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X5 Group Перекресток Впрок (Vprok)
Онлайн-гипермаркет Vprok.ru Перекрёсток запущен в 2017 году в Москве. 1 января 2020 года был выделен в самостоятельную бизнес-единицу. В 2021 году онлайн-гипермаркет представлен на территории 82 субъектов РФ, в 8 из которых работает в формате курьерской доставки, а еще в 74 - в формате самовывоза.
По итогам 2021 года количество выполненных заказов превысило 4,7 млн. Чистая выручка выросла на 41,5% г-к-г и достигла 18 651 млн руб. Средний чек составил 4 533 рубля. В 4 кв. 2021г. количество выполненных заказов достигло 1,477 млн, увеличившись год-к-году на 14,1%. Чистая выручка в 4 кв. 2021 года выросла более чем на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,77 млрд руб.
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