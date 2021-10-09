Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Роспатент РФ
Федеральная служба по интеллектуальной собственности
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 220, упоминаний - 327
Роспатент РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 10
|Акиншина Алина 5 3
|Ивлиев Григорий 5 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Бутенко Владимир 11 2
|Коновалов Максим 15 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Мамут Александр 109 2
|Кондаков Александр 14 2
|Рубанов Владимир 61 2
|Сысоев Игорь 31 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Володкович Вячеслав 30 2
|Шадаев Максут 384 2
|Гаврилова Татьяна 2 2
|Коновалов Роман 20 2
|Титова Наталья 6 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Рыбаков Сергей 27 2
|Рустамов Рустам 169 2
|Малышев Александр 31 2
|Бокова Людмила 80 2
|Зубов Юрий 5 2
|Хомков Игорь 40 1
|Орлик Сергей 66 1
|Дроздов Игорь 19 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Ведяхин Александр 43 1
|Калинин Алексей 23 1
|Макаров Валентин 111 1
|Ротенберг Аркадий 42 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 697 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Рахметов Руслан 23 1
|Носков Константин 201 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Акимов Максим 167 1
|Глазков Борис 40 1
|Касперская Наталья 197 1
|CNews Analytics 1988 10
|Gartner 2187 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755242, в очереди разбора - 658932.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755242, в очереди разбора - 658932.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru