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ЧОП Частное охранное предприятие
ЧОП и организации, системы, технологии, персоны:
|Михалевич Леонид 6 3
|Наумов Виктор 126 2
|Михальченко Дмитрий 3 2
|Новосельский Сергей 4 2
|Белоусов Сергей 242 1
|Борисов Илья 27 1
|Гоц Роман 47 1
|Плешков Алексей 67 1
|Пьянченко Андрей 5 1
|Скородумов Анатолий 65 1
|Черкас Юрий 15 1
|Божор Юрий 3 1
|Айсин Марсель 2 1
|Панфилов Дмитрий 6 1
|Левашов Александр 90 1
|Осеевский Михаил 322 1
|Здаров Андрей 17 1
|Матвиенко Валентина 112 1
|Chambers John - Чемберс Джон 123 1
|Нещерет Ярослав 1 1
|Бетсис Павел 100 1
|Хабаров Андрей 9 1
|Гарипов Айдар 9 1
|Родионов Сергей 7 1
|Васюков Григорий 14 1
|Федоров Олег 14 1
|Альтов Павел 9 1
|Кондрикова Алена 6 1
|Иванов Михаил 105 1
|Сахаров Никита 1 1
|Степченко Вячеслав 3 1
|Магалюк Сергей 1 1
|Мартыненко Виталий 1 1
|Кравченко Олег 11 1
|Финкельштейн Евгений 10 1
|Васильев Игорь 23 1
|Климов Игорь 2 1
|Волож Аркадий 252 1
|Николаев Вячеслав 102 1
|Братчиков Константин 1 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1935 1
|Ведомости 1057 1
|Известия ИД 645 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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