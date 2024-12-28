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Energon Энергон Смарт Бэттериз

Energon - Энергон - Смарт Бэттериз

ENERGON -  разработчик и поставщик решений для хранения и генерации энергии, работающий на рынке с 1998 года. Основное направление деятельности компании — производство промышленных аккумуляторных батарей, солнечных модулей и решений на их основе.


Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2024 1
28.12.2024 ИИ, машинное обучение, автоматизация: как повлияют новые технологии на рынок оборудования для ЦОД? 1
11.11.2024 Energon запускает автоматические выключатели постоянного тока Smartwatt PDE 1
06.11.2024 Energon представила серверные шкафы Smartwatt Rack S-Series для дата-центров 1
31.10.2024 Energon представляет новый продукт на рынке инженерного оборудования для ЦОД: блоки распределения питания Smartwatt 1
24.10.2024 Energon представляет новый импульсный источник питания Smartwatt PSE 1
06.09.2024 Energon представила серию серверных шкафов Smartwatt Rack P-series для современных дата-центров 1
15.07.2024 Российские литиевые батарейные шкафы получили заключение о пожарной безопасности МЧС 1
28.03.2024 Energon выходит на рынок однофазных ИБП 1
Рынок решений для видеонаблюдения и видеоаналитики 2023 1
15.12.2023 Как выбрать АКБ для системы видеонаблюдения? 1
27.11.2023 Под напряжением: участники конференции по энергорезервированию обсудили, где взять новые аккумуляторы и что делать со старыми 2
11.07.2023 «Корус консалтинг» разработала CRM-систему для Energon 1
19.06.2023 Как российскому бизнесу, здравоохранению и производству экономить на электропитании 1
16.03.2023 Выбрать подходящее решение в реестре отечественного ПО оказалось непросто 1
14.02.2023 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
09.02.2023 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
26.01.2023 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
20.01.2023 Конференция «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
14.12.2022 Конференция «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
12.12.2022 Что такое идеальная цифровая инфраструктура 1
01.12.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря 1
23.11.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря 1
07.11.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря 1
14.10.2022 Литиевые или свинцовые: какие аккумуляторы лучше взять для ЦОД? 1
28.03.2022 Как обеспечить непрерывность бизнеса в текущих условиях 1
29.08.2019 ЦОД «Трастинфо» и «Энергон» завершили проект по модернизации системы бесперебойного питания 3

Публикаций - 27, упоминаний - 30

Energon и организации, системы, технологии, персоны:

Русклимат ТПХ - Мастер Дата 28 4
Selectel - Селектел 385 3
Yandex - Яндекс 7339 3
8213 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 3
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 43 3
SAP SE 5277 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
Broadcom - VMware 2359 1
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
Eaton 68 1
Citrix Systems 812 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Microsoft Corporation 24625 1
McKinsey & Company Int 248 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Telegram Group 1983 1
МегаФон 8805 1
Галактика - Корпорация 1467 1
Flant - Флант 95 1
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 1
Tesli - Тесли 2 1
ЭТМ 10 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 1
ICL ГК 381 1
Deletron - Делетрон 3 1
Capterra 4 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 1
C3 Group - Группа СиТри 4 1
C3 Group - C3 Tech - СиТри Тех 3 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 9
МКБ - Московский кредитный банк 558 6
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 5
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 5
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 5
Югория - страховая компания 42 5
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 5
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 4
Газпромнефть Снабжение 13 4
Восток-Сервис ГК 52 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 3
ВТБ Лизинг 68 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
Газпром нефть 618 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Газпром ПАО 1342 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 5 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
Верный - торговая сеть 291 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 7
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 39 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 9
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Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 5
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WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1034 5
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 530 5
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 596 5
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 305 5
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Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 953 4
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 3
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 3
Energon SMARTWATT 7 7
Сибур Холдинг - Сибур ЭКОНС - Цифровая платформа - система повышения эффективности режимов производства 9 4
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 3
Linux OS 9936 2
Microsoft Windows 15656 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Apple macOS 2059 1
Apple iPhone 6 4862 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 1
VK Teams 66 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Microsoft Dynamics 1175 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 89 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Red Hat OpenShift 132 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
Microsoft Exchange 1714 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 497 1
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 27 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 177 1
Energon DELTA DTM 1 1
Oxygen ЦОД 4 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 1
Nokia PSE - Photonic Service Engine - Оптические когерентные цифровые сигнальные процессоры 14 1
Кондратьев Дмитрий 32 11
Вавра Владимир 23 9
Мнев Игорь 17 7
Беспалов Александр 10 7
Гатин Виталий 14 5
Путин Сергей 63 5
Залманов Андрей 37 5
Галкин Николай 104 5
Меденцев Константин 97 5
Кабаков Ярослав 59 5
Дружинин Станислав 20 5
Попов Игорь 15 5
Босенко Павел 18 5
Макевнин Борис 44 5
Едренкин Анатолий 13 5
Лобанов Максим 45 4
Татаренко Игорь 10 4
Оганесян Анна 6 4
Неверов Денис 5 4
Морозов Константин 10 3
Тульчинский Станислав 57 3
Иванов Игорь 32 3
Чесноков Александр 6 3
Нефедов Владислав 13 2
Лагутин Алексей 10 2
Самохина Елена 2 2
Дрожжин Павел 2 2
Дрыкин Дмитрий 2 2
Швецов Евгений 2 1
Луковников Михаил 20 1
Грошикова Юлия 3 1
Бабкин Константин 6 1
Оганесян Ашот 122 1
Лессар Георгий 8 1
Смирнов Алексей 243 1
Максименко Вячеслав 1 1
Славин Борис 34 1
Лиходзиевский Алексей 2 1
Самуилова Анастасия 1 1
Месонжик Мирон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 20
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Европа 21767 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 610 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 563 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 367 1
Москва - СВАО - Бутырский район - муниципальный округ Бутырский 18 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 1
Малайзия 865 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 6
Литий - Lithium - химический элемент 537 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 3
Энергетика - Energy - Energetically 5082 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 3
Импортозамещение - параллельный импорт 481 3
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
Свинец - Plumbum - химический элемент 131 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 2
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OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
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РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 7 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 7
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
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