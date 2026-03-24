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X5 Group Перекрёсток
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|24.03.2026
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«Х5 Медиа» расширяет рекламу в поиске мобильных приложений «Пятёрочки» и «Перекрёстка»
тавила два новых формата рекламы в поиске: закрепление товара в топе поисковой выдачи в приложении «Перекрёстка» и увеличенную карточку в приложении «Пятёрочки». Форматы разработаны для поставщ
|22.12.2025
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Торговая сеть «Перекресток» подключила сервис подтверждения возраста через мессенджер Max на всех кассах самообслуживания
Торговая сеть «Перекресток» подключила все кассы самообслуживания во всех супермаркетах к сервису подтверждения возраста с помощью «Цифрового ID» в мессенджере Max. Решение упростит процесс покупки товаров 18
|20.11.2025
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Билайн запустил продажи SIM-карт со специальным тарифом в «Пятёрочке»
л «Госуслуги» и активируйте тариф за 590 рублей в месяц. Войдите в приложение «Пятёрочки» (6+) или «Перекрёстка» (6+) с новым номером — сервис «Пакет» уже включён в тариф и доступен за 0 рублей
|16.09.2025
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«Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов
Старт проекта Компания «Яндекс» и сеть «Перекресток» (входит в Х5 Group) запускают совместный проект роботизации распределительного ц
|16.09.2025
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«Яндекс Роботикс» и торговая сеть «Перекресток» роботизируют распределительный центр
«Яндекс Роботикс» и торговая сеть «Перекресток» запускают проект по роботизации распределительного центра. Более 100 роботов буд
|08.08.2025
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X5 разработала собственную систему пополнения запасов для торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток»
X5 разработала собственную систему пополнения запасов для торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» и начала ее поэтапное внедрение. Ранее компания использовала решение иностранного вендора, что ограничивало возможности управления и доработки. Теперь Х5 полностью переходит на вну
|02.06.2025
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Клиенты билайн получат до 15% кешбэка с каждой покупки в «Пятёрочке» и «Перекрёстке»
Билайн и сервис лояльности «Апельсин» запустили новое предложение, чтобы выгода для клиентов стала ещё больше. Теперь абоненты билайна могут возвращать 15% за покупки в «Пятёрочке», «Перекрёстке» и «Много лосося». Достаточно собрать «Апельсиновое комбо», совершив несколько простых действий: 1. Начать использовать Тариф UP. Предложение доступно как для новых, так и действующ
|17.04.2025
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X5 и «Перекресток» запустили лаборатории в супермаркетах
X5 Group и «Перекресток» открыли лаборатории на базе двух супермаркетов торговой сети. В них внедрен ряд
|19.03.2025
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«Перекресток» внедряет систему безопасности на распределительных центрах
Торговая сеть «Перекресток» внедрила технологию, позволяющую полностью исключить возможность столкновений по
|31.01.2025
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«Перекресток» открыл зарядные станции для электромобилей в Московской области
Торговая сеть «Перекресток» расширила географию пилотного проекта по установке зарядных станций для электром
|17.01.2025
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«Перекресток» увеличил штат роботов-мойщиков более чем в пять раз
Торговая сеть «Перекресток» внедрила в свои супермаркеты более 45 новых роботов-мойщиков PUDU. В результате
|26.11.2024
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«Ростелеком» в Перми установит 48 транспортных детекторов на оживленных улицах города
«Ростелеком» установит 48 транспортных детекторов на 19 перекрестках в столице Прикамья. Работы ведутся по заказу «Центра безопасности дорожного движения Пермского края» (ЦБДД). Датчики на перекрестках способны распознать государственный реги
|10.09.2024
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«Перекресток» запустил супер-апп для сотрудников супермаркетов
Торговая сеть «Перекресток» запустила новое мобильное приложение для сотрудников розницы с целью повышения о
|10.09.2024
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«Перекресток» даст заряд электрокарам
Торговая сеть «Перекресток» запустила пилотный проект по установке быстрых зарядных станций Punkt E для электромобилей на парковках своих супермаркетов. Первые зарядки появились в Санкт-Петербурге по адресам:
|20.08.2024
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«Яндекс Плюс» обновил опцию «Покупки с Пакетом от Х5»
5 Клуба». Баллы можно потратить на покупки в сервисах «Яндекса», а также в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Также кешбэк баллами будет начисляться за покупки в «Пятерочке» и «Перекрестке»
|06.08.2024
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Роботы-курьеры «Яндекса» будут доставлять заказы из «Пятёрочки» и «Перекрёстка»
я высокотехнологичные роботы-курьеры «Яндекса» будут привозить заказы покупателям и «Пятёрочки», и «Перекрёстка»», – сказал Сергей Паньков, управляющий директор X5 Digital. Роботы-курьеры «Янде
|24.06.2024
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«Перекресток» нанял в штат 10 роботов-мойщиков
Торговая сеть «Перекресток» запустила пилотный проект по внедрению роботов-мойщиков PUDU в своих супермаркет
|04.12.2023
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«Магнит», «Перекресток» и «Пятерочка» перевели программы лояльности на отечественное ПО
работки. Степень соответствия иностранным аналогам составляет 40-70%. Программы лояльности на отечественном ПО Статус ОЗП в рамках ИЦК «Торговля» был присвоен проектам «Магнит» и X5 (объединяет сети «Перекресток» и «Пятерочка») по переводу своих программ лояльности. Необходимость таких проектов была вызвана произошедшем в 2022 г. отказом иностранных поставщиков процессинговых систем от сотр
|02.08.2023
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X5 И «Сбер» запустили сервис оплаты с помощью улыбки
X5 Group и «Сбер» запустили сервис оплаты с помощью улыбки на 15 тыс. кассах самообслуживания, установленных в 4100 магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток». Проект реализован на базе разработок Лаборатории инноваций Х5 и «Сбера». Система работает на основе отечественного программного обеспечения и собственных касс Х5 российской сборки
|10.07.2023
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«Пятёрочка» и «Перекресток» хотят продавать алкоголь и сигареты с помощью биометрии
Запрос в Минцифры X5 Group, розничная торговая компания, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», направила в Минцифры запрос для разъяснения использования биометрических персональных данных для авторизации продажи алкоголя и табака на кассах самообслуживания (КСО).
|13.09.2021
|Пункты выдачи 5Post появились в супермаркетах «Перекресток»
|14.04.2021
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«Перекресток» запустил в промышленную эксплуатацию проект по дополнительному контролю за свежестью товаров
Торговая сеть «Перекресток» запустила в промышленную эксплуатацию проект «Зеленая метка» по дополнительному контролю за свежестью товаров. В рамках реализации, на готовую продукцию фабрики-кухни Х5 будет уста
|01.04.2021
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Mail.ru Group запустила в myTarget инструмент для показа видеорекламы в сети супермаркетов «Перекресток»
В myTarget, рекламной платформе Mail.ru Group, появилcя инструмент для запуска рекламы на медиаэкранах в сети супермаркетов «Перекресток». Он позволит настраивать показ рекламы в точках продаж более чем в 30 городах России, а также мотивировать посетителей магазинов на покупки и оценивать возврат инвестиций в продвиж
|10.03.2021
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В «Пятерочках» и «Перекрестках» теперь можно оплачивать покупки взглядом
банк, платежная система Visa и холдинг Х5 Retail Group запустили в России систему оплаты покупок при помощи взгляда. Представители Х5 рассказали CNews, что новый сервис заработал в 52 магазинах сети «Перекресток» на кассах самообслуживания. На момент публикации материала оплатить покупку при помощи взгляда можно было на 350 кассах самообслуживания собственной разработки Х5, но технически к
|10.03.2021
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Х5, «Сбер» и Visa внедряют технологию оплаты взглядом в «Перекрестках» и «Пятерочках»
X5 Retail Group, «Сбер» и Visa запустили сервис оплаты взглядом на кассах самообслуживания, к которому подключено 52 супермаркета «Перекресток». Биометрическая идентификация на кассе самообслуживания реализована на базе разработок лаборатории инноваций Х5 и технологии Visionlabs. Новый способ платежа к концу марта 2021 г.
|24.02.2021
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«Перекресток» передал поддержку решения Addreality в 600 магазинах специалистам ГК «Корус консалтинг»
держку аудиосистем, управление которых реализовано через платформу Addreality, в 600 супермаркетах «Перекресток» в 65 регионах России. Платформа позволяет управлять как контентной сеткой, так и
|15.12.2020
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Бесконтактные покупки с помощью мобильного телефона стали доступны в «Перекрестках» Санкт-Петербурга
Торговая сеть «Перекресток» запустила систему бесконтактных покупок с помощью мобильных устройств в супермар
|13.11.2020
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«Перекресток» запустил новую механику персонализированных предложений
Торговая сеть «Перекресток» запустила новую механику в персонализированных каналах коммуникации для своих по
|01.10.2020
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X5 Retail Group внедряет речевых роботов в «Пятерочку» и «Перекресток»
X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», начала внедрение платформы роботизированной телефонии в свои торговые сети. Система использования речевых технологий для решения бизнес задач является собственной раз
|08.06.2020
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В сети «Перекресток» внедрена система прогнозирования спроса на базе машинного обучения
X5 Retail Group, российская мультиформатная розничная компания, внедрила систему прогнозирования спроса на основе машинного обучения в торговой сети «Перекресток». Решение полностью разработано в дирекции по большим данным Х5 Retail Group, оно позволяет повысить эффективность рекламных акций и продаж. Х5 развивает собственные продукты прогно
|21.05.2020
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Perekrestok.ru запустил мобильное приложение «Онлайн.Перекресток»
Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru запустил новое мобильное приложение «Онлайн.Перекрёсток». Оно уже доступно для
|18.05.2020
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Сервис доставки из супермаркетов «Перекресток» охватил всю Москву
il Group, российская мультиформатная розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», объявила о развитии дистанционных каналов продаж и расширении зоны
|15.05.2020
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«Перекресток» запустил онлайн-мониторинг загруженности супермаркетов
Торговая сеть «Перекресток» запустила онлайн мониторинг загруженности супермаркетов, чтобы покупатели в реал
|11.12.2019
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Данные о покупках в «Пятерочках» и «Перекрестках» продадут рекламодателям
Данные на продажу Владельцы карт лояльности сетей магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» станут видеть больше различной таргетироваанной рекламы в интернете. Причиной этого станет партнерское соглашение, которое компания X5 Retail Group (в нее входят все п
|17.10.2019
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«Перекресток» автоматизировал маркетинговые коммуникации
а Михайлова, руководитель управления монетизации клиентской базы торговой сети «Перекрёсток». Цель «Перекрёстка» ‒ внедрение системы автоматического выбора предложений для каждого клиента к кон
|30.09.2019
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В магазинах сетей «Пятерочка» и «Перекресток» внедрили видеоаналитику
необходимости пополнения полок. Пилот проводится в 38 магазинах «Пятерочка» и шести супермаркетах «Перекресток» Москвы и Московской области. После его проведения и достижения показателей эконо
|04.09.2019
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«Перекресток» внедрил терминалы лояльности
Торговая сеть «Перекресток» запустила терминалы лояльности в 30 супермаркетах Москвы и одном магазине в Нижн
|03.09.2019
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«Перекресток» запустил пилот по контролю за вывозом мусора с помощью интернета вещей
Торговая сеть «Перекресток» запустила пилот по контролю за вывозом мусора по сценарию интернета вещей. Тести
|23.07.2019
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X5 Retail Group внедряет видеоаналитику в супермаркетах «Перекресток»
Торговая сеть «Перекресток» сообщила о запуске пилота по видеоконтролю очередей в 100 супермаркетах. По резу
|21.02.2019
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«Перекресток» и «Карусель» будут обучать персонал в очках виртуальной реальности
Торговые сети «Перекресток» и «Карусель» протестируют обучение персонала с помощью технологии виртуальной реальности (VR). Об этом CNews сообщила служба по связям с общественностью X5 Retail Group. Пилот прой
X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Белоусов Максим 109 23
|Харитонов Денис 22 22
|Натрусов Артем 313 22
|Глазков Александр 151 21
|Дьяченко Валерий 96 20
|Аитов Тимур 197 20
|Дворкович Аркадий 216 20
|Путятинский Сергей 112 20
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 20
|Марковский Роман 27 20
|Трояновский Владимир 63 20
|Андрианов Павел 86 19
|Трапезин Владимир 30 19
|Емельченков Сергей 141 19
|Лагунов Андрей 43 19
|Бурилов Андрей 117 18
|Сологуб Денис 75 18
|Копысов Виталий 64 17
|Чухонцев Александр 20 15
|Чаркин Евгений 317 11
|Меденцев Константин 106 11
|Шехтерман Игорь 14 11
|Пчелин Юрий 41 11
|Сирота Юрий 67 10
|Фокин Валерий 49 10
|Козак Николай 209 10
|Дорофеев Дмитрий 33 10
|Воронин Павел 196 10
|Тараторин Александр 58 10
|Казанцев Сергей 17 10
|Ульихин Павел 36 10
|Сафрыгин Егор 38 10
|Руднева Валентина 26 10
|Шанина Ирина 28 10
|Дмитриев Андрей 49 10
|Алешкин Сергей 65 10
|Сыцко Дмитрий 30 10
|Мартынов Павел 29 10
|Новоселов Иван 36 10
|Ефёров Алексей 45 10
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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