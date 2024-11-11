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Беспалов Александр



Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2024 1
11.11.2024 Energon запускает автоматические выключатели постоянного тока Smartwatt PDE 1
06.11.2024 Energon представила серверные шкафы Smartwatt Rack S-Series для дата-центров 1
31.10.2024 Energon представляет новый продукт на рынке инженерного оборудования для ЦОД: блоки распределения питания Smartwatt 1
24.10.2024 Energon представляет новый импульсный источник питания Smartwatt PSE 1
06.09.2024 Energon представила серию серверных шкафов Smartwatt Rack P-series для современных дата-центров 1
27.11.2023 Под напряжением: участники конференции по энергорезервированию обсудили, где взять новые аккумуляторы и что делать со старыми 1
19.01.2023 Российского производителя водки отрезали от ИТ-инфраструктуры на Украине 2
15.05.2017 Eaton представила обновленный пускатель PowerXL DE11 с шиной CANopen 1
17.12.2014 Как интернет вещей меняет мир 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Беспалов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 27 7
Eaton 68 2
Google LLC 11775 1
Microsoft Corporation 24625 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Intech 21 1
Esri CIS - Эсри СНГ 89 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 1
Tesli - Тесли 2 1
ЭТМ 10 1
IEK Group - Legrand Россия - Легран - Контактор - ЭБС - Легран Волга - Легран Ульяновский 19 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 1
Традиции успеха ГК - МСД 1 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
Родник 87 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 583 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 884 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 535 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 224 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1224 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1049 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 509 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 1
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 169 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 1
Energon SMARTWATT 7 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
Microsoft Office 3734 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 177 1
Левкевич Михаил 60 1
Щербина Сергей 14 1
Наместников Юрий 40 1
Киреев Иван 33 1
Филь Иван 7 1
Пасичнюк Евгений 1 1
Виноградов Александр 60 1
Смирнова Ирина 10 1
Токарев Петр 1 1
Платова Раиса 1 1
Шутов Алексей 1 1
Щербань Вячеслав 1 1
Дрыкин Дмитрий 2 1
Дианова Валентина 1 1
Бутырский Денис 1 1
Черняк Евгений 1 1
Чесноков Александр 6 1
Тищенко Дмитрий 2 1
Ильин Роман 3 1
Сатторова Юлия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Германия - Федеративная Республика 12682 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Украина 7608 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Япония 13282 1
Кипр - Республика 550 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Европа Восточная 3075 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 610 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 367 1
Москва - СВАО - Бутырский район - муниципальный округ Бутырский 18 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 2
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Экономический эффект 1067 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 325 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Информационный взрыв - Information explosion - Информационная перегрузка - Information overload - Информационная революция 31 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 1
Частный сектор 138 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Литий - Lithium - химический элемент 537 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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