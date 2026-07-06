Индексная книга (каталог) CNews*
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Родионов Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 8
Родионов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
|Московская ассоциация предпринимателей 9 1
|Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
|Васюков Григорий 14 1
|Федоров Олег 14 1
|Альтов Павел 9 1
|Кондрикова Алена 6 1
|Михальченко Дмитрий 3 1
|Кириллов Сергей 14 1
|Дудова Дарья 1 1
|Климов Игорь 2 1
|Сыпачев Сергей 1 1
|Зинченко Валерий 4 1
|Востриков Владимир 1 1
|Соломинский Григорий 2 1
|Никишаев Виталий 1 1
|Братчиков Константин 1 1
|Беликов Евгений 4 1
|Сухоруков Евгений 1 1
|Войцеховский Владимир 1 1
|Нариманов Рубен 1 1
|Антишин Михаил 1 1
|Переверзев Борис 1 1
|Безпалько Константин 1 1
|Нещерет Елена 1 1
|Еникеев Роман 2 1
|Оленцевич Алла 1 1
|Урманчеев Фатех 1 1
|Мадсманов Алиджон 1 1
|Осеевский Михаил 350 1
|Матвиенко Валентина 116 1
|Финкельштейн Евгений 11 1
|Попов Андрей 116 1
|Иванов Михаил 116 1
|Владимиров Владимир 19 1
|Наумов Виктор 126 1
|Кравченко Олег 12 1
|Назаров Илья 11 1
|Васильев Игорь 23 1
|Грибанов Юрий 30 1
|Устинов Александр 5 1
|Галкин Андрей 19 1
|Нещерет Ярослав 1 1
|ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 721 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.