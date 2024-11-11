Беспалов Александр
Беспалов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 1
|Традиции успеха ГК - МСД 1 1
|Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
|Родник 87 1
|Левкевич Михаил 60 1
|Щербина Сергей 14 1
|Наместников Юрий 40 1
|Киреев Иван 33 1
|Филь Иван 7 1
|Пасичнюк Евгений 1 1
|Виноградов Александр 60 1
|Смирнова Ирина 10 1
|Токарев Петр 1 1
|Платова Раиса 1 1
|Шутов Алексей 1 1
|Щербань Вячеслав 1 1
|Дрыкин Дмитрий 2 1
|Дианова Валентина 1 1
|Бутырский Денис 1 1
|Черняк Евгений 1 1
|Чесноков Александр 6 1
|Тищенко Дмитрий 2 1
|Ильин Роман 3 1
|Сатторова Юлия 1 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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