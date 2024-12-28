Energon Энергон Смарт Бэттериз
ENERGON - разработчик и поставщик решений для хранения и генерации энергии, работающий на рынке с 1998 года. Основное направление деятельности компании — производство промышленных аккумуляторных батарей, солнечных модулей и решений на их основе.
Energon и организации, системы, технологии, персоны:
|Кондратьев Дмитрий 32 11
|Вавра Владимир 23 9
|Мнев Игорь 17 7
|Беспалов Александр 10 7
|Гатин Виталий 14 5
|Путин Сергей 63 5
|Залманов Андрей 37 5
|Галкин Николай 104 5
|Меденцев Константин 97 5
|Кабаков Ярослав 59 5
|Дружинин Станислав 20 5
|Попов Игорь 15 5
|Босенко Павел 18 5
|Макевнин Борис 44 5
|Едренкин Анатолий 13 5
|Лобанов Максим 45 4
|Татаренко Игорь 10 4
|Оганесян Анна 6 4
|Неверов Денис 5 4
|Морозов Константин 10 3
|Тульчинский Станислав 57 3
|Иванов Игорь 32 3
|Чесноков Александр 6 3
|Нефедов Владислав 13 2
|Лагутин Алексей 10 2
|Самохина Елена 2 2
|Дрожжин Павел 2 2
|Дрыкин Дмитрий 2 2
|Швецов Евгений 2 1
|Луковников Михаил 20 1
|Грошикова Юлия 3 1
|Бабкин Константин 6 1
|Оганесян Ашот 122 1
|Лессар Георгий 8 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Максименко Вячеслав 1 1
|Славин Борис 34 1
|Лиходзиевский Алексей 2 1
|Самуилова Анастасия 1 1
|Месонжик Мирон 1 1
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