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Step Logic получил специализацию от «Лаборатории Касперского» Cloud Workload Protection

Сертификация подтверждает высокий уровень технических компетенций Step Logic в области решений по кибербезопасности для контейнерных и микросервисных архитектур. Об этом CNews сообщили представители Step Logic.

Контейнерные инфраструктуры становятся неотъемлемой частью современных ИT-экосистем, обеспечивая гибкость, масштабируемость и упрощение процессов разработки и развертывания приложений. Однако они также представляют новый вектор для кибератак – ИT-специалисты все чаще сталкиваются с инцидентами ИБ в контейнерных средах, что делает их защиту критически важной задачей для компаний, стремящихся обеспечить безопасность информационных активов.

Продукты «Лаборатории Касперского» в области защиты контейнерных инфраструктур включают инструменты и технологии для обнаружения и предотвращения угроз, обеспечения безопасности контейнерных образов и среды исполнения, а также защиты от атак на уровне оркестраторов, таких как Kubernetes. Решения позволяют минимизировать риски, связанные с эксплуатацией контейнерных платформ, и поддерживать высокий уровень безопасности при внедрении практик DevSecOps.

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«Получение данной специализации от «Лаборатории Касперского» открывает перед нами новые возможности для предоставления нашим клиентам комплексных и инновационных решений по защите контейнерных инфраструктур. Мы видим огромный потенциал в развитии направления, учитывая растущий спрос на контейнерные технологии и необходимость их надежной защиты. Наша компания будет продвигать и внедрять эти решения, помогая клиентам защищать критически важные активы и обеспечивать непрерывность бизнеса в условиях современных киберугроз», – сказал директор департамента информационной безопасности Step Logic Николай Забусов.

Помимо защиты контейнерных инфраструктур компания имеет специализации «Лаборатории Касперского» по направлениям: Extended Detection and Response (XDR) — расширенное обнаружение и реагирование; Network Detection and Response (NDR) — обнаружение и реагирование на угрозы в сети; Industrial Cybersecurity — промышленная кибербезопасность; Secure Access Service Edge (SASE) — пограничные сервисы безопасного доступа; Security Information and Event Management (SIEM) — управление событиями безопасности.

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