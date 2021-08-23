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Детский мир
Сеть магазинов товаров для детей


23.08.2021 Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября 1
02.06.2021 Европейский онлайн-продавец детских товаров уходит из России, хотя рынок бешено растет 3
27.05.2021 Mindbox вложит до 35 млн рублей в конструктор писем Letteros 1
13.05.2021 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
26.04.2021 В МТС назначен директор по клиентскому опыту 1
20.04.2021 TopDelivery увеличил выручку на 50% в 2020 году 1
25.03.2021 «Детский мир» запускает доставку через сервис «Сберлогистика» 4
09.03.2021 Хозяева забрали у МТС президента 1
09.02.2021 Qlever Solutions разработала аналитическое решение для сети супермаркетов «SPAR Калининград» 1
05.02.2021 Интернет-магазину «Детского мира» исполнилось 10 лет 4
03.02.2021 Онлайн-продажи «Детского мира» увеличились в 2,3 раза по итогам «Киберпонедельника» 2
26.01.2021 «Инфосистемы джет» предоставит набор сертифицированных услуг по обслуживанию SAP 1
15.12.2020 «Детский мир» снизил нагрузку на колл-центр на 27% благодаря голосовому помощнику 4
10.12.2020 Назначен технический директор «Детского мира» 4
23.11.2020 Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию 2
20.11.2020 «Детский мир» и «Инфосистемы джет» продлили контракт по ИТ-аутсорсингу 3
19.10.2020 ГК «Детский мир» объявила о полномасштабном запуске собственного маркетплейса 4
14.10.2020 МТС подключит более 20 новых телеканалов для абонентов во всех средах 1
01.10.2020 «Детский мир» запустил оплату через СБП в своих розничных магазинах 3
20.08.2020 МТС крушит свою розничную сеть. Закрыто 600 салонов связи 1
20.07.2020 «Детский мир» и Mail.ru Group помогут рекламодателям оценивать влияние маркетинга на продажи в онлайне и в офлайне 5
25.05.2020 «Система» поможет российским регионам в борьбе с коронавирусом 1
18.05.2020 Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС 1
29.04.2020 «Тинькофф инвестиции» запустили дистанционное открытие брокерских счетов 1
20.04.2020 Tele2 запустил доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» 1
20.04.2020 Президентом владельца МТС стал экс-глава «Детского мира» 8
08.04.2020 «Яндекс.Такси» поможет доставить товары из «Детского мира» 7
17.02.2020 Маркировка показала реальный объем рынка обуви 1
25.06.2019 В России стартует пилот по маркировке изделий легкой промышленности 1
28.01.2019 Оператор «ОБИТ» вышел на рынок торговой недвижимости Москвы 1
11.12.2018 Современный взгляд на SAP HANA: как правильно развернуть платформу in-memory вычислений 1
30.11.2018 Владелец МТС озолотил своего сына 1
21.11.2018 Глава ФНС: Благодаря «аналитическим системам» бюджет получил 345 миллиардов 1
07.11.2018 Две трети российских бизнесменов не знают, что к Новому году онлайн-кассы нужно перепрошить или выбросить 1
04.10.2018 «Детский мир» и SAP представили итоги внедрения новой платформы электронной коммерции 2
03.10.2018 SAP Value Award: названы победители российского «ИТ-Оскара» 2018 г. 1
29.06.2018 «АТОЛ Онлайн» подвел итоги первого года работы 1
19.06.2018 «Инфосистемы джет» отчиталась о росте выручки на 6,5% по итогам 2017 года 1
13.03.2018 «Инфосистемы Джет» открывает представительство в Узбекистане 1
01.03.2018 Главу МТС повысят в президенты АФК «Система» 1

Публикаций - 125, упоминаний - 225

Детский мир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3212 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 10
АФК Система ПАО 994 9
Microsoft Corporation 11077 8
SAP CIS - САП СНГ 753 7
Инфосистемы Джет 675 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
VK - Mail.ru Group 2483 5
IBM 3539 5
Yandex - Яндекс 4101 4
Samsung Electronics 5666 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 4
РТИ 122 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
Ситроникс - Sitronics 561 3
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 2
Trinity - Тринити ГК 48 2
АТОЛ ГК 168 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Intel Corporation 4175 2
Микротест 177 2
Штрих-М 36 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
SAP Consulting 28 2
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
Columbus - Колумбус 125 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Рустелеком ТК 197 1
RetailCRM 21 1
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
Robokassa - Робокасса 44 1
Bitel - Бител - сотовый оператор Киргизии 28 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 20 1
Voximplant - Фастком 15 1
Google LLC 7148 1
Nvidia Corp 2019 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
Почта Банк 289 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 4
Adidas 94 3
Segezha Group - Сегежа Групп 85 3
Роснефть НК 367 3
Auchan Holding - Ашан 148 3
Спортмастер 116 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Черкизово ГК 73 3
Zara - Зара 19 3
Башнефть ПАО АНК 90 3
Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
Uniqlo 5 3
H&M 12 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Яндекс.Такси 271 2
X5 Group - Перекресток 203 2
X5 Group 599 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 2
Связной ГК 878 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 2
ВТБ24 583 2
Zenden Group 24 2
ВТБ Страхование 52 2
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 2
Stockmann - Стокманн 5 2
Газпром ПАО 520 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Gett 60 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
ВкусВилл 48 1
Газпром нефть 382 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Правительство РФ 2203 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
ИТ-аутсорсинг 670 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 2
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 36 1
3D-VDI - графические рабочие станции конструкторов в виртуальных рабочих столах 1 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 41 1
Брокерское обслуживание - Брокерские услуги - Брокерский счет 9 1
Click&Collect - самовывоз 6 1
pLTE - Private LTE - частные сети предприятий 15 1
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 35 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Big Data - Большие данные 1136 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 9
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 6
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 5
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 4
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 4
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 4
Google Android 10751 3
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Microsoft Exchange 681 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 2
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 2
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal 24 2
SAP BW/4HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 11 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft Excel 436 2
IBM Cognos BI 141 2
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
Тинькофф банк - Tinkoff Black - Дебетовая карта 16 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 113 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 82 1
SAP TDI - SAP Tailored Data Center Integration 6 1
SAP Fiori 40 1
SAP Merchandising 1 1
SAP F&R - SAP Forecasting & Replenishment 7 1
SAP Basis 9 1
Инфосистемы Джет - Jet Signal 2 1
Simtech CS-Cart 13 1
Инфосистемы Джет - Jet Detective 4 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Инфосистемы Джет - Jet Toolbar 7 1
Edisoft LinkServer 5 1
Mindbox Mailganer - email marketing automation platform - сервис емейл-рассылок 1 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Mindbox Mailfit 1 1
SAP Screen Personas 2 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Евтушенков Владимир 130 4
Корня Алексей 73 3
Кондарев Сергей 8 3
Евтушенков Феликс 15 3
Гончарук Александр 26 3
Путин Владимир 1824 2
Шамолин Михаил 102 2
Николаев Вячеслав 56 2
Чирахов Владимир 8 2
Давыдова Мария 2 2
Дубовсков Андрей 82 2
Меламед Леонид 61 2
Крысина Ольга 109 2
Юсупов Реваз 22 2
Тарантасов Геннадий 9 2
Носов Николай 12 1
Жилина Мария 7 1
Ткачева Мария 1 1
Михайлов Евгений 13 1
Пушкин Василий 11 1
Журавлев Сергей 12 1
Буянов Алексей 12 1
Пашенцев Виталий 11 1
Ермаков Николай 1 1
Ушанова Мария 2 1
Вишнякова Наталья 1 1
Мочальников Алексей 10 1
Рубцова Ольга 32 1
Самойлов Андрей 7 1
Прыгин Алексей 1 1
Романов Александр 8 1
Воронов Александр 8 1
Шорников Александр 4 1
Горник Александр 3 1
Чистов Александр 1 1
Тыщенко Александр 1 1
Аралов Александр 1 1
Ардашев Александр 1 1
Шевкунов Александр 1 1
Кореш Виктор 71 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 11
Казахстан - Республика 2629 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 5
Восточная Европа 1678 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
Украина 3365 3
Европа 3752 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Россия - Иркутская область 543 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - Ростовская область 862 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
Европа Западная 613 1
Туркмения - Туркменистан 195 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
Узбекистан - Ташкент 104 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 1
Россия - Кемеровская область 467 1
Россия - Вологодская область 316 1
Россия - Краснодар 1039 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Россия - Тульская область 752 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Черкизон - Черкизовский рынок 60 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 759 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 1
Россия - Костромская область 229 1
Россия - Краснодарский край 914 1
Узбекистан - Республика 822 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 237 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
ФФД - формат фискальных документов 6 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 26 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
23ABC News 55 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 4 1
Mezzo - телеканал 7 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
CNews Analytics 1988 6
Discovery Research Group 14 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
SAP Value Award 5 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761205, в очереди разбора - 664894.
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