Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца й дыры и выяснить, что она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца Астрономы впервые обнаружили черную дыру в галактике, используя метод, который имитирует свет, проходящий через Вселенную

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю? ишком близко к сверхмассивной черной дыре и разрывается на части приливными силами, окружающими эту черную дыру. Процесс на самом деле происходит очень быстро — он занимает максимум несколько ч

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары магнитную энергию, которую с Земли можно увидеть в разные телескопы в тот момент, когда он падает в черную дыру. Когда вспышки энергии очень яркие, их называют квазарами. Художественная интерпр

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики erKAT, где нанесена цветовая кодировка углов положения радиальных нитей Как и другие сверхмассивные черные дыры, Sgr A * время от времени поглощает материю, а затем из нее извергается сильно на

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная? лжительность жизни галактик насчитывает миллиарды лет, а большинство из них содержит сверхмассивную черную дыру, исследователи сделали вывод, что и выбор правильных типов галактик для анализа о

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей ыр с помощью обычных оптических телескопов, изучающих объекты в видимом свете.Астрономы обычно ищут черные дыры в невидимых длинах волн или наблюдают за их воздействием на объекты поблизости. <

Странное поведение черной дыры: она поглотила звезду и выплюнула ее обратно нца.Прошло почти четыре года, и телескопы зафиксировали в этом месте еще одну вспышку, хотя рядом с черной дырой не было новых объектов. Астрономы столкнулись с чем-то необычным. Сотрудники Гар

Находка астрономов — ключ к тайнам сверхмассивной черной дыры в Млечном пути и в будущем они с ней сольются. При этом каждый из карликов, вероятно, содержит в центре массивную черную дыру, в десятки или сотни тысяч раз превышающую массу Солнца, и ей тоже в будущем пред

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр ли оказаться близко друг к другу как в двойной звездной системе или далеко, как в тройной системе с черной дырой. В последнем случае звезды должны были двигаться по широкой орбите с угловым рас

В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера в 2014 году в шаровом звездном скоплении B023-G078 в галактике М31 был обнаружен объект, похожий на черную дыру среднего размера, но потребовалось несколько лет, чтобы доказать, что это действи

Астрономы впервые увидели, как рождается черная дыра ачит, что большая часть вещества звезды разлетается, как при взрыве сверхновой, а не схлопывается в черную дыру. Также есть вероятность, что гамма-всплески регистрируются, когда при взрыве свер

Астрономы узнали, как накормить черную дыру на удалении примерно 40 миллионов световых лет от Земли и содержит в центре активную сверхмассивную черную дыру. На комбинированных изображениях с космического телескопа Хаббл, Очень большого т

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии не огромного масштаба — с ней справится лишь очень продвинутая в технологическом плане цивилизация. Черные дыры могут служить источником энергии, но до недавнего времени эту теорию не удавалось

Ученые впервые создают портрет черной дыры диоисточник в центре Млечного Пути, который предположительно является черной дырой. Непосредственно черную дыру сфотографировать нельзя, однако телескопы могут захватить свет, окружающий ее у г

Коллайдер может найти параллельные миры М. Халил (Mohammed M. Khalil) утверждают, что с помощью Большого адронного коллайдера (БАК) можно обнаружить параллельные вселенные. Признаком существования параллельных миров могут быть миниатюрные черные дыры на определенном энергетическом уровне. Обнаружение таких миниатюрных черных дыр поддержит теорию струн и связанные с ней модели, которые предсказывают существование дополнительных и

Черные дыры разогревают Вселенную коплений галактик Как оказалось, в скоплениях функционирует сложная система: остывающий газ питает черную дыру, которая в ответ надувает пузыри плазмы, а те в свою очередь формируют турбулентн

"Радиоастрон" обнаружил пятна возле черной дыры не может детально изучить явление. Тем не менее, подструктуры позволяют подробнее исследовать саму черную дыру, в частности более точно определить ее границы.Композитное изображение Стрельца A

Черные дыры не существуют? зда при этом также лишается и массы. Таким образом, она не может сжаться в сингулярность и создать черную дыру. Проще говоря, перед моментом, когда умирающая звезда должна сформировать че

Прощай Большой Взрыв: Вселенная родилась в черной дыре? й. Самые массивные четырехмерные звезды в конце жизни будут взрываться сверхновыми и превращаться в черную дыру. В свою очередь, четырехмерная дыра обладала бы горизонтом событий, как и трехмер

Черная дыра отказывается поглощать космическую пыль значительный отток прохладной космической пыли из аккреционного диска, поглощаемого находящейся там черной дырой. Это удивительное открытие бросает вызов современным теориям и демонстрирует, чт

Разгадана тайна рентгеновского излучения черных дыр высокая энергия «жесткого» излучения не только возможный, но неизбежный результат втягивания газа в черную дыру. «Черные дыры действительно необычные космические объекты с чрезвычайно высокой т

Недавняя встреча: Млечный путь пережил столкновение с черной дырой ричину этого «фейерверка» - это было столкновение черной дыры-ядра небольшой галактики с гигантской черной дырой в центре Млечного Пути. Намеками на столкновение черных дыр являются несколько о

Черная дыра поглощает мегаоблако межзвездного газа вится в процессе наблюдения за этим космическим явлением. Но ожидается, что не все облако попадет в черную дыру, а только половина, остальная часть будет выброшена в пространство. Часть облака,

Белые карлики притворяются черными дырами ария. Вспышка XRF111111 была очень яркой, и астрономы решили, что эти рентгеновские лучи исходят от черной дыры. Но более глубокое исследование показало, что это был белый карлик. Белые карлики

Свойства черной дыры: и жидкость, и твердое тело етсятеоретическим моделированием, чтобы лучше понять их физику. Он считает, что можно рассматривать черную дыру как частицу. Частица в принципе не имеет размера - это точка. Если придать ей доп

Гигантская черная дыра бьет по модели эволюции галактик Группа астрономов во главе с Ремко ван ден Бошем из Института Макса Планка (MPIA) обнаружила черную дыру, само существование которой может потрясти основы современных моделей эволюции га

Обнаружена сверхмассивная черная дыра "в миниатюре" в центре хорошо известной спиральной галактики NGC 4178 в зодиакальном созвездии Дева. Миниатюрную черную дыру наблюдала орбитальная рентгеновская автоматическая лаборатория Чандра, принадлежа

Звезда с короткой орбитой проверит теорию Эйнштейна Астрономы сообщают о примечательной звезде, вращающейся вокруг черной дыры в центре нашей галактики Млечный Путь. Ее особенность – самая короткая орбита: за 11.5 лет она успевает пройти полный путь вокруг черной дыры. Исследование опубликовано в жур

В звездных скоплениях может спрятаться больше одной черной дыры астера, так как массивные звезды быстро прошли свой жизненный цикл. Моделирование показало, что эти черные дыры падали по направлению к центру кластера, а затем начинали гравитационный танец др

Радиус черной дыры: ученые узнали "точку невозврата" й: через нее можно выйти, но зайти обратно невозможно. Однако не все вещество может сразу попасть в черную дыру - перед горизонтом событий обычно образуется "затор" из космической пыли и газа,

Черные дыры показали ученым границы массы фотонов Университета Миссисипи. Схематическое изображение эффекта "бомбы" в черной дыре. Волны, брошенные в черную дыру, могут усиливаться при отражении, забирая энергию вращения и останавливая черн

Странный ритуал: черная дыра светится раз в год Сориа считает иначе. Он подозревает, что свечение вызывается именно материей, ежегодно падающей на черную дыру. Это дает возможность объяснить странную регулярность падения: по мнению Сориа, у

Средняя черная дыра наконец найдена копом Compact Array, объявили в последнем номере журнала Science, что им наконец удалось обнаружить черную дыру "среднего веса". До сих пор астрономы находили только сверхмассивные черные дыры,

Черные дыры станут детекторами элементарных частиц при Венском технологическом Университете Даниэл Грумиллер и Габриэла Бокану предложили использовать черные дыры для обнаружения новых элементарных частиц. Строго говоря, речь пока идет только о

Галактики иногда выбрасывают черные дыры вон столкновения. Согласно ей, каждая из столкнувшихся галактик располагала собственной сверхмассивной черной дырой. При столкновении столкнулись и черные дыры. Они слились в одну, но удар породил

Охотник за черными дырами готовится к старту В этом месяце НАСА планирует запустить в космос "охотника за черными дырами" – гамма-обсерваторию, которая будет нацелена на поиск объектов и событий с экстремальными плотностями, температурами и энергиями излучения – то есть, в первую очередь, черных ды

Миллион лет назад Млечный Путь "плевался" гамма-лучами ики, центр которых сияет. Это сияние вызвано излучением вещества, чересчур стремительно падающего в черную дыру. Активные галактики достаточно часто также испускают в противоположных направлени

За завтраком черной дыры следили 3 телескопа и получить угловое разрешение, достаточное для наблюдения за горячим кольцом пыли, которое окружает черную дыру. Благодаря этому астрономы изучили очень яркое активное галактическое ядро и полу

Черная дыра "съела" звезду на глазах астрономов журнала Nature. Такое случается очень редко. Каждая крупная галактика имеет в центре сверхмассивную черную дыру, но вопреки нелестной репутации "гравитационных убийц", питаются они в основном м