Разделы

Техника
|

Energon представляет новый конфигурируемый литий-ионный накопитель Delta Xpert UDL-R SET

Компания Energon объявляет о запуске нового продукта в своей линейке решений для хранения энергии — конфигурируемого литий-ионного накопителя Delta Xpert UDL-R SET. Этот продукт разработан с учетом специфических потребностей клиентов и может быть адаптирован под индивидуальные проектные требования. Об этом CNews сообщили представители Energon.

Delta Xpert UDL-R SET не имеет стандартного модельного ряда, так как он разрабатывается индивидуально на базе нового компактного конструктивного решения батарейных модулей UDL-R 38-100. В один накопитель может входить до 20 батарейных модулей с напряжением 38,4 В, обеспечивая номинальное напряжение накопителя в 768 В постоянного тока и емкость 100 Ач. Время автономии накопителя составляет от 30 минут и более, что делает его подходящим для широкого спектра промышленных применений.

Одной из ключевых особенностей Delta Xpert UDL-R SET является его поставка в виде комплекта батарейных и головных модулей, а также специально разработанных компонентов стеллажа. Это позволяет размещать батареи в ограниченных пространствах, таких как горизонтальные линейки или специфические массивы (П-образные, U-образные и т.д.), что открывает новые возможности для интеграции в сложные условия эксплуатации.

«Клиенты получат не только уникальные решения по размещению батарей, но и российскую сборку, тестирование и сервисную поддержку, включая шеф-надзор при монтаже и пусконаладочные работы. Использование долговечных литий-ионных батарейных модулей позволяет существенно снизить затраты на обслуживание и замену по сравнению со свинцово-кислотными аналогами, обеспечивая срок службы до 15 лет при соблюдении правил эксплуатации», - отметил Александр Беспалов, директор департамента развития новых продуктов Energon.

Delta Xpert UDL-R SET решает проблему недостатка пространства для установки традиционных батарейных шкафов на объектах промышленности, в нефтегазовой отрасли и водном транспорте. Этот продукт обеспечивает возможность применения литий-ионных технологий даже в самых ограниченных условиях. Запуск Delta Xpert UDL-R SET представляет собой важный шаг в расширении ассортимента компании и развитии проектных компетенций в области литий-ионных батарейных решений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

Создан полноценный Android-смартфон с огромным экраном и большой батареей. Он стоит дешевле 7000 рублей

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Первое обновление Windows 11 в 2025 году поломало веб-камеры и звуковую подсистему

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

Индия начнет производить собственные чипы до конца года

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще