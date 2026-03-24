X5 Group - Перекрёсток

«Х5 Медиа» расширяет рекламу в поиске мобильных приложений «Пятёрочки» и «Перекрёстка» тавила два новых формата рекламы в поиске: закрепление товара в топе поисковой выдачи в приложении «Перекрёстка» и увеличенную карточку в приложении «Пятёрочки». Форматы разработаны для поставщ

Торговая сеть «Перекресток» подключила сервис подтверждения возраста через мессенджер Max на всех кассах самообслуживания Торговая сеть «Перекресток» подключила все кассы самообслуживания во всех супермаркетах к сервису подтверждения возраста с помощью «Цифрового ID» в мессенджере Max. Решение упростит процесс покупки товаров 18

Билайн запустил продажи SIM-карт со специальным тарифом в «Пятёрочке» л «Госуслуги» и активируйте тариф за 590 рублей в месяц. Войдите в приложение «Пятёрочки» (6+) или «Перекрёстка» (6+) с новым номером — сервис «Пакет» уже включён в тариф и доступен за 0 рублей

«Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов Старт проекта Компания «Яндекс» и сеть «Перекресток» (входит в Х5 Group) запускают совместный проект роботизации распределительного ц

«Яндекс Роботикс» и торговая сеть «Перекресток» роботизируют распределительный центр «Яндекс Роботикс» и торговая сеть «Перекресток» запускают проект по роботизации распределительного центра. Более 100 роботов буд

X5 разработала собственную систему пополнения запасов для торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» X5 разработала собственную систему пополнения запасов для торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» и начала ее поэтапное внедрение. Ранее компания использовала решение иностранного вендора, что ограничивало возможности управления и доработки. Теперь Х5 полностью переходит на вну

Клиенты билайн получат до 15% кешбэка с каждой покупки в «Пятёрочке» и «Перекрёстке» Билайн и сервис лояльности «Апельсин» запустили новое предложение, чтобы выгода для клиентов стала ещё больше. Теперь абоненты билайна могут возвращать 15% за покупки в «Пятёрочке», «Перекрёстке» и «Много лосося». Достаточно собрать «Апельсиновое комбо», совершив несколько простых действий: 1. Начать использовать Тариф UP. Предложение доступно как для новых, так и действующ

X5 и «Перекресток» запустили лаборатории в супермаркетах X5 Group и «Перекресток» открыли лаборатории на базе двух супермаркетов торговой сети. В них внедрен ряд

«Перекресток» внедряет систему безопасности на распределительных центрах Торговая сеть «Перекресток» внедрила технологию, позволяющую полностью исключить возможность столкновений по

«Перекресток» открыл зарядные станции для электромобилей в Московской области Торговая сеть «Перекресток» расширила географию пилотного проекта по установке зарядных станций для электром

«Перекресток» увеличил штат роботов-мойщиков более чем в пять раз Торговая сеть «Перекресток» внедрила в свои супермаркеты более 45 новых роботов-мойщиков PUDU. В результате

«Ростелеком» в Перми установит 48 транспортных детекторов на оживленных улицах города «Ростелеком» установит 48 транспортных детекторов на 19 перекрестках в столице Прикамья. Работы ведутся по заказу «Центра безопасности дорожного движения Пермского края» (ЦБДД). Датчики на перекрестках способны распознать государственный реги

«Перекресток» запустил супер-апп для сотрудников супермаркетов Торговая сеть «Перекресток» запустила новое мобильное приложение для сотрудников розницы с целью повышения о

«Перекресток» даст заряд электрокарам Торговая сеть «Перекресток» запустила пилотный проект по установке быстрых зарядных станций Punkt E для электромобилей на парковках своих супермаркетов. Первые зарядки появились в Санкт-Петербурге по адресам:

«Яндекс Плюс» обновил опцию «Покупки с Пакетом от Х5» 5 Клуба». Баллы можно потратить на покупки в сервисах «Яндекса», а также в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Также кешбэк баллами будет начисляться за покупки в «Пятерочке» и «Перекрестке»

Роботы-курьеры «Яндекса» будут доставлять заказы из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» я высокотехнологичные роботы-курьеры «Яндекса» будут привозить заказы покупателям и «Пятёрочки», и «Перекрёстка»», – сказал Сергей Паньков, управляющий директор X5 Digital. Роботы-курьеры «Янде

«Перекресток» нанял в штат 10 роботов-мойщиков Торговая сеть «Перекресток» запустила пилотный проект по внедрению роботов-мойщиков PUDU в своих супермаркет

«Магнит», «Перекресток» и «Пятерочка» перевели программы лояльности на отечественное ПО работки. Степень соответствия иностранным аналогам составляет 40-70%. Программы лояльности на отечественном ПО Статус ОЗП в рамках ИЦК «Торговля» был присвоен проектам «Магнит» и X5 (объединяет сети «Перекресток» и «Пятерочка») по переводу своих программ лояльности. Необходимость таких проектов была вызвана произошедшем в 2022 г. отказом иностранных поставщиков процессинговых систем от сотр

X5 И «Сбер» запустили сервис оплаты с помощью улыбки X5 Group и «Сбер» запустили сервис оплаты с помощью улыбки на 15 тыс. кассах самообслуживания, установленных в 4100 магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток». Проект реализован на базе разработок Лаборатории инноваций Х5 и «Сбера». Система работает на основе отечественного программного обеспечения и собственных касс Х5 российской сборки

«Пятёрочка» и «Перекресток» хотят продавать алкоголь и сигареты с помощью биометрии Запрос в Минцифры X5 Group, розничная торговая компания, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», направила в Минцифры запрос для разъяснения использования биометрических персональных данных для авторизации продажи алкоголя и табака на кассах самообслуживания (КСО).

«Перекресток» запустил в промышленную эксплуатацию проект по дополнительному контролю за свежестью товаров Торговая сеть «Перекресток» запустила в промышленную эксплуатацию проект «Зеленая метка» по дополнительному контролю за свежестью товаров. В рамках реализации, на готовую продукцию фабрики-кухни Х5 будет уста

Mail.ru Group запустила в myTarget инструмент для показа видеорекламы в сети супермаркетов «Перекресток» В myTarget, рекламной платформе Mail.ru Group, появилcя инструмент для запуска рекламы на медиаэкранах в сети супермаркетов «Перекресток». Он позволит настраивать показ рекламы в точках продаж более чем в 30 городах России, а также мотивировать посетителей магазинов на покупки и оценивать возврат инвестиций в продвиж

В «Пятерочках» и «Перекрестках» теперь можно оплачивать покупки взглядом банк, платежная система Visa и холдинг Х5 Retail Group запустили в России систему оплаты покупок при помощи взгляда. Представители Х5 рассказали CNews, что новый сервис заработал в 52 магазинах сети «Перекресток» на кассах самообслуживания. На момент публикации материала оплатить покупку при помощи взгляда можно было на 350 кассах самообслуживания собственной разработки Х5, но технически к

Х5, «Сбер» и Visa внедряют технологию оплаты взглядом в «Перекрестках» и «Пятерочках» X5 Retail Group, «Сбер» и Visa запустили сервис оплаты взглядом на кассах самообслуживания, к которому подключено 52 супермаркета «Перекресток». Биометрическая идентификация на кассе самообслуживания реализована на базе разработок лаборатории инноваций Х5 и технологии Visionlabs. Новый способ платежа к концу марта 2021 г.

«Перекресток» передал поддержку решения Addreality в 600 магазинах специалистам ГК «Корус консалтинг» держку аудиосистем, управление которых реализовано через платформу Addreality, в 600 супермаркетах «Перекресток» в 65 регионах России. Платформа позволяет управлять как контентной сеткой, так и

Бесконтактные покупки с помощью мобильного телефона стали доступны в «Перекрестках» Санкт-Петербурга Торговая сеть «Перекресток» запустила систему бесконтактных покупок с помощью мобильных устройств в супермар

«Перекресток» запустил новую механику персонализированных предложений Торговая сеть «Перекресток» запустила новую механику в персонализированных каналах коммуникации для своих по

X5 Retail Group внедряет речевых роботов в «Пятерочку» и «Перекресток» X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», начала внедрение платформы роботизированной телефонии в свои торговые сети. Система использования речевых технологий для решения бизнес задач является собственной раз

В сети «Перекресток» внедрена система прогнозирования спроса на базе машинного обучения X5 Retail Group, российская мультиформатная розничная компания, внедрила систему прогнозирования спроса на основе машинного обучения в торговой сети «Перекресток». Решение полностью разработано в дирекции по большим данным Х5 Retail Group, оно позволяет повысить эффективность рекламных акций и продаж. Х5 развивает собственные продукты прогно

Perekrestok.ru запустил мобильное приложение «Онлайн.Перекресток» Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru запустил новое мобильное приложение «Онлайн.Перекрёсток». Оно уже доступно для

Сервис доставки из супермаркетов «Перекресток» охватил всю Москву il Group, российская мультиформатная розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», объявила о развитии дистанционных каналов продаж и расширении зоны

«Перекресток» запустил онлайн-мониторинг загруженности супермаркетов Торговая сеть «Перекресток» запустила онлайн мониторинг загруженности супермаркетов, чтобы покупатели в реал

Данные о покупках в «Пятерочках» и «Перекрестках» продадут рекламодателям Данные на продажу Владельцы карт лояльности сетей магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» станут видеть больше различной таргетироваанной рекламы в интернете. Причиной этого станет партнерское соглашение, которое компания X5 Retail Group (в нее входят все п

«Перекресток» автоматизировал маркетинговые коммуникации а Михайлова, руководитель управления монетизации клиентской базы торговой сети «Перекрёсток». Цель «Перекрёстка» ‒ внедрение системы автоматического выбора предложений для каждого клиента к кон

В магазинах сетей «Пятерочка» и «Перекресток» внедрили видеоаналитику необходимости пополнения полок. Пилот проводится в 38 магазинах «Пятерочка» и шести супермаркетах «Перекресток» Москвы и Московской области. После его проведения и достижения показателей эконо

«Перекресток» внедрил терминалы лояльности Торговая сеть «Перекресток» запустила терминалы лояльности в 30 супермаркетах Москвы и одном магазине в Нижн

«Перекресток» запустил пилот по контролю за вывозом мусора с помощью интернета вещей Торговая сеть «Перекресток» запустила пилот по контролю за вывозом мусора по сценарию интернета вещей. Тести

X5 Retail Group внедряет видеоаналитику в супермаркетах «Перекресток» Торговая сеть «Перекресток» сообщила о запуске пилота по видеоконтролю очередей в 100 супермаркетах. По резу