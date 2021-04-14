Разделы

Кибербезопасность SASE Secure Access Service Edge Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции)


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


14.04.2021 Aruba представила набор компонентов обеспечения безопасности для Aruba ESP

nnect и расширение мультивендорной партнерской экосистемы безопасности Aruba ESP. Все вместе это предоставляет корпоративным клиентам возможность выбора среди лучших облачных компонентов безопасности SASE для их внедрения в свою инфраструктуру. Представленные сегодня новые возможности Aruba ESP позволят компаниям ускорить цифровую трансформацию на всем протяжении сети — от границы до облака
01.04.2021 Cisco представила расширенную архитектуру SASE и полную защиту от оконечной точки до облака

Cisco представила расширенную архитектуру Secure Access Service Edge (SASE). Этот очередной шаг компании на пути к радикальному упрощен
12.11.2020 Citrix представила новые решения SASE и Zero Trust

новых решения Citrix помогут компаниям ускорить переход к архитектуре Secure Access Services Edge (SASE) и оправдать инвестиции в технологии информационной безопасности. Citrix Secure Internet
30.09.2020 VMware представила решения Future-Ready Workforce для территориально распределенных сотрудников

льно новые возможности для более точной координации сотрудников и повышения эффективности их работы. Решения Future-Ready Workforce сочетают в себе другие продукты VMware— Secure Access Service Edge (SASE), Digital Workspace и Endpoint Security. Эти технологии оптимизируют и контролируют доступ к любому приложению в облаке с любого устройства, обеспечивая грамотное управление распределенным
27.07.2020 Fortinet приобрела OPAQ

Fortinet объявила о приобретении OPAQ Networks, поставщика облачных услуг Secure Access Service Edge (SASE), расположенного в Херндоне, штат Вирджиния. Облачное решени

Публикаций - 52, упоминаний - 81

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5223 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5278 9
Fortinet 405 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 6
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 128 6
Broadcom - VMware 2492 5
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 4
Softline - Софтлайн 3265 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1146 4
Cisco Meraki 28 3
Dell EMC 5093 3
Крок - Croc 1814 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 3
Код Безопасности 703 3
Zscaler 22 3
Ростелеком 10311 3
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 467 3
Megaport 6 2
Google LLC 12261 2
Menlo Security 4 2
Trellix - McAfee Enterprise 11 2
HPE Aruba Networks 91 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 2
Microsoft Corporation 25238 2
Информзащита 854 2
Citrix Systems 840 2
Cisco Talos 48 2
МегаФон 9906 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 2
Check Point Software Technologies 800 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 394 2
Cisco Systems - Splunk 72 2
ServiceNow 93 2
Palo Alto Networks 167 2
HP - Hewlett-Packard 3644 2
Yandex - Яндекс 8440 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1504 2
Light Point Security 1 1
Wrike 28 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1374 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 6
Bayer AG - Байер 85 5
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 5
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 5
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 5
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 5
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 5
ФосАгро 151 5
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 60 5
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 89 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  23 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 183 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 330 1
STG - Symphony Technology Group 6 1
Тольяттинская энергосбытовая компания 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1462 1
Petshop - Петшоп - Ин-Ритейл 3 1
Почта России ПАО 2247 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 74 1
McDonald’s - Макдоналдс 203 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Яндекс.Лавка 279 1
Лента - Сеть розничной торговли 2271 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 49 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 132 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 5
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3434 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4900 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6275 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23055 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31769 36
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17164 34
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 26
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 256 24
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 248 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 20
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2715 19
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 192 17
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12337 17
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5920 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12000 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13331 14
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3510 14
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 593 13
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4561 13
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2303 12
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 672 12
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13646 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12350 10
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9725 10
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 876 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7638 10
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 344 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3059 9
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  734 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6151 8
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 604 8
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 342 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6173 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4678 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 7
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 856 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21999 7
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2343 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5187 7
Cisco SD-WAN - Cisco SD-WAN Cloud Onramp - Cisco SD-WAN Security - Cisco SD-WAN vManage 18 6
Microsoft Azure 1460 6
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 40 5
Broadcom - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 76 5
Cisco SecureX 10 5
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 189 5
Cisco Umbrella 11 4
Cisco Secure ACS - Cisco Secure Access Control - Cisco SASE - Cisco Secure Access Service Edge - Cisco Secure Managed Remote Access - Cisco Duo Secure Access 15 4
Kaspersky SD-WAN - Kaspersky SD-WAN Edge Service Router - KESR 21 4
Google Cloud Platform - GCP 345 4
Broadcom - VMware vSphere 595 4
Broadcom - VMware SD-WAN 12 4
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 160 4
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 123 4
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 24 3
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 247 3
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 55 2
Microsoft Azure VMware Solutions - Microsoft AVS 8 2
Dell Technologies Secureworks - Dell Trusted Devices and Secureworks - Dell Secureworks Counter Threat Unit - Dell Secureworks Threat Detection and Response - Dell Secureworks Targeted Threat Intelligence 3 2
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 39 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 2
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client 23 2
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 2
Cisco Plus 2 2
Cisco Secure Endpoint - Cisco AMP for Endpoints 4 2
Cisco ThousandEyes Synthetic Monitoring 7 2
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 22 2
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 62 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 2
Broadcom - VMware SASE - VMware Secure Access Service Edge 3 2
Microsoft Office 365 981 2
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 82 2
Broadcom - VMware Cloud on AWS 21 2
Citrix SD-WAN - Citrix SD-WAN WANOP - Citrix SD-WAN WAN Optimization edition 14 2
Fortinet SD-Branch 11 2
Broadcom - VMware Secure State 4 2
Apple Face ID 234 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 297 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 276 2
Путин Сергей 72 6
Гадарь Дмитрий 28 5
Мельников Максим 37 5
Бенгин Владимир 37 5
Костров Дмитрий 34 5
Лысенко Юрий 33 5
Воробьев Артем 26 5
Королев Максим 31 5
Севостьянов Александр 16 5
Ерин Андрей 22 5
Маслов Олег 12 5
Корзун Александр 14 5
Луганцев Александр 51 5
Демидов Сергей 127 5
Нуйкин Андрей 50 5
Горбатько Александр 105 5
Курбатов Владимир 35 5
Палей Лев 57 5
Дилбарян Павел 26 5
Мусич Роман 28 5
Чулков Олег 11 5
Контемиров Юрий 32 5
Митенков Алексей 20 4
Янкин Андрей 45 3
Заикин Андрей 33 3
Коростелев Павел 35 3
Каминский Максим 13 3
Rittenhouse Gee - Риттенхауз Джи 7 3
Сычев Артем 78 3
Xie Ken - Се Кен 13 2
Лавров Владимир 95 2
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 2
Xie Ken - Кси Кен 9 2
Ляпунов Игорь 130 1
Скородумов Анатолий 65 1
Лукацкий Алексей 131 1
Кулашова Анна 60 1
Centoni Liz - Чентони Лиз 5 1
Александров Антон 11 1
Осокин Андрей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 5
Европа 24638 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14489 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18219 3
Германия - Федеративная Республика 12938 3
Азия - Азиатский регион 5749 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1065 3
Швеция - Королевство 3715 2
Ближний Восток 3031 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 2
Канада 4985 2
Нидерланды 3633 2
Сингапур - Республика 1906 2
Америка - Американский регион 2188 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 2
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
Коста-Рика - Республика 97 1
Швеция - Стокгольм 404 1
Колумбия - Республика 538 1
США - Вирджиния - Виргиния 275 1
Азия Восточная 182 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 1
Европа Западная 1492 1
Бразилия - Федеративная Республика 2451 1
Япония 13550 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 1
Индия - Bharat 5698 1
Европа Восточная 3121 1
Франция - Французская Республика 7977 1
Южная Корея - Республика 6859 1
Италия - Итальянская Республика 4429 1
Испания - Королевство 3760 1
Польша - Республика 2001 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 1
Китай - Тайвань 4136 1
Индонезия - Республика 1007 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3769 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6243 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3127 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 6
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 5
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11769 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8135 3
Аудит - аудиторский услуги 3112 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5320 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 3
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 566 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2791 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1075 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1716 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3382 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 2
Энергетика - Energy - Energetically 5527 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1715 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10753 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10313 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9679 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7797 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 369 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 458 2
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 151 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 351 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2155 1
Gartner - Гартнер 3609 19
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 8
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 3
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 3
Forrester Research 828 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
Cybersecurity Ventures 10 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 1
Cisco Security Outcomes Study 3 1
Cisco Accelerating Digital Agility 1 1
Gartner Magic Quadrant WAN Edge Infrastructure 4 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 1
InfoWatch ЭАЦ - Инфовотч Экспертно-аналитический центр 14 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 1
Markets&Markets Research 113 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Fortune Global 500 287 1
Forrester Wave 45 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 5
VMworld 29 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
ISE - Integrated Systems Europe 50 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 1
