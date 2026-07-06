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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197173
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Родионов Сергей

СОБЫТИЯ


06.07.2026 От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026 1
29.12.2021 Портальные решения, «облако» для контента, пикосекундный лазер: какие инновации создают в Москве 1
19.04.2018 Сергей Родионов - Цифровая трансформация требует эволюции в трех измерениях 1
12.03.2015 «Райффайзенбанк» открыл центр разработки решений ИТ в Омске 1
28.11.2012 Федеральная сервисная сеть «ЮНИТ-Оргтехники»: современные стандарты и технологии каждому региональному партнеру 1
28.03.2012 Специалист или универсал? Выбираем сервис-провайдера 1
25.11.2010 «Микротест» оптимизировал трафик в «Норильск-Телекоме» 1
22.12.2006 Рейдеры в хайтеке России: правда жизни 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Родионов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 2
Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 1
Диджитал Маркетс - Digital Markets 9 1
Sharp Electronics - Шарп Электроникс Раша 30 1
Информтехнология 3 1
IEK Group - Legrand Россия - Легран - Контактор - ЭБС - Легран Волга - Легран Ульяновский 24 1
Samsung Electronics 11007 1
Ростелеком 10866 1
МегаФон 10631 1
Cisco Systems 5352 1
Meta Platforms - Facebook 4608 1
Accenture plc 717 1
9514 1
Xerox - The Haloid Company 1167 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
Selectel - Селектел 532 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4885 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 299 1
Sharp Corporation 1062 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 70 1
Cloudflare 167 1
Микротест 284 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 170 1
Питерская группа связистов 441 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 44 1
Лукойл ПАО - Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 21 1
Бронка групп - Измерон НПО - ПНК имени С.М. Кирова - Бронка Девелопмент 3 1
РОФП ФСБ И СВР РФ - Региональный общественный фонд поддержки Федеральной Службы Безопасности и Службы Внешней Разведки Российской Федерации 2 1
Проммашинструмент 2 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Алекскомбанк 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2908 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 522 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 71 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 352 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5933 1
Судебная власть - Judicial power 2478 1
Росгвардия - СОБР - Специальный отряд быстрого реагирования 16 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3616 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3572 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 346 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 82 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 156 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64312 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17984 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61189 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13773 3
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1373 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15963 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22764 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26149 2
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 484 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21830 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5226 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4840 2
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3565 2
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54491 2
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1672 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1653 1
Россия - ДФО - Амурская область 936 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3328 1
Куба - Республика 414 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 287 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18027 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33435 2
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12215 2
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7481 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5083 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8751 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5561 1
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Логистика сбытовая - Сбыт 2553 1
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Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 1
Visionary - Визионер - Визионерство 128 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1639 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1994 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 80 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1627 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1119 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 859 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1000 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4480 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3136 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7014 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6540 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6668 1
НКО - Некоммерческая организация 626 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21430 1
CNews Северо-Запад 24 1
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ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 721 1
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Старт Хаб 21 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 391 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 227 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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