«Ланит» меняет форму собственности. Это подготовка к IPO?

Один из крупнейших ИТ-холдингов России начал реорганизацию юрлица. Теперь ООО «Ланит-Холдинг» станет АО. Эксперты объясняют это возможностью скрыть владельцев во избежание санкций и выйти на IPO.

Скрытые акционеры

Как выяснил CNews, одна из крупнейших групп компаний на российском ИТ-рынке — «Ланит-Холдинг» меняет организационную форму с ООО на АО. Информация об этом содержится на портале «Федресурс».

Решение о реорганизации было принято внеочередным общим собранием участников холдинга 13 ноября 2023 г. Представители «Ланита» отказались ответить CNews на вопросы о причинах смены формы собственности.

Как пояснил CNews эксперт на рынке электроники, важное преимущество перехода от ООО к АО состоит в том, что реестр акционеров ведет регистратор в закрытом режиме, а список акционеров не раскрывается на сайте налоговой. «Это уменьшает санкционный риск», — отметил он. Еще одна причина смены формы собственности — это подготовка к публичному размещению акций IPO (Initial Public Offering, первичное публичное размещение). С этим мнением согласен и другой собеседник CNews.

Владельцы и выручка

С сентября 2017 г. основным владельцем ООО «Ланит-Холдинг» выступает Филипп Генс. Сейчас он владеет 99% компании. С июля 2019 1% принадлежит гендиректору Александру Михайлову.

В 2020 г. «Ланит» возглавила рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2020» с выручкой всей группы компаний в размере 216,8 млрд руб., рост по сравнению с 2019 г. — 24,8%. В 2022 г. группа представила выручку своего системного интегратора «Ланит». Она выросла в 2022 г. на 21,7%, до 11,9 млрд руб.с 9,8 млрд руб. в 2021 г.

Фото: «Ланит» «Ланит» меняет ООО на АО

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В штате «Ланита» более 13,5 тыс. человек, приводится на сайте компании. В холдинг входят интегратор «Ланит интеграция», разработчик «Норбит» и CleverData, дистрибутор diHouse и другие компании.

В октябре 2023 г. стало известно о выходе «Ланита» и «Яндекса» из совместного проекта по производству серверов под Рязанью. Завод должен быть запущен в нынешнем году и выпускать 60 тыс. единиц серверного оборудования в год, но теперь его здание продается за 1,2 млрд руб.

Реорганизация ИТ-компаний

«Ланит» отнюдь не первая компания, принявшая решение о смене формы собственности в 2023 г. Например, в октябре CNews писал о том, что разработчик ОС «НТЦ ИТ РОСА» сменила организационно-правовую форму с ООО на АО. По мнению экспертов, компания сможет скрывать и быстро менять своих владельцев. Эксперты также отмечали, что это шаг — возможный предвестник IPO.

В ноябре владельцами «Аквариуса» стала компания АО «А-Холдинг» (на момент написания публикации доли в компании были у Алексея Калинина и Владимира Степанова).