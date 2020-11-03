Cisco представила усовершенствованную партнерскую программу и ряд инновационных технологий

Cisco рассказала о крупнейших за прошедшее десятилетие изменениях в работе с партнерами: создается новая единая, унифицированная партнерская программа, в которой будет учитываться и вознаграждаться специализация партнеров при работе с заказчиками. В ближайшие 12—18 месяцев Cisco упростит структуру партнерской программы и скомпонует в единое целое около десяти отдельных программ. Участники новой программы New Cisco Partner Program получат больше возможностей для дифференциации по разным направлениям своего бизнеса — от классической перепродажи и предоставления управляемых услуг до разработок и консалтинга.

29 октября завершилась 25-я ежегодная конференция Cisco Partner Summit, прошедшая в онлайн формате. В ней приняли участие более 10 тыс. партнеров из 149 стран. В рамках мероприятия были представлены усовершенствованная партнерская программа и ряд инновационных технологий.

В этом году в ходе конференции руководство Cisco вместе с партнерами обсудили стратегический фокус компании на построении инклюзивного будущего, а также реформирование партнерской программы Cisco, направленное на развитие успеха заказчиков и партнеров. Cisco также представила ряд новинок, призванных помочь заказчикам и их партнерам повышать устойчивость бизнеса, ускорять цифровую трансформацию и внедрять облачные технологии.

Не ограничиваясь изменениями в партнерской программе, Cisco запустила первую цифровую партнерскую платформу, которая станет единым источником для всего, что может потребоваться партнерам при работе с Cisco. Платформа Partner Experience Platform (PXP) повышает качество сотрудничества и продвигает корпоративную культуру Cisco, в которой партнер стоит на первом месте. Платформа поможет партнерам совместно работать в подключенной экосистеме, вместе с Cisco заниматься совместными разработками и продажами. PXP будет доступна всем глобальным партнерам с 30 ноября 2020 г.

Cisco продолжает развивать облачную платформу кибербезопасности Cisco SecureX, запущенную в июне этого года. Платформа привносит реальные улучшения в плане простоты, прозрачности и автоматизации для продуктов Cisco Security и инфраструктуры сторонних организаций. Эффективность SecureX подтверждают и заказчики: с момента ее запуска более 4000 компаний сообщили, что время обнаружения угроз сократилось на 95%, а сроки восстановления — на 85%.

Кроме того, в ходе Partner Summit были представлены усовершенствования решений Extended Detection and Response (XDR), Zero Trust и Secure Access Services Edge (SASE). Новые возможности помогают заказчикам и партнерам по-новому организовать работу и рабочие места: инновации в области информационной безопасности, направленные на отражение постоянно совершенствующихся угроз, повышают адаптируемость бизнеса к меняющимся условиям и отказоустойчивость ИТ-систем.

Для управления сложными многооблачными структурами ИТ-службам требуются инструменты, обеспечивающие лучшее понимание процессов, происходящих как в сетевой инфраструктуре, так и на уровне приложений. Cisco представила новые программные решения для упрощения ИТ-операций в локальных дата-центрах и многооблачных средах. Теперь заказчики смогут улучшить адаптируемость своего бизнеса к изменениям бизнес-среды, а разработчики — ускорить разработку и внедрение инновационных приложений.

В числе новых решений, использующих автоматизацию и аналитику реального времени, — платформа Nexus Dashboard и инновационные функции Cisco Intersight, используя которые, заказчики получат большую отдачу от облачных и локальных инвестиций. Сервис Cisco Identity Services Engine (ISE) упрощает повсеместный безопасный доступ к сети, обеспечивая использование концепции “zero trust” в любом месте и на любом устройстве.

Организации ускоряют внедрение облачных сервисов и наращивают вычислительные мощности на границе сети. В результате ИТ-службы сталкиваются с увеличением сложности инфраструктур и ослаблением контроля за функционирующими в них приложениями, что ограничивает возможность обеспечивать безопасность подключений. Понимая это, Cisco представила новую граничную WAN-платформу, которая помогает заказчикам ускорять внедрение облачных сервисов и обеспечивать защищенное подключение. Так, семейство маршрутизаторов Catalyst 8000 Edge предлагает заказчикам высокопроизводительную платформу для маршрутизации, которая с помощью встроенных функций анализа данных позволяет эффективнее контролировать работу сетей и приложений.

Новые платформы Cisco Catalyst 8000 Edge преобразуют границу WAN и помогают заказчикам сохранить маневренность, обеспечивая автоматизированное и защищенное подключение приложений в облаке, дата-центре и на границе. Новые платформы дают заказчикам возможность внедрять облачные решения в удобном для них темпе. Для тех, кто внедряет архитектуру SASE (Secure Access Service Edge), облачные системы управления SD-WAN и обеспечения информационной безопасности объединяются в единое целое в решении Cisco SD-WAN. Для заказчиков, которым необходимо локальное решение, поддерживается полный стек безопасности SD-WAN.