Генс Филипп
СОБЫТИЯ
Генс Филипп и организации, системы, технологии, персоны:
|Генс Георгий 76 10
|Оганесян Артак 31 4
|Ефимов Петр 39 4
|Мельников Алексей 71 4
|Путин Владимир 3358 4
|Шадаев Максут 1151 4
|Сорокин Максим 16 3
|Лавров Владимир 96 3
|Оганесян Ашот 138 3
|Калинин Александр 178 3
|Карачинский Анатолий 95 3
|Харитонов Александр 68 2
|Бобровников Борис 104 2
|Рябченков Денис 22 2
|Грибов Владимир 31 2
|Михайлов Александр 44 2
|Голов Андрей 52 2
|Захаров Владимир 22 2
|Спаринапти Антон 16 2
|Поляков Дмитрий 49 2
|Бокова Галина 2 2
|Шикова Юлия 16 2
|Смыков Тихон 15 2
|Гайкович Владимир 40 2
|Дбар Федор 48 2
|Энгельгардт Михаил 3 2
|Ершов Дмитрий 5 2
|Соколов Юрий 6 2
|Голова Алла 2 2
|Акимов Максим 192 2
|Волож Аркадий 260 2
|Попов Сергей 149 2
|Черепенников Антон 86 2
|Усманов Алишер 304 2
|Мацоцкий Сергей 178 2
|Нуралиев Борис 294 2
|Lovelock John-David - Лавлок Джон-Дэвид 13 1
|Хинштейн Александр 146 1
|Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 20 1
|Морлок Александр 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410148, в очереди разбора - 730958.
Создано именных указателей - 188088.
