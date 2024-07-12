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Транспорт Электромобиль ЭЗС Заправки электротранспорта Сеть электрозарядных станций Electric vehicle refueling stations Network of electric charging stations

Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations


12.07.2024 Sitronics Electro установил первую УБЗС для электробусов в Обнинске

евые документы, сел и поехал. Уверенно на четыре полноценных рейса с перегоном хватает, это больше 80 километров», – отметил Алексей Колесников, водитель электробуса МП ОПАТП. Управление и мониторинг УБЗС автобусного парка Обнинска осуществляется с помощью системы диспетчеризации ePark Sitronics Electro. Она в режиме реального времени собирает статистику и позволяет отслеживать состояние ст
28.03.2024 Концерн «Радиоэлектронные технологии» и Simetra разработают план развития сети ЭЗС в России

») и группа компаний Simetra разработают план развития федеральной сети электрозаправочных станций (ЭЗС) с учетом потребностей владельцев электротранспорта. Пилотный проект планируется реализов
28.02.2024 «Россети Московский регион» расширили сеть зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Подмосковье

«Россети Московский регион» завершили установку 99 быстрых ЭЗС. Теперь на трассах и в крупных населенных пунктах на территории Подмосковья работают 176 заправок компании. Проект реализован при взаимодействии с Правительством Московской области за счет

11.10.2023 Владельцы электрокаров в Липецке могут зарядить автомобиль за 20 минут

В Липецке начала работать первая быстрая электрозарядная станция (ЭЗС) «Сбера». Теперь владельцы электрокаров могут зарядить батарею автомобиля за 20 минут на 80%, в то время как на стандартных ЭЗС этот процесс может занимать от нескольких часов до сут
17.07.2023 «Москвич» и создатели электрокаров Evolute займутся непрофильным бизнесом – производством зарядных станций для электромобилей

Планы производства ЭЗС Липецкий автопроизводитель «Моторинвест», который в 2022 г. запустил производство электро
26.04.2023 Платформа по управлению ЭЗС и мобильное приложение Sitronics Electro получили регистрацию в Роспатенте

ссийский оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) зарегистрировал в Роспатенте две разработки на базе собственного ПО — платформу управления ЭЗС и мобильное приложение. Sitronics Electro не только строит зарядную инфраструктуру по всей стране, но и развивает собственный софт. Ранее система управления зарядными станциями Sitronics El
19.08.2022 Sitronics Electro установила зарядные станции для электромобилей в Cosmos Collection Izumrudny Les Hotel

Электрозарядные станции (ЭЗС) мощностью 142 кВт и 44 кВт появились на паркинге Cosmos Collection Izumrudny Les, входящ
02.02.2022 Минцифры зарегистрировало первую в России платформу дистанционного управления электрозарядными станциями

rge.electro.cars. Это первое российское программное обеспечение, которое позволяет управлять сетями ЭЗС по протоколу OCPP. В личном кабинете владельцу ЭЗС в режиме онлайн доступна финанс
01.06.2021 КРЭТ в партнерстве с Sitronics Group создаст электрозарядную инфраструктуру Нижнего Новгорода

асть пять электрозарядных станций – три для ночного заряда транспортных средств и две станции «Фора ЭЗС-DC» – для заряда электрогазелей на конечных точках маршрута. В общей сложности в рамках п
13.08.2014 В России создали универсальный зарядник для электромобилей

нологии» (КРЭТ, структура госкорпорации «Ростех») разработал универсальные электрозарядные станции (ЭЗС) «Фора» для автомобилей с электрическими силовыми установками. На базе Государственного Р

Публикаций - 65, упоминаний - 91

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 32
Ситроникс - Sitronics Electro 44 30
АФК Система ПАО 1797 6
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 91 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
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Ростех - КРЭТ ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 21 2
Schneider Electric 575 2
ESG - Enterprise Strategy Group 239 2
SAGA Technologies - САГА Технологии 13 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Цифра ГК 2426 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
Эттон Груп - Etton 57 1
Парус электро - Связь инжиниринг 23 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 99 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Ростелеком 9701 1
МТС - Зеленая точка - Интелситигрупп 15 1
Группа Самолет - Клиентский сервис - Domyland - Домиленд 15 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 35 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 1
Приводная техника НТЦ ГК 15 1
SAP SE 5277 1
Парус Корпорация 552 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 7
Tesla Motors 396 4
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 127 4
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 2
Volkswagen Group - VW 280 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 66 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Моторинвест 13 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 146 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 57 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
BMW Group 446 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
Hyundai Motor Company 383 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 1
Россети ФСК - НИЦ ЕЭС 2 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Volvo Cars 253 1
Volkswagen Audi Group 207 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 10 1
Россети Ленэнерго 1700 1
MMG - Mall Management Group - ММГ - Молл Менеджмент Групп - Павелецкая плаза ТРЦ 6 1
Rivian 2 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 1
Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 16 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 17 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 11 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 9 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
САЭ - Системы автономной энергии 2 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
HONGQI - Хончи 4 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 66 1
Администрация Краснодарского края 61 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
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Аренда 2416 2
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