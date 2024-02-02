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Астрономия Космос Чёрная дыра Black hole

Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole

Одна из самых массивных чёрных дыр во Вселенной по сравнению с нашей Солнечной системой.

В 1960-е годы советский физик-теоретик Игорь Новиков, исходя из теории относительности Эйнштейна, пришел к выводу, что в космосе должны быть объекты, противоположные по свойствам черным дырам. Он назвал их белыми дырами. Белые дыры в точности противоположны черным: они выталкивают все и ничто не может в них войти. На другом конце черной дыры может быть белая дыра. Вся материя и информация, поглощенная черной дырой, выбрасывается белой дырой в другую вселенную, причем из будущего в прошлое. Белая дыра — это обращенная во времени черная дыра. Белые дыры могут объяснить Большой Взрыв, когда спонтанно появилось огромное количество вещества и энергии. Большой Взрыв мог быть результатом взрыва белой дыры, который предположительно извергал всю материю и информацию, поглощенную черной дырой.

СОБЫТИЯ


02.02.2024 Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

й дыры и выяснить, что она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца Астрономы впервые обнаружили черную дыру в галактике, используя метод, который имитирует свет, проходящий через Вселенную

17.01.2024 Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

ишком близко к сверхмассивной черной дыре и разрывается на части приливными силами, окружающими эту черную дыру. Процесс на самом деле происходит очень быстро — он занимает максимум несколько ч
22.11.2023 Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары

магнитную энергию, которую с Земли можно увидеть в разные телескопы в тот момент, когда он падает в черную дыру. Когда вспышки энергии очень яркие, их называют квазарами. Художественная интерпр
07.07.2023 Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики

erKAT, где нанесена цветовая кодировка углов положения радиальных нитей Как и другие сверхмассивные черные дыры, Sgr A * время от времени поглощает материю, а затем из нее извергается сильно на
29.05.2023 Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

лжительность жизни галактик насчитывает миллиарды лет, а большинство из них содержит сверхмассивную черную дыру, исследователи сделали вывод, что и выбор правильных типов галактик для анализа о
28.11.2022 Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

ыр с помощью обычных оптических телескопов, изучающих объекты в видимом свете.Астрономы обычно ищут черные дыры в невидимых длинах волн или наблюдают за их воздействием на объекты поблизости. <
14.11.2022 Странное поведение черной дыры: она поглотила звезду и выплюнула ее обратно

нца.Прошло почти четыре года, и телескопы зафиксировали в этом месте еще одну вспышку, хотя рядом с черной дырой не было новых объектов. Астрономы столкнулись с чем-то необычным. Сотрудники Гар
27.06.2022 Находка астрономов — ключ к тайнам сверхмассивной черной дыры в Млечном пути

и в будущем они с ней сольются. При этом каждый из карликов, вероятно, содержит в центре массивную черную дыру, в десятки или сотни тысяч раз превышающую массу Солнца, и ей тоже в будущем пред
21.03.2022 Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

ли оказаться близко друг к другу как в двойной звездной системе или далеко, как в тройной системе с черной дырой. В последнем случае звезды должны были двигаться по широкой орбите с угловым рас
09.02.2022 В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера

в 2014 году в шаровом звездном скоплении B023-G078 в галактике М31 был обнаружен объект, похожий на черную дыру среднего размера, но потребовалось несколько лет, чтобы доказать, что это действи
31.01.2022 Астрономы впервые увидели, как рождается черная дыра

ачит, что большая часть вещества звезды разлетается, как при взрыве сверхновой, а не схлопывается в черную дыру. Также есть вероятность, что гамма-всплески регистрируются, когда при взрыве свер
01.09.2021 Астрономы узнали, как накормить черную дыру

на удалении примерно 40 миллионов световых лет от Земли и содержит в центре активную сверхмассивную черную дыру. На комбинированных изображениях с космического телескопа Хаббл, Очень большого т
16.07.2020 Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии

не огромного масштаба — с ней справится лишь очень продвинутая в технологическом плане цивилизация. Черные дыры могут служить источником энергии, но до недавнего времени эту теорию не удавалось
21.02.2017 Ученые впервые создают портрет черной дыры

диоисточник в центре Млечного Пути, который предположительно является черной дырой. Непосредственно черную дыру сфотографировать нельзя, однако телескопы могут захватить свет, окружающий ее у г
23.03.2015 Коллайдер может найти параллельные миры

М. Халил (Mohammed M. Khalil) утверждают, что с помощью Большого адронного коллайдера (БАК) можно обнаружить параллельные вселенные.  Признаком существования параллельных миров могут быть миниатюрные черные дыры на определенном энергетическом уровне. Обнаружение таких миниатюрных черных дыр поддержит теорию струн и связанные с ней модели, которые предсказывают существование дополнительных и
27.10.2014 Черные дыры разогревают Вселенную

коплений галактик  Как оказалось, в скоплениях функционирует сложная система: остывающий газ питает черную дыру, которая в ответ надувает пузыри плазмы, а те в свою очередь формируют турбулентн
14.10.2014 "Радиоастрон" обнаружил пятна возле черной дыры

не может детально изучить явление. Тем не менее, подструктуры  позволяют подробнее исследовать саму черную дыру, в частности более точно определить ее границы.Композитное изображение Стрельца A
24.09.2014 Черные дыры не существуют?

зда  при этом также лишается и массы. Таким образом, она не может сжаться в сингулярность и создать черную дыру.   Проще говоря, перед моментом, когда умирающая звезда должна сформировать че
20.09.2013 Прощай Большой Взрыв: Вселенная родилась в черной дыре?

й. Самые массивные четырехмерные звезды в конце жизни будут взрываться сверхновыми и превращаться в черную дыру. В свою очередь, четырехмерная дыра обладала бы горизонтом событий, как и трехмер
21.06.2013 Черная дыра отказывается поглощать космическую пыль

значительный отток прохладной космической пыли из аккреционного диска, поглощаемого находящейся там черной дырой. Это удивительное открытие бросает вызов современным теориям и демонстрирует, чт
18.06.2013 Разгадана тайна рентгеновского излучения черных дыр

высокая энергия «жесткого» излучения не только возможный, но неизбежный результат втягивания газа в черную дыру. «Черные дыры действительно необычные космические объекты с чрезвычайно высокой т
13.03.2013 Недавняя встреча: Млечный путь пережил столкновение с черной дырой

ричину этого «фейерверка» - это было столкновение черной дыры-ядра небольшой галактики с гигантской черной дырой в центре Млечного Пути. Намеками на столкновение черных дыр являются несколько о
07.02.2013 Черная дыра поглощает мегаоблако межзвездного газа

вится в процессе наблюдения за этим космическим явлением. Но ожидается, что не все облако попадет в черную дыру, а только половина, остальная часть будет выброшена в пространство. Часть облака,
19.12.2012 Белые карлики притворяются черными дырами

ария. Вспышка XRF111111 была очень яркой, и астрономы решили, что эти рентгеновские лучи исходят от черной дыры. Но более глубокое исследование показало, что это был белый карлик. Белые карлики
13.12.2012 Свойства черной дыры: и жидкость, и твердое тело

етсятеоретическим моделированием, чтобы лучше понять их физику. Он считает, что можно рассматривать черную дыру как частицу. Частица в принципе не имеет размера - это точка. Если придать ей доп
30.11.2012 Гигантская черная дыра бьет по модели эволюции галактик

Группа астрономов во главе с Ремко ван ден Бошем из Института Макса Планка (MPIA) обнаружила черную дыру, само существование которой может потрясти основы современных моделей эволюции га
29.10.2012 Обнаружена сверхмассивная черная дыра "в миниатюре"

в центре хорошо известной спиральной галактики NGC 4178 в зодиакальном созвездии Дева. Миниатюрную черную дыру наблюдала орбитальная рентгеновская автоматическая лаборатория Чандра, принадлежа
09.10.2012 Звезда с короткой орбитой проверит теорию Эйнштейна

Астрономы сообщают о примечательной звезде, вращающейся вокруг черной дыры в центре нашей галактики Млечный Путь. Ее особенность – самая короткая орбита: за 11.5 лет она успевает пройти полный путь вокруг черной дыры. Исследование опубликовано в жур
05.10.2012 В звездных скоплениях может спрятаться больше одной черной дыры

астера, так как массивные звезды быстро прошли свой жизненный цикл. Моделирование показало, что эти черные дыры падали по направлению к центру кластера, а затем начинали гравитационный танец др
04.10.2012 Радиус черной дыры: ученые узнали "точку невозврата"

й: через нее можно выйти, но зайти обратно невозможно. Однако не все вещество может сразу попасть в черную дыру - перед горизонтом событий обычно образуется "затор" из космической пыли и газа,

26.09.2012 Черные дыры показали ученым границы массы фотонов

Университета Миссисипи. Схематическое изображение эффекта "бомбы" в черной дыре. Волны, брошенные в черную дыру, могут усиливаться при отражении, забирая энергию вращения и останавливая черн
27.08.2012 Странный ритуал: черная дыра светится раз в год

Сориа считает иначе. Он подозревает, что свечение вызывается именно материей, ежегодно падающей на черную дыру. Это дает возможность объяснить странную регулярность падения: по мнению Сориа, у
09.07.2012 Средняя черная дыра наконец найдена

копом Compact Array, объявили в последнем номере журнала Science, что им наконец удалось обнаружить черную дыру "среднего веса". До сих пор астрономы находили только сверхмассивные черные дыры,
21.06.2012 Черные дыры станут детекторами элементарных частиц

при Венском технологическом Университете Даниэл Грумиллер и Габриэла Бокану предложили использовать черные дыры для обнаружения новых элементарных частиц. Строго говоря, речь пока идет только о
06.06.2012 Галактики иногда выбрасывают черные дыры вон

столкновения. Согласно ей, каждая из столкнувшихся галактик располагала собственной сверхмассивной черной дырой. При столкновении столкнулись и черные дыры. Они слились в одну, но удар породил
01.06.2012 Охотник за черными дырами готовится к старту

В этом месяце НАСА планирует запустить в космос "охотника за черными дырами" – гамма-обсерваторию, которая будет нацелена на поиск объектов и событий с экстремальными плотностями, температурами и энергиями излучения – то есть, в первую очередь, черных ды
31.05.2012 Миллион лет назад Млечный Путь "плевался" гамма-лучами

ики, центр которых сияет. Это сияние вызвано излучением вещества, чересчур стремительно падающего в черную дыру. Активные галактики достаточно часто также испускают в противоположных направлени
23.05.2012 За завтраком черной дыры следили 3 телескопа

и получить угловое разрешение, достаточное для наблюдения за горячим кольцом пыли, которое окружает черную дыру. Благодаря этому астрономы изучили очень яркое активное галактическое ядро и полу
11.05.2012 Черная дыра "съела" звезду на глазах астрономов

журнала Nature. Такое случается очень редко. Каждая крупная галактика имеет в центре сверхмассивную черную дыру, но вопреки нелестной репутации "гравитационных убийц", питаются они в основном м
26.03.2012 Почему сверхмассивные черные дыры растут так быстро?

от друга эти два диска будут существовать только короткое время, а потом столкнутся, после чего на черную дыру упадет сразу очень много материи. Ученые сравнивают этот процесс с воображаемой т

Публикаций - 405, упоминаний - 830

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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 11
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 10
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 154 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 8
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 7
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 7
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 51
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 35
ESA - XMM-Newton Observatory - High Throughput X-ray Spectroscopy Mission - X-ray Multi-Mirror Mission 44 15
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 15
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 14
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 12
Microsoft Windows 2000 8678 11
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 10
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 9
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 8
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 26 8
ESA - LISA - Laser Interferometer Space Antenna - NGO - New Gravitational-wave Observatory 11 7
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 7
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 6
NASA CGRO - Compton Gamma Ray Observatory - Обсерватория Комптон 17 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Microsoft Windows XP 2431 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 5
NASA Mars Odyssey orbiter 59 5
EHT - Event Horizon Telescope - Телескоп горизонта событий 5 5
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 31 5
Microsoft Windows 16882 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 4
Космодром Байконур 1072 4
ESO ALMA - Atacama Large Millimeter Array - Атакамская большая (антенная) решётка миллиметрового диапазона - комплекс радиотелескопов - ATLASGAL - APEX Telescope Large Area Survey of the Galaxy 13 4
MIT - Haystack 6 3
NRAO - VLBA - Very Long Baseline Array - Антенная решётка со сверхдлинными базами 20 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 3
Wayback Machine - сервис «Машина времени» 37 3
Роскосмос - Коронас-Фотон - КОРОНАС - Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца - российская космическая программа 22 3
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 3
NASA Swift - искусственный спутник 10 3
NASA WMAP - Wilkinson Microwave Anisotropy Probe - космический телескоп Вилкинсона 31 3
H.E.S.S. - High Energy Stereoscopic System - комплекс черенковских телескопов 3 3
NASA Gravity Probe 10 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 36
Дырмовский Дмитрий 149 8
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 8
Charf Caleb - Чарф Калеб 4 4
Brown Warren - Браун Уоррен 5 4
Schartel Norbert - Чартел Норберт 4 4
Bruggen Marcus - Брюгген Маркус 4 4
Waxman Eli - Ваксман Эли 4 4
Ghez Andrea - Гез Андреа 4 4
Зельдович Яков 8 3
Miller Jon - Миллер Джон 11 3
Мазец Евгений 3 3
Brandt Niel - Брандт Нил 3 3
Kazantzidis Stelios - Казанцидис Стелиос 3 3
Попов Сергей 166 3
Навакшин Сергей 2 2
Несвежевский Валерий 2 2
Uttley Phil - Аттли Фил 2 2
Begelman Mitchell - Бегельман Митчелл 2 2
Holley-Bockelmann Kelly - Холлей-Бокелманн Келли 2 2
Шабад Анатолий 2 2
Scarpa Riccardo - Скарпа Риккардо 2 2
Kaiser Christian - Кейзер Кристин 2 2
Schirmer Mischa - Ширмер Миша 2 2
Migliari Simone - Мильяри Симон 2 2
Psaltis Dimitrios - Псалтис Димитриос 2 2
Ефремов Иван 3 2
Усов Владимир 2 2
Merritt David - Мерит Дэвид 2 2
Wilson-Hodge Colleen - Вилсон-Ходж Колин 2 2
Гнедин Николай 2 2
Leonard Ulf - Леонард Ульф 3 2
Antonucci Robert - Антонуччи Роберт 2 2
Boldt Elihu - Болдт Элиху 2 2
Ciardullo Robin - Кьярдалло Робин 2 2
Geller Margaret - Джеллер Маргарет 2 2
Holz Daniel - Хольц Дэниел 2 2
Magueijo Joao - Магуэйо Жоао 11 2
Martini Paul - Мартини Пол 2 2
Sundrum Raman - Сандрам Раман 2 2
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 169
Земля - планета Солнечной системы 10865 143
Солнечная система - Solar system 2569 127
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 90
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 86
Россия - РФ - Российская федерация 166168 54
Европа 24964 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 31
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 29
США - Калифорния 4829 26
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 22
Япония 13807 18
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 18
Франция - Французская Республика 8177 17
Чили - Республика 494 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Италия - Итальянская Республика 4508 14
Созвездие Стрелец - Созвездие Стрельца - Sagittarius, Sgr 37 14
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 13
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 12
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 11
Венера - планета Солнечной системы 298 11
Созвездие Андромеда - Туманность Андромеды - Галактика Андромеды - Andromeda 43 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 10
Созвездие Дева - Virgo 22 10
Созвездие Большая Медведица - Ursa Major 39 10
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 10
Юпитер - планета Солнечной системы 557 9
Созвездие Центавр - Centaurus, Centauri - Альфа Центавра, α Центавра - Дельта Центавра, δ Центавра - Омега Центавра, ω Центавра 49 7
Швеция - Королевство 3782 6
Польша - Республика 2031 6
Канада 5082 6
Израиль 2856 6
Нидерланды 3746 6
США - Аризона 549 6
Великобритания - Кембридж 263 6
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 6
Нептун - планета Солнечной системы 203 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 240
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 193
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 99
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 97
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 71
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 66
Физика - Physics - область естествознания 2940 59
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 55
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 138 42
Астрономия - Квазар - Quasar 85 40
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 222 31
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 30
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 23
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 20
Астрономия - Гравитационные волны - Gravitational waves 45 19
Астрономия - Космос - Нейтронная звезда 48 18
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 17
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 17
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 16
Энергетика - Energy - Energetically 5855 16
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 110 14
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 13
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 13
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 13
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 11
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 10
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 240 9
Общая теория относительности Эйнштейна - allgemeine Relativitätstheorie - Einstein's General Theory of Relativity 31 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 9
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 9
Молекула - Molecula 1102 8
Физика ядерная - Позитрон - Позитроний - связанная квантовомеханическая система (экзотический атом), состоящая из электрона и позитрона 29 8
New Scientist 1448 24
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 22
Future - Space.com 200 22
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 19
CNews RND - R&D.CNews 2274 17
Nature 832 16
SpaceDaily - Space Daily 187 11
Phys.org 972 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
Universe Today 34 4
ScienceDaily 399 4
EurekAlert 291 4
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 4
Astronomy & Astrophysics 16 3
Physical Review Letters 164 3
PhysicsWeb 184 3
Wikipedia - Википедия 650 2
The Guardian - Британская газета 406 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Известия ИД 770 2
Ananova 250 2
NEWSru.com 229 2
PhysicsWorld 90 2
Independent 111 2
CNews Журнал 167 1
Science Express 5 1
Security Affairs 10 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
NYT - The New York Times 1100 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
AP - Associated Press 2007 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Something Awful 2 1
Звезда - Телеканал 3 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
IDC - International Data Corporation 4975 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
Gartner - Гартнер 3658 3
Forrester Research 834 2
Трейд.Су ИА 21 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 16
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 11
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 10
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 8
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 8
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 7
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 6
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 6
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 6
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 6
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 5
РАН - Российская академия наук 2122 5
Columbia University - Колумбийский университет 157 5
University of Chicago - Чикагский университет 102 5
LIGO Scientific Collaboration - Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory - лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория. 11 5
RIT - Rochester Institute of Technology - Рочестерский технологический институт 13 4
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 4
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 4
Weizmann Institute of Science - Институт Вейцмана 27 4
University of Oxford - Оксфордский университет 211 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 4
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 4
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 4
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 4
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 4
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 4
University of St Andrews - st-andrews - Сент-Эндрюсский университет 26 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 4
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 4
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 3
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 3
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 3
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 3
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 3
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 3
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
Ленинская премия 10 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
МТС - Телеком Идея 51 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
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