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Диджитал Маркетс Digital Markets


Digital Markets предлагает спектр услуг, включая проектирование, разработку, тестирование и внедрение информационно-технологических проектов любой сложности. Компания обладает необходимыми лицензиями и сертификатами. Диджитал Маркетс – это:

УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Фонд «Гиперион» увеличил долю в «Диджитал Маркетс» до 25% 1
24.06.2024 В «РОСА Мобайл» появится система управления проектами от «Диджитал Маркетс» 1
15.12.2022 Власти России придумали, как вернуть на iPhone приложения санкционных банков 1
31.08.2022 ИТ-компании ждут обещанных государственных грантов. Власти обещают выдать их осенью 1
10.06.2022 НТЦ ИТ РОСА и «Диджитал маркетс» объявляют о партнерстве и технологическом сотрудничестве 1
29.12.2021 Портальные решения, «облако» для контента, пикосекундный лазер: какие инновации создают в Москве 1
27.12.2021 «Инновационный Новый год»: подведены итоги работы программы развития ИТ-бизнеса 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Диджитал Маркетс и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 341 2
Ростелеком 9964 1
Selectel - Селектел 407 1
Telegram Group 2248 1
Cloudflare 118 1
Apple Inc 12294 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4180 1
Google LLC 11977 1
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Becar Asset Management - NAI Becar - NAI Becar Asset Management - Becar Realty Group - Групп компаний Бекар 11 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 82 1
Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 17 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Digital Horizon - Диджитал Горизонт 10 1
МКБ - Московский кредитный банк 583 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12123 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4449 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2209 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3434 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 59 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 700 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68598 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12948 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20975 3
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Старт Хаб 21 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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