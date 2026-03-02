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Детский мир Сеть магазинов товаров для детей

Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 7 дел, на cумму 256 397 001 ₽*

Судебные дела (7) на сумму 256 397 001 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 903 000 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 5 494 001 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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02.03.2026 Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле

История экспериментов в компании Первые эксперименты в цифровых продуктах «Детского мира» появились задолго до формирования зрелой аналитической функции. На раннем этап
05.02.2026 Россияне смогут ходить на сайты СДЭК, «Детский мир» и «Бургер Кинг» при отключениях мобильного интернета

де «Витрина ТВ». Также были добавлены сайты оператор онлайн-касс «Эвотор», сайты операторов электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур», сайт компании «Росагролизинг», сайты сети магазинов «Детский мир» и сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг». Как в российских регионах отключают мобильный интернет С ограничениями на работу мобильного интернета россияне стали сталкиваться

20.10.2025 Более 700 магазинов «Детского мира» подключились к «Куперу»

ое питание и товары для творчества, в том числе, собственных торговых марок и эксклюзивных брендов «Детского мира». Доставка осуществляется курьерами «Купера». В будущем добавится детская одежд
06.10.2025 В «Детском мире» робомашины теперь помогают игрушкам доехать до маленьких покупателей

«Детский мир» — мультивертикальный цифровой ритейлер, заключил партнерство с лидером беспилотных наземных грузоперевозок «ЭвоКарго». Продукцию компании будут перевозить автономные грузовики, пер
04.09.2025 «Софтлайн Решения» предоставила «Детскому миру» оборудование по модели HaaS

валось увеличение мощностей. В 2024 г. «Софтлайн Решения» расширила инфраструктуру резервного ЦОДа «Детского мира», поставив серверы и СХД Fujitsu, а также сетевое оборудование Cisco по модели

04.09.2025 Клиентам «Яндекс Еды» и «Деливери» стала доступна доставка из сети магазинов “Детский мир”

Клиенты «Яндекс Еды» и «Деливери» теперь могут купить товары из ассортимента сети магазинов «Детский мир». К заказу доступно более 50 тыс. позиций: от школьных принадлежностей до средств гигиены. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Еды». Благодаря этому клиенты сервисов получа
19.08.2025 «Детский мир» и ITFB Group автоматизировали HR-коммуникации

ратить нагрузку на HR- и ИТ-подразделения ритейлера. Ранее приветственные письма новым сотрудникам «Детского мира» рассылались вручную и иногда отправлялись задержкой. При масштабных штатах и в
30.09.2024 Хакеры украли 4,5 тыс. подарочных сертификатов «Детского мира»

Кража данных СК России расследует дело о краже почти 4,5 тыс. подарочных сертификатов «Детского мира». Об этом в конце сентября 2024 г. пишет РИА «Новости» ссылаясь на данные CК. П
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024

й РФ; Сергей Дунаев, директор по информационным технологиям, «Северсталь»; Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям, «Алроса»; Николай Ермаков, член правления, технический директор, ГК «Детский мир»; Ирина Пирогова, вице-президент по информационным технологиям, группа «Илим»; Денис Новиков, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «ФосАгро»; Дмитрий Цы
24.04.2024 Интегратор «Инфосистемы Джет» стал сервисным партнером «Детского мира»

ание услуг администрирования системы SAP и технической поддержки ИТ-оборудования в группе компаний «Детский мир». В рамках сотрудничества «Инфосистемы Джет» продолжит оказывать мультивендорную

18.04.2024 «Детский мир» внедряет систему управления распродажами на базе искусственного интеллекта

ированную систему, которая позволит управлять процессом офлайн-распродаж ритейлера. Специально для «Детского мира» группой компаний Б1, специалистом в области аудиторских услуг и бизнес-консалт
21.02.2024 «Детский мир» запустил доставку «по клику»

родах присутствия сети. Услуга доступна для онлайн-заказов, оформленных через мобильное приложение «Детского мира» для самовывоза из магазина и имеющих статус «готов к выдаче». При переходе на

29.01.2024 ГК Softline помогла сети магазинов «Детский мир» автоматизировать процессы оказания ИТ-услуг

авление ИТ-услугами из «единого окна». Теперь более чем 15 тыс. сотрудников всех офисов и филиалов «Детского мира» имеют возможность использовать удобную систему Service Desk с доступом к ней с
26.01.2024 ГК Softline помогла сети магазинов «Детский мир» автоматизировать процессы оказания ИТ-услуг

авление ИТ-услугами из «единого окна». Теперь более чем 15 тыс. сотрудников всех офисов и филиалов «Детского мира» имеют возможность использовать систему Service Desk с доступом к ней с любого

19.12.2023 Покупатели «Детского мира» стали чаще выбирать электронную технику СТМ

ронную технику для мам и малышей под собственными торговыми марками компании. По данным аналитиков «Детского мира» товарооборот электронной техники под брендом BabyGo вырос более чем в 10 раз.

03.08.2023 «Детский мир» совместно со Skillfactory займется обучением разработчиков

работкой, модернизацией и тестированием пользовательского интерфейса цифровых продуктов и сервисов «Детского мира»: интернет-магазина detmir.ru, а также портала для поставщиков нашего маркетпле
19.07.2023 «Детский мир» внедрил искусственный интеллект в свою инфраструктуру

собирает и анализирует данные о поведении каждого пользователя, зашедшего на сайт или в приложение «Детского мира». Просмотры страниц и карточек товаров, клики, переходы, добавления в корзину и
17.02.2023 За первый год работы мобильного приложения «Зоозавр» совершено более 200 тыс. установок

ГК «Детский мир», мультивертикальный цифровой ритейлер, объявляет об итогах работы мобильного при
27.12.2022 «Детский мир» запустил доставку в ПВЗ логистического оператора СДЭК

тский мир» и «Зоозавр», можно забрать в любом удобном пункте выдачи СДЭК. Уже сегодня для клиентов «Детского мира» доступны более 3 тыс. ПВЗ в 68 регионах страны. Покупатели могут выбрать удобн
23.12.2022 «Детский мир» внедрил новую PIM-систему для управления товарным контентом

стил новую систему для управления большим массивом данных с товарным контентом на онлайн-площадках «Детского мира», а также в учетных системах коммерции компании. На сегодняшний день на онлайн-
08.12.2022 «Детский мир» перевел свое интерактивное голосовое меню на платформу Voximplant

привлечения оператора. Протестировать функциональность можно, позвонив на бесплатную горячую линию «Детского мира». Работа сервиса оценивается клиентами «Детского мира» в среднем на 4,2

02.12.2022 «Детский мир» усовершенствовал автоматизированную систему контроля торгового зала

«Детский мир», мультивертикальный цифровой ритейлер, усовершенствовал автоматизированную систему контроля торгового зала во всех розничных магазинах сети. «Детский мир» совместно с ИТ-ком
10.11.2022 «Сберкорус» подключил «Детский мир» к своей системе обмена документами с поставщиками

помощью полностью российской системы «Сфера EDI». В 2021 г. объем обмена электронными документами «Детского мира» и его поставщиков в сервисах «Сберкорус» вырос на 22%. После подключения к сис
27.10.2022 «Детский мир» повысил надежность и масштабируемость сети передачи данных

сеть. Для нас было особенно важно заранее внедрить ИТ-решение, при помощи которого ИТ-специалисты “Детского мира” могли обеспечить корректную работу сети и в дальнейшем ее масштабировать», ― с
24.10.2022 «Детский мир» запустил доставку в отделения и почтоматы «Почты России»

«Почта России» доставит заказы клиентам «Детского мира». Они смогут получить покупки, оформленные на онлайн-площадках ритейлера, в люб
07.04.2022 «Детский мир» впервые выступил издателем детской мобильной игры

ать детям и взрослым цифровые сервисы, услуги и игры. «Рисовашка» – не только один из первых шагов "Детского мира" на этом пути, но и классный способ интересно провести время с ребенком», – ска
28.03.2022 «Детский мир» автоматизировал процессы управления перевозками

каждая компания-перевозчик может предоставить актуальную информацию о наличии доступных для рейсов «Детского мира» транспортных средств. Кроме того, часть рейсов была полностью переведена на ав
09.02.2022 В AppGallery появилось приложение «Детский мир»

В магазине приложений AppGallery стал доступен мобильный сервис сети магазинов товаров для детей «Детский мир». Приложение «Детский мир» представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Об этом CNews сообщили представители Huawei. Одной из приоритетных
25.03.2021 «Детский мир» запускает доставку через сервис «Сберлогистика»

го у компании по всей России около 13 тыс. точек выдачи. При оформлении заказа в интернет-магазине «Детского мира» необходимо выбрать подходящий способ доставки: в пункт выдачи или постамат «Сб
05.02.2021 Интернет-магазину «Детского мира» исполнилось 10 лет

зводителей и был доступен только для жителей Москвы и Московской области. Сегодня интернет-магазин «Детского мира» – это многофункциональная интернет-площадка для покупок, насчитывающая более 2
03.02.2021 Онлайн-продажи «Детского мира» увеличились в 2,3 раза по итогам «Киберпонедельника»

25 января количество оформленных заказов превысило 120 тысяч, а доля онлайн-канала в общих продаж «Детского мира» в России достигла 40,1%. При этом доля заказов, оформленных через мобильное пр
15.12.2020 «Детский мир» снизил нагрузку на колл-центр на 27% благодаря голосовому помощнику

лиентах ГК «Детский мир». Голосовой помощник самостоятельно направляет запрос по API в базу данных «Детского мира» и проговаривает клиенту статус с помощью синтеза речи. Если клиент позвонил с

10.12.2020 Назначен технический директор «Детского мира»

ая Ермакова в нашей команде. Уверена, что благодаря его релевантному опыту и экспертизе IT-команда «Детского мира» добьется новых высот, продолжит успешное развитие нашей технологической платфо
20.11.2020 «Детский мир» и «Инфосистемы джет» продлили контракт по ИТ-аутсорсингу

от избыточных мощностей, — отметил Максим Егоров, руководитель дирекции информационных технологий “Детского мира”. — Сотрудничество с “Инфосистемы джет” дает нам квалифицированное обслуживание
19.10.2020 ГК «Детский мир» объявила о полномасштабном запуске собственного маркетплейса

ка. Если сумма покупок превысит 1900 рублей, заказ будет доставлен бесплатно. Программа лояльности «Детского мира» полностью интегрирована в сервис маркетплейса, что позволяет пользоваться всем
01.10.2020 «Детский мир» запустил оплату через СБП в своих розничных магазинах

ользователей системы, и количество С2В-переводов постоянно растет во всех сферах. Теперь и клиенты «Детского мира» смогут воспользоваться новым способом безналичной оплаты и оценить его удобств
20.07.2020 «Детский мир» и Mail.ru Group помогут рекламодателям оценивать влияние маркетинга на продажи в онлайне и в офлайне

ампаний. В рамках сотрудничества бренды также смогут запускать ко-маркетинговые кампании: партнеры «Детского мира» получат возможность при продвижении в myTarget таргетировать кампании на аудит
20.04.2020 Президентом владельца МТС стал экс-глава «Детского мира»

ь «Детский мир» и вскоре стал ее гендиректором. В начале 2020 г. Чирахов покинул пост гендиректора «Детского мира», став председателем совета директоров сети. Андрей Дубовсков сохранит пост чле
08.04.2020 «Яндекс.Такси» поможет доставить товары из «Детского мира»

том, что начиная с 8 апреля «Яндекс.Такси» начинает организацию доставки товаров из супермаркетов «Детского мира». На первом этапе сервис будет доступен в Москве и Краснодаре, и в ближайшие не
04.10.2018 «Детский мир» и SAP представили итоги внедрения новой платформы электронной коммерции

SAP и «Детский мир», один из крупнейших операторов торговли детскими товарами в России, объявили о п

Публикаций - 298, упоминаний - 461

Детский мир и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 72
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 41
SAP SE 5601 38
9594 34
Yandex - Яндекс 9215 24
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 22
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 21
Oracle Corporation 7074 20
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 20
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 17
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 17
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 17
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 16
R-Vision - Р-Вижн 267 16
Ланит Интеграция 219 15
Polymedia - Полимедиа 158 15
Газинформсервис - ГИС 496 15
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 15
ФинГрад - FinGrad 48 15
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 15
Аусферр ИТЦ 44 15
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 15
Diasoft - Диасофт 1144 15
Детский мир - ДМ-Тех - Детмир Тех 22 14
Ростелеком 10948 14
МегаФон 10742 14
Microsoft Corporation 25774 14
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 13
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 12
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 61 12
Softline - Софтлайн 3743 12
Hoff Tech - Хофф Тех 47 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 10
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 10
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 41
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 36
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 25
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 24
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 24
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 23
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 22
ВТБ - Почта Банк 514 22
ФосАгро 176 22
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 21
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 21
Альфа-Банк 1979 20
Спортмастер - Sportmaster 201 20
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 19
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 19
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 19
Кофемания 85 18
Почта России ПАО 2370 18
ГПБ - Газпромбанк 1273 18
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 18
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 17
Cotton Club - Коттон Клаб 30 17
Северсталь ПАО - Severstal 629 17
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 17
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 17
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 15
Finn Flare - ФФ Стайл 46 15
Детский мир - Зоозавр - Zoozavr 15 15
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 15
Ингосстрах СПАО 478 15
X5 Group - Перекрёсток 640 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 15
Unilever - Юнилевер Русь 171 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 30
Федеральное казначейство России 1949 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 16
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 6
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 3
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АИДТ - Ассоциация предприятий индустрии детских товаров 1 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 101
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 80
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 75
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 65
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 62
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 53
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 52
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 51
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 49
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 44
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 41
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 35
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 32
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 32
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 32
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 30
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 26
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 25
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 24
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3256 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 23
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 23
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 20
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 19
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 19
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 19
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 19
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 18
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 17
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 17
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 17
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 25
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 17
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 16
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 16
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 16
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 16
Новые облачные технологии - МойОфис 958 16
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 15
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 15
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 15
НКТ - Р7-графика 47 15
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 15
НКТ - Р7-Офис 543 15
Протек - Здравсити 32 13
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 12
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 10
Google Android 15243 9
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 7
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 64 7
Honeywell Metrologic 54 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 7
Apple iOS 8583 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 7
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 7
БИС - ITQuick - Jumse 52 6
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
Сбер - Sberworks 6 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Microsoft Windows 16882 5
Apple - App Store 3109 5
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 4
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 4
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 4
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 74 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 4
PIX Robotics - PIX RPA Platform 99 4
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 4
Галкин Николай 140 19
Натрусов Артем 313 18
Шадаев Максут 1210 18
Воронин Павел 196 17
Ермаков Николай 17 17
Цыганков Дмитрий 38 16
Ульянов Николай 176 16
Урусов Виктор 157 16
Бахтин Дмитрий 17 16
Аникин Дмитрий 68 16
Суровец Дмитрий 115 16
Михалев Евгений 98 16
Нестеров Алексей 175 16
Евтушенков Владимир 217 15
Никитин Сергей 96 15
Новикова Елена 105 15
Теплицкий Дмитрий 88 15
Петухов Антон 62 15
Нальский Максим 53 15
Врацкий Андрей 175 15
Соловьев Виталий 52 15
Смирнов Вячеслав 45 15
Каушанский Александр 56 15
Калякин Павел 79 15
Денисов Анатолий 57 15
Распопов Алексей 49 15
Харитонов Вадим 43 15
Шмаков Антон 72 15
Шаев Виталий 59 15
Аксенов Олег 62 15
Новиков Денис 29 15
Оберемок Надежда 45 15
Милованов Андрей 46 15
Солдатенкова Ксения 41 15
Белан Иван 41 15
Желнова Алина 42 15
Артюхов Сергей 66 15
Чаркин Евгений 317 15
Глазков Александр 151 15
Абакумов Евгений 227 15
Россия - РФ - Российская федерация 166163 237
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 86
Казахстан - Республика 6047 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 29
Украина 7928 20
Европа 24962 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 17
Беларусь - Белоруссия 6289 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 14
Германия - Федеративная Республика 13220 13
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 146 7
Румыния - Бухарест 55 7
Чехия - Прага 207 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 6
Венгрия - Будапешт 116 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 6
Россия - СФО - Новосибирск 4875 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 5
Южная Корея - Республика 7051 5
Индия - Bharat 5869 5
Европа Восточная 3138 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 4
Ближний Восток 3154 4
Чехия - Чешская Республика 1349 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 4
Узбекистан - Республика 2005 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 132
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 89
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 60
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 48
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 46
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 39
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 37
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 30
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 28
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 28
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 27
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 27
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 23
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 20
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 19
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 18
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 18
Экономический эффект 1342 17
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 520 16
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 16
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 16
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 16
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 14
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 13
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 12
Зоология - наука о животных 2887 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 12
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 12
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 11
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 11
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 11
Энергетика - Energy - Energetically 5855 10
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 26
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 4
Forbes - Форбс 1002 4
РИА Новости 1033 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
Известия ИД 770 3
Парламентская газета 32 3
Da Vinci Learning - телеканал 5 3
Ведомости 1466 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Звезда - Телеканал 3 2
Российская газета 290 2
National Geographic 95 2
Mezzo - телеканал 10 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
Warner Bros. - Cartoon Network 23 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
Комсомольская правда ИД 83 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Harvard Business Review 22 1
Cosmopolitan 25 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 1
Открытые системы ИД 176 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
Центр Красноярск - телеканал 2 1
Росбалт ИА 60 1
RTVi - Russian Television International 16 1
Еврокино - телеканал 9 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - Наше новое кино 6 1
Популярная механика 10 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Harper's Bazaar 4 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 23
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 10
IDC - International Data Corporation 4975 5
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 4
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 4
Рустелеком ТК 305 2
CNews Инновация года - награда 155 2
Gartner - Гартнер 3658 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Discovery Research Group 22 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 20 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Российский рынок ERP 24 1
Fortune Global 500 295 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 16
РАН - Российская академия наук 2122 12
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 30 1
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 1
СКБ Контур - АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
Кулибин Про - Школа инженерного творчества - технопарк 5 1
Tbilisi State University - Тбилисский государственный университет 4 1
PIX Robotics - PIX Academy - PIX Академия 10 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 20
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 16
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 15
CNews AWARDS - награда 571 15
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
Oracle AppsForum 24 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
SAP Value Award 6 1
CSTB Telecom & Media 83 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Связь-Экспокомм 276 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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