X5 Group внедрила платформу AБ-тестирования

X5 Group, российская розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», объявляет о запуске первой в ритейле платформы AБ-тестирования. Система позволяет в автоматическом режиме собирать результаты экспериментов на 18656 магазинах, а также анализировать эффективность операционных процессов во всех бизнес-единицах группы. Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

Система АБ-тестирования помогает принимать решения на основе «сырых» данных: в ежедневном режиме информация о покупках систематизируется, анализируется и используется для формулирования выводов относительно каждой из сотен выдвигаемых гипотез. Основная цель проекта - ускорить рост бизнеса X5 за счет увеличения количества проводимых экспериментов. Система оперирует всем масштабом данных из хранилища X5 - десятках миллионов записей ежедневно. Сейчас платформа проходит стадию тестирования и доработки ряда модулей. Планируемый объем оценки экспериментов – более 1000 в год.

«В стратегии развития Х5 Group одним из ключевых управленческих принципов зафиксирован data-driven подход - принятие решений на основе данных. Каждый год специалисты по большим данным проводят сотни AdHoc анализов. Сегодня мы даем нашим бизнес-подразделениям удобный и быстрый инструмент для самостоятельной проверки гипотез. Собственная АБ-платформа за счет автоматизации процесса позволит быстро оценивать результата пилота проекта, ускорить показатель Time to Market. Внедрение платформы означает еще более глубокую интеграцию инструментов аналитики в повседневные процессы компании и повышение точности результатов за счет исключения человеческого фактора», - сказал Антон Мироненков, управляющий директор «Х5 технологии».

В рамках пилотного этапа платформа АБ-тестирования тестировалась торговой сетью «Пятерочка» для проверки целого ряда проектов: расширение ассортимента категории «Готовая кулинария», эффективность новых холодильных установок, влияние установки пекарен на РТО и т.д. Возможности платформы позволили за минимальный срок и без участия человека рассчитать финансовый эффект проведенных экспериментов, рост категории и иные экономические показатели, что позволило принять решение о быстром внедрении или закрытии проекта.

В рамках тестирования каждой гипотезы магазины в указанных географических пределах равномерно делятся на две группы. В первой группе в системе аккумулируются необходимые показатели в рамках эксперимента. В контрольной группе продолжается стандартная операционная деятельность без изменений. После окончания пилота производится замер релевантных метрик и определяется успешность пилота.

Платформа АБ-тестирования является собственной разработкой Х5 Group. Для обработки 1000 ТБ данных используются технологии машинного обучения. В ходе реализации проекта создана ИТ-система, состоящая из комплекса решений на основе технологий Hadoop, Spark, Kafka, Docker. Все модули запускаются в корпоративном центре обработки данных под управлением системы Kubernetes. Используются технологии виртуализации для обеспечения масштабируемости и отказоустойчивости системы, работающей на нескольких десятках физических серверов. По сложности решаемых задач и масштабу обработки данных продукт является уникальным для рынка.

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Справочная информация

X5 Retail Group N.V.— российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru Перекресток, 5Post, сервисы экспресс-доставки и агрегатор «Около».

На 30 сентября 2021 г. под управлением Компании находились 18648 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 17600 магазинов «Пятерочка», 980 супермаркетов «Перекресток» и 34 гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании находится 43 распределительных центра и 4178 собственных грузовых автомобилей на территории России.

X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании работают более 335 тыс. сотрудников.