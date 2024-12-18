VK Реклама ВК Рекламные Технологии
VK Реклама — единая платформа для продвижения бизнеса, которую VK запустила в апреле 2022 года. С помощью инструментов кабинета бизнес может находить клиентов среди аудитории рунета на проектах VK, а также пользователей сотен тысяч сайтов и приложений рекламной сети. Платформа объединила технологии myTarget и ВКонтакте, а также новые алгоритмы.
|18.12.2024
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Пользователи рекламного кабинета «ВКонтакте» смогут автоматически перенести кампании в «VK Рекламу»
Рекламодатели смогут в пару кликов настроить автоматический перенос кампаний на платформу «VK Реклама» — это сэкономит время, так как повторно настраивать объявления будет не нужно. Во
|01.11.2024
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В «VK Рекламе» появилась возможность создания готовых сегментов аудиторий, которые уже успешно взаимодействовали с прошлыми рекламными объявлениями
В «VK Рекламе» появилась возможность создания готовых сегментов аудиторий, которые уже успешно взаимодействовали с прошлыми рекламными объявлениями. Инструмент позволяет персонализировать будущие
|30.10.2024
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«VK Реклама» упростила продвижение приложений из RuStore
«VK Реклама» расширила инструменты для продвижения приложений из RuStore. Пользователям стала доступна функция оптимизации на целевые действия, а также бесшовной установки приложений напрямую с
|24.10.2024
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«VK Реклама» внедрила генеративный ИИ для создания креативных рекламных текстов
«VK Реклама» кардинально обновила инструмент для автоматического создания текстов объявлений.
|24.09.2024
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В «VK Рекламе» стало доступно продвижение приложений из Huawei AppGallery
ивлекать можно как новую аудиторию, так и тех, у кого ранее было установлено приложение. Алгоритмы «VK Рекламы» учтут данные о просмотрах креативов и помогут оптимизировать эффективность кампан
|15.08.2024
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Бизнесу стали доступны премиальные форматы размещения в «VK Рекламе»
Рекламная платформа «VK Реклама» запустила премиальные форматы для увеличения узнаваемости брендов, товаров и услуг при продвижении сайтов. Это наиболее заметные места размещения на ключевых площадках VK и рекламно
|13.08.2024
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Технологии «VK Рекламы» помогут бизнесу и авторам расширить аудиторию
«VK Реклама» добавила инструмент на базе машинного обучения для автоматического расширения ауд
|06.08.2024
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«VK Реклама» поможет бизнесу улучшить работу сайтов
Платформа «VK Реклама» добавила инструмент для оценки технической работы сайта. Статистика в кабинете по
|26.07.2024
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Бизнесу станет проще собирать заявки от клиентов с новым инструментом «VK Рекламы»
я страница с подробной информацией о предложении. Пользователь в том же окне сможет заполнить форму для покупки или получения обратной связи от бизнеса. Компаниям и предпринимателям новый инструмент «VK Рекламы» поможет получить больше заинтересованных клиентов и сократить время и ресурсы на их поиск. Например, застройщики могут привлекать потенциальных покупателей недвижимости, а образоват
|26.06.2024
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Анимированные объявления в «VK Рекламе» привлекут больше клиентов
В «VK Рекламе» появились HTML5-объявления. Новый формат позволяет показывать анимированные креативы на проектах VK и в рекламной сети — на десктопе и в мобильных устройствах. Об этом CNews сообщил
|20.06.2024
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«VK Реклама» создаст вертикальные ролики для продвижения бизнеса и контента
«VK Реклама» автоматически сгенерирует короткие вертикальные ролики для продвижения. Бизнес и
|30.05.2024
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«VK Реклама» добавила оплату за досмотры роликов в основном видеоконтенте
«VK Реклама» расширила возможности медийного продвижения для роста узнаваемости брендов. Бизнес может показывать in-stream-рекламу — ролики в видеоконтенте — длиной до 30 секунд с оплатой за пол
|26.04.2024
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VK Реклама покажет бизнесу портрет аудитории сайта
В кабинете «VK Рекламы» появился новый инструмент — портрет аудитории. С его помощью бизнес, продвигающий на платформе сайты, сможет составить обезличенный профиль посетителей за неделю. Аналитика поможет
|24.04.2024
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«VK Реклама» и Yclients запустили совместный инструмент для привлечения клиентов
занятия. Тратить время на адаптацию объявлений для показа на всех доступных площадках не придется: «VK Реклама» автоматически меняет их под разные форматы и места размещения. При нажатии на рек
|18.04.2024
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«Дзен» запустил продвижение каналов для авторов и бизнеса
ампании и увеличивать количество подписчиков поможет инструмент «Промо в Дзене» на базе технологий «VK Рекламы». Об этом CNews сообщили представители VK. Новое решение помогает блогерам и бизне
|15.02.2024
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«VK Реклама» запустила ИИ-автоулучшение изображений
Новый инструмент «VK Рекламы» улучшает качество и увеличивает разрешение изображений, которые пользователи каби
|24.01.2024
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Нейросеть «VK Рекламы» автоматически определит целевую аудиторию бизнеса или автора
Новый инструмент «VK Рекламы» самостоятельно выбирает, каким пользователям показывать объявления. Нейросеть учи
|26.12.2023
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VK: как бизнес продвигал товары и услуги в 2023 году
Среднее количество заполненных заявок на одну рекламную кампанию выросло на 75%. В феврале 2023 г. «VK Реклама» вышла из бета-тестирования и запустила продвижение сообществ «Вконтакте». Самые п
|05.12.2023
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«VK Реклама» обновила визуальный конструктор событий для продвижения сайтов
ировать эффективность продвижения. Для работы с инструментом необходимо установить на сайт пиксель «VK Рекламы». В визуальном конструкторе достаточно выбрать, какие действия и кнопки на сайте д
|30.11.2023
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«VK реклама» упростит продвижение с галереей изображений, сгенерированных нейросетью
В «VK рекламе» появилась галерея бесплатных изображений, сгенерированных нейросетью. Бизнес, авторы и медиа могут выбрать подходящие креативы для рекламы сообществ в соцсетях, сайтов и приложений
|28.11.2023
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Программа поддержки бизнеса Минэкономразвития и VK станет доступна самозанятым
. и будет доступна предпринимателям, которые ранее не продвигали свои товары и услуги на платформе «VK реклама» или делали это более полугода назад. Об этом CNews сообщили представители VK. Вос
|15.11.2023
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Бизнес увеличит узнаваемость товаров, услуг и брендов с новыми инструментами «VK рекламы»
ов здесь и сейчас: продаж, заявок, установок приложений и так далее, — сказал директор по продукту «VK реклама» Яков Стинский. — Теперь на новой платформе бизнес может решать и долгосрочные зад
|07.11.2023
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Музыканты смогут показывать рекламу треков и плейлистов слушателям других исполнителей с помощью «VK рекламы»
Новый инструмент «VK рекламы» поможет музыкантам находить свою аудиторию среди слушателей других исполнителей, которые развиваются «Вконтакте». Артисты смогут привлечь больше любителей жанра, а аудитория не проп
|24.10.2023
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В «VK рекламе» появились новые инструменты для продвижения бизнеса и авторов «Вконтакте»
т-магазина или полноценной площадки присутствия бизнеса в интернете, — сказал директор по продукту «VK реклама» Яков Стинский. — Часть пользователей привыкла развивать проекты в своих профилях.
|05.10.2023
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«VK Реклама» поможет бизнесу оценить отложенный результат от продвижения
вию — заявке, добавлению товара в корзину или к покупке. Новый инструмент работает на базе пикселя «VK Рекламы» — он в обезличенном виде передает действия, которые аудитория совершает на сайте,
|03.10.2023
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Пользователи «VK Рекламы» смогут повлиять на развитие платформы
«VK Реклама» запустила «Форум идей» — инструмент для сбора предложений от пользователей платфо
|29.09.2023
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Пользователи рекламного кабинета «Вконтакте» смогут автоматически перенести бюджет в «VK Рекламу»
во объектов: от мобильных приложений, сайтов до видео, трансляций и музыки «Вконтакте». Постепенно «VK Реклама» объединит все ключевые рекламные инструменты компании.
|17.08.2023
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«VK реклама» упростила для бизнеса создание и редактирование объявлений с помощью генеративного ИИ
«VK реклама» запустила тестирование инструмента на базе генеративной нейросети, чтобы бизнес мог быстро и просто создавать и редактировать объявления. Алгоритмы определяют объекты на изображения
|09.08.2023
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В RuStore появились рекламные инструменты для разработчиков и бизнеса
три магазина и находить новых пользователей. Настраивать объявления и оценивать результаты поможет «VK Реклама» — единая платформа для запуска кампаний на проектах VK и в рекламной сети. «Запус
|27.07.2023
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В видеорекламу теперь можно добавить карусель товаров — с помощью «VK рекламы»
Новый формат «VK рекламы» — Shoppable Ads — позволит компаниям из электронной коммерции показывать карточки в видеорекламе на мобильных устройствах и десктопах. Он одновременно работает на увеличение узнавае
|10.07.2023
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Кастомные лид-формы — новый инструмент в «VK рекламе»
ят контакты и приобретут товар или услугу. Создать лид-форму и изменить ее дизайн можно в кабинете «VK рекламы». В поле «Стили» достаточно добавить обложку и выбрать цвет кнопки призыва к дейст
|09.06.2023
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В «VK рекламе» стали доступны расширенные инструменты для работы с аудиториями из MyTracker
Для пользователей «VK рекламы» стали бесплатно доступны расширенные возможности инструмента «Аудитории» MyTracker. Он позволяет бизнесу формировать обезличенные сегменты пользователей, которые взаимодействовали с
|07.06.2023
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«VK реклама» поможет бизнесу учитывать офлайн-продажи в аналитике
Новый инструмент «VK рекламы» повысит эффективность продвижения для бизнеса. Передача данных об офлайн-продажах в пиксель «VK рекламы» позволит привлекать больше целевых клиентов и точнее оценивать резуль
|05.06.2023
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«VK реклама» расширила инструменты для повышения продаж в интернет-магазинах
С помощью новых инструментов «VK рекламы» интернет-магазины и маркетплейсы могут учитывать больше целевых действий пользователей для роста продаж. В пикселе «VK рекламы» теперь доступна поддержка уровня данных — data
|01.06.2023
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В «VK рекламе» заработал умный таргетинг по сообществам в соцсетях
Новый инструмент «VK рекламы» поможет бизнесу находить целевую аудиторию среди активных подписчиков сообществ «Вконтакте» и групп в «Одноклассниках». Модели платформы покажут рекламу не всем участникам пабликов,
|26.05.2023
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Минимум действий и динамическое продвижение товаров и услуг — новые инструменты «VK рекламы» для роста бизнеса «Вконтакте»
«VK реклама» упростила продвижение товаров и услуг из сообществ «Вконтакте» и добавила новые инструменты для увеличения продаж в соцсети. Раньше для рекламы магазинов «Вконтакте» необходимо было
|20.04.2023
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Больше пользователей и клиентов мини-приложений «Вконтакте» при меньших затратах — новые инструменты в «VK рекламе»
время в удобных сервисах внутри «Вконтакте». По сравнению с рекламным кабинетом соцсети, алгоритмы «VK рекламы» увеличивают число открытий мини-приложений из объявлений на 56% и снижают их стои
|05.04.2023
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Продвигать музыку теперь можно в «VK рекламе»
Исполнители могут продвигать свои треки «Вконтакте» с помощью новых инструментов «VK рекламы». Алгоритмы рекламной платформы помогут артистам привлечь больше слушателей, а пол
|23.03.2023
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Видео и прямые трансляции «Вконтакте» теперь можно продвигать в «VK рекламе»
С помощью новых инструментов «VK рекламы» авторы и бизнес могут привлечь больше зрителей видеороликов и прямых трансляций «
|22.03.2023
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Минэкономразвития и VK расширяют программу поддержки малого и среднего бизнеса
Малый и средний бизнес сможет удвоить бюджет на продвижение на платформе «VK реклама». Пилотный проект уже успешно завершился в нескольких регионах. Об этом CNews сооб
VK Реклама и организации, системы, технологии, персоны:
|Бонбин Станислав 8 6
|Стинский Яков 6 6
|Илюшникова Татьяна 8 3
|Зибарева Евгения 9 2
|Лазаренко Дмитрий 50 2
|Насруллаев Камиль 5 1
|Абрамец Егор 5 1
|Мельниченко Ольга 1 1
|Афанасьев Олег 22 1
|Абрамов Виктор 11 1
|Иконников Максим 2 1
|Путин Владимир 3171 1
|Грищенков Алексей 8 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Мельникова Елена 10 1
|Елпанов Илья 1 1
|Зенин Максим 11 1
|Степанова Анна 33 1
|Цуприков Михаил 2 1
|Горелкин Антон 93 1
|Морозов Сергей 59 1
|Евтушенков Феликс 28 1
|Немкин Антон 35 1
|Каленчук Алексей 14 1
|Кирьянов Артем 11 1
|Любарский Роман 1 1
|Панин Геннадий 1 1
|Петров Вячеслав 1 1
|Задохин Дмитрий 1 1
|Бриедис Виталий 11 1
|Ульянов Илья 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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