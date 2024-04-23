Индексная книга (каталог) CNews*
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HRM Корпоративная культура Corporate culture
Публикаций - 248, упоминаний - 259
HRM и организации, системы, технологии, персоны:
|Бобров Антон 29 5
|Чаркин Евгений 275 4
|Глазков Александр 87 4
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 374 3
|Шилов Сергей 90 3
|Белайчук Анатолий 31 3
|Осеевский Михаил 295 3
|Nielsen Jakob - Нильсен Якоб 9 3
|Лопатухин Дмитрий 19 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1004 2
|Воронин Павел 102 2
|Кириченко Игорь 48 2
|Ананьева Татьяна 10 2
|Хасин Михаил 27 2
|Бочерова Елена 23 2
|Широких Алексей 72 2
|Орловский Виктор 362 2
|Курьянов Сергей 162 2
|Путятинский Сергей 83 2
|Рыжиков Сергей 111 2
|Нестеров Алексей 113 2
|Ананьев Алексей 110 2
|Рустамов Рустам 328 2
|Goeckeler David - Гекелер Дэвид 4 2
|Шевченко Мария 15 2
|Калинин Денис 70 2
|Греф Герман 391 2
|Макаров Станислав 117 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Ford Henry - Форд Генри 18 2
|Vahdat Amin - Вахдат Амин 3 2
|Moto Ray - Мото Рэй 2 2
|Кирьянова Александра 109 2
|Robbins Chuck - Роббинс Чак 10 2
|Ahmad Najam - Ахмад Наджам 2 2
|Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 2
|Bezos Jeff - Безос Джефф 148 2
|Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 19 2
|Абакумов Евгений 183 2
|Реймер Денис 54 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11111 4
|FT - Financial Times 1193 3
|Forbes - Форбс 720 2
|Fortune 203 2
|Silicon 481 2
|Business Insider - Бизнес инсайдер 233 2
|Tom’s Hardware 293 2
|Bloomberg 1197 2
|Times 605 1
|The Banker 6 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|Bloomberg Businessweek 122 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|The Verge - Издание 524 1
|InformationWeek 241 1
|Boy Genius Report - BGR 50 1
|Rambler - Секрет фирмы 37 1
|Harvard Business Review 15 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 86 1
|Chicago Tribune 13 1
|The Washington Post 320 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 514 1
|23ABC News 169 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5838 1
|ZDnet 595 1
|Wikipedia - Википедия 458 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1280451, в очереди разбора - 809969.
Создано именных указателей - 143708.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1280451, в очереди разбора - 809969.
Создано именных указателей - 143708.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.