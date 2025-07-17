НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic

Step Logic займется строительством модульных ЦОДов В портфеле услуг Step Logic появилось новое направление – компания будет проектировать и строить модульные центры обработки данных. Такие ЦОДы развертываются быстрее обычных на 30–40%. В отличие от классических

Step Logic стал сервисным партнером «Аквариус» Step Logic получил статус сервисного партнера компании «Аквариус» по телекоммуникационному оборудованию. Статус сервисного партнера подтверждает опыт и компетенции Step Logic в поддержке и настройке сетевых решений «Аквариус», а также позволяет формировать оптимальный для заказчиков пакет услуг. Для получения статуса команда Step Logic успешно прош

Step Logic предложил решение для управления центрами кибербезопасности Специалисты Step Logic реализовали новый подход к управлению конфигурациями контента в высоконагруженных и мультитенантных SOC. В Step Security Data Lake появился модуль SDL Content Manager, обеспечивающий

Step Logic внедрил отечественную систему межсетевого экранирования от «Кода Безопасности» в «Самарской сетевой компании» ания от российского ИБ-производителя «Кода Безопасности». Проект обеспечил защиту сетевой инфраструктуры, фильтрацию веб-трафика и контроль доступа пользователей. Об этом CNews сообщили представители Step Logic. В рамках проекта команда специалистов Step Logic и «Самарской сетевой компании» провела монтаж и пуско-наладку оборудования, а также настройку ПО. Для выполнения требований з

Step Logic внедрила Kaspersky SD-WAN в сети крупного холдинга Компания Step Logic завершила проект по внедрению SD-WAN от «Лаборатории Касперского» в инфраструктуру крупного российского холдинга. Благодаря решению заказчик объединил филиалы в единую защищенную сет

Step Logic внедрила Bi.Zone Secure SD-WAN в сети крупной транспортной компании ьные функции выполняет центральный компонент системы — оркестратор. С помощью него администратор осуществляет мониторинг и управляет компонентами в сети SD-WAN. Помимо типового применения технологии, Step Logic предложила оригинальный сценарий ее использования на мероприятиях, в которых участвует заказчик интегратора: форумах, выставках и конференциях. В таких случаях транспортная компания

Step Logic внедрила для DataSpace SIEM-систему отечественной разработки Компания Step Logic завершила проект по внедрению и настройке системы мониторинга безопасности RuSIEM для оператора коммерческих центров обработки данных DataSpace. Решение позволяет собирать и анализир

Step Logic получил специализацию от «Лаборатории Касперского» Cloud Workload Protection Сертификация подтверждает высокий уровень технических компетенций Step Logic в области решений по кибербезопасности для контейнерных и микросервисных архитектур. Об этом CNews сообщили представители Step Logic. Контейнерные инфраструктуры становятся не

Step Logic подготовил ИБ-аналитиков для работы с «СерчИнформ SIEM» й причиной отказа от закупки SIEM стали потенциальные трудозатраты на внедрение, настройку и кастомизацию. Только в 11% компаний смогли выделить для работы с SIEM профильного специалиста. Специалисты Step Logic предлагают заказчикам услуги по настройке и эксплуатации «СерчИнформ SIEM». «Мы видим широкие перспективы в данном направлении и возможность применения услуги у заказчиков из разных

В Step Security Data Lake появился GPT-ассистент для расследования инцидентов жения угроз, автоматизации анализа данных и расследования инцидентов встроен генеративный искусственный интеллект на базе локально-развертываемой языковой модели. Об этом CNews сообщили представители Step Logic. Специалисты Step Logic расширили функционал технологической платформы класса TDIR Security Data Lake. Для помощи в проведении расследований, поиске инцидентов и событий инфор

Step Logic внедрил комплексное решение для защиты ОКИИ на горнодобывающем предприятии нтивирусной защиты и контроля целостности объектов критической информационной инфраструктуры (ОКИИ) на одном из крупнейших российских горнодобывающих предприятий. Об этом CNews сообщили представители Step Logic. Перед специалистами компании стояла задача по обеспечению защиты ИТ-инфраструктуры ОКИИ в соответствии с требованиями законодательства России и моделью угроз, учитывающей реальные и

Платформа Step Security Data Lake включена в Реестр российского ПО Включение программного продукта компании Step Logic в перечень отечественного ПО подтверждает его функциональность и импортонезависимость. Согласно поручению Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, техно

Step Logic аттестовал DataSpace Cloud на соответствие требованиям к защите персональных данных ионных испытаний, облачная инфраструктура DataSpace Cloud соответствует требованиям Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ, предъявляемым к защите ИСПДн по третьему уровню защищенности. Step Logic завершил проект по аттестации на соответствие требованиям к защите персональных данных облачной инфраструктуры DataSpace Cloud, оператора коммерческих центров обработки данных и пост

Step Logic повысила уровень защищенности промышленных сетей крупного гостиничного комплекса енерным сетям, несанкционированного изменения настроек и режимов работы оборудования, в том числе со стороны подрядчиков с неавторизованными устройствами. Для реализации этих защитных мер специалисты Step Logic предложили заказчику решение Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks (KICS for Networks), предназначенное для анализа трафика в промышленной сети с целью обнаружения вторжени

Step Logic запустил бота-помощника для сетевых инженеров и администраторов чает в себя множество инструментов для проведения диагностики, а также позволяет генерировать готовые конфигурации для настройки различного сетевого оборудования. Об этом CNews сообщили представители Step Logic. Специалист Департамента информационной безопасности Step Logic написал Telegram-бота с функцией продвинутого калькулятора IP-сетей и набором полезных сетевых утилит. Чат-бот

Денис Пащенко - Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее актуальной целью для киберпреступников борьбы с агрессором. При всем этом массовые простые атаки использовались как сокрытие параллельно проводимых целевых, например, для кражи данных, то есть с вполне коммерческими целями. Денис Пащенко, STEP LOGIC: Мы собрали много решений, не привязанных к одному-двум вендорам Другим серьезным вызовом стал уход западных вендоров, а с ним невозможность приобретения новых продуктов и решений, л

Дмитрий Григорьев назначен техническим директором Step Logic Дмитрий Григорьев занял должность технического директора системного интегратора Step Logic. Ранее в компании он руководил Департаментом сетевых решений. Его ключевыми задачами в новой должности станет укрепление кадрового состава технической дирекции, взаимодействие ее под

Step Logic представила интерактивную медиаколонну для общественных и офисных пространств Компания Step Logic разработала мультимедийное решение для общественных и офисных пространств – интерактивную медиаколонну с возможностью работы с виртуальными помощниками. Медиаколонна имеет тонкий кор

Step Logic расширяет направление аутсорсинга ИБ Портфель «Центра сервисов информационной безопасности» Step Logic дополнен услугами аутсорсинга эксплуатации и сопровождения средств защиты. Компания предлагает сервисы по управлению базовыми ИБ-решениями, которые входят в инфраструктуру большинств

VideoMost и Step Logic объявляют о партнерстве Системный интегратор Step Logic и Spirit, российский разработчик продукта VideoMost, объявляют о подписании партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представители Spirit. Step Logic с 1992 г. повышает

Step Logic разработала решение для создания геораспределенного кластера виртуализации на базе российского оборудования и ПО инпромторга); операционной системы и системы виртуализации – ОС Astra Linux Special Edition и программный комплекс средств виртуализации «Брест» от ГК «Астра». В рамках тестовых испытаний специалисты Step Logic эмулировали полный выход из строя оборудования в одном из ЦОДов. После этого виртуальные машины, размещенные на оборудовании на аварийной площадке, были автоматически перезапущены на

Step Logic подключила «Облако.ру» к Smart SOC ых и регистрационных данных, доменных имён и IP-адресов, сервисы анализа вредоносного кода. Для хранения и анализа собранных данных применяется программная платформа Security Data Lake, разработанная Step Logic. Она объединяет в одном месте все данные и инструменты Smart SOC, без необходимости интеграции между собой отдельных SIEM-, IRP- и SOAR-решений, как это принято в классической архите

Step Logic построил мультимедийный комплекс в межбашенном пространстве «Сбербанк сити» и кафе, переговорные, ресторан и рекреационную зону. Об этом CNews сообщили представители компании Step Logic. Для организации персональной и коллективной работы сотрудников и партнеров банка,

Step Logic поможет госорганам в импортозамещении авит всего четыре месяца, так как все решения уже готовы и протестированы в собственной лаборатории Step Logic. Кардинальный переход на новые решения всех уровней ИТ-инфраструктуры создает повы

Step Logic обеспечила катастрофоустойчивость ИТ-инфраструктуры «РГС банка» чивой сетевой и вычислительной инфраструктуры «РГС банка». Для обеспечения непрерывности бизнес-процессов ИТ-сервисы банка были разнесены в два территориально-распределенных ЦОДа. Перед специалистами Step Logic были поставлены задачи по построению отказоустойчивого ИТ-фундамента, поддерживающего новейшие технологии информационной безопасности, с помощью которого банк сможет не только обеспе

Подтверждено соответствие системы менеджмента Step Logic требованиям международных стандартов ISO етствии с требованиями по организации и проведению аудитов в дистанционном режиме. Обновленные сертификаты свидетельствуют, что система менеджмента управления проектами в области системной интеграции Step Logic соответствует международным стандартам оказания качественных услуг, а также подтверждают соблюдение мер минимизации воздействия на окружающую среду, охраны здоровья и безопасности тр

Step Logic создала мультимедийное пространство в штаб-квартире «Сбера» имедийных систем в штаб-квартире «Сбера» на Кутузовском проспекте – 10-этажном здании общей площадью 62 тыс. м2, входящем в офисный комплекс «Сбербанк сити». Для проведения ключевых мероприятий банка Step Logic оборудовал мультимедийными системами многофункциональный зал на 600 посадочных мест. В рамках проекта специалисты компании спроектировали и реализовали 14 систем, объединенных в един

Step Logic построила инфраструктуру шестого кассационного суда общей юрисдикции едприятие «Волгатрансстрой-9», имеющее большой опыт по строительству промышленных, гражданских, транспортно-инфраструктурных объектов. Субподрядчиком по слаботочным системам стал системный интегратор Step logic, выполнивший полный комплекс работ: от проектирования и поставки оборудования до его монтажа и пусконаладки. Инфраструктура здания спроектирована в соответствии с нормами по обеспече

STEP LOGIC и Cisco помогут компаниям организовать безопасный сервис удаленного доступа Специалисты STEP LOGIC дадут рекомендации по защите корпоративной сети при дистанционном режиме работы, расскажут об основных инструментах для организации сервиса удаленного доступа и научат ими пользовать

В Step Logic назначен новый коммерческий директор В компании Step Logic произошли кадровые изменения. Дмитрий Якушев покинул пост коммерческого директора, который занимал с 2016 г. При его участии компания расширила список ключевых партнеров и укрепила о

Step Logic модернизировала ИТ- и инженерную инфраструктуру компании «Утконос Онлайн» ботающий в ФЦ «Север», проходит до 27 км за день. Для повышения скорости сбора заказов, создания систем автоматического комплектования и онлайн передачи данных о складских остатках в учетные системы, Step Logic развернул беспроводную локальную вычислительную сеть с бесшовным роумингом и резервированием. Сложные условия – металлические стеллажи, высокие полки, постоянно изменяемый состав тов

«Стэп лоджик» представила набор решений для бесконтактного измерения температуры тела «Стэп лоджик» представила набор решений для бесконтактного измерения температуры тела, которые могут быть развернуты за считанные дни. Одно из новых требований к любому бизнесу – контроль темпер

«Стэп лоджик» модернизировал Wi-Fi-инфраструктуру на объектах «Coca-Cola HBC Россия» и «Мултон» «Стэп лоджик» завершил работы по модернизации беспроводной сетевой инфраструктуры «Coca-Cola HBC Россия». Проект был реализован на базе решений Cisco и охватил территориально-распределенные прои

«Стэп лоджик» и Huawei заложили ИТ-фундамент в башне «Око» «Стэп лоджик» и Huawei сообщили о завершении проекта по созданию серверной и сетевой инфраструктур небоскреба «Око», расположенного на территории ММДЦ «Москва-сити». В результате выполненных раб

«Стэп Лоджик» модернизировал контакт-центр компании «Аэроклуб» «Стэп Лоджик» завершил проект по переводу контакт-центра агентства делового туризма «Аэроклуб» на платформу Genesys Customer Interaction Management. Широкие функциональные возможности платформы

«Стэп Лоджик» внедрил систему мониторинга сетевого трафика для головного офиса Альфа-Банка Компания «Стэп Лоджик» помогла повысить эффективность процесса контроля состояния сети головного офиса Альфа-Банка, внедрив систему мониторинга сетевого трафика на базе решения Cisco. На сегодняшний день

«Стэп лоджик» объявил о расширении возможностей решения Step SOC «Стэп лоджик» объявил о расширении возможностей защиты информации с помощью интегрированного решения Step SOC, которое наряду с услугами традиционного SOC (Security Operation Center) – оперативн

«Стэп лоджик» разработал методику категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Специалисты департамента информационной и сетевой безопасности «Стэп лоджик» разработали методику проведения категорирования объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О

«Стэп лоджик» завершил проект по модернизации технологической сети передачи данных Каспийского трубопроводного консорциума «Стэп лоджик» завершил масштабный инфраструктурный проект для Каспийского трубопроводного консорциума. Благодаря модернизации существующей и созданию новой отказоустойчивой и безопасной ИТ-инфра