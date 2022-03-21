Астрономия Космос Чёрная дыра Black hole
Одна из самых массивных чёрных дыр во Вселенной по сравнению с нашей Солнечной системой.
В 1960-е годы советский физик-теоретик Игорь Новиков, исходя из теории относительности Эйнштейна, пришел к выводу, что в космосе должны быть объекты, противоположные по свойствам черным дырам. Он назвал их белыми дырами. Белые дыры в точности противоположны черным: они выталкивают все и ничто не может в них войти. На другом конце черной дыры может быть белая дыра. Вся материя и информация, поглощенная черной дырой, выбрасывается белой дырой в другую вселенную, причем из будущего в прошлое. Белая дыра — это обращенная во времени черная дыра. Белые дыры могут объяснить Большой Взрыв, когда спонтанно появилось огромное количество вещества и энергии. Большой Взрыв мог быть результатом взрыва белой дыры, который предположительно извергал всю материю и информацию, поглощенную черной дырой.
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