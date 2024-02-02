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Астрономия Космос Чёрная дыра Black hole
Одна из самых массивных чёрных дыр во Вселенной по сравнению с нашей Солнечной системой.
В 1960-е годы советский физик-теоретик Игорь Новиков, исходя из теории относительности Эйнштейна, пришел к выводу, что в космосе должны быть объекты, противоположные по свойствам черным дырам. Он назвал их белыми дырами. Белые дыры в точности противоположны черным: они выталкивают все и ничто не может в них войти. На другом конце черной дыры может быть белая дыра. Вся материя и информация, поглощенная черной дырой, выбрасывается белой дырой в другую вселенную, причем из будущего в прошлое. Белая дыра — это обращенная во времени черная дыра. Белые дыры могут объяснить Большой Взрыв, когда спонтанно появилось огромное количество вещества и энергии. Большой Взрыв мог быть результатом взрыва белой дыры, который предположительно извергал всю материю и информацию, поглощенную черной дырой.
СОБЫТИЯ
|02.02.2024
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Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
й дыры и выяснить, что она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца Астрономы впервые обнаружили черную дыру в галактике, используя метод, который имитирует свет, проходящий через Вселенную
|17.01.2024
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Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?
ишком близко к сверхмассивной черной дыре и разрывается на части приливными силами, окружающими эту черную дыру. Процесс на самом деле происходит очень быстро — он занимает максимум несколько ч
|22.11.2023
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Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары
магнитную энергию, которую с Земли можно увидеть в разные телескопы в тот момент, когда он падает в черную дыру. Когда вспышки энергии очень яркие, их называют квазарами. Художественная интерпр
|07.07.2023
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Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики
erKAT, где нанесена цветовая кодировка углов положения радиальных нитей Как и другие сверхмассивные черные дыры, Sgr A * время от времени поглощает материю, а затем из нее извергается сильно на
|29.05.2023
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Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?
лжительность жизни галактик насчитывает миллиарды лет, а большинство из них содержит сверхмассивную черную дыру, исследователи сделали вывод, что и выбор правильных типов галактик для анализа о
|28.11.2022
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Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей
ыр с помощью обычных оптических телескопов, изучающих объекты в видимом свете.Астрономы обычно ищут черные дыры в невидимых длинах волн или наблюдают за их воздействием на объекты поблизости. <
|14.11.2022
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Странное поведение черной дыры: она поглотила звезду и выплюнула ее обратно
нца.Прошло почти четыре года, и телескопы зафиксировали в этом месте еще одну вспышку, хотя рядом с черной дырой не было новых объектов. Астрономы столкнулись с чем-то необычным. Сотрудники Гар
|27.06.2022
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Находка астрономов — ключ к тайнам сверхмассивной черной дыры в Млечном пути
и в будущем они с ней сольются. При этом каждый из карликов, вероятно, содержит в центре массивную черную дыру, в десятки или сотни тысяч раз превышающую массу Солнца, и ей тоже в будущем пред
|21.03.2022
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Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр
ли оказаться близко друг к другу как в двойной звездной системе или далеко, как в тройной системе с черной дырой. В последнем случае звезды должны были двигаться по широкой орбите с угловым рас
|09.02.2022
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В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера
в 2014 году в шаровом звездном скоплении B023-G078 в галактике М31 был обнаружен объект, похожий на черную дыру среднего размера, но потребовалось несколько лет, чтобы доказать, что это действи
|31.01.2022
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Астрономы впервые увидели, как рождается черная дыра
ачит, что большая часть вещества звезды разлетается, как при взрыве сверхновой, а не схлопывается в черную дыру. Также есть вероятность, что гамма-всплески регистрируются, когда при взрыве свер
|01.09.2021
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Астрономы узнали, как накормить черную дыру
на удалении примерно 40 миллионов световых лет от Земли и содержит в центре активную сверхмассивную черную дыру. На комбинированных изображениях с космического телескопа Хаббл, Очень большого т
|16.07.2020
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Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии
не огромного масштаба — с ней справится лишь очень продвинутая в технологическом плане цивилизация. Черные дыры могут служить источником энергии, но до недавнего времени эту теорию не удавалось
|21.02.2017
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Ученые впервые создают портрет черной дыры
диоисточник в центре Млечного Пути, который предположительно является черной дырой. Непосредственно черную дыру сфотографировать нельзя, однако телескопы могут захватить свет, окружающий ее у г
|23.03.2015
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Коллайдер может найти параллельные миры
М. Халил (Mohammed M. Khalil) утверждают, что с помощью Большого адронного коллайдера (БАК) можно обнаружить параллельные вселенные. Признаком существования параллельных миров могут быть миниатюрные черные дыры на определенном энергетическом уровне. Обнаружение таких миниатюрных черных дыр поддержит теорию струн и связанные с ней модели, которые предсказывают существование дополнительных и
|27.10.2014
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Черные дыры разогревают Вселенную
коплений галактик Как оказалось, в скоплениях функционирует сложная система: остывающий газ питает черную дыру, которая в ответ надувает пузыри плазмы, а те в свою очередь формируют турбулентн
|14.10.2014
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"Радиоастрон" обнаружил пятна возле черной дыры
не может детально изучить явление. Тем не менее, подструктуры позволяют подробнее исследовать саму черную дыру, в частности более точно определить ее границы.Композитное изображение Стрельца A
|24.09.2014
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Черные дыры не существуют?
зда при этом также лишается и массы. Таким образом, она не может сжаться в сингулярность и создать черную дыру. Проще говоря, перед моментом, когда умирающая звезда должна сформировать че
|20.09.2013
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Прощай Большой Взрыв: Вселенная родилась в черной дыре?
й. Самые массивные четырехмерные звезды в конце жизни будут взрываться сверхновыми и превращаться в черную дыру. В свою очередь, четырехмерная дыра обладала бы горизонтом событий, как и трехмер
|21.06.2013
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Черная дыра отказывается поглощать космическую пыль
значительный отток прохладной космической пыли из аккреционного диска, поглощаемого находящейся там черной дырой. Это удивительное открытие бросает вызов современным теориям и демонстрирует, чт
|18.06.2013
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Разгадана тайна рентгеновского излучения черных дыр
высокая энергия «жесткого» излучения не только возможный, но неизбежный результат втягивания газа в черную дыру. «Черные дыры действительно необычные космические объекты с чрезвычайно высокой т
|13.03.2013
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Недавняя встреча: Млечный путь пережил столкновение с черной дырой
ричину этого «фейерверка» - это было столкновение черной дыры-ядра небольшой галактики с гигантской черной дырой в центре Млечного Пути. Намеками на столкновение черных дыр являются несколько о
|07.02.2013
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Черная дыра поглощает мегаоблако межзвездного газа
вится в процессе наблюдения за этим космическим явлением. Но ожидается, что не все облако попадет в черную дыру, а только половина, остальная часть будет выброшена в пространство. Часть облака,
|19.12.2012
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Белые карлики притворяются черными дырами
ария. Вспышка XRF111111 была очень яркой, и астрономы решили, что эти рентгеновские лучи исходят от черной дыры. Но более глубокое исследование показало, что это был белый карлик. Белые карлики
|13.12.2012
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Свойства черной дыры: и жидкость, и твердое тело
етсятеоретическим моделированием, чтобы лучше понять их физику. Он считает, что можно рассматривать черную дыру как частицу. Частица в принципе не имеет размера - это точка. Если придать ей доп
|30.11.2012
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Гигантская черная дыра бьет по модели эволюции галактик
Группа астрономов во главе с Ремко ван ден Бошем из Института Макса Планка (MPIA) обнаружила черную дыру, само существование которой может потрясти основы современных моделей эволюции га
|29.10.2012
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Обнаружена сверхмассивная черная дыра "в миниатюре"
в центре хорошо известной спиральной галактики NGC 4178 в зодиакальном созвездии Дева. Миниатюрную черную дыру наблюдала орбитальная рентгеновская автоматическая лаборатория Чандра, принадлежа
|09.10.2012
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Звезда с короткой орбитой проверит теорию Эйнштейна
Астрономы сообщают о примечательной звезде, вращающейся вокруг черной дыры в центре нашей галактики Млечный Путь. Ее особенность – самая короткая орбита: за 11.5 лет она успевает пройти полный путь вокруг черной дыры. Исследование опубликовано в жур
|05.10.2012
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В звездных скоплениях может спрятаться больше одной черной дыры
астера, так как массивные звезды быстро прошли свой жизненный цикл. Моделирование показало, что эти черные дыры падали по направлению к центру кластера, а затем начинали гравитационный танец др
|04.10.2012
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Радиус черной дыры: ученые узнали "точку невозврата"
й: через нее можно выйти, но зайти обратно невозможно. Однако не все вещество может сразу попасть в черную дыру - перед горизонтом событий обычно образуется "затор" из космической пыли и газа,
|26.09.2012
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Черные дыры показали ученым границы массы фотонов
Университета Миссисипи. Схематическое изображение эффекта "бомбы" в черной дыре. Волны, брошенные в черную дыру, могут усиливаться при отражении, забирая энергию вращения и останавливая черн
|27.08.2012
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Странный ритуал: черная дыра светится раз в год
Сориа считает иначе. Он подозревает, что свечение вызывается именно материей, ежегодно падающей на черную дыру. Это дает возможность объяснить странную регулярность падения: по мнению Сориа, у
|09.07.2012
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Средняя черная дыра наконец найдена
копом Compact Array, объявили в последнем номере журнала Science, что им наконец удалось обнаружить черную дыру "среднего веса". До сих пор астрономы находили только сверхмассивные черные дыры,
|21.06.2012
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Черные дыры станут детекторами элементарных частиц
при Венском технологическом Университете Даниэл Грумиллер и Габриэла Бокану предложили использовать черные дыры для обнаружения новых элементарных частиц. Строго говоря, речь пока идет только о
|06.06.2012
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Галактики иногда выбрасывают черные дыры вон
столкновения. Согласно ей, каждая из столкнувшихся галактик располагала собственной сверхмассивной черной дырой. При столкновении столкнулись и черные дыры. Они слились в одну, но удар породил
|01.06.2012
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Охотник за черными дырами готовится к старту
В этом месяце НАСА планирует запустить в космос "охотника за черными дырами" – гамма-обсерваторию, которая будет нацелена на поиск объектов и событий с экстремальными плотностями, температурами и энергиями излучения – то есть, в первую очередь, черных ды
|31.05.2012
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Миллион лет назад Млечный Путь "плевался" гамма-лучами
ики, центр которых сияет. Это сияние вызвано излучением вещества, чересчур стремительно падающего в черную дыру. Активные галактики достаточно часто также испускают в противоположных направлени
|23.05.2012
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За завтраком черной дыры следили 3 телескопа
и получить угловое разрешение, достаточное для наблюдения за горячим кольцом пыли, которое окружает черную дыру. Благодаря этому астрономы изучили очень яркое активное галактическое ядро и полу
|11.05.2012
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Черная дыра "съела" звезду на глазах астрономов
журнала Nature. Такое случается очень редко. Каждая крупная галактика имеет в центре сверхмассивную черную дыру, но вопреки нелестной репутации "гравитационных убийц", питаются они в основном м
|26.03.2012
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Почему сверхмассивные черные дыры растут так быстро?
от друга эти два диска будут существовать только короткое время, а потом столкнутся, после чего на черную дыру упадет сразу очень много материи. Ученые сравнивают этот процесс с воображаемой т
Астрономия и организации, системы, технологии, персоны:
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