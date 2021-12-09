VK запустила в myTarget возможность добавления вводного слайда в карусель для кампаний с динамическими рекламными объявлениями

Теперь рекламодатели myTarget из сферы электронной коммерции могут добавлять вводный слайд в карусель для кампаний с динамическими рекламными объявлениями. Инструмент работает с форматом «Динамическая карусель» и помогает привлекать покупателей на сайт магазина или в мобильное приложение. Об этом CNews сообщили представители VK.

С помощью нового решения рекламодатели, которые продвигают свои товары или услуги, смогут размещать в начале карусели статичный графический материал. Это позволит закрепить в объявлении нужную информацию и эффективнее привлекать внимание потенциальных покупателей.

Новый инструмент позволяет делать акцент на событиях, к которым приурочено продвижение – от поступления новой коллекции или акций до рекламы определенной категории товаров. В рамках одной кампании рекламодатели могут тестировать сразу несколько динамических каруселей с разными вводными слайдами, оценивать их эффективность и оптимизировать подход.

Инструмент можно использовать при наличии товарного фида, а также при установленном коде динамического ремаркетинга или настроенной интеграции с трекерами мобильных приложений. Чтобы подключить новое решение, достаточно перейти на вкладку «Вводный слайд» и заполнить обязательные поля.

В ноябре 2021 г. VK запустила в myTarget динамические рекламные объявления, которые формируются автоматически на основе загруженного продуктового фида и помогают привлечь новых пользователей как на сайт рекламодателя, так и в мобильное приложение. Кампании с подключением этого инструмента доступны в двух форматах – динамическая карусель и динамический баннер.