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X5 Group Перекрёсток

X5 Group - Перекрёсток

СОБЫТИЯ

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24.03.2026 «Х5 Медиа» расширяет рекламу в поиске мобильных приложений «Пятёрочки» и «Перекрёстка»

тавила два новых формата рекламы в поиске: закрепление товара в топе поисковой выдачи в приложении «Перекрёстка» и увеличенную карточку в приложении «Пятёрочки». Форматы разработаны для поставщ
22.12.2025 Торговая сеть «Перекресток» подключила сервис подтверждения возраста через мессенджер Max на всех кассах самообслуживания

Торговая сеть «Перекресток» подключила все кассы самообслуживания во всех супермаркетах к сервису подтверждения возраста с помощью «Цифрового ID» в мессенджере Max. Решение упростит процесс покупки товаров 18
20.11.2025 Билайн запустил продажи SIM-карт со специальным тарифом в «Пятёрочке»

л «Госуслуги» и активируйте тариф за 590 рублей в месяц. Войдите в приложение «Пятёрочки» (6+) или «Перекрёстка» (6+) с новым номером — сервис «Пакет» уже включён в тариф и доступен за 0 рублей
16.09.2025 «Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов

Старт проекта Компания «Яндекс» и сеть «Перекресток» (входит в Х5 Group) запускают совместный проект роботизации распределительного ц
16.09.2025 «Яндекс Роботикс» и торговая сеть «Перекресток» роботизируют распределительный центр

«Яндекс Роботикс» и торговая сеть «Перекресток» запускают проект по роботизации распределительного центра. Более 100 роботов буд
08.08.2025 X5 разработала собственную систему пополнения запасов для торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток»

X5 разработала собственную систему пополнения запасов для торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» и начала ее поэтапное внедрение. Ранее компания использовала решение иностранного вендора, что ограничивало возможности управления и доработки. Теперь Х5 полностью переходит на вну
02.06.2025 Клиенты билайн получат до 15% кешбэка с каждой покупки в «Пятёрочке» и «Перекрёстке»

Билайн и сервис лояльности «Апельсин» запустили новое предложение, чтобы выгода для клиентов стала ещё больше. Теперь абоненты билайна могут возвращать 15% за покупки в «Пятёрочке», «Перекрёстке» и «Много лосося». Достаточно собрать «Апельсиновое комбо», совершив несколько простых действий: 1. Начать использовать Тариф UP. Предложение доступно как для новых, так и действующ
17.04.2025 X5 и «Перекресток» запустили лаборатории в супермаркетах

X5 Group и «Перекресток» открыли лаборатории на базе двух супермаркетов торговой сети. В них внедрен ряд

19.03.2025 «Перекресток» внедряет систему безопасности на распределительных центрах

Торговая сеть «Перекресток» внедрила технологию, позволяющую полностью исключить возможность столкновений по
31.01.2025 «Перекресток» открыл зарядные станции для электромобилей в Московской области

Торговая сеть «Перекресток» расширила географию пилотного проекта по установке зарядных станций для электром
17.01.2025 «Перекресток» увеличил штат роботов-мойщиков более чем в пять раз

Торговая сеть «Перекресток» внедрила в свои супермаркеты более 45 новых роботов-мойщиков PUDU. В результате

26.11.2024 «Ростелеком» в Перми установит 48 транспортных детекторов на оживленных улицах города

«Ростелеком» установит 48 транспортных детекторов на 19 перекрестках в столице Прикамья. Работы ведутся по заказу «Центра безопасности дорожного движения Пермского края» (ЦБДД). Датчики на перекрестках способны распознать государственный реги
10.09.2024 «Перекресток» запустил супер-апп для сотрудников супермаркетов

Торговая сеть «Перекресток» запустила новое мобильное приложение для сотрудников розницы с целью повышения о
10.09.2024 «Перекресток» даст заряд электрокарам

Торговая сеть «Перекресток» запустила пилотный проект по установке быстрых зарядных станций Punkt E для электромобилей на парковках своих супермаркетов. Первые зарядки появились в Санкт-Петербурге по адресам:
20.08.2024 «Яндекс Плюс» обновил опцию «Покупки с Пакетом от Х5»

5 Клуба». Баллы можно потратить на покупки в сервисах «Яндекса», а также в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Также кешбэк баллами будет начисляться за покупки в «Пятерочке» и «Перекрестке»
06.08.2024 Роботы-курьеры «Яндекса» будут доставлять заказы из «Пятёрочки» и «Перекрёстка»

я высокотехнологичные роботы-курьеры «Яндекса» будут привозить заказы покупателям и «Пятёрочки», и «Перекрёстка»», – сказал Сергей Паньков, управляющий директор X5 Digital. Роботы-курьеры «Янде
24.06.2024 «Перекресток» нанял в штат 10 роботов-мойщиков

Торговая сеть «Перекресток» запустила пилотный проект по внедрению роботов-мойщиков PUDU в своих супермаркет
04.12.2023 «Магнит», «Перекресток» и «Пятерочка» перевели программы лояльности на отечественное ПО

работки. Степень соответствия иностранным аналогам составляет 40-70%. Программы лояльности на отечественном ПО Статус ОЗП в рамках ИЦК «Торговля» был присвоен проектам «Магнит» и X5 (объединяет сети «Перекресток» и «Пятерочка») по переводу своих программ лояльности. Необходимость таких проектов была вызвана произошедшем в 2022 г. отказом иностранных поставщиков процессинговых систем от сотр
02.08.2023 X5 И «Сбер» запустили сервис оплаты с помощью улыбки

X5 Group и «Сбер» запустили сервис оплаты с помощью улыбки на 15 тыс. кассах самообслуживания, установленных в 4100 магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток». Проект реализован на базе разработок Лаборатории инноваций Х5 и «Сбера». Система работает на основе отечественного программного обеспечения и собственных касс Х5 российской сборки
10.07.2023 «Пятёрочка» и «Перекресток» хотят продавать алкоголь и сигареты с помощью биометрии

Запрос в Минцифры X5 Group, розничная торговая компания, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», направила в Минцифры запрос для разъяснения использования биометрических персональных данных для авторизации продажи алкоголя и табака на кассах самообслуживания (КСО).

13.09.2021 Пункты выдачи 5Post появились в супермаркетах «Перекресток»
14.04.2021 «Перекресток» запустил в промышленную эксплуатацию проект по дополнительному контролю за свежестью товаров

Торговая сеть «Перекресток» запустила в промышленную эксплуатацию проект «Зеленая метка» по дополнительному контролю за свежестью товаров. В рамках реализации, на готовую продукцию фабрики-кухни Х5 будет уста
01.04.2021 Mail.ru Group запустила в myTarget инструмент для показа видеорекламы в сети супермаркетов «Перекресток»

В myTarget, рекламной платформе Mail.ru Group, появилcя инструмент для запуска рекламы на медиаэкранах в сети супермаркетов «Перекресток». Он позволит настраивать показ рекламы в точках продаж более чем в 30 городах России, а также мотивировать посетителей магазинов на покупки и оценивать возврат инвестиций в продвиж
10.03.2021 В «Пятерочках» и «Перекрестках» теперь можно оплачивать покупки взглядом

банк, платежная система Visa и холдинг Х5 Retail Group запустили в России систему оплаты покупок при помощи взгляда. Представители Х5 рассказали CNews, что новый сервис заработал в 52 магазинах сети «Перекресток» на кассах самообслуживания. На момент публикации материала оплатить покупку при помощи взгляда можно было на 350 кассах самообслуживания собственной разработки Х5, но технически к

10.03.2021 Х5, «Сбер» и Visa внедряют технологию оплаты взглядом в «Перекрестках» и «Пятерочках»

X5 Retail Group, «Сбер» и Visa запустили сервис оплаты взглядом на кассах самообслуживания, к которому подключено 52 супермаркета «Перекресток». Биометрическая идентификация на кассе самообслуживания реализована на базе разработок лаборатории инноваций Х5 и технологии Visionlabs. Новый способ платежа к концу марта 2021 г.

24.02.2021 «Перекресток» передал поддержку решения Addreality в 600 магазинах специалистам ГК «Корус консалтинг»

держку аудиосистем, управление которых реализовано через платформу Addreality, в 600 супермаркетах «Перекресток» в 65 регионах России. Платформа позволяет управлять как контентной сеткой, так и
15.12.2020 Бесконтактные покупки с помощью мобильного телефона стали доступны в «Перекрестках» Санкт-Петербурга

Торговая сеть «Перекресток» запустила систему бесконтактных покупок с помощью мобильных устройств в супермар
13.11.2020 «Перекресток» запустил новую механику персонализированных предложений

Торговая сеть «Перекресток» запустила новую механику в персонализированных каналах коммуникации для своих по
01.10.2020 X5 Retail Group внедряет речевых роботов в «Пятерочку» и «Перекресток»

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», начала внедрение платформы роботизированной телефонии в свои торговые сети. Система использования речевых технологий для решения бизнес задач является собственной раз
08.06.2020 В сети «Перекресток» внедрена система прогнозирования спроса на базе машинного обучения

X5 Retail Group, российская мультиформатная розничная компания, внедрила систему прогнозирования спроса на основе машинного обучения в торговой сети «Перекресток». Решение полностью разработано в дирекции по большим данным Х5 Retail Group, оно позволяет повысить эффективность рекламных акций и продаж. Х5 развивает собственные продукты прогно
21.05.2020 Perekrestok.ru запустил мобильное приложение «Онлайн.Перекресток»

Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru запустил новое мобильное приложение «Онлайн.Перекрёсток». Оно уже доступно для
18.05.2020 Сервис доставки из супермаркетов «Перекресток» охватил всю Москву

il Group, российская мультиформатная розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», объявила о развитии дистанционных каналов продаж и расширении зоны
15.05.2020 «Перекресток» запустил онлайн-мониторинг загруженности супермаркетов

Торговая сеть «Перекресток» запустила онлайн мониторинг загруженности супермаркетов, чтобы покупатели в реал
11.12.2019 Данные о покупках в «Пятерочках» и «Перекрестках» продадут рекламодателям

Данные на продажу Владельцы карт лояльности сетей магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» станут видеть больше различной таргетироваанной рекламы в интернете. Причиной этого станет партнерское соглашение, которое компания X5 Retail Group (в нее входят все п
17.10.2019 «Перекресток» автоматизировал маркетинговые коммуникации

а Михайлова, руководитель управления монетизации клиентской базы торговой сети «Перекрёсток». Цель «Перекрёстка» ‒ внедрение системы автоматического выбора предложений для каждого клиента к кон
30.09.2019 В магазинах сетей «Пятерочка» и «Перекресток» внедрили видеоаналитику

необходимости пополнения полок. Пилот проводится в 38 магазинах «Пятерочка» и шести супермаркетах «Перекресток» Москвы и Московской области. После его проведения и достижения показателей эконо
04.09.2019 «Перекресток» внедрил терминалы лояльности

Торговая сеть «Перекресток» запустила терминалы лояльности в 30 супермаркетах Москвы и одном магазине в Нижн
03.09.2019 «Перекресток» запустил пилот по контролю за вывозом мусора с помощью интернета вещей

Торговая сеть «Перекресток» запустила пилот по контролю за вывозом мусора по сценарию интернета вещей. Тести
23.07.2019 X5 Retail Group внедряет видеоаналитику в супермаркетах «Перекресток»

Торговая сеть «Перекресток» сообщила о запуске пилота по видеоконтролю очередей в 100 супермаркетах. По резу
21.02.2019 «Перекресток» и «Карусель» будут обучать персонал в очках виртуальной реальности

Торговые сети «Перекресток» и «Карусель» протестируют обучение персонала с помощью технологии виртуальной реальности (VR). Об этом CNews сообщила служба по связям с общественностью X5 Retail Group. Пилот прой

Публикаций - 640, упоминаний - 822

X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:

X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 50
Yandex - Яндекс 9216 50
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 47
Ростелеком 10948 31
SAP SE 5601 24
Microsoft Corporation 25775 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 24
МегаФон 10742 21
Diasoft - Диасофт 1144 21
Rimini Street 77 20
Программный Продукт ГК 104 20
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 20
VK - Mail.ru Group 3602 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
Google LLC 12690 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Oracle Corporation 7074 14
9594 13
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 12
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 10
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 10
Luxms 120 10
Галактика - Корпорация 1545 8
Zebra Technologies 158 8
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 8
ИТС НПО - Интеллектуальные технические системы НПО 19 8
Samsung Electronics 11065 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
Softline - Софтлайн 3743 8
ICL ГК - ICL Group 481 7
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 7
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 7
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 7
Apple Inc 13156 7
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
Крок - Croc 1964 7
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 7
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 277
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 266
X5 Group - Чижик 61 54
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 53
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 52
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 45
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 37
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 34
X5 5Post - 5Пост - Мультиформатный провайдер логистических услуг 62 32
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 31
Почта России ПАО 2370 28
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 27
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 33 26
ВкусВилл - Избёнка 216 24
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 24
НСПК - Национальная система платежных карт 948 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 24
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 23
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 22
МКБ - Московский кредитный банк 657 22
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 22
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 21
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 20
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 20
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 19
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 19
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 18
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 18
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 17
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 17
Связной ГК 1401 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 17
36,6 - аптечная сеть 96 16
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 16
Евросеть 1421 15
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 15
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 15
Альфа-Банк 1979 15
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 36
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 24
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 20
Федеральное казначейство России 1949 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 12
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 5
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 16 5
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 5
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Роскачество - Российская система качества 49 3
ФРИИ Акселератор 59 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 4
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 3
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Российский клуб финансовых директоров 32 3
Клуб профессионалов АСУ Урала 7 3
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Северо-западная региональная ассоциация автошкол 1 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 1
Объединения сетевых операторов розничной торговли, производителей и поставщиков 1 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
POPAI - Point of Purchase Association International - Международная ассоциация маркетинга в ритейле 3 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 164
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 140
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 89
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 87
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 85
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 83
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ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 17 1
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РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 30
CNews Баттл 69 20
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
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Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
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Honor Cup 16 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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