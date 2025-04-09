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Котегов Дмитрий



09.04.2025 Дмитрий Котегов стал техническим директором X5 Media 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Котегов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3479 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4090 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 476 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 1
X5 Group - X5 Media 4 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4844 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1825 1
VK - Mail.Ru myTarget 146 1
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 105 1
X5 Group - X5 Media - Food.ru 4 1
X5 Group - X5 Media - X5 Blogger 2 1
Соколова Каролина 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4948 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355381, в очереди разбора - 759118.
Создано именных указателей - 173382.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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