Sitronics Electro зарегистрировала в Роспатенте товарный знак на систему диспетчеризации для ультрабыстрых зарядных станций

Компания Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Sitronics ePark — системы диспетчеризации ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС) собственной разработки. Разработанная компанией Sitronics Electro система предназначена для мониторинга зарядных станций (ЗС) различной электротехники: электробусов, электросудов и электрической коммунальной техники.

Товарному знаку были присвоены три класса в Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Классы позволяют использовать Sitronics ePark как услугу для зарядки электрических транспортных средств, мониторинга работы системы в режиме удалённого доступа и SaaS.

Визуально логотип продолжает айдентику Sitronics Electro, повторяя очертания фирменного написания бренда. Само название ePark дает отсылку к электрической энергии в качестве первой буквы в названии и местам использования системы мониторинга зарядных станций — паркам. Продолжением визуальной айдентики стал интерфейс системы диспетчеризации, в котором отдельное внимание уделено юзабилити. Для удобства пользователей предусмотрены светлая и тёмная тема оформления.

Sitronics Electro уделяет большое внимание визуализации информации: каждая УБЗС выделена в отдельные блоки и разделена на порты зарядки с цветовой индикацией статуса каждого из них. Индикация отображает разные статусы УБЗС: свободна, занята (происходит процесс заряда), не в сети, недоступна или неисправна. Это позволяет диспетчерам оперативно отслеживать статусы и распределять электротранспорт на свободные порты для зарядки и отправлять специалистов для устранения неполадок. Дашборд с информацией в виде графиков с токами, напряжениями, мощностями и температурой позволяет отследить эти метрики по времени относительно каждой станции или отдельного порта на ней. Для каждой метрики диспетчеру доступен выбор диапазона отображения. Цветовая индикация позволяет легко определить не только пиковые показатели, но и спрогнозировать возможные неисправности.

«Регистрация нового товарного знака — это часть развития продуктов для зарядной инфраструктуры и логичное продолжение работы компании Sitronics Electro. Система диспетчеризации Sitronics ePark помогает анализировать статусы, метрики и нагрузку и оптимизировать процесс заряда, обеспечивая своевременный выход электротехники на маршруты. Сегодня 13 электробусных парков в 11 регионах России внедрили Sitronics ePark. Система отслеживает статусы 147 УБЗС, способных заряжать более 580 электробусов одновременно. Внедрение системы диспетчеризации способствует созданию современной и устойчивой транспортной инфраструктуры в России. Благодаря функциям встроенной системе балансировки мощности и аналитике процесса заряда, которая позволяет выявлять скрытые дефекты электробуса прямо в процессе эксплуатации, у системы пока нет сопоставимых аналогов», — сказал Андрей Гурленов, генеральный директор компании Sitronics Electro.