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Индексная книга (каталог) CNews*
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HRM Корпоративная культура Corporate culture



23.04.2024 Современный цифровой офис 2024 2

04.04.2024 Максим Семёнкин -

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

 1

03.04.2024 Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании 1

03.04.2024 «Авито Работа»: 29% россиян уходили от работодателя по итогам или до окончания испытательного срока 1

Марина Яловега, «Группа Астра»: Работа в российской компании стала преимуществом 2

28.03.2024 Дайте денег программистам. Они хотят зарплаты вдвое больше, чем им предлагают. Проблема имеет всероссийские масштабы. Опрос 1

22.03.2024 Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис 1

15.03.2024 Как цифровые решения в HR-помогают бороться с дефицитом кадров 1

11.03.2024 Школа жизни для айтишников: Академия Лиги Цифровой Экономики помогает расти экспертам компании 1

11.03.2024 Внедрение новых HR-технологий: как избавиться от «зоопарка систем» и создать единое рабочее пространство с помощью интранета? 1

28.02.2024 «КОРУС Консалтинг» внедрил интранет K-Team для компании Level Group 1

19.02.2024 Арсений Федоткин, Selecty: Спрос на ИТ-специалистов будет расти, несмотря на активное внедрение ИИ 1

Павел Гуральник, ISPsystem: Через 3-5 лет на российском рынке ПО выживут только несколько сильных игроков 1

12.02.2024 Анатолий Белайчук -

Анатолий Белайчук, Comindware: Внедрение BPMS показывает бизнесу, что автоматизация лучше регламентации 

 1

09.02.2024 «Культура Инноваций»: 75% сотрудников ИT-сферы готовы покинуть место работы из-за токсичных отношений в коллективе 1

19.01.2024 Как управлять задачами всей команды из единого центра 1

20.12.2023 В Nvidia скандал. «Ветераны» получают миллионы, работая в расслабленном режиме, «новички» открыто завидуют 1

09.12.2023 Какие цифровые сервисы помогут привлечь в компанию лучших специалистов 1

28.11.2023 Современный цифровой офис 2023 2

22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1

20.11.2023 Конференция CNews «Современный цифровой офис 2023» состоится 28 ноября 2

01.11.2023 Исследование: контакт-центры держат курс на повышение автоматизации рутинных процессов 1

19.10.2023 «Инфосистемы джет» и HeadHunter узнали, чем руководствуются ИТ-специалисты при выборе работодателя 1

29.09.2023 Сотрудник крупнейшего в мире производителя чипов взорвал своего коллегу за безделье и игнор 1

29.09.2023 Дефицит кадров и финансирования – основные проблемы в формировании ИБ-инфраструктуры государственных организаций 1

Anna_Prabarshchuk_Gazinformservis 1

18.07.2023 Активный рекрутинг возобновился по всем типам софтверных компаний 1

22.06.2023 Сергей Путятинский -

Сергей Путятинский, МКБ: Законодательство позволяет отказаться от 99,9% расходуемой бумаги

 1

20.06.2023 «Корус консалтинг» запустила корпоративный портал K-Team для FM Logistic 1

20.06.2023 Александр Семенов -

Александр Семенов, «Корус Консалтинг»: Последствия изменений для бизнеса растянутся еще на многие годы

 1

15.06.2023 «Корус консалтинг» внедрил корпоративный портал для «Альмакоргруп» 1

09.06.2023 Главный мировой производитель чипов TSMC ввел на фабриках в США казарменные порядки и «брутальную корпоративную культуру» 1

29.05.2023 Иван Мартинович, ВТБ: Мы собираемся достичь беспрецедентного для отечественного рынка уровня доступности сервисов 1

20.04.2023 Современный цифровой офис: новации 2023 1

18.04.2023 Как санкции влияют на ход цифровизации российской промышленности 1

30.03.2023 Цифровая трансформация 2023 1

27.03.2023 Как организовать управление персоналом в условиях кадрового голода 1

16.03.2023 Выбрать подходящее решение в реестре отечественного ПО оказалось непросто 1

17.02.2023 10 трендов управления ИТ-персоналом в России на 2023 г. 1

14.02.2023 В группе «Рексофт» назначен директор по организационному развитию 1


Публикаций - 248, упоминаний - 259

HRM и организации, системы, технологии, персоны:

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Microsoft Corporation 24121 31
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Oracle Corporation 6533 17
Cisco Systems 5018 14
IBM - International Business Machines Corp 9353 13
Google LLC 11424 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10981 11
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Ростелеком 10787 9
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Apple Inc 11697 9
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Telegram Group 1516 7
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Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2725 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1584 6
Schneider Electric 559 5
Citrix Systems 800 5
МегаФон 7926 5
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VK - Mail.ru Group 3286 5
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Accenture plc 672 5
X Corp - Twitter 2804 5
HP Inc. 5629 4
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Broadcom - VMware 2270 4
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Diasoft - Диасофт 726 4
ФОРС - Центр разработки 604 4
TerraLink - ТерраЛинк 273 4
Рексофт - Reksoft 404 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6620 20
РЖД - Российские железные дороги 1801 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 945 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2637 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6807 7
Альфа-Банк 1690 6
HeadHunter Group - HH Group 369 6
Газпром нефть 560 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 453 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2047 5
Газпром ПАО 1251 5
Открытие ФК - Банк Открытие 526 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Связной ГК 1360 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 382 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1473 4
Почта России ПАО 2012 4
Спортмастер - Sportmaster 172 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 290 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 182 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1055 3
Северсталь ПАО - Severstal 423 3
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 202 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 764 3
Visa International 1927 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 250 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 201 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 884 3
МКБ - Московский кредитный банк 541 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 452 3
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 137 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 371 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 257 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1149 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 463 2
Qiwi 979 2
ВкусВилл - Избёнка 126 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 515 2
Walmart - Wal-Mart Stores 372 2
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4342 12
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2658 7
Япония 13134 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2444 6
Земля - планета Солнечной системы 10161 6
Финляндия - Финляндская Республика 3548 6
Ближний Восток 2853 6
Польша - Республика 1908 6
Украина 7450 6
Европа Восточная 3041 6
Азия - Азиатский регион 5304 5
Великобритания - Лондон 2370 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3482 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2235 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3280 5
Узбекистан - Республика 1608 5
Бразилия - Федеративная Республика 2293 5
Сингапур - Республика 1814 4
Швеция - Королевство 3585 4
Норвегия - Королевство 1786 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 917 4
Испания - Королевство 3665 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2629 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45470 77
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12226 72
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47770 67
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26707 54
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22432 50
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2519 45
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12594 45
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7480 34
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3498 31
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1907 30
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16981 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5313 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10325 20
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6481 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7899 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5097 19
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KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1253 17
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Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутмент - Рекрутинг 876 13
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SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 14 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 142 1
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