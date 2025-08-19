Разделы

«Детский мир» и ITFB Group автоматизировали HR-коммуникации

Группа компаний «Детский мир» совместно с ITFB Group реализовала проект по автоматизации HR-коммуникаций для новых сотрудников на базе «1С: Зарплата и управление персоналом». Решение позволило стандартизировать процесс адаптации и сократить нагрузку на HR- и ИТ-подразделения ритейлера.

Ранее приветственные письма новым сотрудникам «Детского мира» рассылались вручную и иногда отправлялись задержкой. При масштабных штатах и высокой конкуренции за сотрудника в ритейле этот подход становился неэффективным и создавал риски отрывов в процессе адаптации. Компания нуждалась в автоматизированном решении, которое бы гарантировало своевременную и релевантную коммуникацию по ключевым моментам первого месяца работы – 1, 30 и последующие дни.

Совместно с ИТ-командой «Детского мира» эксперты ITFB Group на платформе «: Зарплата и управление персоналом» разработали автоматизированную систему рассылки адаптационных писем. Был разработан простой и гибкий конструктор писем, который позволяет HR-специалистам формировать сообщения с графикой и интерактивными ссылками без участия программистов. Это значительно сокращает время подготовки коммуникаций и позволяет быстро адаптировать шаблоны под разные группы сотрудников.

«Мы долго искали инструмент, который позволит автоматизировать и персонализировать онбординг без дополнительной нагрузки на HR и IT-подразделения. Новая система не только решила эту задачу, но и оказалась масштабируемой и гибкой, подходя под разные категории сотрудников», – отметил Данил Киляков, начальник отдела развития «1С» ГК «Детский мир».

Алексей Кирпиков, коммерческий директор ITFB Group, сказал: «Автоматизация HR-коммуникаций – это не просто отправка писем. Это построение управляемой и расширяемой экосистемы взаимодействия с сотрудниками с первого дня работы. Мы совмещаем опыт автоматизации бизнес-процессов и глубокое понимание HR-задач, чтобы создавать решения, которые убирают рутину, повышают вовлечённость и создают цифровую инфраструктуру, способную расти вместе с бизнесом».

Внедрённая система уже полностью интегрирована в кадровый процесс и охватывает всех новичков, помогая: снизить нагрузку на HR и ИТ-отделы за счёт автоматизации рутинных задач; унифицировать и стандартизировать коммуникацию с новыми сотрудниками; повысить уровень вовлечённости и удержания персонала в первые месяцы работы; быстрее интегрировать сотрудников в корпоративную культуру и цифровые сервисы компании; снизить риски ранней текучести, что важно с точки зрения оптимизации затрат на подбор и обучение.

