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Пищевая промышленность Кулинария, Cooking Гастрономия, Gastronomy наука, изучающая связь между культурой и пищей

Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей


17.02.2023 10 трендов управления ИТ-персоналом в России на 2023 г. 1
17.02.2023 Топ-менеджер: Google – бесхозяйственная бюрократическая система, не уважающая пользователей 1
12.01.2023 Знаменитый кулинарный сайт удалит десятки тысяч рецептов на русском языке 1
16.12.2022 Бывший операционный директор сети Burger Heroes возглавит направление готовой еды в «Яндекс лавке» 1
15.12.2022 В Германии уничтожена гигантская партия российских «тамагочи для хакеров». Разработчики обвиняют логистику «Почты России» 1
10.11.2022 «Яндекс плюс» запускает мобильную игру «Плюс сити» 1
05.09.2022 На регпортале госуслуг расширили список средств выездной торговли 1
31.08.2022 Власти запретили «Яндексу» обижать Delivery Club 2
05.08.2022 «Яндекс еда» привлечёт рестораны к управлению сервисом 1
29.06.2022 «Одноклассники» представили летнюю программу поддержки для активных авторов 1
22.04.2022 Туристов в Ростовской области будет встречать SMS-гид МТС 1
19.04.2022 «Яндекс» поможет курьерам начать карьеру в ИТ 1
02.02.2022 Сеть супермаркетов Goodwill разрабатывает программу лояльности в сотрудничестве с Manzana Group 1
30.12.2021 Как создать новогоднее настроение с помощью современной техники: советы ZOOM 1
20.12.2021 X5 Group внедрила платформу AБ-тестирования 1
09.12.2021 Оставить электронные чаевые можно будет бармену, бариста и хостес ресторана 1
02.12.2021 Алексей Парабучев: В ближайшем будущем мы будем встречать в Москве все больше роботов 1
30.11.2021 Лучшие индукционные варочные панели: выбор ZOOM 1
15.11.2021 Как выбрать духовой шкаф и за какие функции стоит платить: советы ZOOM 1
18.10.2021 «Яндекс.еда» стала открывать зоны отдыха для курьеров 1
13.09.2021 «Яндекс.Еда» и KFC объявляют о начале сотрудничества 1
13.08.2021 «Яндекс» передумал покупать «Азбуку вкуса». Предполагаемая «экономия» — 20 миллиардов 1
26.07.2021 Лучшие сплит-системы до 25 000 рублей: выбор ZOOM 1
05.07.2021 Валентин Щитов -

ИТ-директор «Магнита» в интервью CNews — о супераппе, опыте распознавания эмоций и датчиках температуры хранения

 1
30.06.2021 Что можно и нельзя ставить в микроволновую печь: советы ZOOM 2
29.06.2021 Лучшие микроволновые печи с грилем: выбор ZOOM 1
25.06.2021 Google превратил простого программиста в серийного убийцу 1
11.06.2021 «Яндекс» нацелился купить «Азбуку вкуса» 1
09.06.2021 Delivery Club запустил доставку цветов в регионах 1
04.06.2021 Восполняем витамины: гаджеты для здорового образа жизни 1
27.05.2021 TikTok инвестирует 100 млн рублей в поддержку авторов контента в России 1
27.05.2021 Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых 1
30.03.2021 Первый космический отель: как это будет? 1
30.03.2021 Сбербанк и Mail.Ru близки к разводу стоимостью $1,6 миллиарда 1
09.03.2021 Как компании продают себя на рынке труда 1
01.02.2021 В «Яндекс.Лавке» появилась детская готовая еда 1
10.01.2021 8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM 1
30.12.2020 LG выпустила новую плиту со встроенной печью и функцией воздушного су-вид. Фото 1
18.12.2020 «Магнит» объявил первые итоги пилотов в e-commerce 1
14.12.2020 Gem4me MarketSpace: мессенджер и торговая площадка в одном приложении 1

Публикаций - 323, упоминаний - 372

Пищевая промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Zoom Int - Zoom Video Communications 1334 24
LG Electronics 3544 19
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 390 19
Samsung Electronics 9772 15
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 220 12
Siemens AG - Siemens Group 2548 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 9
Ростех - Автоматика Концерн 1504 8
Meta Platforms - Facebook 4346 5
IBM - International Business Machines Corp 9216 5
Philips 2054 5
7065 5
Microsoft Corporation 23589 5
Google LLC 10997 5
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 34 5
JVC Kenwood 412 4
1С-ИжТиСи 6380 4
Apple Inc 11260 4
ASKO 27 3
SAP SE 4909 3
Yahoo! 3690 3
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 716 3
Midea 27 3
Redmond - Инновационные решения 106 3
Sharp Corporation 1042 3
Yandex - Яндекс 5766 3
Sony 6486 2
HP Inc. 5567 2
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 306 2
1С-Рарус 807 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 590 2
VK - Mail.ru Group 3214 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2729 2
Сбер - Цифровая Платформа 1 2
Twitter 2716 2
Rambler Group - Рамблер ГК 855 2
HP EDS - Electronic Data Systems 236 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 174 1
Binatone 20 1
Yahoo! Lifestyles 2 1
Miele - Миле 133 14
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2528 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6657 10
Gorenje 88 8
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 610 7
Whirlpool - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 81 7
Gaggenau 35 7
Dyson 113 5
X5 Group - Перекрёсток 457 4
Beko 66 4
X5 Group 829 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 164 4
Ardo - Ардо 32 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 357 3
VK Delivery club 231 3
Лента - Сеть розничной торговли 1722 3
РЖД - Российские железные дороги 1638 2
НСПК - Национальная система платежных карт 619 2
Совкомбанк Совесть 267 2
Liebherr Group - Либхерр Русланд 49 2
Block - Square 198 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 140 2
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 170 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5895 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 667 2
Uber 307 1
Melitta 6 1
Walt Disney Company 574 1
Whirlpool KitchenAid 22 1
Grow Food - Гроуфуд 3 1
Якитория 5 1
Ozon Fresh 2 1
Beurer - Бойрер 17 1
Walmart - Wal-Mart Stores 367 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 27 1
Сбер - Кухня на районе 17 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 124 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 105 1
О2О Холдинг 48 1
Правительство Москвы 2008 3
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18211 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 704 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1414 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2034 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы 16 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 52 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 349 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 68 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 1
4CIO 713 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79635 50
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5711 34
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11887 33
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 365 32
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 125 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39553 28
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10086 25
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 248 24
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 266 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12775 18
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 937 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26192 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21545 15
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6661 14
Нагреватель - нагревательный элемент 103 12
БТиЭ - Стиральная машина - Washer 614 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11347 12
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6171 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8294 11
Пылесос - Vacuum cleaner 489 11
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8714 10
Кнопочное управление 511 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4127 10
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 198 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17423 10
Аксессуары 3503 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11563 10
Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 848 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22422 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6426 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9156 9
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12661 9
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1806 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13627 9
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар 59 8
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2619 8
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 128 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7850 7
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5474 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12224 7
Microsoft Windows 2000 12715 11
Google Android 12658 9
Google YouTube - Видеохостинг 2446 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6657 6
Apple iOS 6869 6
Apple iPhone 6 6205 6
IBM Watson - IBM Watson Research Center 159 5
Microsoft Windows BitLocker 1280 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6593 4
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 305 4
LG HOM-BOT SQUARE 15 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1562 3
WhatsApp Messenger 873 3
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 194 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 735 3
Apple - App Store 2623 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1492 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 392 2
Яндекс.Навигатор 501 2
Evernote 191 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 70 2
Microsoft Windows 14521 2
ByteDance TikTok 178 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 341 2
Linux OS 8336 2
Apple Siri - Голосовой помощник 361 2
Electrolux EON 3 2
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 142 2
Microsoft Skype 1982 2
Rakuten Viber 536 2
Daewoo Electronics - Honeycomb Pattern Cavity 1 1
Oracle Java - язык программирования 2783 1
Google Play - Google Store - Android Market 2964 1
Apache Hadoop 378 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 91 1
Microsoft Outlook 1290 1
Tencent WeChat - мессенджер 116 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1772 1
Microsoft Office 3461 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1285 1
Батали Марио 2 2
Петров Александр 15 1
Rhodin Mike - Родин Майк 3 1
Литвиненко Михаил 1 1
Харитонович Юлия 1 1
Селезнев Александр 1 1
Колядина Юлия 1 1
Малышева Елена 3 1
Алексеева Анна 1 1
Бодягина Лариса 5 1
Рашид Карим 6 1
Маковая Светлана 1 1
Ильяшевский Евгений 1 1
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 13 1
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 66 1
Глазков Александр 75 1
Альтовский Евгений 41 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 899 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 157 1
Яковлев Сергей 41 1
Инютин Артем 86 1
Корюкин Юрий 29 1
Круглов Алексей 23 1
Мироненков Антон 14 1
Гришин Дмитрий 190 1
Ананьев Алексей 109 1
Дмитриева Марина 4 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Молчанов Сергей 17 1
Василенко Александр 85 1
Россия - РФ - Российская федерация 124043 63
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50346 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39636 22
Европа 21376 20
Германия - Федеративная Республика 12118 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17185 15
Япония 12962 15
Италия - Итальянская Республика 4236 14
Южная Корея - Республика 6306 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2623 9
Франция - Французская Республика 7099 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15216 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15208 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13007 8
Германия - Берлин 702 5
Солнце - звезда Солнечной системы 4915 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13234 5
Земля - планета Солнечной системы 9817 5
Швеция - Королевство 3499 4
Испания - Королевство 3612 4
Украина 7308 4
Турция - Турецкая республика 2089 3
США - Лос-Анджелес - Голливуд 491 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 658 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1166 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3433 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6344 3
Дания - Королевство 1089 3
Южная Корея - Сеул 362 2
Нидерланды 3324 2
Болгария - Республика 685 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1293 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1284 2
Румыния 714 2
Индия - Республика 5098 2
Европа Западная 1346 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1006 2
Бразилия - Федеративная Республика 2243 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2529 2
Россия - СФО - Новосибирск 3747 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4725 38
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products 1093 35
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20646 29
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4212 26
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10016 21
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство 455 20
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3513 17
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4033 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24210 11
Зоология - Животные - Птицы - Birds 659 11
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 278 11
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4876 10
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1266 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4222 9
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1353 8
Английский язык 6188 8
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 926 7
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 118 7
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1704 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15229 7
Пищевая промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция 177 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42396 6
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2191 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9441 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3245 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42135 5
Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 500 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5276 5
Ergonomics - Эргономика 1499 5
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1619 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7613 4
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Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4595 4
Пищевая промышленность - Чай 107 4
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Зоология - Животные домашние - Pets 480 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5277 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1381 4
Витамины - Vitamins 40 4
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 165 3
CNews - ZOOM.CNews 1758 29
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1250 2
NYT - The New York Times 1003 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 804 1
Le Monde 24 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
Sports.ru - Спортс.ру 25 1
Банки.ру - Banki.ru 52 1
Комсомольская правда ИД 64 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1267 1
The Guardian - Британская газета 341 1
The Verge - Издание 505 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
ZDnet 596 1
FT - Financial Times 1173 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11017 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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