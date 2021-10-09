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Роспатент РФ
Федеральная служба по интеллектуальной собственности


09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 1
04.10.2021 Россияне создали микропроцессор на особой отечественной архитектуре 1
29.09.2021 В России создан процессор оригинальной архитектуры. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 2
29.09.2021 Открылся «Яндекс банк» 1
24.09.2021 Надо ли защищать IT-стартап от плагиаторов и как это делать? 5
19.08.2021 GS Labs зарегистрировала товарный знак CAS DRECRYPT 2
18.08.2021 Дочь и коллеги покойного создателя знаменитого российского ПО начали войну за его наследие 2
23.07.2021 Российский искусственный интеллект нацелился оставить программистов без работы. Он впервые написал программу самостоятельно 1
23.07.2021 «Сбер» первым в России зарегистрировал компьютерную программу, созданную искусственным интеллектом 1
30.06.2021 Group-IB: мошенничество с подложной страницей подтверждения онлайн-платежей нанесло ущерб 400 млн руб клиентам российских банков 1
30.06.2021 Путин приказал защитить авторские права россиян с помощью блокчейна 1
25.06.2021 ЦБ обвинили в краже названия первого в России суперсервиса. Его разочарованный автор покидает страну 4
18.06.2021 Запуск суперплатформы «Гостех» затянется до конца 2023 года 1
11.06.2021 НИИ «Масштаб» получил патенты на ПО телеком-оборудования линейки Zenator TI 2
27.05.2021 ЦРПТ подписал девять соглашений по развитию системы маркировки в России 1
24.05.2021 В структуре ГК «АйТеко» создана компания «РАССЭ-Инновации» 2
17.05.2021 Минцифры: действующие госинформсистемы обошлись бюджету России в 460 миллиардов 1
17.05.2021 Импортонезависимая система управления качеством Росатома зарегистрирована в Роспатенте 1
29.04.2021 После провала с «Тинькофф» «Яндекс» купил другой банк 1
28.04.2021 Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России 1
02.04.2021 Российские ИТ-компании хотят освободить от налога на прибыль. Частично 2
24.02.2021 Технология Group-IB для защиты от ботов названа одним из главных российских изобретений 2020 года 2
20.02.2021 За четыре года «Сбер» получил более 150 патентов 1
16.02.2021 Программные решения «Аэродиск Восток» и «Аэродиск Аист» зарегистрированы в Роспатенте 3
10.02.2021 «Яндекс» создаст конкурента Apple Pay и Google Pay 1
03.02.2021 Как искусственный интеллект поможет российским спасателям, экологам и таможенникам 2
27.01.2021 В России начались массовые увольнения руководителей государственной цифровой трансформации 1
13.01.2021 «Роббо» получила патент на 3D-принтер 1
13.01.2021 «Аэродиск» получила лицензию ФСТЭК 1
29.12.2020 У Xiaomi в России отобрали ее бренд. Этого потребовала Apple 1
25.12.2020 Merlion стала официальным дистрибьютором омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech 1
23.12.2020 Исследование «Ростелекома» и Роспатента: патентный ландшафт 5G и первые шаги в 6G 3
21.12.2020 Минцифры готовит изменения госпрограммы «Информационное общество». Из нее исключат четыре основных показателя и сократят еще шесть 1
16.12.2020 R-Style Softlab зарегистрировала в Роспатенте модули расширения ИАС RS-Datahouse 2
09.12.2020 Почтовый сервер Tegu заработал на отечественной РЕД ОС 1
07.12.2020 Государство сократит в три раза расходы на искусственный интеллект: на что потратят оставшиеся 36 млрд руб 1
26.11.2020 Путин распорядился раздать школам и больницам 360 тыс. планшетов на ОС «Аврора» 1
25.11.2020 BSS в сотрудничестве с Webim запустил чат-платформу в Новикомбанке 1
23.11.2020 Госслужащие высшего звена защитили проекты по итогам обучения 3
23.10.2020 Microsoft воюет с российским производителем йогуртов из-за бренда Minecraft 1

Публикаций - 220, упоминаний - 327

Роспатент РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 27
Yandex - Яндекс 4098 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 10
Ростех - Ростехнологии 2230 9
Microsoft Corporation 10997 8
Samsung Electronics 5627 8
Ланит ГК 1154 6
Google LLC 7124 5
Глобус-телеком 152 5
Apple Inc - Эппл Рус 7669 4
Huawei 2723 4
Восход ФГБУ НИИ 365 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
SAP SE 3207 4
iTeco - Ай-Теко 713 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 4
Rambler Group - Рамблер ГК 483 4
AMD - Advanced Micro Devices 1660 3
OpenText 160 3
Онлайн патент - Online Patent 10 3
Intel Corporation 4143 3
Docsvision - ДоксВижн 765 3
Ред Софт - Red Soft 246 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
АйТи 748 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 2
Крок 1219 2
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Nginx - Энджайникс 100 2
AltEll - АльтЭль 22 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 2
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 2
F5 Networks 81 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 354 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 13
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Восточный Банк 108 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Почта России ПАО 1570 2
TeleSport Group - Телеспорт Груп 5 2
Lynwood Investments 6 2
АвтоВАЗ 118 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 2
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 6 1
Lego 84 1
Starta Accelerator 9 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 42 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Фонд информационной демократии 27 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 14 1
Ростех Новикомбанк 27 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
ДелоБанк 10 1
Sputnik Space - образовательный коворкинг 5 1
ВТБ Регистратор 5 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
VARTA 2 1
Hansa - Ханса 59 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
eBay Inc 526 1
LinkedIn 520 1
Tesla Motors 241 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 50
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 8
Правительство РФ 2198 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Президент Российской Федерации 1439 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 4
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 4
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 3
Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 18 3
Управление делами президента Российской Федерации 38 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Руссофт - Russoft 250 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 2
РСП - Российский союз правообладателей 8 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ФИПС - Палата по патентным спорам 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
ARM64 - Архитектура процессора 1017 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 2
Безопасный город 347 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 2
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
Google Android 10750 7
Linux OS 4236 7
Глобус-телеком СКИТ 40 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 3
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 3
Ред ОС 239 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 3
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 3
Microsoft Windows 10 6602 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 3
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 3
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 3
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 9 3
DEXP Smartbox - Умная колонка 11 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Aerodisk Engine - Гибридная СХД 21 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Java - Язык программирования 1166 2
Ланит Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 14 2
АйДи - Технологии управления - Documino 19 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Яндекс.Маркет 439 2
ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 3 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 2
Intel x86 - Архитектура процессора 990 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
OpenText Documentum 188 2
Яндекс.Телефон 16 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 2
ОТВ Аврора 2 2
Apple iOS 5741 2
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 2
Apple iPad 3263 2
Путин Владимир 1820 10
Акиншина Алина 5 3
Ивлиев Григорий 5 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Бутенко Владимир 11 2
Коновалов Максим 15 2
Дворкович Аркадий 169 2
Мамут Александр 109 2
Кондаков Александр 14 2
Рубанов Владимир 61 2
Сысоев Игорь 31 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Володкович Вячеслав 30 2
Шадаев Максут 384 2
Гаврилова Татьяна 2 2
Коновалов Роман 20 2
Титова Наталья 6 2
Осеевский Михаил 221 2
Рыбаков Сергей 27 2
Рустамов Рустам 169 2
Малышев Александр 31 2
Бокова Людмила 80 2
Зубов Юрий 5 2
Хомков Игорь 40 1
Орлик Сергей 66 1
Дроздов Игорь 19 1
Ротенберг Игорь 35 1
Соколов Дмитрий 45 1
Ведяхин Александр 43 1
Калинин Алексей 23 1
Макаров Валентин 111 1
Ротенберг Аркадий 42 1
Steve Jobs - Стив Джобс 697 1
Никифоров Николай 1126 1
Рахметов Руслан 23 1
Носков Константин 201 1
Валяева Елизавета 72 1
Акимов Максим 167 1
Глазков Борис 40 1
Касперская Наталья 197 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 147
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 5
Германия - Федеративная Республика 3606 4
Япония 2752 4
Беларусь - Белоруссия 2079 4
Казахстан - Республика 2618 3
Франция - Французская Республика 2109 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 3
Россия - СФО - Новосибирск 1954 3
Земля - планета Солнечной системы 854 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 2
Россия - Воронежская область 394 2
Кипр - Республика 247 2
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 2
Россия - Курск 231 2
Индия - Республика 2156 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 2
Россия - Ставропольский край 456 2
Россия - Красноярский край 657 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Челябинская область 658 1
Россия - Мурманская область 289 1
Россия - Томская область 413 1
ЦЭНКИ - Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 1 1
Россия - Республика Ингушетия 188 1
Нидерланды 969 1
Россия - Орёл 214 1
Великое Герцогство Люксембург 216 1
Россия - Амурская область 320 1
Россия - Астрахань 240 1
Россия - Саров 92 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 23
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 12 3
МКТУ - Международная классификация товаров и услуг - International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 4 3
Информационное общество - Государственная программа 282 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 2
Федеральное законодательство 254 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Русский язык 966 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 6 1
Федеральный дорожный фонд - целевой бюджетный фонд Министерство транспорта Российской Федерации 4 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
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