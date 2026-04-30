Получите все материалы CNews по ключевому слову
Пищевая промышленность Кулинария, Cooking Гастрономия, Gastronomy наука, изучающая связь между культурой и пищей
СОБЫТИЯ
|30.04.2026
|
По примеру «Почты России». Гигантский российский ритейлер электроники начал торговать едой
ачу Российский ритейлер техники и электроники «М.видео», обладающий сетью из сотен магазинов по всей России, сообщил CNews, что отныне занимается продажей продуктов питания. Компания решила торговать едой, напитками, а также снеками (быстрыми закусками) и всеми сопутствующими товарами. Купить все перечисленное можно будет прямо на официальном сайте «М.видео» (mvideo.ru), подчеркнули в компа
|21.06.2024
|
«МТС Travel» выпустит серию гастрономических путеводителей по России
Сервис путешествий «МТС Travel», входящий в цифровую экосистему МТС, запускает серию гастрономических путеводителей по российским городам. Пользователям уже доступны онлайн-гиды по Владивостоку, Калининграду и Красноярску, а до конца года аналогичные путеводители появятся еще в
|21.06.2024
|
МТС выпустит серию гастрономических путеводителей по России
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске серии гастрономических путеводителей по российским городам от сервиса путешествий МТС Travel. Пользователям уже доступны онлайн-гиды по Владивостоку, Калининграду и Красноярску, а до конца года анало
|12.01.2023
|
Знаменитый кулинарный сайт удалит десятки тысяч рецептов на русском языке
Японский бунт против блинов и пельменей Кулинарный сервис Cookpad удалит всю свою коллекцию российских рецептов, коллекция которых пополнялась 16 лет. Причины принятия такого решения на момент выхода материала объявлены не были, но в
|07.07.2020
|
Telegram в России разблокирован не полностью. Виноваты Facebook и автоматы с едой
рвиса, были проведены разблокировки. Исключения составляют две страницы. Одна из них признана незаконной решением Октябрьского районного суда Мурманска и содержит описание способов обмана автоматов с едой. Другая страница посвящена описанию заказных убийств. Она была признана незаконной решением Ханты-Мансийского районного суда. Поскольку в обоих случаях в Реестр запрещенных сайтов ссылки н
|15.08.2017
|
«Корус Консалтинг» оптимизирует кулинарное производство в ТД «Интерторг» на базе «1С: Розница»
торг». Команда «Корус Консалтинг» за четыре месяца разработала и внедрила полнофункциональный блок «Кулинария» на базе решения «1С: Розница», в рамках которого были автоматизированы процессы ве
|08.11.2013
|
Инверторные микроволновые печи: рекламный трюк или реальная польза?
тепенно, что называется, «распробовал». Не стоит ожидать от инверторной печи какого-то невероятного кулинарного волшебства — всё же мастерство кулинара тоже понадобится, пусть и минимальное (пр
|16.11.2012
|
А поговорить? Тест-драйв индукционной говорящей мультиварки Element El Chef
мощником. Это ещё и мультиварка-скороварка — большинство режимов работы мультиварки предусматривает приготовление пищи под давлением. Это заметно ускоряет процесс. Не удивительно, что подобные
|27.01.2012
|
Пища для ума и для желудка от компании Sony
онской компанией в зале одного из ресторанов «Москва-Сити». Забавно, что презентация этой электронной книги была совмещена с мастер-классом по кулинарии. Хотя, конечно, Sony PRS-T1 - далеко не только кулинарная книга. Одна из отличительных особенностей PRS-T1 - исключительно малый вес: 168 гр., что на сегодняшний день делает данный продукт самой легкой читалкой. При этом диагональ E-ink экр
|08.11.2010
|
Пища, добытая с трудом, кажется вкуснее
лакомства достаточно было нажать один раз на рычаг - и более трудоемкий – требовалось 15 непрерывных нажатий. За выполнение и легкого и трудного заданий давалась похожая, с одинаковым числом калорий пища. После такого обучения мышам предоставили свободный доступ к пище обоих типов и смотрели, какой из них они будут предпочитать больше. Мыши выбирали в основном тот вид пищи, ради получения
|28.08.2008
|
Кулинарный симбиоз: электродуховки с микроволнами
ственно, может регулироваться пользователем (10 уровней). Кроме того, в Electrolux EOK 86030 X есть режим «низкотемпературное приготовление». Приготовление в данном случае займёт больше времени, зато пища получится вкуснее и полезнее. Коасс энергопотребления модели — «В». Как и у духового шкафа BOSCH, в модели Electrolux EOK 86030 X предусмотрена возможность программирования пользователем а
|27.02.2008
|
Фритюрницы: и вкусно, и грустно
ских отрад, и жизнь была бы намного скучнее Еще в XVII-XVIII веках на Руси практиковался интересный кулинарный метод: продукт в массивной высокой сковородке вместе с жиром помещался в хорошо пр
|02.11.2006
|
Yahoo откроет кулинарный раздел
Yahoo планирует открыть кулинарный раздел в США - Yahoo Food. «Рецепты, рестораны, вина, развлечения и приготовление блюд – скоро на Yahoo Food», - говорится на странице нового сервиса. В начале следующего года раздел
|08.09.2000
|
Разорилась онлайновая площадка, торгующая едой и напитками
Efdex - онлайновая площадка, торгующая едой и напитками, стала первой крупной компанией такого рода потерпевшей неудачу в Европе, растратив при этом $60 млн. за прошедшие два года. Компания, которая тщетно искала средства с весны эт
Пищевая промышленность и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.