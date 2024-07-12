Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations

Sitronics Electro установил первую УБЗС для электробусов в Обнинске евые документы, сел и поехал. Уверенно на четыре полноценных рейса с перегоном хватает, это больше 80 километров», – отметил Алексей Колесников, водитель электробуса МП ОПАТП. Управление и мониторинг УБЗС автобусного парка Обнинска осуществляется с помощью системы диспетчеризации ePark Sitronics Electro. Она в режиме реального времени собирает статистику и позволяет отслеживать состояние ст

Концерн «Радиоэлектронные технологии» и Simetra разработают план развития сети ЭЗС в России ») и группа компаний Simetra разработают план развития федеральной сети электрозаправочных станций (ЭЗС) с учетом потребностей владельцев электротранспорта. Пилотный проект планируется реализов

«Россети Московский регион» расширили сеть зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Подмосковье «Россети Московский регион» завершили установку 99 быстрых ЭЗС. Теперь на трассах и в крупных населенных пунктах на территории Подмосковья работают 176 заправок компании. Проект реализован при взаимодействии с Правительством Московской области за счет

Владельцы электрокаров в Липецке могут зарядить автомобиль за 20 минут В Липецке начала работать первая быстрая электрозарядная станция (ЭЗС) «Сбера». Теперь владельцы электрокаров могут зарядить батарею автомобиля за 20 минут на 80%, в то время как на стандартных ЭЗС этот процесс может занимать от нескольких часов до сут

«Москвич» и создатели электрокаров Evolute займутся непрофильным бизнесом – производством зарядных станций для электромобилей Планы производства ЭЗС Липецкий автопроизводитель «Моторинвест», который в 2022 г. запустил производство электро

Платформа по управлению ЭЗС и мобильное приложение Sitronics Electro получили регистрацию в Роспатенте ссийский оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) зарегистрировал в Роспатенте две разработки на базе собственного ПО — платформу управления ЭЗС и мобильное приложение. Sitronics Electro не только строит зарядную инфраструктуру по всей стране, но и развивает собственный софт. Ранее система управления зарядными станциями Sitronics El

Sitronics Electro установила зарядные станции для электромобилей в Cosmos Collection Izumrudny Les Hotel Электрозарядные станции (ЭЗС) мощностью 142 кВт и 44 кВт появились на паркинге Cosmos Collection Izumrudny Les, входящ

Минцифры зарегистрировало первую в России платформу дистанционного управления электрозарядными станциями rge.electro.cars. Это первое российское программное обеспечение, которое позволяет управлять сетями ЭЗС по протоколу OCPP. В личном кабинете владельцу ЭЗС в режиме онлайн доступна финанс

КРЭТ в партнерстве с Sitronics Group создаст электрозарядную инфраструктуру Нижнего Новгорода асть пять электрозарядных станций – три для ночного заряда транспортных средств и две станции «Фора ЭЗС-DC» – для заряда электрогазелей на конечных точках маршрута. В общей сложности в рамках п