 2
Академия наук СССР - АН СССР 33 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 143 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 83 2
University of Oxford - Оксфордский университет 188 2
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 82 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 2
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 5 2
University of Toronto - Университет Торонто 95 2
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 30 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 99 1
Queen's University Belfast - Королевский университет Белфаст - Университет Квинс в Белфасте 0 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 11 1
University of St Andrews - st-andrews - Сент-Эндрюсский университет 4 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
Cornell University - Корнеллский университет 135 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 51 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 6 1
CSU - Cal State - California State University - Университета штата Калифорния 8 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 52 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 49
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