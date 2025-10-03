Получите все материалы CNews по ключевому слову

PASS24.online - ИТ-компания, основанная в 2016 году со штаб-квартирой в Москве. Входит в крупнейший российский ИТ-холдинг ЛАНИТ. Основное направление деятельности – автоматизация процессов управления на объектах недвижимости.