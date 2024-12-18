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VK Реклама ВК Рекламные Технологии

VK Реклама - ВК Рекламные Технологии

VK Реклама — единая платформа для продвижения бизнеса, которую VK запустила в апреле 2022 года. С помощью инструментов кабинета бизнес может находить клиентов среди аудитории рунета на проектах VK, а также пользователей сотен тысяч сайтов и приложений рекламной сети. Платформа объединила  технологии myTarget и ВКонтакте, а также новые алгоритмы.


18.12.2024 Пользователи рекламного кабинета «ВКонтакте» смогут автоматически перенести кампании в «VK Рекламу»

Рекламодатели смогут в пару кликов настроить автоматический перенос кампаний на платформу «VK Реклама» — это сэкономит время, так как повторно настраивать объявления будет не нужно. Во
01.11.2024 В «VK Рекламе» появилась возможность создания готовых сегментов аудиторий, которые уже успешно взаимодействовали с прошлыми рекламными объявлениями

В «VK Рекламе» появилась возможность создания готовых сегментов аудиторий, которые уже успешно взаимодействовали с прошлыми рекламными объявлениями. Инструмент позволяет персонализировать будущие

30.10.2024 «VK Реклама» упростила продвижение приложений из RuStore

«VK Реклама» расширила инструменты для продвижения приложений из RuStore. Пользователям стала доступна функция оптимизации на целевые действия, а также бесшовной установки приложений напрямую с

24.10.2024 «VK Реклама» внедрила генеративный ИИ для создания креативных рекламных текстов

«VK Реклама» кардинально обновила инструмент для автоматического создания текстов объявлений.

24.09.2024 В «VK Рекламе» стало доступно продвижение приложений из Huawei AppGallery

ивлекать можно как новую аудиторию, так и тех, у кого ранее было установлено приложение. Алгоритмы «VK Рекламы» учтут данные о просмотрах креативов и помогут оптимизировать эффективность кампан
15.08.2024 Бизнесу стали доступны премиальные форматы размещения в «VK Рекламе»

Рекламная платформа «VK Реклама» запустила премиальные форматы для увеличения узнаваемости брендов, товаров и услуг при продвижении сайтов. Это наиболее заметные места размещения на ключевых площадках VK и рекламно
13.08.2024 Технологии «VK Рекламы» помогут бизнесу и авторам расширить аудиторию

«VK Реклама» добавила инструмент на базе машинного обучения для автоматического расширения ауд
06.08.2024 «VK Реклама» поможет бизнесу улучшить работу сайтов

Платформа «VK Реклама» добавила инструмент для оценки технической работы сайта. Статистика в кабинете по
26.07.2024 Бизнесу станет проще собирать заявки от клиентов с новым инструментом «VK Рекламы»

я страница с подробной информацией о предложении. Пользователь в том же окне сможет заполнить форму для покупки или получения обратной связи от бизнеса. Компаниям и предпринимателям новый инструмент «VK Рекламы» поможет получить больше заинтересованных клиентов и сократить время и ресурсы на их поиск. Например, застройщики могут привлекать потенциальных покупателей недвижимости, а образоват
26.06.2024 Анимированные объявления в «VK Рекламе» привлекут больше клиентов

В «VK Рекламе» появились HTML5-объявления. Новый формат позволяет показывать анимированные креативы на проектах VK и в рекламной сети — на десктопе и в мобильных устройствах. Об этом CNews сообщил
20.06.2024 «VK Реклама» создаст вертикальные ролики для продвижения бизнеса и контента

«VK Реклама» автоматически сгенерирует короткие вертикальные ролики для продвижения. Бизнес и

30.05.2024 «VK Реклама» добавила оплату за досмотры роликов в основном видеоконтенте

«VK Реклама» расширила возможности медийного продвижения для роста узнаваемости брендов. Бизнес может показывать in-stream-рекламу — ролики в видеоконтенте — длиной до 30 секунд с оплатой за пол
26.04.2024 VK Реклама покажет бизнесу портрет аудитории сайта

В кабинете «VK Рекламы» появился новый инструмент — портрет аудитории. С его помощью бизнес, продвигающий на платформе сайты, сможет составить обезличенный профиль посетителей за неделю. Аналитика поможет

24.04.2024 «VK Реклама» и Yclients запустили совместный инструмент для привлечения клиентов

занятия. Тратить время на адаптацию объявлений для показа на всех доступных площадках не придется: «VK Реклама» автоматически меняет их под разные форматы и места размещения. При нажатии на рек
18.04.2024 «Дзен» запустил продвижение каналов для авторов и бизнеса

ампании и увеличивать количество подписчиков поможет инструмент «Промо в Дзене» на базе технологий «VK Рекламы». Об этом CNews сообщили представители VK. Новое решение помогает блогерам и бизне
15.02.2024 «VK Реклама» запустила ИИ-автоулучшение изображений

Новый инструмент «VK Рекламы» улучшает качество и увеличивает разрешение изображений, которые пользователи каби
24.01.2024 Нейросеть «VK Рекламы» автоматически определит целевую аудиторию бизнеса или автора

Новый инструмент «VK Рекламы» самостоятельно выбирает, каким пользователям показывать объявления. Нейросеть учи
26.12.2023 VK: как бизнес продвигал товары и услуги в 2023 году

Среднее количество заполненных заявок на одну рекламную кампанию выросло на 75%. В феврале 2023 г. «VK Реклама» вышла из бета-тестирования и запустила продвижение сообществ «Вконтакте». Самые п
05.12.2023 «VK Реклама» обновила визуальный конструктор событий для продвижения сайтов

ировать эффективность продвижения. Для работы с инструментом необходимо установить на сайт пиксель «VK Рекламы». В визуальном конструкторе достаточно выбрать, какие действия и кнопки на сайте д
30.11.2023 «VK реклама» упростит продвижение с галереей изображений, сгенерированных нейросетью

В «VK рекламе» появилась галерея бесплатных изображений, сгенерированных нейросетью. Бизнес, авторы и медиа могут выбрать подходящие креативы для рекламы сообществ в соцсетях, сайтов и приложений

28.11.2023 Программа поддержки бизнеса Минэкономразвития и VK станет доступна самозанятым

. и будет доступна предпринимателям, которые ранее не продвигали свои товары и услуги на платформе «VK реклама» или делали это более полугода назад. Об этом CNews сообщили представители VK. Вос
15.11.2023 Бизнес увеличит узнаваемость товаров, услуг и брендов с новыми инструментами «VK рекламы»

ов здесь и сейчас: продаж, заявок, установок приложений и так далее, — сказал директор по продукту «VK реклама» Яков Стинский. — Теперь на новой платформе бизнес может решать и долгосрочные зад
07.11.2023 Музыканты смогут показывать рекламу треков и плейлистов слушателям других исполнителей с помощью «VK рекламы»

Новый инструмент «VK рекламы» поможет музыкантам находить свою аудиторию среди слушателей других исполнителей, которые развиваются «Вконтакте». Артисты смогут привлечь больше любителей жанра, а аудитория не проп
24.10.2023 В «VK рекламе» появились новые инструменты для продвижения бизнеса и авторов «Вконтакте»

т-магазина или полноценной площадки присутствия бизнеса в интернете, — сказал директор по продукту «VK реклама» Яков Стинский. — Часть пользователей привыкла развивать проекты в своих профилях.
05.10.2023 «VK Реклама» поможет бизнесу оценить отложенный результат от продвижения

вию — заявке, добавлению товара в корзину или к покупке. Новый инструмент работает на базе пикселя «VK Рекламы» — он в обезличенном виде передает действия, которые аудитория совершает на сайте,
03.10.2023 Пользователи «VK Рекламы» смогут повлиять на развитие платформы

«VK Реклама» запустила «Форум идей» — инструмент для сбора предложений от пользователей платфо
29.09.2023 Пользователи рекламного кабинета «Вконтакте» смогут автоматически перенести бюджет в «VK Рекламу»

во объектов: от мобильных приложений, сайтов до видео, трансляций и музыки «Вконтакте». Постепенно «VK Реклама» объединит все ключевые рекламные инструменты компании.
17.08.2023 «VK реклама» упростила для бизнеса создание и редактирование объявлений с помощью генеративного ИИ

«VK реклама» запустила тестирование инструмента на базе генеративной нейросети, чтобы бизнес мог быстро и просто создавать и редактировать объявления. Алгоритмы определяют объекты на изображения
09.08.2023 В RuStore появились рекламные инструменты для разработчиков и бизнеса

три магазина и находить новых пользователей. Настраивать объявления и оценивать результаты поможет «VK Реклама» — единая платформа для запуска кампаний на проектах VK и в рекламной сети. «Запус
27.07.2023 В видеорекламу теперь можно добавить карусель товаров — с помощью «VK рекламы»

Новый формат «VK рекламы» — Shoppable Ads — позволит компаниям из электронной коммерции показывать карточки в видеорекламе на мобильных устройствах и десктопах. Он одновременно работает на увеличение узнавае
10.07.2023 Кастомные лид-формы — новый инструмент в «VK рекламе»

ят контакты и приобретут товар или услугу. Создать лид-форму и изменить ее дизайн можно в кабинете «VK рекламы». В поле «Стили» достаточно добавить обложку и выбрать цвет кнопки призыва к дейст
09.06.2023 В «VK рекламе» стали доступны расширенные инструменты для работы с аудиториями из MyTracker

Для пользователей «VK рекламы» стали бесплатно доступны расширенные возможности инструмента «Аудитории» MyTracker. Он позволяет бизнесу формировать обезличенные сегменты пользователей, которые взаимодействовали с
07.06.2023 «VK реклама» поможет бизнесу учитывать офлайн-продажи в аналитике

Новый инструмент «VK рекламы» повысит эффективность продвижения для бизнеса. Передача данных об офлайн-продажах в пиксель «VK рекламы» позволит привлекать больше целевых клиентов и точнее оценивать резуль
05.06.2023 «VK реклама» расширила инструменты для повышения продаж в интернет-магазинах

С помощью новых инструментов «VK рекламы» интернет-магазины и маркетплейсы могут учитывать больше целевых действий пользователей для роста продаж. В пикселе «VK рекламы» теперь доступна поддержка уровня данных — data
01.06.2023 В «VK рекламе» заработал умный таргетинг по сообществам в соцсетях

Новый инструмент «VK рекламы» поможет бизнесу находить целевую аудиторию среди активных подписчиков сообществ «Вконтакте» и групп в «Одноклассниках». Модели платформы покажут рекламу не всем участникам пабликов,
26.05.2023 Минимум действий и динамическое продвижение товаров и услуг — новые инструменты «VK рекламы» для роста бизнеса «Вконтакте»

«VK реклама» упростила продвижение товаров и услуг из сообществ «Вконтакте» и добавила новые инструменты для увеличения продаж в соцсети. Раньше для рекламы магазинов «Вконтакте» необходимо было
20.04.2023 Больше пользователей и клиентов мини-приложений «Вконтакте» при меньших затратах — новые инструменты в «VK рекламе»

время в удобных сервисах внутри «Вконтакте». По сравнению с рекламным кабинетом соцсети, алгоритмы «VK рекламы» увеличивают число открытий мини-приложений из объявлений на 56% и снижают их стои
05.04.2023 Продвигать музыку теперь можно в «VK рекламе»

Исполнители могут продвигать свои треки «Вконтакте» с помощью новых инструментов «VK рекламы». Алгоритмы рекламной платформы помогут артистам привлечь больше слушателей, а пол
23.03.2023 Видео и прямые трансляции «Вконтакте» теперь можно продвигать в «VK рекламе»

С помощью новых инструментов «VK рекламы» авторы и бизнес могут привлечь больше зрителей видеороликов и прямых трансляций «
22.03.2023 Минэкономразвития и VK расширяют программу поддержки малого и среднего бизнеса

Малый и средний бизнес сможет удвоить бюджет на продвижение на платформе «VK реклама». Пилотный проект уже успешно завершился в нескольких регионах. Об этом CNews сооб

Публикаций - 96, упоминаний - 163

VK Реклама и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 89
VK - Mail.ru Group 3455 7
Yandex - Яндекс 7339 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 4
Google LLC 11775 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 3
VK - YClients - УайКлаентс 39 2
Huawei 3932 2
Амбердата - Amberdata - ОРД-А 2 2
Telegram Group 1983 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 1
АФК Система ПАО 1797 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
МТС Стрим - Segmento - Сегменто 15 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
Criteo - Критео 16 1
ИИ-Технологии 104 1
Google Russia - Гугл Россия 178 1
Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 43 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Beorg - Биорг 112 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
О2О Холдинг 56 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
МТС Стрим - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 9 1
RTB House 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Рапид Био 101 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 304 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Россия-страна возможностей АНО 20 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 57
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 28
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 28
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 13
Data monetization - Монетизация данных 1624 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 7
Application store - магазин приложений 1194 7
Оповещение и уведомление - Notification 4605 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 6
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 277 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 5
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 4
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 4
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2898 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 3
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 3
Mini-app - Мини-апп - мини-приложение 37 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 33
VK RuStore 326 13
Google Android 13994 9
VK - Mail.Ru myTarget 145 8
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 8
VK Клипы 50 8
VK - Яндекс.Дзен 188 7
Apple iOS 7809 4
VK Mini Apps 58 4
VK - Mail.ru myTracker 41 3
VK Видео - Mail.Ru Видео 158 3
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 68 3
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 51 3
VK ID - VK OnePass - Mail.ru ID 66 3
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 131 3
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 3
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
My.Games 69 2
Google Android SDK 37 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 2
Apple - App Store 2890 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 104 1
VK Tax Compliance 23 1
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 39 1
VK Bridge 2 1
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 65 1
Яндекс.Бизнес 34 1
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 24 1
VK Customer Experience Hub 5 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 35 1
Tilda Publishing - сервис конструирования сайтов 23 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 1
Google AdSense 116 1
UsefulSoft - Rent in Hand 1 1
Huawei AppGallery 280 1
VK Бизнес ID 2 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 105 1
Бонбин Станислав 8 6
Стинский Яков 6 6
Илюшникова Татьяна 8 3
Зибарева Евгения 9 2
Лазаренко Дмитрий 50 2
Насруллаев Камиль 5 1
Абрамец Егор 5 1
Мельниченко Ольга 1 1
Афанасьев Олег 22 1
Абрамов Виктор 11 1
Иконников Максим 2 1
Путин Владимир 3171 1
Грищенков Алексей 8 1
Белоусов Андрей 140 1
Мельникова Елена 10 1
Елпанов Илья 1 1
Зенин Максим 11 1
Степанова Анна 33 1
Цуприков Михаил 2 1
Горелкин Антон 93 1
Морозов Сергей 59 1
Евтушенков Феликс 28 1
Немкин Антон 35 1
Каленчук Алексей 14 1
Кирьянов Артем 11 1
Любарский Роман 1 1
Панин Геннадий 1 1
Петров Вячеслав 1 1
Задохин Дмитрий 1 1
Бриедис Виталий 11 1
Ульянов Илья 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Украина 7608 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1003 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 552 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 563 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 8
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6169 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 2
Зоология - наука о животных 2603 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 245 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 88 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Популярная механика 10 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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