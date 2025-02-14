Intech
Intech и организации, системы, технологии, персоны:
|Филь Иван 7 7
|Смирнова Ирина 10 3
|Кононенко Виктор 3 2
|Глуховченко Михаил 3 2
|Щербина Сергей 14 2
|Кравчук Николай 4 2
|Лыков Алексей 6 1
|Спиридонов Александр 43 1
|Садовенко Илья 65 1
|Ларькин Максим 26 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Захир Максим 22 1
|Зеленко Дмитрий 3 1
|Левкевич Михаил 60 1
|Daugherty Paul - Доэрти Пол 6 1
|Гусев Владимир 22 1
|Якушев Сергей 19 1
|Секликов Юрий 13 1
|Галицкий Александр 106 1
|Кузьмич Всеволод 31 1
|Наместников Юрий 40 1
|Макаров Андрей 24 1
|Алтухов Сергей 14 1
|Киреев Иван 34 1
|Waxman Alan - Ваксман Алан 6 1
|Левиков Антон 69 1
|Решетков Александр 5 1
|Беспалов Александр 11 1
|Жуков Леонид 2 1
|Костров Алексей 8 1
|Лившин Дмитрий 5 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 336 1
|Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
|Пасичнюк Евгений 1 1
|Лемеш Евгений 1 1
|Камаев Антон 2 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Лещенко Григорий 2 1
|Сединина Екатерина 4 1
|Матвеева Ольга 1 1
|AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 56 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 849 1
|Université Laval - Laval University - Университет Лаваля 7 1
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