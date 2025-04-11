Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172889
ИКТ 13441
Организации 10531
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3419
Системы 25367
Персоны 74190
География 2799
Статьи 1514
Пресса 1206
ИАА 690
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2606
Мероприятия 847

X5 Group Перекресток Впрок (Vprok)

X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok)

Онлайн-гипермаркет Vprok.ru Перекрёсток запущен в 2017 году в Москве. 1 января 2020 года был выделен в самостоятельную бизнес-единицу. В 2021 году онлайн-гипермаркет представлен на территории 82 субъектов РФ, в 8 из которых работает в формате курьерской доставки, а еще в 74 - в формате самовывоза.

По итогам 2021 года количество выполненных заказов превысило 4,7 млн. Чистая выручка выросла на 41,5% г-к-г и достигла 18 651 млн руб. Средний чек составил 4 533 рубля. В 4 кв. 2021г. количество выполненных заказов достигло 1,477 млн, увеличившись год-к-году на 14,1%. Чистая выручка в 4 кв. 2021 года выросла более чем на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,77 млрд руб. 


11.04.2025 Хозяин «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика» построят собственный дата-центр 1
24.07.2023 МТС назначила генеральным директором «МТС умный дом» Леонида Довладбегяна 1
15.02.2023 Россияне попали в сети. Оборот интернет-торговли вырос почти на треть 1
15.12.2022 «Корус консалтинг» поможет сети «Впрок» повысить качество управления закупками 2
13.10.2022 Х5 и «Яндекс» запускают совместное продвижение подписок 1
07.10.2022 «Сбермаркет» запустил доставку из Vprok.ru 1
09.08.2022 Х5 Transport автоматизировала подбор персонала 1
22.02.2022 «Сбер» и X5 Group обсуждают расширение сотрудничества в сфере развития экосистемных и цифровых продуктов 1
20.12.2021 «Яндекс» автоматизирует доставку в Турции 1
20.12.2021 X5 Group внедрила платформу AБ-тестирования 1
28.10.2021 X5 Group объявляет о запуске пилота сервиса подписки во всех регионах присутствия 1
20.07.2021 В группе «М.видео-Эльдорадо» назначен директор по логистике и фулфилменту 2
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1
14.04.2021 Торговые сети продолжили внедрение инноваций в условиях пандемии 1
09.04.2021 Х5ID «сшил» приложения сетей и сервисов Х5 1
01.04.2021 «Корус консалтинг» предложит своим клиентам платформу клиентских данных Mindbox 1
15.02.2021 X5 стала крупнейшей цифровой компанией онлайн-рынка продуктов по итогам 2020 года 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:

X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 79 4
Yandex - Яндекс 7573 2
Корус Консалтинг ГК 1238 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2181 1
Softline - Софтлайн 2913 1
Citrix Systems 820 1
Крок - Croc 1782 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
Ланит - Норбит - Norbit 375 1
Ланит Интеграция 195 1
SWiP - Swipglobal Ltd (Кипр) - Умный кошелек 11 1
Mindbox - Майндбокс 23 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 54 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 632 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13020 1
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1052 11
X5 Group - Перекрёсток 560 10
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 476 9
X5 5Post - 5Пост 50 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2453 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1407 3
X5 Group - Чижик 44 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 717 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 880 2
Лента - Сеть розничной торговли 2121 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 288 2
Лента - Утконос 177 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 123 1
Почта России ПАО 2143 1
Unilever - Юнилевер Русь 158 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 190 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 102 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 49 1
United Colors of Benetton 38 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7480 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 165 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 212 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 250 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 241 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 470 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 928 1
Инвитро - Invitro 70 1
Связной ГК 1372 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1067 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 938 1
GFG - Lamoda - Купишуз 169 1
X5 Group - X5 Transport - X5 Транспорт - X5 Logistics - ИКС 5 Логистика 10 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 847 1
Судебная власть - Judicial power 2328 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51931 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12231 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21581 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31418 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11378 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5182 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12157 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6758 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2377 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14330 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4465 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6954 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15997 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5211 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3238 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6239 2
Dark store - Даркстор - магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей 83 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5847 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28442 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 793 1
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 169 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12912 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 517 1
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных 96 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7302 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8584 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1551 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2825 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11244 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1153 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4010 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 409 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1767 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24545 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13952 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2510 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30243 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 946 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24776 1
X5 Group - X5ID - X5 Ключ 17 3
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 184 2
Яндекс.Маркет 988 2
Яндекс.Маршрутизация 35 1
Microsoft Office 365 952 1
X5 Group - Экспресс-скан 7 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Apache Hadoop 437 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 170 1
Яндекс.Плюс 198 1
X5 Group - Перекресток - Клуб Перекресток - Мой Перекресток 17 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Docker - Платформа распределённых приложений 348 1
МТС Умный дом 7 1
Корус Консалтинг - Корус Управление запасами 12 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 81 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 271 1
X5 Group - X5 Доставка - X5 Курьер 14 1
Шехтерман Игорь 14 4
Мироненков Антон 16 3
Тынкован Александр 51 1
Востриков Юрий 71 1
Смирнов Дмитрий 94 1
Халяпин Сергей 82 1
Дементьева Ирина 9 1
Гурская Ольга 13 1
Вандышева Татьяна 7 1
Шелехов Данил 8 1
Бухар Виктория 12 1
Изосимов Александр 192 1
Исаев Дмитрий 43 1
Горник Александр 4 1
Хасис Лев 105 1
Галимский Евгений 4 1
Гевак Андрей 14 1
Чумакова Занаида 1 1
Катасонов Сергей 19 1
Романовская Лариса 3 1
Соколов Артем 48 1
Довладбегян Леонид 3 1
Николаев Вячеслав 102 1
Москаленко Александра 5 1
Калачев Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147213 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43795 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17665 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7620 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1826 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1554 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 373 2
Турция - Турецкая республика 2398 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14208 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 557 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 904 1
Россия - ЦФО - Орловская область 329 1
Россия - УФО - Тюменская область 1182 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 403 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 873 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 120 1
Россия - ЦФО - Курская область 659 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1227 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 867 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 649 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 811 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 495 1
Россия - ЦФО - Брянская область 359 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1695 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1532 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2790 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2967 1
Россия - УФО - Свердловская область 1552 1
Беларусь - Белоруссия 5774 1
Армения - Республика 2308 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24511 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4967 9
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 726 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18960 3
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 110 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48763 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7157 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 513 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2047 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5887 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 148 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3686 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2156 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2908 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29711 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1231 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 268 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13886 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51996 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2400 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16573 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10095 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6802 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2411 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1467 1
Зоология - наука о животных 2674 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1971 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2471 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 421 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3578 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 241 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 958 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6426 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3011 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5616 1
Импортозамещение - параллельный импорт 505 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 460 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 144 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 291 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1691 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 993 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8176 1
Deloitte Technology Fast 13 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3265 1
INFOLine-Аналитика 59 1
ВГУВТ - Волжский государственный университет водного транспорта - Институт кораблестроения и инфраструктуры водного транспорта 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352573, в очереди разбора - 759373.
Создано именных указателей - 172889.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153