Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
X5 Group
Перекрёсток
Публикаций - 284, упоминаний - 359
X5 Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шехтерман Игорь 12 10
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 68 9
|Мироненков Антон 12 6
|Прусов Дмитрий 7 4
|Штернлиб Теймур 26 4
|Медведев Дмитрий 1594 4
|Путин Владимир 2460 4
|Степанова Татьяна 5 4
|Хасис Лев 99 3
|Макаров Алексей 55 3
|Мельник Иван 10 3
|Таранов Иван 11 3
|Харитонов Денис 12 3
|Попова Мария 139 3
|Кочетков Владислав 247 3
|Подольский Виталий 15 3
|Белоусов Максим 71 2
|Красноперова Татьяна 4 2
|Клягин Максим 27 2
|Зайцев Андрей 41 2
|Кусков Денис 212 2
|Савенко Вера 10 2
|Стрелова Ольга 35 2
|Мартынов Владислав 111 2
|Филатов Андрей 105 2
|Коренков Сергей 10 2
|Прохорова Алла 48 2
|Холязников Владимир 13 2
|Кузовкин Алексей 154 2
|Братцев Иван 2 2
|Демяшкевич Светлана 6 2
|Капустин Вадим 2 2
|Глазков Александр 62 2
|Холкин Дмитрий 15 2
|Осипов Сергей 27 2
|Морозов Максим 11 2
|Добряков Сергей 2 2
|Зенин Максим 8 2
|Лазарев Алексей 5 2
|Михайлова Екатерина 3 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10414 11
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 710 4
|Прайм - Агентство экономической информации 682 2
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1146 2
|Future - Space.com 195 2
|CNews RND - R&D.CNews 2111 2
|Forbes - Форбс 573 1
|Reddit 216 1
|Ведомости 299 1
|РИА Новости 751 1
|Business Insider 187 1
|Комсомольская Правда - Газета 55 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 261 1
|Радио Свобода - радиостанция 38 1
|CNews TV 521 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173162, в очереди разбора - 1002138.
Создано именных указателей - 69106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173162, в очереди разбора - 1002138.
Создано именных указателей - 69106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru