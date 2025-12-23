Генс Филипп

Разделы

СОБЫТИЯ


23.12.2025 «Ланит» спасен от выселения из исторического здания в центре Москвы. Мэрия требовала снести треть офисов 1
Сверхавтоматизация, кадровый голод и утечки информации: что ждет ИТ-отрасль в 2022 году 1
Какие умные решения помогут бизнесу расти в новой реальности 1
18.08.2025 CNews — 25 лет лидерства 1
23.07.2025 Российский SAP нам не нужен. ИТ-шники против создания национальной ERP. Опрос 1
03.07.2024 Компания президента «Ланита» купила производителя бытовой техники Red 1
04.03.2024 «Ланит» создал компанию для строительства ЦОД «под ключ» 1
19.12.2023 Введены ковровые санкции против российских ИТ, электроники и сына Медведева 1
15.12.2023 У ИБ-компании «Информзащита» новый владелец 2
08.12.2023 «Ланит» меняет форму собственности. Это подготовка к IPO? 1
07.02.2023 «Марвел» выкупил половину производителя автоматизированных рабочих мест Getmobit 1
19.01.2023 Две компании, связанные с «Ланитом», переведут «дочку» РЖД с SAP на «1С» 1
29.12.2022 Выбор CNews: 7 главных изменений в российском ИТ-бизнесе в 2022 г. Голосование 1
10.08.2022 Названы 20 самых богатых ИТ-шников России 1
01.03.2022 «Дочка» «Ланита» поглотила российского партнера немецкой SAP 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
16.03.2021 В «Сетевой академии ЛАНИТ» назначен директор 1
16.12.2020 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 2
25.11.2020 «Ланит» и Huawei будут вместе продвигать телеком-решения 1
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 1
30.09.2020 Выручка лидеров рейтинга CNews Security выросла почти на 40% 1
10.06.2020 «Информзащита» меняет хозяев. Владельцем становится Филипп Генс 4
29.05.2020 Рынок ИТ: умеренный рост может смениться резким падением 1
29.05.2020 Какими будут российские ИТ после коронавируса 1
20.12.2019 Глава «Ланита» купил «Код безопасности» 2
04.06.2019 «Ланит» создал компанию по тестированию софта — конкурента Epam, «Люксофта» и «Ай-теко» 1
30.04.2019 Яркие звезды российских ИТ. Георгий Генс 1
02.04.2019 «Ланит» создал новую компанию для развития продукта на PostgreSQL и TensorFlow 1
27.02.2019 «Ланит» приобрела разработчика облачной системы пропусков 1
05.12.2018 Филипп Генс собрал в своих руках 100% «Ланита» и «Дихауса» 2
21.11.2018 «Ланит» открыл Центр инноваций и представил новые продукты 1
19.11.2018 За три года российские компании вложили в стартапы $570 млн 1
19.11.2018 Объем инвестиций корпораций в ИТ-стартапы в 2016-2018 гг. превысил $570 млн 1
20.08.2018 Компания Филиппа Генса и «Систематики» поставит «Россетям» SAP на полмиллиарда 1
26.07.2018 Директором по разработке ПО в «Ланите» стал главный по госпорталам 1
08.05.2018 «Ланит» возглавил сын скончавшегося Георгия Генса 2
20.03.2018 «Ланит» создала интегратора цифровых экосистем DTG 1
25.05.2017 Lanit Ventures инвестировал в ZOZO 1
03.06.2016 CardsMobile привлекла $2,5 млн инвестиций от «Ланита» 1

Публикаций - 44, упоминаний - 52

Генс Филипп и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2255 42
Ростелеком 10335 8
Softline - Софтлайн 3283 8
9031 8
Информзащита 859 8
Код Безопасности 707 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5292 7
SAP SE 5440 7
Yandex - Яндекс 8496 7
ИКС 395 6
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 329 6
Ланит - Норбит - Norbit 407 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1040 6
Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 88 6
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 71 5
Ланит - diHouse - Дихаус 239 5
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 17 5
VK - Mail.ru Group 3535 5
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 504 5
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 5
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 170 4
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 339 4
Fibrum 9 4
Samsung Electronics 10643 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3307 4
Microsoft Corporation 25261 4
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 205 4
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 909 4
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 3
Информзащита НАЦ - Национальный аттестационный центр 51 3
Ланит Консалтинг 13 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14320 3
InfoWatch - Инфовотч 1093 3
Oracle Corporation 6881 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1514 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9207 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 3
УльтимаТек - Datana - Датана 29 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 981 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8223 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 6
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 5
Ланит - Ланит Венчурс - Lanit Ventures 15 4
РЖД - Российские железные дороги 2007 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 4
LEGO 255 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1383 3
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 2
Nike 190 2
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  23 2
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 2
Театр имени Ермоловой - Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой 7 2
Почта России ПАО 2252 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1796 2
Альфа-Банк 1872 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 316 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2708 2
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 57 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 199 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 67 1
Т-Банк - Тинькофф - Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Venture Capital 40 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 135 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 69 1
Sony Center 17 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 34 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 43 1
Mascotte 22 1
Глобэкс банк 47 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 1
РЖД ТД - Торговый дом 8 1
Новый Иерусалим - государственный историко-художественный музей - музейно-выставочный комплексе 4 1
Дмитровский Технопарк 2 1
Спасские Ворота СГ - Межрегионгарант 14 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 654 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 129 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12897 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2174 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6292 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5264 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3127 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 3
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 791 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2085 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3460 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 43 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Союзное государство России и Белоруссии 54 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3541 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 347 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 350 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 280 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 162 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1083 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2817 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3378 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73455 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23227 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31842 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7424 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18341 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22007 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7635 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6165 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12017 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3302 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17136 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3103 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8187 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2479 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7646 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3063 3
Умные платформы 1870 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5942 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1545 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 7
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 623 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1217 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 268 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5861 3
Microsoft Windows 2000 8663 2
Dashboard Systems - Boardmaps 17 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 86 2
FreePik 1456 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 2
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 1
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 21 1
Getmobit - GM-Box 16 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 174 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
VK - Mail.ru Maps.me 53 1
Neoflex Reporting 24 1
Apple Wallet 12 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 708 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 116 1
SAP SuccessFactors Employee Central - SAP SuccessFactors People Central Hub 18 1
SAP PO - SAP Process Orchestration 8 1
SAP AMI - SAP Advanced Metering Infrastructure - SAP AMI Lighthouse Council 2 1
SAP Enterprise Integration for Work Manager 1 1
SAP Meter Administration and Operations - SAP Meter Data Management 2 1
SAP Business Suite Professional User 1 1
SAP Energy Data Management - SAP Energy Utilities - SAP Sales Management and Customer Service for Energy Utilities - SAP Bill-To-Cash Management for Energy Utilities 2 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 50 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бухгалтер 23 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 10 1
Getmobit - GM Smart System 15 1
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 18 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо BI 4 1
ЕПБ - Единый проездной билет 71 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 1
Генс Георгий 76 10
Оганесян Артак 31 4
Ефимов Петр 39 4
Мельников Алексей 71 4
Путин Владимир 3358 4
Шадаев Максут 1151 4
Сорокин Максим 16 3
Лавров Владимир 96 3
Оганесян Ашот 138 3
Калинин Александр 178 3
Карачинский Анатолий 95 3
Харитонов Александр 68 2
Бобровников Борис 104 2
Рябченков Денис 22 2
Грибов Владимир 31 2
Михайлов Александр 44 2
Голов Андрей 52 2
Захаров Владимир 22 2
Спаринапти Антон 16 2
Поляков Дмитрий 49 2
Бокова Галина 2 2
Шикова Юлия 16 2
Смыков Тихон 15 2
Гайкович Владимир 40 2
Дбар Федор 48 2
Энгельгардт Михаил 3 2
Ершов Дмитрий 5 2
Соколов Юрий 6 2
Голова Алла 2 2
Акимов Максим 192 2
Волож Аркадий 260 2
Попов Сергей 149 2
Черепенников Антон 86 2
Усманов Алишер 304 2
Мацоцкий Сергей 178 2
Нуралиев Борис 294 2
Lovelock John-David - Лавлок Джон-Дэвид 13 1
Хинштейн Александр 146 1
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 20 1
Морлок Александр 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 157362 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45838 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14506 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18648 6
Германия - Федеративная Республика 12947 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18265 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8147 4
Европа 24652 4
Белиз 72 3
Кипр - Республика 579 3
Беларусь - Белоруссия 6040 3
Великобритания - Лондон 2410 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1654 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 744 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3190 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 2
Украина - Киев 1141 1
Австралия - Мельбурн 114 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 904 1
Украина - Запорожская область 119 1
Казахстан - Республика 5808 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4100 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 1
Россия - УФО - Свердловская область 1758 1
Сингапур - Республика 1906 1
Европа Восточная 3122 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1076 1
Африка - Африканский регион 3573 1
Ближний Восток 3037 1
Венгрия 849 1
Венгрия - Будапешт 115 1
Турция - Турецкая республика 2496 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 506 1
Евразия - Евразийский континент 627 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1700 1
Россия - УФО - Челябинская область 1397 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1023 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55079 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17430 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 9
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 7
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2292 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5873 6
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10353 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2962 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6255 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6134 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3036 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1735 2
TAdviser - Центр выбора технологий 428 5
Forbes - Форбс 915 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2165 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 2
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
Нетоскоп 19 1
Bloomberg 1420 1
Ведомости 1254 1
23ABC News 173 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1078 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 8
IDC - International Data Corporation 4943 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 2
Gartner - Гартнер 3613 2
CNews Fast рейтинг 54 1
CNews Инновация года - награда 133 1
IDC Customer Insights&Analysis 1 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 52 3
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 3
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1643 2
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 13 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 101 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 101 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 54 1
Информзащита Учебный центр 38 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
Monash University - Университет Монаша 21 1
Микроинформ 35 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 22 1
VK Skillbox - Скилбокс 129 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 193 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 398 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1272 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 259 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
РАН - Российская академия наук 2018 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 2
CNews AWARDS - награда 556 1
