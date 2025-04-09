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Котегов Дмитрий
Котегов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group 3479 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4090 1
|X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 476 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 1
|X5 Group - X5 Media 4 1
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|VK - Mail.ru Одноклассники 1825 1
|VK - Mail.Ru myTarget 146 1
|VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 105 1
|X5 Group - X5 Media - Food.ru 4 1
|X5 Group - X5 Media - X5 Blogger 2 1
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