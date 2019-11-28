Mail.ru Group объявила о выходе на рынок Indoor-рекламы

Mail.ru Group объявила о запуске размещения Indoor-рекламы в партнерских точках продаж. Рекламодатели смогут запускать O2O-кампании, охватывая посетителей торговых точек и выстраивая дальнейшую коммуникацию с аудиторией в других каналах с помощью инструментов digital-маркетинга. Выход на новый рынок стал следующим шагом в стратегии развития экосистемы маркетинговых инструментов и расширения DOOH-инвентаря интернет-холдинга. Первым партнером проекта стала X5 Retail Group.

Mail.ru Group провела пилотную O2O-кампанию в 30 супермаркетах сети «Перекресток». На терминалах лояльности, расположенных в магазинах, в течение 50% эфирного времени показывался ролик о популярном продукте. Во время просмотра ролика на экране терминала появлялась кнопка с призывом к действию, выполнение которого позволяло покупателю получить скидку.

«Indoor-реклама – один из самых конверсионных и эффективных форматов, так как позволяет контактировать с аудиторией в точках продаж. Современные технологии и инструменты дают возможность реализовать не только привычную коммуникацию в магазинах, но и более сложные омниканальные кампании. Мы рады, что вместе с X5 Retail Group смогли протестировать нестандартный подход к продвижению и получили высокие результаты, которые дают основание для дальнейшего масштабирования проекта», – сказал Максим Зенин, директор по рекламным продуктам, Mail.ru Group.

Рекламная кампания на цифровых Indoor-носителях длилась в течение 42 дней. За этот период было охвачено более 350 тыс. посетителей.

«Сотрудничество X5 Retail Group с Mail.ru Group позволило протестировать аналитическую платформу Big Data X5 для Indoor-кампаний. В рамках партнерства инструмент позволит расширить возможности профилирования сегментов аудитории для запуска О2О-кампаний с подключением ресурсов Mail.ru Group и рекламной сети. Решение дает возможность замерять не только охват и частоту рекламы, но и ее влияние на продажи. Мы видим большой потенциал в развитии продуктов для кросс-канальных кампаний и инструментов планирования оптимального микса Indoor и digital-активаций», — сказал Максим Сивоконь, руководитель R’n’D направления в департаменте продаж продуктов больших данных X5 Retail Group.

По итогам кампании на основании CRM-базы сети может быть сформирован обезличенный сегмент клиентов, которые приняли участие в акции, что позволит выявить отличительные черты пользователей, склонных принимать участие в активностях бренда. Благодаря технологиям и инструментам digital-маркетинга рекламодатели получат возможность продолжить коммуникацию с охваченной аудиторией в других каналах, в том числе с помощью ремаркетинга. Глубокое понимание аудитории дает возможность еще более качественно разрабатывать дальнейшие маркетинговые кампании, настраивать оптимальную кросс-частоту контактов во всех каналах коммуникации и задавать таргетинги на максимально релевантные сегменты.