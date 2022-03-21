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Астрономия Космос Чёрная дыра Black hole

Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole

Одна из самых массивных чёрных дыр во Вселенной по сравнению с нашей Солнечной системой.

В 1960-е годы советский физик-теоретик Игорь Новиков, исходя из теории относительности Эйнштейна, пришел к выводу, что в космосе должны быть объекты, противоположные по свойствам черным дырам. Он назвал их белыми дырами. Белые дыры в точности противоположны черным: они выталкивают все и ничто не может в них войти. На другом конце черной дыры может быть белая дыра. Вся материя и информация, поглощенная черной дырой, выбрасывается белой дырой в другую вселенную, причем из будущего в прошлое. Белая дыра — это обращенная во времени черная дыра. Белые дыры могут объяснить Большой Взрыв, когда спонтанно появилось огромное количество вещества и энергии. Большой Взрыв мог быть результатом взрыва белой дыры, который предположительно извергал всю материю и информацию, поглощенную черной дырой.


21.03.2022 Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр
09.02.2022 В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера
31.01.2022 Астрономы впервые увидели, как рождается черная дыра
01.09.2021 Астрономы узнали, как накормить черную дыру
16.07.2020 Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии
21.02.2017 Ученые впервые создают портрет черной дыры
23.03.2015 Коллайдер может найти параллельные миры
27.10.2014 Черные дыры разогревают Вселенную
14.10.2014 "Радиоастрон" обнаружил пятна возле черной дыры
24.09.2014 Черные дыры не существуют?
21.06.2013 Черная дыра отказывается поглощать космическую пыль
18.06.2013 Разгадана тайна рентгеновского излучения черных дыр
13.03.2013 Недавняя встреча: Млечный путь пережил столкновение с черной дырой
07.02.2013 Черная дыра поглощает мегаоблако межзвездного газа
19.12.2012 Белые карлики притворяются черными дырами
13.12.2012 Свойства черной дыры: и жидкость, и твердое тело
30.11.2012 Гигантская черная дыра бьет по модели эволюции галактик
29.10.2012 Обнаружена сверхмассивная черная дыра "в миниатюре"
09.10.2012 Звезда с короткой орбитой проверит теорию Эйнштейна
05.10.2012 В звездных скоплениях может спрятаться больше одной черной дыры
04.10.2012 Радиус черной дыры: ученые узнали "точку невозврата"
26.09.2012 Черные дыры показали ученым границы массы фотонов
27.08.2012 Странный ритуал: черная дыра светится раз в год
09.07.2012 Средняя черная дыра наконец найдена
21.06.2012 Черные дыры станут детекторами элементарных частиц
06.06.2012 Галактики иногда выбрасывают черные дыры вон
01.06.2012 Охотник за черными дырами готовится к старту
31.05.2012 Миллион лет назад Млечный Путь "плевался" гамма-лучами
23.05.2012 За завтраком черной дыры следили 3 телескопа
11.05.2012 Черная дыра "съела" звезду на глазах астрономов
26.03.2012 Почему сверхмассивные черные дыры растут так быстро?
14.02.2012 Черная дыра "пожирает" астероиды
06.02.2012 Рождение звезд: черная дыра в помощь
19.01.2012 Черной дыре устроят фотосессию
07.12.2011 Дальше - больше: найдены черные дыры в 10 млрд Солнц
26.09.2011 Первичные черные дыры укажут на темную материю
21.09.2011 Черные дыры прячутся в космической пыли
17.08.2011 Переворот: физика черных дыр отменяет гравитацию
10.08.2011 Предсказана судьба первой черной дыры Cygnus X-1
15.07.2011 Черные дыры в центрах галактик загораются сами по себе

Публикаций - 379, упоминаний - 748

Астрономия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Галактика - Корпорация 1410 146
Microsoft Corporation 23395 12
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 8
Google LLC 10865 7
6927 6
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 4
SAP SE 4833 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 4
IBM - International Business Machines Corp 9167 4
Элемент ГК - Elementec 25 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1013 3
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 235 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 237 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1311 2
Kometa - Комета 158 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 196 2
Орбита 277 2
1С-Рарус 801 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 2
IBS Platformix - СИЛА 830 2
Yandex - Яндекс 5551 2
Интеграл НПП 56 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1566 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 461 1
ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 132 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 1
Dell EMC 4892 1
Газпромнефть Снабжение - Isource - Цифровые Закупочные Сервисы 4 1
Huawei 3459 1
Apple Inc 11103 1
Meta Platforms - Facebook 4332 1
AMD - Advanced Micro Devices 3836 1
Telegram Group 999 1
Oracle Corporation 6271 1
Directum - Директум 894 1
Крок - Croc 1683 1
VK - Mail.ru Group 3185 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 505 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 67
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 66
Точка 3765 12
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 8
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 566 4
Россети Ленэнерго 2327 3
ЕКА Топливная компания 139 3
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 85 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 235 3
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 342 2
Muse Group 28 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 110 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1797 2
Возрождение - Коммерческий банк 326 2
Subaru - Субару Мотор 49 1
DLR - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt - Германский аэрокосмическим центр 2 1
Самолёт ГК 1649 1
Lockheed Martin 750 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 231 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 37 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 35 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 61 1
Farimex - Фэримекс 29 1
Геометрия НПО 126 1
Daewoo 102 1
Braun 76 1
Groupe SEB - Tefal 83 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 108 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 1
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РЖД Москва - Казанский вокзал 18 1
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Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 12 1
Россети - Российские сети - оператор электрических сетей в России 209 1
Boeing 987 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 101 1
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Марс - "красная" планета Солнечной системы 1270 4
США - Колумбия - Вашингтон 1217 4
Великобритания - Кембридж 253 4
США - Северная Каролина 309 3
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1454 125
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3121 98
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 71
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 824 67
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23491 53
Физика - Physics - область естествознания 2423 44
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 264 33
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 3929 27
Тёмная материя - Dark Matter 199 22
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 382 17
Астрономия - Гравитационные волны - Gravitational waves 41 15
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 461 14
Водород - Hydrogenium - химический элемент 945 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 12
Астрономия - Космос - Нейтронная звезда 43 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41226 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 11
GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки 31 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41323 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14877 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 7
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1069 7
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1122 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3645 7
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4185 4
Градус Цельсия 260 4
Астрономия - Космос - Пульсары - Pulsars - Pulsating Sources of Radioemission - пульсирующие источники радиоизлучения - космические источники импульсного электромагнитного излучения 37 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9883 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13840 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 4
Английский язык 6143 4
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 781 4
Зоология - наука о животных 2299 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 4909 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1180 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 3
New Scientist 1447 17
CNews RND - R&D.CNews 2274 15
Future - Space.com 195 12
Nature 795 12
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 11
SpaceDaily - Space Daily 187 7
Phys.org 973 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2634 4
Physical Review Letters 112 3
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 26 3
EurekAlert 270 3
ScienceDaily 400 3
Thomson Reuters - Рейтер 5763 3
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 2
Independent 114 2
PhysicsWorld 90 2
PhysicsWeb 180 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 1
Wikipedia - Википедия 439 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
Optics 141 1
NEWSru.com 229 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 657 1
TAdviser - Центр выбора технологий 285 1
NYT - The New York Times 999 1
Известия ИД 453 1
The Guardian - Британская газета 339 1
Ananova 250 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 127 1
InformationWeek 232 1
Regnum - Регнум 112 1
CNews - ZOOM.CNews 1757 1
AP - Associated Press 1994 1
Neowin 61 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 1
Звезда - Телеканал 1 1
Something Awful 2 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 1
500 Startups 14224 10
IDC - International Data Corporation 4840 4
Gartner - Гартнер 3466 3
Forrester Research 812 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24870 16
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 8
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 95 8
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 8
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 7
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 7
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 449 6
LIGO Scientific Collaboration - Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory - лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория. 11 5
РАН - Российская академия наук 1790 5
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 5
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 76 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 418 5
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 4
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 206 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 237 4
Columbia University - Колумбийский университет 151 3
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 73 3
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 62 3
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 87 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 129 3
Princeton University - Принстонский университет 140 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 3
University of Oxford - Оксфордский университет 192 3
IceCube - Нейтринная обсерватория - Антарктическая научно-исследовательская станция - Центр астрофизики элементарных частиц 14 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 108 2
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 2
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 12 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 113 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 2
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 36 2
ASU Steward Observatory - Обсерватория Стюарда 4 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 86 1
UConn - University of Connecticut - Коннектикутский университет - Университет штата Коннектикут 16 1
University of Nottingham - Ноттингемский университет 22 1
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 57 1
Royal Observatory, Greenwich - Гринвичская королевская обсерватория 14 1
Gemini Observatory - Обсерватория Джемини 3 1
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 25 1
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