|14.04.2021
|
Aruba представила набор компонентов обеспечения безопасности для Aruba ESP
nnect и расширение мультивендорной партнерской экосистемы безопасности Aruba ESP. Все вместе это предоставляет корпоративным клиентам возможность выбора среди лучших облачных компонентов безопасности SASE для их внедрения в свою инфраструктуру. Представленные сегодня новые возможности Aruba ESP позволят компаниям ускорить цифровую трансформацию на всем протяжении сети — от границы до облака
|01.04.2021
|
Cisco представила расширенную архитектуру SASE и полную защиту от оконечной точки до облака
Cisco представила расширенную архитектуру Secure Access Service Edge (SASE). Этот очередной шаг компании на пути к радикальному упрощен
|12.11.2020
|
Citrix представила новые решения SASE и Zero Trust
новых решения Citrix помогут компаниям ускорить переход к архитектуре Secure Access Services Edge (SASE) и оправдать инвестиции в технологии информационной безопасности. Citrix Secure Internet
|30.09.2020
|
VMware представила решения Future-Ready Workforce для территориально распределенных сотрудников
льно новые возможности для более точной координации сотрудников и повышения эффективности их работы. Решения Future-Ready Workforce сочетают в себе другие продукты VMware— Secure Access Service Edge (SASE), Digital Workspace и Endpoint Security. Эти технологии оптимизируют и контролируют доступ к любому приложению в облаке с любого устройства, обеспечивая грамотное управление распределенным
|27.07.2020
|
Fortinet приобрела OPAQ
Fortinet объявила о приобретении OPAQ Networks, поставщика облачных услуг Secure Access Service Edge (SASE), расположенного в Херндоне, штат Вирджиния. Облачное решени
