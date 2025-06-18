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Диджитал Маркетс Digital Markets
Digital Markets предлагает спектр услуг, включая проектирование, разработку, тестирование и внедрение информационно-технологических проектов любой сложности. Компания обладает необходимыми лицензиями и сертификатами. Диджитал Маркетс – это:
- Заказная разработка в интересах государственных организаций и компаний с госучастием, корпораций, среднего и крупного бизнеса
- Разработка собственных продуктов
- Платформенные решения, корпоративные порталы
- Системы поддержки принятия решений
- Образовательные системы
УПОМИНАНИЯ
Диджитал Маркетс и организации, системы, технологии, персоны:
|Назаров Илья 9 3
|Паршин Максим 320 1
|Шадаев Максут 1058 1
|Лещенко Григорий 2 1
|Рейман Леонид 1052 1
|Павлов Александр 93 1
|Галицкий Александр 107 1
|Шарапов Александр 3 1
|Макаров Андрей 24 1
|Waxman Alan - Ваксман Алан 6 1
|Жуков Леонид 2 1
|Родионов Сергей 7 1
|Костров Алексей 8 1
|Лившин Дмитрий 6 1
|Дудова Дарья 1 1
|Дианов Халид 1 1
|Далевич Аркадий 1 1
|Карпицкий Олег 74 1
|Кеуш Анна 2 1
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