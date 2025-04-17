Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173134
ИКТ 13468
Организации 10544
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3422
Системы 25386
Персоны 74304
География 2802
Статьи 1510
Пресса 1207
ИАА 691
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2607
Мероприятия 847

ЧОП Частное охранное предприятие



17.04.2025 В России выделят особые частоты станциям, следящим за БПЛА 1
20.08.2024 Для подавления БПЛА нужно будет получать разрешение Минобороны 1
07.08.2024 Совладелец российской телекоммуникационной компании умер после конфликта с бизнес-партнером 1
24.06.2024 В Москве запустили отечественную инновационную систему управления гибкими пространствами 1
09.11.2023 Кто и как сможет легально сбивать БПЛА в России 1
14.04.2022 МТС за 2 миллиарда купила «Uber для охранных агентств» 1
07.12.2021 Благодаря Okdesk ЧОП «Премьер» экономит два часа рабочего времени каждого выездного техника 1
16.11.2020 Дмитрий Панфилов, ICL Services: В системной интеграции важно создавать сквозные процессы с вендорами и дистрибьюторами 1
08.06.2020 Почему крупные компании предпочитают технологии живым охранникам 1
13.05.2020 Что показал стресс-тест систем информационной безопасности 1
27.02.2020 Ради сделки с «Яндексом» известный московский рантье готов был рискнуть $700 млн 1
05.10.2018 Обвиняемого в киберпреступлении экс-замгубернатора посадили на 5,5 лет 1
17.07.2015 В Забайкальском крае возбуждено 44 уголовных дела на похитителей кабеля «Ростелекома» 1
21.05.2015 В Кузбассе задержаны похитители кабеля «Ростелекома» 1
23.03.2015 «Кеннард» внедрил Docsvision 1
18.08.2014 МТС установила порядка 50 мини-базовых станций 3G для корпоративных клиентов Башкирии 1
16.07.2014 В Новокузнецке пойманы похитители телефонного кабеля «Ростелекома» 1
28.06.2012 "Безопасных городов" придется ждать больше 5 лет 1
09.02.2011 Интервью с бунтарями из Cisco Россия: темные правила кукловода 1
22.10.2007 «Банк Советский» в результате ограбления лишился крупной партии оргтехники 1
14.03.2007 Суд обрек «Титаник» на продолжение проверок 1
07.03.2007 За разгромленный милицией «Титаник» вступился суд 1
22.02.2007 Россвязьнадзор выявил нарушения у калининградского Росстата 1
15.02.2007 «Титаник» подвергся рейдерской атаке? 1
13.02.2007 «Титаник» считает, что проверки инициированы НП «ОКО» 1
06.02.2007 СМС-казаки заменят милицию? 1
22.12.2006 Рейдеры в хайтеке России: правда жизни 1
15.01.2003 3-7 февраля в Москве состоится Международный форум "Технологии безопасности" 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

ЧОП и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9862 3
ICL ГК 397 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 127 2
МегаФон 9151 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13044 2
VK - Mail.ru Group 3475 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Крок - Croc 1782 1
Skybox Security 29 1
Cisco Systems 5143 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
8386 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 86 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 250 1
Восход ФГБУ НИИ 655 1
Yandex - Яндекс 7601 1
Docsvision - ДоксВижн 1014 1
VisionLabs - ВижнЛабс 224 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 158 1
Питерская группа связистов 435 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 81 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Информтехнология 3 1
IEK Group - Legrand Россия - Легран - Контактор - ЭБС - Легран Волга - Легран Ульяновский 21 1
ДАНКОМ 8 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 841 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1097 1
NetOne - НэтУан Рус 8 1
X5 Group - Перекрёсток 563 2
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 121 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 42 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 414 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7503 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 61 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance 27 1
Газпром нефтехим Салават - Салаватнефтеоргсинтез - СНОС - Мономер 13 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 218 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 674 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 155 1
ЦХВЛС-ВНИХФИ - Центр по химии лекарственных средств 1 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 91 1
Workki - Сеть коворкингов 5 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 432 1
Uber 332 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 1
Бронка групп - Измерон НПО - ПНК имени С.М. Кирова - Бронка Девелопмент 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 21 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 22 1
KR Properties 3 1
Power Resources 1 1
Гранд Корус 1 1
ПроектТехСтрой 1 1
Селинда Инвест 1 1
Проммашинструмент 2 1
Системное Структурирование Бизнеса 1 1
Транспорта будущего - Агримакс.Аэро 3 1
Алекскомбанк 1 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 18 1
Резонанс НПП 372 1
Галерея Жиро 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5543 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3189 6
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 5
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5041 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1375 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3395 2
Судебная власть - Judicial power 2329 2
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 74 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3022 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 257 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 298 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 683 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 127 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 599 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4899 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1150 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2554 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1020 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 80 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 691 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 848 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 93 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 157 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 152 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 187 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 61 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2998 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 675 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4598 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 5
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28526 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14054 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4112 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24799 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21622 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30283 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28161 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14422 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1844 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20963 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5217 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6897 3
Оповещение и уведомление - Notification 4786 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1291 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5856 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16026 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8590 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3979 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8779 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14559 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8238 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4472 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11325 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1696 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11802 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5873 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6401 2
Видеокамера - Camcorder 2280 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3007 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12657 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2310 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1282 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 382 1
DevOps - Development и Operations 922 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4341 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 150 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 540 1
Atos AntiCOVID 3 1
Atos Bull Sequana 27 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 226 1
Okdesk - Облачные Решения 54 1
Яндекс.Маркет 991 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 851 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Docsvision СЭД - ECM-система 237 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4622 1
Microsoft WSUS - Microsoft Windows Server Update Services - Microsoft SUS - Microsoft Software Update Services 29 1
FreePik 1095 1
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Кобра АС 21 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1116 1
Михалевич Леонид 6 3
Наумов Виктор 126 2
Михальченко Дмитрий 3 2
Новосельский Сергей 4 2
Белоусов Сергей 242 1
Борисов Илья 27 1
Гоц Роман 47 1
Плешков Алексей 67 1
Пьянченко Андрей 5 1
Скородумов Анатолий 65 1
Черкас Юрий 15 1
Божор Юрий 3 1
Айсин Марсель 2 1
Панфилов Дмитрий 6 1
Левашов Александр 90 1
Осеевский Михаил 322 1
Здаров Андрей 17 1
Матвиенко Валентина 112 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Нещерет Ярослав 1 1
Бетсис Павел 100 1
Хабаров Андрей 9 1
Гарипов Айдар 9 1
Родионов Сергей 7 1
Васюков Григорий 14 1
Федоров Олег 14 1
Альтов Павел 9 1
Кондрикова Алена 6 1
Иванов Михаил 105 1
Сахаров Никита 1 1
Степченко Вячеслав 3 1
Магалюк Сергей 1 1
Мартыненко Виталий 1 1
Кравченко Олег 11 1
Финкельштейн Евгений 10 1
Васильев Игорь 23 1
Климов Игорь 2 1
Волож Аркадий 252 1
Николаев Вячеслав 102 1
Братчиков Константин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17697 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52441 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2481 3
Россия - СФО - Кемеровская область 924 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3128 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 535 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 302 2
Россия - ЦФО - Брянская область 361 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2904 2
Земля - планета Солнечной системы 10441 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 594 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1421 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 689 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 312 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 603 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 124 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1133 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2795 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 876 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14216 1
Россия - ДФО - Амурская область 765 1
Куба - Республика 368 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Калтан 7 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 108 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13387 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4033 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3047 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 363 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1589 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1162 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 160 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2973 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 619 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1324 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1260 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 115 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 113 1
Россия - УФО - Челябинская область 1254 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24552 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7854 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8171 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2873 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18995 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6286 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7045 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48832 4
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 812 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3544 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4735 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4943 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8696 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3691 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1256 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13916 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3212 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14828 2
Аренда 2467 2
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 399 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16596 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7093 2
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 253 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5719 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7952 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6811 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5121 2
Рейдерство - Рейдерский захват - недружественное поглощение предприятия против воли его собственников 102 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1733 2
Реестр обязательных требований 82 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5907 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4974 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 36 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1603 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10110 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3582 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 971 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29781 1
CNews Северо-Запад 24 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1935 1
Ведомости 1057 1
Известия ИД 645 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1547 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354005, в очереди разбора - 759378.
Создано именных указателей - 173134.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153