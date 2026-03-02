Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле История экспериментов в компании Первые эксперименты в цифровых продуктах «Детского мира» появились задолго до формирования зрелой аналитической функции. На раннем этап

Россияне смогут ходить на сайты СДЭК, «Детский мир» и «Бургер Кинг» при отключениях мобильного интернета де «Витрина ТВ». Также были добавлены сайты оператор онлайн-касс «Эвотор», сайты операторов электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур», сайт компании «Росагролизинг», сайты сети магазинов «Детский мир» и сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг». Как в российских регионах отключают мобильный интернет С ограничениями на работу мобильного интернета россияне стали сталкиваться

Более 700 магазинов «Детского мира» подключились к «Куперу» ое питание и товары для творчества, в том числе, собственных торговых марок и эксклюзивных брендов «Детского мира». Доставка осуществляется курьерами «Купера». В будущем добавится детская одежд

В «Детском мире» робомашины теперь помогают игрушкам доехать до маленьких покупателей «Детский мир» — мультивертикальный цифровой ритейлер, заключил партнерство с лидером беспилотных наземных грузоперевозок «ЭвоКарго». Продукцию компании будут перевозить автономные грузовики, пер

«Софтлайн Решения» предоставила «Детскому миру» оборудование по модели HaaS валось увеличение мощностей. В 2024 г. «Софтлайн Решения» расширила инфраструктуру резервного ЦОДа «Детского мира», поставив серверы и СХД Fujitsu, а также сетевое оборудование Cisco по модели

Клиентам «Яндекс Еды» и «Деливери» стала доступна доставка из сети магазинов “Детский мир” Клиенты «Яндекс Еды» и «Деливери» теперь могут купить товары из ассортимента сети магазинов «Детский мир». К заказу доступно более 50 тыс. позиций: от школьных принадлежностей до средств гигиены. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Еды». Благодаря этому клиенты сервисов получа

«Детский мир» и ITFB Group автоматизировали HR-коммуникации ратить нагрузку на HR- и ИТ-подразделения ритейлера. Ранее приветственные письма новым сотрудникам «Детского мира» рассылались вручную и иногда отправлялись задержкой. При масштабных штатах и в

Хакеры украли 4,5 тыс. подарочных сертификатов «Детского мира» Кража данных СК России расследует дело о краже почти 4,5 тыс. подарочных сертификатов «Детского мира». Об этом в конце сентября 2024 г. пишет РИА «Новости» ссылаясь на данные CК. П

Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 й РФ; Сергей Дунаев, директор по информационным технологиям, «Северсталь»; Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям, «Алроса»; Николай Ермаков, член правления, технический директор, ГК «Детский мир»; Ирина Пирогова, вице-президент по информационным технологиям, группа «Илим»; Денис Новиков, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «ФосАгро»; Дмитрий Цы

Интегратор «Инфосистемы Джет» стал сервисным партнером «Детского мира» ание услуг администрирования системы SAP и технической поддержки ИТ-оборудования в группе компаний «Детский мир». В рамках сотрудничества «Инфосистемы Джет» продолжит оказывать мультивендорную

«Детский мир» внедряет систему управления распродажами на базе искусственного интеллекта ированную систему, которая позволит управлять процессом офлайн-распродаж ритейлера. Специально для «Детского мира» группой компаний Б1, специалистом в области аудиторских услуг и бизнес-консалт

«Детский мир» запустил доставку «по клику» родах присутствия сети. Услуга доступна для онлайн-заказов, оформленных через мобильное приложение «Детского мира» для самовывоза из магазина и имеющих статус «готов к выдаче». При переходе на

ГК Softline помогла сети магазинов «Детский мир» автоматизировать процессы оказания ИТ-услуг авление ИТ-услугами из «единого окна». Теперь более чем 15 тыс. сотрудников всех офисов и филиалов «Детского мира» имеют возможность использовать удобную систему Service Desk с доступом к ней с

ГК Softline помогла сети магазинов «Детский мир» автоматизировать процессы оказания ИТ-услуг авление ИТ-услугами из «единого окна». Теперь более чем 15 тыс. сотрудников всех офисов и филиалов «Детского мира» имеют возможность использовать систему Service Desk с доступом к ней с любого

Покупатели «Детского мира» стали чаще выбирать электронную технику СТМ ронную технику для мам и малышей под собственными торговыми марками компании. По данным аналитиков «Детского мира» товарооборот электронной техники под брендом BabyGo вырос более чем в 10 раз.

«Детский мир» совместно со Skillfactory займется обучением разработчиков работкой, модернизацией и тестированием пользовательского интерфейса цифровых продуктов и сервисов «Детского мира»: интернет-магазина detmir.ru, а также портала для поставщиков нашего маркетпле

«Детский мир» внедрил искусственный интеллект в свою инфраструктуру собирает и анализирует данные о поведении каждого пользователя, зашедшего на сайт или в приложение «Детского мира». Просмотры страниц и карточек товаров, клики, переходы, добавления в корзину и

За первый год работы мобильного приложения «Зоозавр» совершено более 200 тыс. установок ГК «Детский мир», мультивертикальный цифровой ритейлер, объявляет об итогах работы мобильного при

«Детский мир» запустил доставку в ПВЗ логистического оператора СДЭК тский мир» и «Зоозавр», можно забрать в любом удобном пункте выдачи СДЭК. Уже сегодня для клиентов «Детского мира» доступны более 3 тыс. ПВЗ в 68 регионах страны. Покупатели могут выбрать удобн

«Детский мир» внедрил новую PIM-систему для управления товарным контентом стил новую систему для управления большим массивом данных с товарным контентом на онлайн-площадках «Детского мира», а также в учетных системах коммерции компании. На сегодняшний день на онлайн-

«Детский мир» перевел свое интерактивное голосовое меню на платформу Voximplant привлечения оператора. Протестировать функциональность можно, позвонив на бесплатную горячую линию «Детского мира». Работа сервиса оценивается клиентами «Детского мира» в среднем на 4,2

«Детский мир» усовершенствовал автоматизированную систему контроля торгового зала «Детский мир», мультивертикальный цифровой ритейлер, усовершенствовал автоматизированную систему контроля торгового зала во всех розничных магазинах сети. «Детский мир» совместно с ИТ-ком

«Сберкорус» подключил «Детский мир» к своей системе обмена документами с поставщиками помощью полностью российской системы «Сфера EDI». В 2021 г. объем обмена электронными документами «Детского мира» и его поставщиков в сервисах «Сберкорус» вырос на 22%. После подключения к сис

«Детский мир» повысил надежность и масштабируемость сети передачи данных сеть. Для нас было особенно важно заранее внедрить ИТ-решение, при помощи которого ИТ-специалисты “Детского мира” могли обеспечить корректную работу сети и в дальнейшем ее масштабировать», ― с

«Детский мир» запустил доставку в отделения и почтоматы «Почты России» «Почта России» доставит заказы клиентам «Детского мира». Они смогут получить покупки, оформленные на онлайн-площадках ритейлера, в люб

«Детский мир» впервые выступил издателем детской мобильной игры ать детям и взрослым цифровые сервисы, услуги и игры. «Рисовашка» – не только один из первых шагов "Детского мира" на этом пути, но и классный способ интересно провести время с ребенком», – ска

«Детский мир» автоматизировал процессы управления перевозками каждая компания-перевозчик может предоставить актуальную информацию о наличии доступных для рейсов «Детского мира» транспортных средств. Кроме того, часть рейсов была полностью переведена на ав

В AppGallery появилось приложение «Детский мир» В магазине приложений AppGallery стал доступен мобильный сервис сети магазинов товаров для детей «Детский мир». Приложение «Детский мир» представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Об этом CNews сообщили представители Huawei. Одной из приоритетных

«Детский мир» запускает доставку через сервис «Сберлогистика» го у компании по всей России около 13 тыс. точек выдачи. При оформлении заказа в интернет-магазине «Детского мира» необходимо выбрать подходящий способ доставки: в пункт выдачи или постамат «Сб

Интернет-магазину «Детского мира» исполнилось 10 лет зводителей и был доступен только для жителей Москвы и Московской области. Сегодня интернет-магазин «Детского мира» – это многофункциональная интернет-площадка для покупок, насчитывающая более 2

Онлайн-продажи «Детского мира» увеличились в 2,3 раза по итогам «Киберпонедельника» 25 января количество оформленных заказов превысило 120 тысяч, а доля онлайн-канала в общих продаж «Детского мира» в России достигла 40,1%. При этом доля заказов, оформленных через мобильное пр

«Детский мир» снизил нагрузку на колл-центр на 27% благодаря голосовому помощнику лиентах ГК «Детский мир». Голосовой помощник самостоятельно направляет запрос по API в базу данных «Детского мира» и проговаривает клиенту статус с помощью синтеза речи. Если клиент позвонил с

Назначен технический директор «Детского мира» ая Ермакова в нашей команде. Уверена, что благодаря его релевантному опыту и экспертизе IT-команда «Детского мира» добьется новых высот, продолжит успешное развитие нашей технологической платфо

«Детский мир» и «Инфосистемы джет» продлили контракт по ИТ-аутсорсингу от избыточных мощностей, — отметил Максим Егоров, руководитель дирекции информационных технологий “Детского мира”. — Сотрудничество с “Инфосистемы джет” дает нам квалифицированное обслуживание

ГК «Детский мир» объявила о полномасштабном запуске собственного маркетплейса ка. Если сумма покупок превысит 1900 рублей, заказ будет доставлен бесплатно. Программа лояльности «Детского мира» полностью интегрирована в сервис маркетплейса, что позволяет пользоваться всем

«Детский мир» запустил оплату через СБП в своих розничных магазинах ользователей системы, и количество С2В-переводов постоянно растет во всех сферах. Теперь и клиенты «Детского мира» смогут воспользоваться новым способом безналичной оплаты и оценить его удобств

«Детский мир» и Mail.ru Group помогут рекламодателям оценивать влияние маркетинга на продажи в онлайне и в офлайне ампаний. В рамках сотрудничества бренды также смогут запускать ко-маркетинговые кампании: партнеры «Детского мира» получат возможность при продвижении в myTarget таргетировать кампании на аудит

Президентом владельца МТС стал экс-глава «Детского мира» ь «Детский мир» и вскоре стал ее гендиректором. В начале 2020 г. Чирахов покинул пост гендиректора «Детского мира», став председателем совета директоров сети. Андрей Дубовсков сохранит пост чле

«Яндекс.Такси» поможет доставить товары из «Детского мира» том, что начиная с 8 апреля «Яндекс.Такси» начинает организацию доставки товаров из супермаркетов «Детского мира». На первом этапе сервис будет доступен в Москве и Краснодаре, и в ближайшие не