Energon представляет новый конфигурируемый литий-ионный накопитель Delta Xpert UDL-R SET

Компания Energon объявляет о запуске нового продукта в своей линейке решений для хранения энергии — конфигурируемого литий-ионного накопителя Delta Xpert UDL-R SET. Этот продукт разработан с учетом специфических потребностей клиентов и может быть адаптирован под индивидуальные проектные требования. Об этом CNews сообщили представители Energon.

Delta Xpert UDL-R SET не имеет стандартного модельного ряда, так как он разрабатывается индивидуально на базе нового компактного конструктивного решения батарейных модулей UDL-R 38-100. В один накопитель может входить до 20 батарейных модулей с напряжением 38,4 В, обеспечивая номинальное напряжение накопителя в 768 В постоянного тока и емкость 100 Ач. Время автономии накопителя составляет от 30 минут и более, что делает его подходящим для широкого спектра промышленных применений.

Одной из ключевых особенностей Delta Xpert UDL-R SET является его поставка в виде комплекта батарейных и головных модулей, а также специально разработанных компонентов стеллажа. Это позволяет размещать батареи в ограниченных пространствах, таких как горизонтальные линейки или специфические массивы (П-образные, U-образные и т.д.), что открывает новые возможности для интеграции в сложные условия эксплуатации.

«Клиенты получат не только уникальные решения по размещению батарей, но и российскую сборку, тестирование и сервисную поддержку, включая шеф-надзор при монтаже и пусконаладочные работы. Использование долговечных литий-ионных батарейных модулей позволяет существенно снизить затраты на обслуживание и замену по сравнению со свинцово-кислотными аналогами, обеспечивая срок службы до 15 лет при соблюдении правил эксплуатации», - отметил Александр Беспалов, директор департамента развития новых продуктов Energon.

Delta Xpert UDL-R SET решает проблему недостатка пространства для установки традиционных батарейных шкафов на объектах промышленности, в нефтегазовой отрасли и водном транспорте. Этот продукт обеспечивает возможность применения литий-ионных технологий даже в самых ограниченных условиях. Запуск Delta Xpert UDL-R SET представляет собой важный шаг в расширении ассортимента компании и развитии проектных компетенций в области литий-ионных батарейных решений.