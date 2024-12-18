VK Реклама - ВК Рекламные Технологии

Пользователи рекламного кабинета «ВКонтакте» смогут автоматически перенести кампании в «VK Рекламу» Рекламодатели смогут в пару кликов настроить автоматический перенос кампаний на платформу «VK Реклама» — это сэкономит время, так как повторно настраивать объявления будет не нужно. Во

В «VK Рекламе» появилась возможность создания готовых сегментов аудиторий, которые уже успешно взаимодействовали с прошлыми рекламными объявлениями В «VK Рекламе» появилась возможность создания готовых сегментов аудиторий, которые уже успешно взаимодействовали с прошлыми рекламными объявлениями. Инструмент позволяет персонализировать будущие

«VK Реклама» упростила продвижение приложений из RuStore «VK Реклама» расширила инструменты для продвижения приложений из RuStore. Пользователям стала доступна функция оптимизации на целевые действия, а также бесшовной установки приложений напрямую с

«VK Реклама» внедрила генеративный ИИ для создания креативных рекламных текстов «VK Реклама» кардинально обновила инструмент для автоматического создания текстов объявлений.

В «VK Рекламе» стало доступно продвижение приложений из Huawei AppGallery ивлекать можно как новую аудиторию, так и тех, у кого ранее было установлено приложение. Алгоритмы «VK Рекламы» учтут данные о просмотрах креативов и помогут оптимизировать эффективность кампан

Бизнесу стали доступны премиальные форматы размещения в «VK Рекламе» Рекламная платформа «VK Реклама» запустила премиальные форматы для увеличения узнаваемости брендов, товаров и услуг при продвижении сайтов. Это наиболее заметные места размещения на ключевых площадках VK и рекламно

Технологии «VK Рекламы» помогут бизнесу и авторам расширить аудиторию «VK Реклама» добавила инструмент на базе машинного обучения для автоматического расширения ауд

«VK Реклама» поможет бизнесу улучшить работу сайтов Платформа «VK Реклама» добавила инструмент для оценки технической работы сайта. Статистика в кабинете по

Бизнесу станет проще собирать заявки от клиентов с новым инструментом «VK Рекламы» я страница с подробной информацией о предложении. Пользователь в том же окне сможет заполнить форму для покупки или получения обратной связи от бизнеса. Компаниям и предпринимателям новый инструмент «VK Рекламы» поможет получить больше заинтересованных клиентов и сократить время и ресурсы на их поиск. Например, застройщики могут привлекать потенциальных покупателей недвижимости, а образоват

Анимированные объявления в «VK Рекламе» привлекут больше клиентов В «VK Рекламе» появились HTML5-объявления. Новый формат позволяет показывать анимированные креативы на проектах VK и в рекламной сети — на десктопе и в мобильных устройствах. Об этом CNews сообщил

«VK Реклама» создаст вертикальные ролики для продвижения бизнеса и контента «VK Реклама» автоматически сгенерирует короткие вертикальные ролики для продвижения. Бизнес и

«VK Реклама» добавила оплату за досмотры роликов в основном видеоконтенте «VK Реклама» расширила возможности медийного продвижения для роста узнаваемости брендов. Бизнес может показывать in-stream-рекламу — ролики в видеоконтенте — длиной до 30 секунд с оплатой за пол

VK Реклама покажет бизнесу портрет аудитории сайта В кабинете «VK Рекламы» появился новый инструмент — портрет аудитории. С его помощью бизнес, продвигающий на платформе сайты, сможет составить обезличенный профиль посетителей за неделю. Аналитика поможет

«VK Реклама» и Yclients запустили совместный инструмент для привлечения клиентов занятия. Тратить время на адаптацию объявлений для показа на всех доступных площадках не придется: «VK Реклама» автоматически меняет их под разные форматы и места размещения. При нажатии на рек

«Дзен» запустил продвижение каналов для авторов и бизнеса ампании и увеличивать количество подписчиков поможет инструмент «Промо в Дзене» на базе технологий «VK Рекламы». Об этом CNews сообщили представители VK. Новое решение помогает блогерам и бизне

«VK Реклама» запустила ИИ-автоулучшение изображений Новый инструмент «VK Рекламы» улучшает качество и увеличивает разрешение изображений, которые пользователи каби

Нейросеть «VK Рекламы» автоматически определит целевую аудиторию бизнеса или автора Новый инструмент «VK Рекламы» самостоятельно выбирает, каким пользователям показывать объявления. Нейросеть учи

VK: как бизнес продвигал товары и услуги в 2023 году Среднее количество заполненных заявок на одну рекламную кампанию выросло на 75%. В феврале 2023 г. «VK Реклама» вышла из бета-тестирования и запустила продвижение сообществ «Вконтакте». Самые п

«VK Реклама» обновила визуальный конструктор событий для продвижения сайтов ировать эффективность продвижения. Для работы с инструментом необходимо установить на сайт пиксель «VK Рекламы». В визуальном конструкторе достаточно выбрать, какие действия и кнопки на сайте д

«VK реклама» упростит продвижение с галереей изображений, сгенерированных нейросетью В «VK рекламе» появилась галерея бесплатных изображений, сгенерированных нейросетью. Бизнес, авторы и медиа могут выбрать подходящие креативы для рекламы сообществ в соцсетях, сайтов и приложений

Программа поддержки бизнеса Минэкономразвития и VK станет доступна самозанятым . и будет доступна предпринимателям, которые ранее не продвигали свои товары и услуги на платформе «VK реклама» или делали это более полугода назад. Об этом CNews сообщили представители VK. Вос

Бизнес увеличит узнаваемость товаров, услуг и брендов с новыми инструментами «VK рекламы» ов здесь и сейчас: продаж, заявок, установок приложений и так далее, — сказал директор по продукту «VK реклама» Яков Стинский. — Теперь на новой платформе бизнес может решать и долгосрочные зад

Музыканты смогут показывать рекламу треков и плейлистов слушателям других исполнителей с помощью «VK рекламы» Новый инструмент «VK рекламы» поможет музыкантам находить свою аудиторию среди слушателей других исполнителей, которые развиваются «Вконтакте». Артисты смогут привлечь больше любителей жанра, а аудитория не проп

В «VK рекламе» появились новые инструменты для продвижения бизнеса и авторов «Вконтакте» т-магазина или полноценной площадки присутствия бизнеса в интернете, — сказал директор по продукту «VK реклама» Яков Стинский. — Часть пользователей привыкла развивать проекты в своих профилях.

«VK Реклама» поможет бизнесу оценить отложенный результат от продвижения вию — заявке, добавлению товара в корзину или к покупке. Новый инструмент работает на базе пикселя «VK Рекламы» — он в обезличенном виде передает действия, которые аудитория совершает на сайте,

Пользователи «VK Рекламы» смогут повлиять на развитие платформы «VK Реклама» запустила «Форум идей» — инструмент для сбора предложений от пользователей платфо

Пользователи рекламного кабинета «Вконтакте» смогут автоматически перенести бюджет в «VK Рекламу» во объектов: от мобильных приложений, сайтов до видео, трансляций и музыки «Вконтакте». Постепенно «VK Реклама» объединит все ключевые рекламные инструменты компании.

«VK реклама» упростила для бизнеса создание и редактирование объявлений с помощью генеративного ИИ «VK реклама» запустила тестирование инструмента на базе генеративной нейросети, чтобы бизнес мог быстро и просто создавать и редактировать объявления. Алгоритмы определяют объекты на изображения

В RuStore появились рекламные инструменты для разработчиков и бизнеса три магазина и находить новых пользователей. Настраивать объявления и оценивать результаты поможет «VK Реклама» — единая платформа для запуска кампаний на проектах VK и в рекламной сети. «Запус

В видеорекламу теперь можно добавить карусель товаров — с помощью «VK рекламы» Новый формат «VK рекламы» — Shoppable Ads — позволит компаниям из электронной коммерции показывать карточки в видеорекламе на мобильных устройствах и десктопах. Он одновременно работает на увеличение узнавае

Кастомные лид-формы — новый инструмент в «VK рекламе» ят контакты и приобретут товар или услугу. Создать лид-форму и изменить ее дизайн можно в кабинете «VK рекламы». В поле «Стили» достаточно добавить обложку и выбрать цвет кнопки призыва к дейст

В «VK рекламе» стали доступны расширенные инструменты для работы с аудиториями из MyTracker Для пользователей «VK рекламы» стали бесплатно доступны расширенные возможности инструмента «Аудитории» MyTracker. Он позволяет бизнесу формировать обезличенные сегменты пользователей, которые взаимодействовали с

«VK реклама» поможет бизнесу учитывать офлайн-продажи в аналитике Новый инструмент «VK рекламы» повысит эффективность продвижения для бизнеса. Передача данных об офлайн-продажах в пиксель «VK рекламы» позволит привлекать больше целевых клиентов и точнее оценивать резуль

«VK реклама» расширила инструменты для повышения продаж в интернет-магазинах С помощью новых инструментов «VK рекламы» интернет-магазины и маркетплейсы могут учитывать больше целевых действий пользователей для роста продаж. В пикселе «VK рекламы» теперь доступна поддержка уровня данных — data

В «VK рекламе» заработал умный таргетинг по сообществам в соцсетях Новый инструмент «VK рекламы» поможет бизнесу находить целевую аудиторию среди активных подписчиков сообществ «Вконтакте» и групп в «Одноклассниках». Модели платформы покажут рекламу не всем участникам пабликов,

Минимум действий и динамическое продвижение товаров и услуг — новые инструменты «VK рекламы» для роста бизнеса «Вконтакте» «VK реклама» упростила продвижение товаров и услуг из сообществ «Вконтакте» и добавила новые инструменты для увеличения продаж в соцсети. Раньше для рекламы магазинов «Вконтакте» необходимо было

Больше пользователей и клиентов мини-приложений «Вконтакте» при меньших затратах — новые инструменты в «VK рекламе» время в удобных сервисах внутри «Вконтакте». По сравнению с рекламным кабинетом соцсети, алгоритмы «VK рекламы» увеличивают число открытий мини-приложений из объявлений на 56% и снижают их стои

Продвигать музыку теперь можно в «VK рекламе» Исполнители могут продвигать свои треки «Вконтакте» с помощью новых инструментов «VK рекламы». Алгоритмы рекламной платформы помогут артистам привлечь больше слушателей, а пол

Видео и прямые трансляции «Вконтакте» теперь можно продвигать в «VK рекламе» С помощью новых инструментов «VK рекламы» авторы и бизнес могут привлечь больше зрителей видеороликов и прямых трансляций «