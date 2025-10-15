Разделы

Зенин Максим


УПОМИНАНИЯ


15.10.2025 Более половины компаний используют инструменты управления данными: исследование VK CXhub 1
04.12.2024 Бизнес сможет лучше управлять рекламой с помощью данных с обновлением VK CXhub 1
10.04.2024 VK открыла доступ к платформе для улучшения клиентского опыта всем пользователям 1
30.11.2022 VK поможет бизнесу упростить работу с клиентами 1
29.10.2020 Mail.ru Group стала эксклюзивным партнёром X5 Retail Group по продажам видеорекламы в супермаркетах «Перекрёсток» 1
20.07.2020 «Детский мир» и Mail.ru Group помогут рекламодателям оценивать влияние маркетинга на продажи в онлайне и в офлайне 1
14.04.2020 Mail.ru Group объявила об изменениях в структуре коммерческого департамента 1
24.03.2020 Mail.ru Group откроет платформу для измерения видимости рекламы в мобильных приложениях 1
28.11.2019 Mail.ru Group объявила о выходе на рынок Indoor-рекламы 1
21.11.2019 Mail.ru Group запускает маркетплейс рекламных приложений 1
31.05.2019 Mail.ru Group представила новый формат видеорекламы – Bumper Ads в видеосети Nativeroll 1
15.05.2019 Mail.ru Group запускает инструмент для прямых сделок между рекламодателями и издателями 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Зенин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3516 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4420 3
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Outfit7 2 1
ZeptoLab 14 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - МТС Рекламные технологии - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 9 2
X5 Group - Перекрёсток 601 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
Ситимобил - Citimobil - Служба такси 164 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 516 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 474 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 266 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 399 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5064 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7911 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7437 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5549 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71673 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8535 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56034 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7296 2
Data monetization - Монетизация данных 1786 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8833 2
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 25 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8171 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2721 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11164 2
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 696 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5267 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2324 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9887 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2379 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33409 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5443 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25699 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1400 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1224 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2778 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 598 1
Addressable TV 3 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12067 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 291 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1845 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1170 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 337 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5880 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2681 1
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных 112 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12834 1
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 165 6
VK Customer Experience Hub 5 2
VK CXhub 2 1
VK - Mail.ru Native Roll - платформа видео-рекламы 3 1
Ask.fm - Сеть вопросов и ответов 4 1
VK - Mail.Ru myTarget App Marketplace 5 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 698 1
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 119 1
Rakuten Viber 641 1
NativeRoll - Технологическая платформа 3 1
Исагулова Элина 34 1
Алексеева Ирина 10 1
Лебедева Дарья 1 1
Прусов Дмитрий 10 1
Сивоконь Максим 1 1
Михальченко Андрей 5 1
Пейсахзон Яков 33 1
Диев Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154567 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3321 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2885 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18367 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45249 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25584 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5811 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1506 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 144 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11600 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5316 1
CPV - cost per view - оплата за просмотр 16 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 596 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1638 1
Аудит - аудиторский услуги 3005 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2903 1
Blacklist - Чёрный список 659 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14825 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392999, в очереди разбора - 732837.
Создано именных указателей - 184456.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий.

