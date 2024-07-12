Транспорт Электромобиль ЭЗС Заправки электротранспорта Сеть электрозарядных станций Electric vehicle refueling stations Network of electric charging stations
|12.07.2024
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Sitronics Electro установил первую УБЗС для электробусов в Обнинске
евые документы, сел и поехал. Уверенно на четыре полноценных рейса с перегоном хватает, это больше 80 километров», – отметил Алексей Колесников, водитель электробуса МП ОПАТП. Управление и мониторинг УБЗС автобусного парка Обнинска осуществляется с помощью системы диспетчеризации ePark Sitronics Electro. Она в режиме реального времени собирает статистику и позволяет отслеживать состояние ст
|28.03.2024
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Концерн «Радиоэлектронные технологии» и Simetra разработают план развития сети ЭЗС в России
») и группа компаний Simetra разработают план развития федеральной сети электрозаправочных станций (ЭЗС) с учетом потребностей владельцев электротранспорта. Пилотный проект планируется реализов
|28.02.2024
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«Россети Московский регион» расширили сеть зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Подмосковье
«Россети Московский регион» завершили установку 99 быстрых ЭЗС. Теперь на трассах и в крупных населенных пунктах на территории Подмосковья работают 176 заправок компании. Проект реализован при взаимодействии с Правительством Московской области за счет
|11.10.2023
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Владельцы электрокаров в Липецке могут зарядить автомобиль за 20 минут
В Липецке начала работать первая быстрая электрозарядная станция (ЭЗС) «Сбера». Теперь владельцы электрокаров могут зарядить батарею автомобиля за 20 минут на 80%, в то время как на стандартных ЭЗС этот процесс может занимать от нескольких часов до сут
|17.07.2023
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«Москвич» и создатели электрокаров Evolute займутся непрофильным бизнесом – производством зарядных станций для электромобилей
Планы производства ЭЗС Липецкий автопроизводитель «Моторинвест», который в 2022 г. запустил производство электро
|26.04.2023
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Платформа по управлению ЭЗС и мобильное приложение Sitronics Electro получили регистрацию в Роспатенте
ссийский оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) зарегистрировал в Роспатенте две разработки на базе собственного ПО — платформу управления ЭЗС и мобильное приложение. Sitronics Electro не только строит зарядную инфраструктуру по всей стране, но и развивает собственный софт. Ранее система управления зарядными станциями Sitronics El
|19.08.2022
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Sitronics Electro установила зарядные станции для электромобилей в Cosmos Collection Izumrudny Les Hotel
Электрозарядные станции (ЭЗС) мощностью 142 кВт и 44 кВт появились на паркинге Cosmos Collection Izumrudny Les, входящ
|02.02.2022
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Минцифры зарегистрировало первую в России платформу дистанционного управления электрозарядными станциями
rge.electro.cars. Это первое российское программное обеспечение, которое позволяет управлять сетями ЭЗС по протоколу OCPP. В личном кабинете владельцу ЭЗС в режиме онлайн доступна финанс
|01.06.2021
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КРЭТ в партнерстве с Sitronics Group создаст электрозарядную инфраструктуру Нижнего Новгорода
асть пять электрозарядных станций – три для ночного заряда транспортных средств и две станции «Фора ЭЗС-DC» – для заряда электрогазелей на конечных точках маршрута. В общей сложности в рамках п
|13.08.2014
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В России создали универсальный зарядник для электромобилей
нологии» (КРЭТ, структура госкорпорации «Ростех») разработал универсальные электрозарядные станции (ЭЗС) «Фора» для автомобилей с электрическими силовыми установками. На базе Государственного Р
Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:
|АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 3 2
|СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 52 2
|Гурленов Андрей 24 13
|Самохин Николай 10 7
|Пожидаев Николай 85 4
|Тихонов Алексей 15 3
|Колесов Николай 21 2
|Никитин Глеб 37 2
|Гордеева Ия 3 2
|Сафарян Армен 5 2
|Овчинский Владислав 228 2
|Мироненко Александр 8 2
|Федулов Кирилл 44 2
|Дегтев Геннадий 255 1
|Черникова Мария 3 1
|Богаткин Алексей 31 1
|Катков Алексей 42 1
|Пронин Антон 11 1
|Лунтовский Андрей 2 1
|Голубев Василий 39 1
|Сорокин Вадим 6 1
|Прошунин Андрей 1 1
|Белый Денис 1 1
|Акилин Павел 3 1
|Завьялова Татьяна 3 1
|Хардиков Михаил 3 1
|Орлов Юрий 7 1
|Резников Андрей 7 1
|Кузнецов Станислав 127 1
|Евтушенко Алексей 40 1
|Ликсутов Максим 113 1
|Артамонов Игорь 13 1
|Беляев Дмитрий 27 1
|Вологодский Сергей 2 1
|Галимзянов Рустем 1 1
|Климов Ефим 14 1
|Нечаев Александр 2 1
|Пятненков Алексей 1 1
|Акиндинов Алексей 2 1
|Булгакова Ирина 3 1
|Фёдоров Юрий 6 1
|Собянин Сергей 381 1
|Ведомости 996 4
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
|Известия ИД 624 1
|БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 25 1
|МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
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