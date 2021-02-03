Онлайн-продажи «Детского мира» увеличились в 2,3 раза по итогам «Киберпонедельника»

ГК «Детский мир» объявляет результаты онлайн-акции «Киберпонедельник», прошедшей с 25 по 29 января.

По итогам акции интернет-продажи компании выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продолжая демонстрировать один из самых высоких показателей темпов роста в российском сегменте e-commerce.

В главный день акции 25 января количество оформленных заказов превысило 120 тысяч, а доля онлайн-канала в общих продаж «Детского мира» в России достигла 40,1%. При этом доля заказов, оформленных через мобильное приложение за весь период акции, составила 73,5%.

Лидерами интернет-продаж стали следующие категории: «Одежда» (+292%), «Канцелярия, книги и мультимедиа» (+212%), «Питание» (+185%) и «Игрушки» (+130%). Наибольшая покупательская активность наблюдалась в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Перми.