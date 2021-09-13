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X5 Group
Перекрёсток



13.09.2021 Пункты выдачи 5Post появились в супермаркетах «Перекресток»
14.04.2021 «Перекресток» запустил в промышленную эксплуатацию проект по дополнительному контролю за свежестью товаров
01.04.2021 Mail.ru Group запустила в myTarget инструмент для показа видеорекламы в сети супермаркетов «Перекресток»
10.03.2021 В «Пятерочках» и «Перекрестках» теперь можно оплачивать покупки взглядом
10.03.2021 Х5, «Сбер» и Visa внедряют технологию оплаты взглядом в «Перекрестках» и «Пятерочках»
24.02.2021 «Перекресток» передал поддержку решения Addreality в 600 магазинах специалистам ГК «Корус консалтинг»
15.12.2020 Бесконтактные покупки с помощью мобильного телефона стали доступны в «Перекрестках» Санкт-Петербурга
13.11.2020 «Перекресток» запустил новую механику персонализированных предложений
01.10.2020 X5 Retail Group внедряет речевых роботов в «Пятерочку» и «Перекресток»
08.06.2020 В сети «Перекресток» внедрена система прогнозирования спроса на базе машинного обучения
21.05.2020 Perekrestok.ru запустил мобильное приложение «Онлайн.Перекресток»
18.05.2020 Сервис доставки из супермаркетов «Перекресток» охватил всю Москву
15.05.2020 «Перекресток» запустил онлайн-мониторинг загруженности супермаркетов
11.12.2019 Данные о покупках в «Пятерочках» и «Перекрестках» продадут рекламодателям
17.10.2019 «Перекресток» автоматизировал маркетинговые коммуникации
30.09.2019 В магазинах сетей «Пятерочка» и «Перекресток» внедрили видеоаналитику
04.09.2019 «Перекресток» внедрил терминалы лояльности
03.09.2019 «Перекресток» запустил пилот по контролю за вывозом мусора с помощью интернета вещей
23.07.2019 X5 Retail Group внедряет видеоаналитику в супермаркетах «Перекресток»
21.02.2019 «Перекресток» и «Карусель» будут обучать персонал в очках виртуальной реальности
28.01.2019 «Перекресток» выпустил мобильное приложение для самостоятельных покупок в супермаркетах
17.10.2018 «Пятерочка» и «Перекресток» внедряют электронного надсмотрщика за товарами
23.07.2018 «Перекресток» приступил к пилотному тестированию технологии Self-scan
11.07.2018 «Пятерочка» и «Перекресток» перешли на облако Oracle одними из первых в России
06.06.2018 Решение в области компьютерного зрения Intelligence Retail прошло предварительные тесты в сети «Перекресток»
31.05.2018 «Перекресток» сообщил о переносе карт лояльности в приложение «Кошелек»
14.03.2018 Тинькофф Банк, «Перекресток» и Mastercard запустили кобрендовые банковские карты
02.03.2018 «Пятерочка» и «Перекресток» создали особую дирекцию для анализа больших данных
29.11.2017 В «Пятерочках» и «Перекрестках» установят электронную замену товароведов и мерчендайзеров
08.09.2017 «Перекресток» внедрил ИТ-систему «Киниан» для идентификации покупателей
20.06.2016 Торговый дом «Перекресток» установил электронную очередь Neuroniq
09.10.2012 «Интеллектуальный перекресток» Optima избавит города от «пробок»
09.10.2012 «Интеллектуальный перекресток» группы Optima избавит города от «пробок»
13.08.2012 «Сбербанк» и «Перекресток» запустили в Петербурге пилотный проект по приему в оплату карт Mastercard PayPass
18.03.2010 X5 Retail Group выбрала call-центр «Синтерры» для организации «горячих линий» сетей «Перекресток» и «Карусель»
27.08.2008 Mail.Ru и «Перекресток» помогут школам
13.03.2007 ТД «Перекресток» предотвратил утечку информации с DeviceLock
30.06.2006 HELiOS IT-OPERATOR оснастит терминалами "Перекресток"
13.12.2005 "Перекресток" внедрил систему прогнозирования спроса
17.07.2002 Columbus IT Partner и "Перекресток" начали продавать решение для дистрибьюторов

Публикаций - 284, упоминаний - 359

X5 Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4415 15
VK - Mail.ru Group 2929 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6380 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8606 14
Yandex - Яндекс 4772 14
Microsoft Corporation 22008 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7908 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7599 11
Oracle Corporation 5892 10
Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 310 9
Google LLC 9817 8
Zebra Technologies 126 8
Инфосистемы Джет 854 8
Zebra - Symbol Technologies 145 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1870 8
Галактика - Корпорация 1044 7
IBM - International Business Machines Corp 8810 6
5498 6
1С-ИжТиСи 4905 6
X5 Group - Х5 Технологии 10 6
Softline - Софтлайн 1826 5
ICL ГК 114 5
Maykor - Мэйкор 265 5
Крок - Croc 1587 5
АТОЛ ГК 182 5
GMCS 315 5
Армада - РБК софт 699 5
Корус Консалтинг ГК 998 5
Микрон - Micron 769 5
Fujitsu-ICL 6 5
Программный продукт ГК 3658 4
Amazon Inc - Amazon.com 2566 4
Edisoft - Эдисофт 53 4
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision CIS 254 4
Ситроникс - Sitronics 919 4
eHouse 66 4
Commvault 165 4
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 5 4
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 4
СКБ Контур 459 3
X5 Group - Пятёрочка 292 134
X5 Group 660 132
Карусель - Сеть гипермаркетов 160 90
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5016 23
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1606 20
Auchan Holding - Ашан 176 18
Евросеть 1368 15
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 120 14
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 157 11
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 352 11
Магнит - Сеть магазинов 356 11
Связной ГК 1112 10
Окей - О'Кей - Гипермаркет 121 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 743 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1644 10
Лента - Сеть розничной торговли 432 10
Visa International 1671 10
Альфа-Банк 1338 9
Ситимобил - Служба такси 124 9
Седьмой Континент 58 9
McDonald’s - Макдоналдс 183 9
AliExpress 303 8
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 32 7
Toyota Motor - Тойота Мотор 389 7
Дикси - Сеть магазинов 95 7
О2О Delivery club 163 7
Уралсиб Банк 467 7
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 42 6
Утконос 113 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 595 6
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 33 6
X5 5Post - 5Пост 18 6
Denso Corporation 31 6
Роснефть НК 421 5
Альфа-Групп 594 5
Nestle - Нестле 99 5
Walmart - Wal-Mart Stores 359 5
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 5
Л’Этуаль - Торговая сеть 77 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 889 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2072 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6829 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1872 5
Роснано 626 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 863 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2905 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 628 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1407 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2601 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1325 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2397 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3291 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1259 2
Федеральное казначейство России 1137 2
Президент Российской Федерации 3001 2
Роскачество - Российская система качества 20 1
АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Московский паркинг 5 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 479 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 216 1
ФРИИ Акселератор 23 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 11 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 102 1
ГИБДД МВД ЦАФАП - Центры автофиксации правонарушений 12 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 103 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 594 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 922 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1548 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1164 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 543 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7526 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2227 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 649 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 193 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 954 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 3
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 11 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 1
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30465 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12491 31
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 726 16
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5603 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2385 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7169 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3107 10
Big Data - Большие данные 1888 10
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10204 7
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Экономический эффект 553 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1888 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 873 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4110 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 3
Русский язык 3847 3
АЗС - Автомобильная заправочная станция 131 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 329 2
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 62 2
Торговля розничная 391 2
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 21 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 744 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 433 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 407 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2331 2
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 479 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1127 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 838 2
Черкизон - Черкизовский рынок 66 2
Образование в России 1556 1
Бизнес-акселератор 156 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 229 1
Трудовой договор 31 1
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 58 1
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