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Energon SMARTWATT



28.12.2024 ИИ, машинное обучение, автоматизация: как повлияют новые технологии на рынок оборудования для ЦОД? 1
11.11.2024 Energon запускает автоматические выключатели постоянного тока Smartwatt PDE 1
06.11.2024 Energon представила серверные шкафы Smartwatt Rack S-Series для дата-центров 1
31.10.2024 Energon представляет новый продукт на рынке инженерного оборудования для ЦОД: блоки распределения питания Smartwatt 1
24.10.2024 Energon представляет новый импульсный источник питания Smartwatt PSE 3
06.09.2024 Energon представила серию серверных шкафов Smartwatt Rack P-series для современных дата-центров 2
28.03.2024 Energon выходит на рынок однофазных ИБП 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Energon SMARTWATT и организации, системы, технологии, персоны:

Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 27 7
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 516 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 398 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
Командная строка - Command Line 370 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 531 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 1
Аксессуары 3881 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 525 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1030 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 270 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 473 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 128 1
DIN-рейка - обобщённое название металлического профиля в электротехнике 84 1
Nokia PSE - Photonic Service Engine - Оптические когерентные цифровые сигнальные процессоры 14 1
Беспалов Александр 10 3
Россия - РФ - Российская федерация 144197 4
Европа 21767 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
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