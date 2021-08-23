Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Детский мир
Сеть магазинов товаров для детей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 125, упоминаний - 225
Детский мир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 3
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Евтушенков Владимир 130 4
|Корня Алексей 73 3
|Кондарев Сергей 8 3
|Евтушенков Феликс 15 3
|Гончарук Александр 26 3
|Путин Владимир 1824 2
|Шамолин Михаил 102 2
|Николаев Вячеслав 56 2
|Чирахов Владимир 8 2
|Давыдова Мария 2 2
|Дубовсков Андрей 82 2
|Меламед Леонид 61 2
|Крысина Ольга 109 2
|Юсупов Реваз 22 2
|Тарантасов Геннадий 9 2
|Носов Николай 12 1
|Жилина Мария 7 1
|Ткачева Мария 1 1
|Михайлов Евгений 13 1
|Пушкин Василий 11 1
|Журавлев Сергей 12 1
|Буянов Алексей 12 1
|Пашенцев Виталий 11 1
|Ермаков Николай 1 1
|Ушанова Мария 2 1
|Вишнякова Наталья 1 1
|Мочальников Алексей 10 1
|Рубцова Ольга 32 1
|Самойлов Андрей 7 1
|Прыгин Алексей 1 1
|Романов Александр 8 1
|Воронов Александр 8 1
|Шорников Александр 4 1
|Горник Александр 3 1
|Чистов Александр 1 1
|Тыщенко Александр 1 1
|Аралов Александр 1 1
|Ардашев Александр 1 1
|Шевкунов Александр 1 1
|Кореш Виктор 71 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|23ABC News 55 1
|Eurosport - телевизионная спортивная сеть 4 1
|Mezzo - телеканал 7 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
|CNews Analytics 1988 6
|Discovery Research Group 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761205, в очереди разбора - 664894.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761205, в очереди разбора - 664894.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru