Cisco SD-WAN Cisco SD-WAN Cloud Onramp Cisco SD-WAN Security Cisco SD-WAN vManage


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.03.2026 В Cisco найдена 10-балльная уязвимость. Ее используют уже два года 2
22.07.2021 В «Самараэнерго» развернута сеть SD-WAN на основе решений Cisco 2
16.06.2021 Cisco представила новое портфолио промышленных 5G-маршрутизаторов для IoT-границы 1
18.05.2021 Cisco: безопасность должна быть простой, интеллектуальной и повсеместной 2
02.04.2021 Cisco представила ряд фундаментальных инноваций для цифровой трансформации бизнеса 1
01.04.2021 Cisco представила расширенную архитектуру SASE и полную защиту от оконечной точки до облака 2
26.03.2021 «Крок» проведет онлайн-митап по применению SD-WAN в промышленности 1
03.11.2020 Cisco представила усовершенствованную партнерскую программу и ряд инновационных технологий 1
30.10.2020 Cisco упростила портфолио кибербезопасности 1
26.10.2020 Cisco представила решение WAN для безопасного доступа к облачным приложениям 1
21.09.2020 Джонатан Спарроу, Cisco: Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов 2
07.07.2020 Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии 3
08.11.2019 Александр Гольцов, АМТ-ГРУП -

При внедрении нацстандарта по безопасности операций отделаться «организационными мерами» не удастся

 1
14.06.2019 Cisco представила решения интернета вещей для работы в неблагоприятных условиях 1
13.06.2019 Cisco представила технологии ИИ и машинного обучения для умных сетей 1
17.04.2019 Почему SD-WAN стал главным ИТ-вектором развития банков 1
14.11.2018 Cisco представила решение Cisco SD-WAN 3
24.10.2018 Cisco представила решение SD-WAN и обновления для Cisco SDA и Cisco ACI 5
25.07.2018 Cisco представила в России решение SD-WAN на базе интенционно-ориентированных сетей 5

Публикаций - 19, упоминаний - 36

