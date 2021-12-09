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VK Mail.Ru myTarget Таргет@Mail.ru
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|09.12.2021
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VK запустила в myTarget возможность добавления вводного слайда в карусель для кампаний с динамическими рекламными объявлениями
Теперь рекламодатели myTarget из сферы электронной коммерции могут добавлять вводный слайд в карусель для кампаний с динамическими рекламными объявлениями. Инструмент работает с форматом «Динамическая карусель» и п
|22.11.2021
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VK представила технологию вероятностной ML-атрибуции установок мобильных приложений в myTarget
VK разработала инструмент вероятностной атрибуции установок приложений и целевых действий в них на базе машинного обучения. Инструмент основан на технологиях MyTracker и myTarget. Он позволяет проводить атрибуцию в рекламных кампаниях на iOS 14.5 и выше с точностью до 90%. Вероятностная атрибуция дает возможность проводить наиболее точную аналитику после устано
|01.11.2021
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VK запустила в myTarget динамические рекламные объявления для привлечения аудитории на сайт или в приложение
В myTarget стал доступен новый инструмент — динамические рекламные объявления, которые формируются автоматически на основе загруженного продуктового фида. Он позволяет небольшим и крупным онлайн-
|30.06.2021
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В myTarget App Marketplace стал доступен сервис Vinstant.pro
Mail.ru Group сообщила о том, что платформа Vinstant.pro запустила сервис для автоматизации динамических креативов (DCO) на витрине внешних приложений рекламной платформы myTarget – myTarget App Marketplace. С его помощью рекламодатели могут быстро и просто создавать группы адаптированных изображений для разных рекламных форматов и оптимизировать их показ
|24.06.2021
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В myTarget App Marketplace появился сервис для создания персонализированных видеороликов от videoMixer
На витрине внешних приложений рекламной платформы myTarget (myTarget App Marketplace) появился сервис для оптимизации видеокреативов от videoMixer. С его помощью можно автоматически создавать необходимое количество персонализированных в
|15.06.2021
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Платформа myTarget запустила инструмент для самостоятельной настройки цифровой наружной рекламы
й рекламы. Теперь и крупные, и небольшие компании смогут сами настраивать показ рекламы более чем на 900 цифровых носителях в Москве, Санкт-Петербурге и еще 13 крупнейших городах России. Теперь через myTarget можно запускать омниканальные маркетинговые кампании: и в интернете, и в супермаркетах, и на цифровых наружных поверхностях – билбордах, суперсайтах, ситибордах и медиафасадах. Среди п
|10.06.2021
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Рекламная сеть myTarget интегрировалась с платформой медиации ironSource
доступна на платформе медиации ironSource. Теперь разработчики, которые используют платформу ironSource для монетизации приложений, смогут открыть доступ к своему рекламному инвентарю рекламодателям myTarget – для этого достаточно установить SDK рекламной сети. Интеграция myTarget SDK позволит издателям увеличить доход от рекламы внутри приложений, особенно при монетизации трафика и
|20.05.2021
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myTarget запустила инструмент автоматического управления ценой
подойдёт рекламодателям, цель которых — охватить максимально широкую аудиторию. Она также упростит работу новичкам, которым важна простота управления рекламными кампаниями. Первые тесты инструмента в myTarget показали, что кампании с автоматическим управлением ценой дают в среднем на 10-15% больше показов в пересчёте на потраченный рубль, чем кампании с ручным управлением ставкой. Рекламода
|01.04.2021
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Mail.ru Group запустила в myTarget инструмент для показа видеорекламы в сети супермаркетов «Перекресток»
В myTarget, рекламной платформе Mail.ru Group, появилcя инструмент для запуска рекламы на медиаэкранах в сети супермаркетов «Перекресток». Он позволит настраивать показ рекламы в точках продаж бо
|18.01.2021
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DataDarvin и myTarget помогут предпринимателям автоматизировать О2О-маркетинг
DataDarvin запустила YPromo – сервис О2О-маркетинга для предпринимателей в маркетплейсе рекламных приложений myTarget App Marketplace. YPromo позволяет автоматизировать онлайн-кампании, таргетированные на пользователей, которые посещали торговую точку или проходили рядом. Сервис помогает привлекать по
|19.08.2020
|myTarget объединила аналитику по кампаниям и баннерам
|19.02.2020
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В myTracker добавлена поддержка post-view атрибуции в myTarget
Мультиплатформенная система аналитики и атрибуции myTracker начала поддерживать post-view атрибуцию в myTarget. Теперь пользователи myTracker смогут оценивать эффективность основных рекламных каналов с учетом всех типов атрибуции. Post-view атрибуция — это способ отследить связь между кампанией
|21.11.2019
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Mail.ru Group запускает маркетплейс рекламных приложений
Mail.ru Group в рамках стратегии развития экосистемы маркетинговых инструментов объявила о запуске myTarget App Marketplace – магазина внешних приложений, расширяющих функциональные возможности рекламной платформы myTarget. AdTech компании и разработчики смогут интегрировать свои реше
|08.10.2019
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В myTarget появилось массовое редактирование списков контекстного таргетинга
Mail.ru Group объявила о том, что в рекламной платформе myTarget добавлена возможность массового редактирования списков контекстного таргетинга в интерфейсе личного кабинета. Теперь рекламодатели могут быстрее и проще редактировать контекстные фразы
|18.06.2019
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В myTarget появилась возможность редактировать списки контекстного таргетинга
Mail.ru Group объявила о том, что рекламная сеть myTarget добавила в интерфейс личного кабинета возможность редактировать списки контекстного таргетинга. Рекламодатели смогут добавлять, удалять или изменять отдельные строчки и параметры в нас
|27.05.2019
|В myTarget появилась возможность редактирования списков ремаркетинга
|17.05.2019
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Mail.ru Group запустила инструмент для расчета охвата по отдельным контекстным фразам в myTarget
Рекламная платформа myTarget запустила инструмент для расчета потенциального охвата аудитории каждой отдельной контекстной фразы. Это позволит рекламодателям на этапе настройки кампании понимать предварительный ох
|01.04.2019
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В рекламной сети myTarget запущены рекомендации в динамическом ремаркетинге
Mail.ru Group обновила возможности динамического ремаркетинга в рекламной платформе myTarget. Новый инструмент позволяет рекламодателям показывать в объявлениях не только те товары и услуги, которыми интересовались пользователи на их ресурсах, но и похожие на них предложения.
|05.03.2019
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В myTarget появился импорт ключевых запросов из других рекламных сервисов
Mail.ru Group упрощает запуск рекламы с использованием контекстного таргетинга на платформе myTarget. Рекламодатели смогут сократить время настройки кампаний, импортируя списки ключевых запросов из других рекламных сервисов. Благодаря новой функции клиенты могут загрузить поисковые фр
|21.12.2018
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Mail.Ru Group запустила атрибуцию post-view офлайн-конверсий на основе CRM-данных
Mail.Ru Group анонсировала предоставление рекламодателям платформы myTarget доступа к новому инструменту, который позволит оценить влияние онлайн-кампаний на поведение пользователей в офлайне на основе собственных CRM-данных. Теперь в личном кабинете myTarg
|30.08.2018
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В myTarget появилась возможность создания мультиаккаунтов
Mail.Ru Group объявила о появлении в рекламной платформе myTarget возможности подключения к личному кабинету рекламодателя до 50 дополнительных аккаунтов и управлять всеми из одного окна. Подключение дополнительных аккаунтов происходит по заявке в сл
|27.07.2018
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Рекламная платформа myTarget вдвое увеличила количество ресурсов, входящих в премиальную аудиторную сеть
myTarget, премиальная аудиторная сеть, расширилась до 70 площадок с 295 рекламными местами. Выбирая размещение в этом формате, клиент myTarget может закупать аудиторию на всех тематических площадках Mail.ru group и на внешних сайтах. В премиальной аудиторной сети рекламодатель самостоятельно выбирает необходимые ресурсы для р
|13.07.2018
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В myTarget запущена модель oCPM для продвижения мобильных приложений
Рекламная платформа myTarget запустила поддержку оптимизированной модели CPM. Выбирая oCPM, рекламодатель может быть уверен, что его объявление будет показано тем пользователям, которые с наибольшей вероятностью в
|06.04.2018
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myTarget запустила бизнес-портал о рекламных продуктах и технологиях
Mail.Ru Group объявила о том, что рекламная сеть myTarget запускает myTarget PRO — портал для всех, кто интересуется маркетингом и рекламой: от учащихся и начинающих маркетологов до профессионалов и владельцев бизнеса. Портал объединит
|07.06.2017
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Независимый аудит от MOAT станет доступен всем рекламодателям в myTarget
В рекламном кабинете myTarget появилась возможность получить доступ к результатам независимого аудита видимости рекламы, размещенной на площадках Mail.Ru Group. Аналитику предоставляет компания MOAT, игрок рынка ау
|29.05.2017
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myTarget позволит оплачивать только фактические просмотры рекламных видеороликов
Mail.ru Group объявила о том, что ее рекламный сервис myTarget запустит новую модель оплаты размещения видеорекламы — CPV. Теперь клиенты myTarget смогут платить только за фактические просмотры ролика до конца.Выбрав модель CPV (cost per vi
|18.01.2017
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myTarget предложит систему для взаимодействия рекламодателей с DMP
рма Mail.Ru Group) объявил об открытии регистрации аккаунтов для провайдеров данных (DMP). Как рассказали CNews в компании, теперь они смогут предложить собственные аудиторные сегменты рекламодателям myTarget.DMP (Data Management Platforms — платформы управления данными) аккумулируют аудиторные данные из сторонних источников и систематизируют их, разделяя на сегменты. «Современная эффективн
|22.12.2016
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Рекламодатели myTarget и соцсетей Mail.Ru Group смогут создавать look-alike аудитории
В рекламных интерфейсах myTarget и «ВКонтакте» появилась возможность создания look-alike аудиторий. Настройка позволит таргетировать рекламу на тех пользователей, которые по множественным характеристикам похожи на сущ
|08.11.2016
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myTarget запустил поддержку CPI-кампаний для продвижения приложений
В myTarget появилась возможность продвигать мобильные приложения по модели CPI. Как рассказали CNews в компании, теперь рекламодатель может оплачивать только трафик, который конвертируется в уста
|11.08.2016
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myTarget стал сертифицированным партнером Tune
Рекламная платформа myTarget получила статус сертифицированного партнера программы Tune, международной платформы мобильной аналитики. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. По информации компании, myTarget
|22.04.2015
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myTarget запускает партнерскую рекламную сеть
«Одноклассники», «Мой Мир») — запускает сеть мобильной рекламы. В рамках партнерской программы разработчики смогут монетизировать свои мобильные приложения и сайты, размещая объявления рекламодателей myTarget. Официальному старту сервиса предшествовали несколько месяцев тестирования в закрытом режиме. За это время было подключено около 50 приложений и мобильных сайтов, сообщили CNews в Mail
|02.03.2015
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Mail.Ru Group запускает единую платформу для продажи мобильной рекламы
Mail.Ru Group запускает myTarget — рекламную платформу, объединяющую мобильную аудиторию сервисов и социальных сетей
|10.09.2013
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Сервис таргетированной рекламы «Таргет Mail.Ru» заработал в Украине
Сервис таргетированной рекламы «Таргет Mail.Ru», проект Mail.Ru Group, сообщил о начале своей работы в Украине. Украинским рекламодателям теперь доступна возможность самостоятельно размещать рекламу за гривны в «Одноклассника
|12.07.2013
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«Таргет Mail.Ru» запустил сервис самостоятельного размещения мобильной рекламы
«Таргет Mail.Ru», проект Mail.Ru Group, открыл доступ к полной версии сервиса самостоятельного размещения мобильной рекламы, а также расширил охват мобильной аудитории. Рекламные кампании на моб
|23.08.2012
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"Таргет Mail.Ru" начал использовать социальные сети
"Таргет Mail.Ru", проект Mail.Ru Group, начал использовать для географического таргетирования рекламы информацию из соцсетей "Одноклассники" и "Мой Мир", сообщили в пресс-службе Mail.Ru Group. Э
|07.08.2012
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Сервис «Таргет Mail.Ru» внедрил автоматическое управление ставками
«Таргет Mail.Ru» (target.mail.ru), сервис таргетированной рекламы в социальных сетях Mail.Ru Group, объявил о том, что внедрил автоматическое управление ставками. Благодаря этому рекламодателям
|06.06.2012
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«Одноклассники» и «Таргет@Mail.Ru» запустили партнерку для разработчиков игр
Социальная сеть «Одноклассники» и сервис «Таргет@Mail.Ru», проекты Mail.Ru Group, объявили о том, что запускают новую партнерскую программу для разработчиков игр и приложений, которая позволит получать доход не только от пользовательск
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|Исагулова Элина 35 16
|Гришин Дмитрий 210 9
|Аникин Денис 33 7
|Добродеев Борис 97 7
|Зенин Максим 12 6
|Сергеев Дмитрий 61 5
|Пейсахзон Яков 66 5
|Филина Мария 5 5
|Басов Алексей 117 4
|Насруллаев Камиль 5 3
|Федчин Антон 12 3
|Зевелев Дмитрий 3 3
|Бойко Елена 152 2
|Сотин Денис 216 2
|Летунов Илья 49 2
|Нестеров Алексей 174 2
|Богачев Игорь 183 2
|Трушкин Константин 59 2
|Евраев Михаил 265 2
|Осипов Александр 96 2
|Осипов Константин 14 2
|Меньшов Кирилл 137 2
|Беляев Алексей 37 2
|Ермолаев Артем 379 2
|Рыжиков Сергей 112 2
|Ермаков Игорь 19 2
|Виноградов Александр 64 2
|Катков Алексей 42 2
|Свинцов Андрей 55 2
|Майор Константин 2 2
|Елистратов Николай 90 2
|Солодкин Дмитрий 8 2
|Пуликов Артем 28 2
|Бетсис Павел 101 2
|Марич Игорь 18 2
|Вожаков Артём 6 2
|Гусев Кирилл 7 2
|Лапин Дмитрий 6 2
|Бонбин Станислав 8 2
|Иванов Филипп 4 2
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