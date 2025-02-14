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Индексная книга (каталог) CNews*
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Intech



14.02.2025 Intech переехал на «Яндекс 360 для бизнеса» и теперь использует «Мессенджер», «Диск» и «Телемост» 1
27.12.2021 «Инновационный Новый год»: подведены итоги работы программы развития ИТ-бизнеса 1
23.11.2017 Большие данные в рознице: как не потерять ценную информацию 1
09.04.2015 У России появился шанс наладить сборку электроники 1
26.03.2015 Рынок VAS: стагнация обозначила старт для новых направлений 1
20.03.2015 Co Spotty собака не пропадёт! 1
20.03.2015 На рынок вышел первый российский фитнес-трекер для собак Spotty 1
11.03.2015 Intech: 3 правила эффективного R&D для телекома 1
02.02.2015 ВВП «завязан» на интернет вещей 1
28.01.2015 Интернет вещей любит смелых 1
26.01.2015 Интернет вещей: футуристические прогнозы сбываются 1
14.01.2015 IoT «наращивает» производителей полупроводников 1
25.12.2014 40% российских интеграторов используют IoT 1
17.12.2014 Как интернет вещей меняет мир 1
15.12.2014 Интернет вещей облегчит старость 1
11.12.2014 Выйти на IoT-рынок станет легче 1
19.06.2014 Контент-провайдер Intech куплен компанией inMedia 1
28.02.2014 MWC 2014 стал самым масштабным событием в истории отрасли 1
13.06.2013 inMedia и Intech создадут совместное предприятие для разработки телекоммуникационных сервисов и решений 1
30.09.2011 «Волгоград GSM» запустил развлекательный сервис «Фанмикс» 1
12.08.2011 «МегаФон-Таджикистан» запустил USSD-портал 1
01.03.2011 Абоненты СМАРТС получили доступ к развлекательному сервису «Фанмикс» 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Intech и организации, системы, технологии, персоны:

Esri CIS - Эсри СНГ 89 2
Google LLC 11818 2
Microsoft Corporation 24661 2
Ростелеком 9738 2
Cisco Systems 5120 2
iRidium mobile 5 2
МегаФон 8922 1
Qualcomm Technologies 1828 1
HP Inc. 5691 1
Cypress Semiconductor 62 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8767 1
Ланит Омни 65 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Accenture plc 682 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
Samsung Electronics 10282 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Intel Corporation 12214 1
Apple Inc 12135 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4906 1
Softline - Софтлайн 2840 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 325 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Eaton 68 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
Ovum 99 1
Ekahau Oy 4 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
Ubirator - Убиратор 9 1
Xello - Кселло 21 1
МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ - TT Mobile - Мобильные линии Таджикистана 55 1
KPBS - Krikunov & Partners Business Systems - КПБС - Крикунов и Партнеры Бизнес Системы 17 1
СМАРТС Волгоград-GSM 30 1
Телематические системы 54 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 30 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2912 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 2
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Canaccord Genuity 12 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 856 1
Альфа-Банк 1775 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 1
Новард УК - Novard 72 1
John Deere - Джон Дир 25 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Мария РА ТС - торговая сеть 22 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2379 1
Adidas - Адидас 161 1
Kickstarter 127 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 98 1
Rendez-Vous - Рандеву 13 1
Digital Horizon - Диджитал Горизонт 10 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
Michelin - Мишлен 32 1
Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 16 1
Zolla - Золла 17 1
585 Gold - 585 Голд - сеть ювелирных магазинов 21 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
NAI Becar Asset Management - Becar Realty Group 6 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
НСПК - Национальная система платежных карт 817 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
Гранч НПФ - научно-производственная фирма 4 1
Ford Motor 166 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Юнирест - Rostcic’s - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 53 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2866 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 56 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1397 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5801 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24248 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7621 9
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 886 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66540 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50847 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21239 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27932 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6601 4
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6463 3
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13961 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12591 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7106 3
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17110 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10156 3
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Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 779 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7320 2
Умные платформы 1697 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1016 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 228 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1488 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 635 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2146 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13620 2
ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 69 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24236 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29830 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27672 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7124 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20861 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2993 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4983 6
Spotty - GPS-трекер, фитнес-трекер для собак и социальная сеть собаководов 7 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2764 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7099 1
Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 9 1
OSIsoft PI System 10 1
Apple iOS 7835 1
Google Android 14047 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 525 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 22 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5231 1
WhatsApp Messenger 1089 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 1
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 72 1
Neurocam Supervisor 2 1
МТС Инфо 7 1
Digital Grass Group - Check-n-Pay 7 1
Филь Иван 7 7
Смирнова Ирина 10 3
Кононенко Виктор 3 2
Глуховченко Михаил 3 2
Щербина Сергей 14 2
Кравчук Николай 4 2
Лыков Алексей 6 1
Спиридонов Александр 43 1
Садовенко Илья 65 1
Ларькин Максим 26 1
Сергеев Сергей 138 1
Захир Максим 22 1
Зеленко Дмитрий 3 1
Левкевич Михаил 60 1
Daugherty Paul - Доэрти Пол 6 1
Гусев Владимир 22 1
Якушев Сергей 19 1
Секликов Юрий 13 1
Галицкий Александр 106 1
Кузьмич Всеволод 31 1
Наместников Юрий 40 1
Макаров Андрей 24 1
Алтухов Сергей 14 1
Киреев Иван 34 1
Waxman Alan - Ваксман Алан 6 1
Левиков Антон 69 1
Решетков Александр 5 1
Беспалов Александр 11 1
Жуков Леонид 2 1
Костров Алексей 8 1
Лившин Дмитрий 5 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 336 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
Пасичнюк Евгений 1 1
Лемеш Евгений 1 1
Камаев Антон 2 1
Никифоров Николай 1136 1
Лещенко Григорий 2 1
Сединина Екатерина 4 1
Матвеева Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145106 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52193 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14137 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17109 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43358 2
Азия - Азиатский регион 5550 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13336 2
Европа Восточная 3080 2
Германия - Федеративная Республика 12703 2
Испания - Каталония - Барселона 742 2
Европа 21799 2
Япония 13303 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17458 1
Канада 4891 1
Украина - Киев 1125 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14219 1
Таджикистан - Республика 862 1
Китай - Шанхай 787 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1014 1
Финляндия - Финляндская Республика 3609 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 503 1
Дания - Королевство 1298 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16364 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8734 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5097 5
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 605 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18617 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9865 4
Зоология - наука о животных 2639 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48206 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4376 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 887 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10986 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24213 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4018 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9994 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13604 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14434 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4993 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4843 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2763 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51309 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3569 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4486 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5407 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5548 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2667 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1375 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5859 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 278 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5793 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1647 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3962 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5988 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 585 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2132 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
IDC - International Data Corporation 4911 2
Gartner - Гартнер 3560 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 985 2
CNews Инновация года - награда 111 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Cleantech Group 1 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 56 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 849 1
Université Laval - Laval University - Университет Лаваля 7 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 319 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340890, в очереди разбора - 768681.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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