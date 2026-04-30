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Пищевая промышленность Кулинария, Cooking Гастрономия, Gastronomy наука, изучающая связь между культурой и пищей

Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей

СОБЫТИЯ


30.04.2026 По примеру «Почты России». Гигантский российский ритейлер электроники начал торговать едой

ачу Российский ритейлер техники и электроники «М.видео», обладающий сетью из сотен магазинов по всей России, сообщил CNews, что отныне занимается продажей продуктов питания. Компания решила торговать едой, напитками, а также снеками (быстрыми закусками) и всеми сопутствующими товарами. Купить все перечисленное можно будет прямо на официальном сайте «М.видео» (mvideo.ru), подчеркнули в компа
21.06.2024 «МТС Travel» выпустит серию гастрономических путеводителей по России

Сервис путешествий «МТС Travel», входящий в цифровую экосистему МТС, запускает серию гастрономических путеводителей по российским городам. Пользователям уже доступны онлайн-гиды по Владивостоку, Калининграду и Красноярску, а до конца года аналогичные путеводители появятся еще в
21.06.2024 МТС выпустит серию гастрономических путеводителей по России

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске серии гастрономических путеводителей по российским городам от сервиса путешествий МТС Travel. Пользователям уже доступны онлайн-гиды по Владивостоку, Калининграду и Красноярску, а до конца года анало
12.01.2023 Знаменитый кулинарный сайт удалит десятки тысяч рецептов на русском языке

Японский бунт против блинов и пельменей Кулинарный сервис Cookpad удалит всю свою коллекцию российских рецептов, коллекция которых пополнялась 16 лет. Причины принятия такого решения на момент выхода материала объявлены не были, но в
07.07.2020 Telegram в России разблокирован не полностью. Виноваты Facebook и автоматы с едой

рвиса, были проведены разблокировки. Исключения составляют две страницы. Одна из них признана незаконной решением Октябрьского районного суда Мурманска и содержит описание способов обмана автоматов с едой. Другая страница посвящена описанию заказных убийств. Она была признана незаконной решением Ханты-Мансийского районного суда. Поскольку в обоих случаях в Реестр запрещенных сайтов ссылки н
15.08.2017 «Корус Консалтинг» оптимизирует кулинарное производство в ТД «Интерторг» на базе «1С: Розница»

торг». Команда «Корус Консалтинг» за четыре месяца разработала и внедрила полнофункциональный блок «Кулинария» на базе решения «1С: Розница», в рамках которого были автоматизированы процессы ве
08.11.2013 Инверторные микроволновые печи: рекламный трюк или реальная польза?

тепенно, что называется, «распробовал». Не стоит ожидать от инверторной печи какого-то невероятного кулинарного волшебства — всё же мастерство кулинара тоже понадобится, пусть и минимальное (пр
16.11.2012 А поговорить? Тест-драйв индукционной говорящей мультиварки Element El Chef

мощником. Это ещё и мультиварка-скороварка — большинство режимов работы мультиварки предусматривает приготовление пищи под давлением. Это заметно ускоряет процесс. Не удивительно, что подобные

27.01.2012 Пища для ума и для желудка от компании Sony

онской компанией в зале одного из ресторанов «Москва-Сити». Забавно, что презентация этой электронной книги была совмещена с мастер-классом по кулинарии. Хотя, конечно, Sony PRS-T1 - далеко не только кулинарная книга. Одна из отличительных особенностей PRS-T1 - исключительно малый вес: 168 гр., что на сегодняшний день делает данный продукт самой легкой читалкой. При этом диагональ E-ink экр
08.11.2010 Пища, добытая с трудом, кажется вкуснее

лакомства достаточно было нажать один раз на рычаг - и более трудоемкий – требовалось 15 непрерывных нажатий. За выполнение и легкого и трудного заданий давалась похожая, с одинаковым числом калорий пища. После такого обучения мышам предоставили свободный доступ к пище обоих типов и смотрели, какой из них они будут предпочитать больше. Мыши выбирали в основном тот вид пищи, ради получения

28.08.2008 Кулинарный симбиоз: электродуховки с микроволнами

ственно, может регулироваться пользователем (10 уровней). Кроме того, в Electrolux EOK 86030 X есть режим «низкотемпературное приготовление». Приготовление в данном случае займёт больше времени, зато пища получится вкуснее и полезнее. Коасс энергопотребления модели — «В». Как и у духового шкафа BOSCH, в модели Electrolux EOK 86030 X предусмотрена возможность программирования пользователем а
27.02.2008 Фритюрницы: и вкусно, и грустно

ских отрад, и жизнь была бы намного скучнее Еще в XVII-XVIII веках на Руси практиковался интересный кулинарный метод: продукт в массивной высокой сковородке вместе с жиром помещался в хорошо пр
02.11.2006 Yahoo откроет кулинарный раздел

Yahoo планирует открыть кулинарный раздел в США - Yahoo Food. «Рецепты, рестораны, вина, развлечения и приготовление блюд – скоро на Yahoo Food», - говорится на странице нового сервиса. В начале следующего года раздел
08.09.2000 Разорилась онлайновая площадка, торгующая едой и напитками

Efdex - онлайновая площадка, торгующая едой и напитками, стала первой крупной компанией такого рода потерпевшей неудачу в Европе, растратив при этом $60 млн. за прошедшие два года. Компания, которая тщетно искала средства с весны эт

Публикаций - 465, упоминаний - 542

Пищевая промышленность и организации, системы, технологии, персоны:

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Samsung Electronics 11064 33
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Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 5
ВкусВилл - Избёнка 216 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 5
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 5
Bork - Борк-Ритейл 45 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 4
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Европа 24963 56
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 39
Германия - Федеративная Республика 13221 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 38
Япония 13807 29
Южная Корея - Республика 7051 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 24
Франция - Французская Республика 8177 24
Италия - Итальянская Республика 4508 23
Земля - планета Солнечной системы 10865 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 20
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 19
Беларусь - Белоруссия 6289 15
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 15
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 15
Азия - Азиатский регион 5920 13
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 13
Испания - Королевство 3839 13
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 12
Россия - СФО - Новосибирск 4875 12
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 10
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 10
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Канада 5081 9
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Швеция - Королевство 3781 7
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 86
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 85
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 586 62
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 57
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 57
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 52
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 51
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 50
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 48
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 48
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 46
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 45
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 42
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 41
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Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 25
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 24
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Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 17
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