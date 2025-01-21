Разделы

Торговля розничная Cyber Monday Киберпонедельник понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством


СОБЫТИЯ


21.01.2025 Киберпонедельник в билайне: скидки до 35% на смартфоны, наушники, умные часы и многое другое

В интернет-магазине билайна стартовал Киберпонедельник. В рамках акции до 31 января 2025 года можно приобрести различные товары со скидками до 35%. Например, смартфоны бренда Infinix, наушники и часы от Samsung или умные колонки Ян
05.02.2024 Итоги «Киберпонедельника-2024»: обороты онлайн-магазинов выросли на 68%

щиков — на 20% и на 27% соответственно. Средний чек остался на уровне 2023 г. и составил 1299 руб. «Киберпонедельник — первая крупная распродажа в этом году. За 29 января обороты интернет-магаз
26.01.2024 Кто заработает в Киберпонедельник-2024: прогнозы экспертов «ЮKassa»

С 29 января по 1 февраля 2024 г. пройдет Киберпонедельник, первая крупная онлайн-распродажа года. В акции будут участвовать не только

22.01.2024 Киберпонедельник в билайне: скидки на смартфоны и аксессуары до 50%

С 22 января в билайне стартует Киберпонедельник. Вплоть до 31 января клиенты мобильного оператора могут найти в интернет-магазине билайна и офисах продаж широкий ассортимент смартфонов и аксессуаров со скидками до 50%. Одним
03.02.2021 Онлайн-продажи «Детского мира» увеличились в 2,3 раза по итогам «Киберпонедельника»

ГК «Детский мир» объявляет результаты онлайн-акции «Киберпонедельник», прошедшей с 25 по 29 января. По итогам акции интернет-продажи компании выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продолжая демонстрировать один из
24.11.2020 Check Point: Число фишинговых атак удвоилось в преддверии «Черной пятницы» и «Киберпонедельника»

онлайн-шопинг в этом году вышел на новый уровень, а количество онлайн-покупок в «Черную пятницу», «Киберпонедельник» и в последующий сезон распродаж побьет все рекорды. Одним из первых доказат
23.01.2020 «Киберпонедельник» в интернет-магазине Huawei со скидками до 15 тыс. рублей

Huawei объявляет о начале скидок и спецпредложений в официальном интернет-магазине. В рамках акции «Киберпонедельник» покупатели смогут приобрести устройства Huawei со скидками до 15 000 рублей. Акция стартует 27 января и продлится до 30 января. Максимальная скидка 15 000 рублей будет предост
23.01.2017 «Киберпонедельник» в Рунете состоится 30 января

30 января в Рунете состоится «Киберпонедельник». Во второй по значимости распродаже после «Чёрной Пятницы» интернет-покупат
31.05.2016 «Связной»: Покупатели стали ждать скидок даже на самые доступные товары

Общая выручка svyaznoy.ru в «Киберпонедельник» выросла на 15% относительно среднего показателя мая, количество заказов - н
28.01.2016 Общий оборот акции «Киберпонедельник-2016» составил не менее 9 млрд руб.

25 января 2016 г. состоялась главная распродажа января — «Киберпонедельник-2016». В день акции свои скидки покупателям представили российские интернет-
27.01.2016 «Связной»: на динамику продаж «Киберпонедельника» в 2016 г. повлиял рост курсов валют

Мультиканальный ритейлер «Связной» подвел итоги акции «Киберпонедельник» и отметил основные тренды в поведении покупателей. Как сообщили CNews в «Св
26.01.2016 «Яндекс.Маркет» изучил цены и спрос на бытовую технику и электронику в «Киберпонедельник»

«Яндекс.Маркет» изучил цены и спрос на бытовую технику и электронику на распродаже «Киберпонедельник», которая состоялась 25 января. Учитывались данные десяти российских интерне
26.01.2016 Рост продаж в «Техносиле» по итогам «Киберпонедельника» составил 127%

й торговле электроникой и бытовой техникой, объявила результаты своего участия в федеральной акции «Киберпонедельник». Как сообщили CNews в «Техносиле», в этом году более 3500 товаров со скидка
25.01.2016 «АльфаСтрахование» примет участие в онлайн-распродаже «Киберпонедельник»

асчета ВЗР откроется автоматически. Воспользоваться предложением можно в течение 25 января 2016 г. «Киберпонедельник» — это онлайн-распродажа, в ходе которой участникам предоставляются скидки н
22.01.2016 «1С-Битрикс» предоставит 50% скидку на облачный сервис «Битрикс24» в «Киберпонедельник»

25 января участники акции «Киберпонедельник» смогут получить скидки до p59 940 на облачный сервис «Битрикс24» для организации и автоматизации работы компании. Воспользоваться предложением смогут российские клиенты сервис
27.01.2015 Qrator Labs зафиксировал всплеск трафика в «киберпонедельник»

Компания Qrator Labs, специализирующаяся на противодействии DDoS-атакам, проанализировала динамику посещаемости интернет-магазинов в период онлайн-распродаж «киберпонедельник». Согласно данным мониторинга, акция вызвала всплеск трафика в среднем на 60-80%, сообщили CNews в Qrator Labs. Третья всероссийская акция «киберпонедельник» проходила 2
28.01.2013 Киберпонедельник - день скидок в магазинах Рунета

део» и «Эльдорадо» 28 января снизили свои цены на самые ходовые товары, призывав принять участие в «киберпонедельнике» любые иные компании интернет-торговли. Отметим, что общего регламента меро
09.12.2011 США: расходы в «киберпонедельник» выросли на 33% по сравнению с 2010 г.

ор онлайновых розничных продаж в США продемонстрировал значительный рост в т.н. «Киберпонедельник» (Cyber Monday – главный в году день предрождественских скидок в интернет-магазинах) по сравнен
01.12.2009 США: онлайн-продажи в «киберпонедельник» выросли на 11%

В «киберпонедельник», 30 декабря, американцы потратили в онлайн-магазинах на 11% больше денег, чем в прошлом году. Об этом говорится в сообщении аналитической компании Coremetrics, которая отслежи
09.12.2008 «Киберпонедельник» принес онлайн-магазинам рекордную выручку

$14,903 млрд. Причем с 1 по 5 декабря онлайн-магазины выручили $3,74 млрд, что на 9% превысило аналогичный показатель 2007 г. ($3,419 млрд), сообщает news.prnewswire.com. Рекордными по выручке стали «Киберпонедельник» (первый понедельник после Дня благодарения в США) – 1 декабря и вторник – 2 декабря, когда через Сеть было продано товаров на $846 млн и $823 млн соответственно. По данным com
22.11.2007 «Киберпонедельник» 26 ноября – самый рискованный день для онлайн-покупателей

hos Майк Харо (Mike Haro). – В нынешний праздничный сезон потребители должны быть лучше подготовлены к рискам, поскольку количество преступлений, согласно сообщениям в новостях, значительно выросло». Киберпонедельник считается первым днем сезона предпраздничных распродаж в США. Сезон начинается с «черной пятницы», следующей за Днем благодарения, который отмечают сегодня, 22 ноября 2007 г. В
01.12.2006 "Киберпонедельник" обогатил онлайновые шопы

«Киберпонедельник», начинающий сезон предрождественских распродаж в США, собрал на 26% больше выручки, чем в прошлом году, сообщила в среду компания comScore Networks. Онлайновые магазины выручи
28.11.2005 Онлайновые магазины ждут "киберпонедельника"

в первый понедельник после Дня благодарения, который отмечается в США в последний четверг ноября, в стране начинается сезон предрождественских распродаж. Эксперты по онлайновой торговле называют его "киберпонедельником" и ждут большого наплыва покупателей. В этом году, по прогнозам comScore Networks, сезонная интернет-торговля в США достигнет объема $20 млрд. Это на четверть больше, чем год

Публикаций - 53, упоминаний - 80

