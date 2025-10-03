PASS24.online и Hotline.city совместно запускают комплексную защиту физических лиц и бизнеса

Цифровая платформа управления доступом PASS24.online и Hotline.city объявляют о стратегическом партнерстве и запуске совместного решения, направленного на комплексную защиту физических лиц, сотрудников компаний и объектов бизнеса. Сотрудничество двух технологических платформ позволило объединить цифровую пропускную систему с сервисом экстренного оповещения, обеспечив новый уровень безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Ланит» .

Основная цель партнерства — создать продукт, который не только упрощает доступ на территорию, но и моментально реагирует на внештатные ситуации. В рамках интеграции решений PASS24.online и «Кнопка помощи» от Hotline.city пользователи получают расширенный функционал. Им будут доступны цифровая пропускная система с удаленной подачей заявок и управлением уровнями доступа, тревожная кнопка с прямым соединением с ЧОП или экстренными службами, вызов помощи через мобильное приложение, а также централизованное управление всеми объектами и событиями из единого интерфейса.

Такое решение подходит для жилых комплексов, бизнес-центров, коттеджных посёлков и складских территорий. Пользователи могут не только быстро управлять допуском на объект, но и быть уверенными, что в случае чрезвычайной ситуации помощь прибудет в считанные минуты. Кроме того, можно воспользоваться юридической поддержкой, услугами переводчика и множеством других услуг для бизнеса, в том числе за рубежом.

Тестовые внедрения показали: совместное решение помогает предотвратить потенциальные угрозы, ускоряет реакцию охраны, сокращает время на координацию действий при инцидентах и обеспечивает комфорт и спокойствие как для жителей, так и для сотрудников компаний. Платформа стала неотъемлемой частью прозрачной, управляемой и безопасной среды.

Алексей Хромов, генеральный директор PASS24.online: «Когда мы запускали PASS24.online, нашей основной целью было упрощение контроля доступа в коттеджных поселках. Сегодня мы делаем гораздо больше: обеспечиваем безопасность тысяч людей и объектов. Интеграция с Hotline.city — это логичный шаг, который позволяет превратить систему доступа в полноценный центр экстренного реагирования. В современных условиях недостаточно просто контролировать, важно уметь действовать мгновенно, и теперь у наших клиентов есть этот инструмент».