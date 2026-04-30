Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей

По примеру «Почты России». Гигантский российский ритейлер электроники начал торговать едой ачу Российский ритейлер техники и электроники «М.видео», обладающий сетью из сотен магазинов по всей России, сообщил CNews, что отныне занимается продажей продуктов питания. Компания решила торговать едой, напитками, а также снеками (быстрыми закусками) и всеми сопутствующими товарами. Купить все перечисленное можно будет прямо на официальном сайте «М.видео» (mvideo.ru), подчеркнули в компа

«МТС Travel» выпустит серию гастрономических путеводителей по России Сервис путешествий «МТС Travel», входящий в цифровую экосистему МТС, запускает серию гастрономических путеводителей по российским городам. Пользователям уже доступны онлайн-гиды по Владивостоку, Калининграду и Красноярску, а до конца года аналогичные путеводители появятся еще в

МТС выпустит серию гастрономических путеводителей по России ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске серии гастрономических путеводителей по российским городам от сервиса путешествий МТС Travel. Пользователям уже доступны онлайн-гиды по Владивостоку, Калининграду и Красноярску, а до конца года анало

Знаменитый кулинарный сайт удалит десятки тысяч рецептов на русском языке Японский бунт против блинов и пельменей Кулинарный сервис Cookpad удалит всю свою коллекцию российских рецептов, коллекция которых пополнялась 16 лет. Причины принятия такого решения на момент выхода материала объявлены не были, но в

Telegram в России разблокирован не полностью. Виноваты Facebook и автоматы с едой рвиса, были проведены разблокировки. Исключения составляют две страницы. Одна из них признана незаконной решением Октябрьского районного суда Мурманска и содержит описание способов обмана автоматов с едой. Другая страница посвящена описанию заказных убийств. Она была признана незаконной решением Ханты-Мансийского районного суда. Поскольку в обоих случаях в Реестр запрещенных сайтов ссылки н

«Корус Консалтинг» оптимизирует кулинарное производство в ТД «Интерторг» на базе «1С: Розница» торг». Команда «Корус Консалтинг» за четыре месяца разработала и внедрила полнофункциональный блок «Кулинария» на базе решения «1С: Розница», в рамках которого были автоматизированы процессы ве

Инверторные микроволновые печи: рекламный трюк или реальная польза? тепенно, что называется, «распробовал». Не стоит ожидать от инверторной печи какого-то невероятного кулинарного волшебства — всё же мастерство кулинара тоже понадобится, пусть и минимальное (пр

А поговорить? Тест-драйв индукционной говорящей мультиварки Element El Chef мощником. Это ещё и мультиварка-скороварка — большинство режимов работы мультиварки предусматривает приготовление пищи под давлением. Это заметно ускоряет процесс. Не удивительно, что подобные

Пища для ума и для желудка от компании Sony онской компанией в зале одного из ресторанов «Москва-Сити». Забавно, что презентация этой электронной книги была совмещена с мастер-классом по кулинарии. Хотя, конечно, Sony PRS-T1 - далеко не только кулинарная книга. Одна из отличительных особенностей PRS-T1 - исключительно малый вес: 168 гр., что на сегодняшний день делает данный продукт самой легкой читалкой. При этом диагональ E-ink экр

Пища, добытая с трудом, кажется вкуснее лакомства достаточно было нажать один раз на рычаг - и более трудоемкий – требовалось 15 непрерывных нажатий. За выполнение и легкого и трудного заданий давалась похожая, с одинаковым числом калорий пища. После такого обучения мышам предоставили свободный доступ к пище обоих типов и смотрели, какой из них они будут предпочитать больше. Мыши выбирали в основном тот вид пищи, ради получения

Кулинарный симбиоз: электродуховки с микроволнами ственно, может регулироваться пользователем (10 уровней). Кроме того, в Electrolux EOK 86030 X есть режим «низкотемпературное приготовление». Приготовление в данном случае займёт больше времени, зато пища получится вкуснее и полезнее. Коасс энергопотребления модели — «В». Как и у духового шкафа BOSCH, в модели Electrolux EOK 86030 X предусмотрена возможность программирования пользователем а

Фритюрницы: и вкусно, и грустно ских отрад, и жизнь была бы намного скучнее Еще в XVII-XVIII веках на Руси практиковался интересный кулинарный метод: продукт в массивной высокой сковородке вместе с жиром помещался в хорошо пр

Yahoo откроет кулинарный раздел Yahoo планирует открыть кулинарный раздел в США - Yahoo Food. «Рецепты, рестораны, вина, развлечения и приготовление блюд – скоро на Yahoo Food», - говорится на странице нового сервиса. В начале следующего года раздел