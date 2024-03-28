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Energon выходит на рынок однофазных ИБП

На российском рынке источников бесперебойного питания (ИБП) появился новый игрок. Разработчик и поставщик решений для хранения и генерации энергии Energon (бренд Delta) выходит на рынок однофазных ИБП под брендом Smartwatt, в ассортименте которого появятся как базовые устройства для дома, так и ИБП для серверных, мощностью до 3 кВА. Об этом CNews сообщили представители Energon/

Аккумуляторные батареи Delta используются по всей России в составе систем ИБП, ЭПУ, на подстанциях для питания собственных нужд, в ЦОДах, тяговой технике. Основной сегмент применения — источники бесперебойного питания, включая однофазные и трехфазные системы ИБП.

Понимание потребностей и специфики рынка определило фокус компании на создание нового продукта. В связи с этим был разработан ассортимент, включающий как базовые устройства для дома, так и профессиональные ИБП для серверных: линейно-интерактивные ИБП для домашнего и офисного применения, онлайн-ИБП для применения в серверных и серию Xpert широкого применения.

Контроль качества ИБП Smartwatt предусматривает как обязательное тестирование на производстве, так и входной контроль в собственной испытательной лаборатории, для чего была создана специальная тестовая зона в распределительном центре компании. Потребители получают продукцию, прошедшую все этапы проверок.

К ассортименту компания предлагает расширенную гарантию до трех лет и сеть сервисных центров для обслуживания гарантийных и негарантийных случаев. Также, клиентам предлагаются первая и вторая линия технической поддержки для решения всех вопросов и проблемных ситуаций. Уже разработана и в ближайшее время будет запущена и маркетинговая поддержка партнеров, которая позволит привлечь внимание конечных потребителей.

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Energon (ООО «Смарт Бэттериз») – разработчик и поставщик решений для хранения и генерации энергии с 1998 г. Более 25 лет Energon поставляет комплексные решения для объектов коммерческого и частного пользования. Основное направление – промышленные аккумуляторные батареи, солнечные модули и решения на их основе. Продукция компании представлена в 22 странах мира. Портфолио компании представлено торговыми марками: Delta, Smartwatt, Security Force, Battbee, Red Energy, Asterion и др.

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