Создатель Rosa Linux и ОС для антишпионского «Р-Фон» провела реорганизацию, скрыв владельцев

Разработчик ОС «НТЦ ИТ РОСА» сменила организационно-правовую форму с ООО на АО. По мнению экспертов, компания сможет скрывать и быстро менять своих владельцев. Кроме того, это может говорить о слияниях и поглощениях через обмен акциями.

Реорганизация «РОСЫ»

Как выяснил CNews, компания-разработчик отечественной мобильной операционной системы (ОС) ООО «НТЦ ИТ РОСА» стала Акционерным Обществом (АО). Это следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Сообщение о реорганизации появилось в базе «Контур фокус» 18 октября 2023 г.

Как рассказал CNews представитель «НТЦ ИТ РОСА», реорганизация носит технический характер и инициирована учредителем для «унификации механизмов управления». «Существенных изменений, связанных с реорганизацией, для бизнеса компании не предполагается», - отметил он.

Возможные причины реорганизации

«Часто такая реорганизация – это предвестник IPO, - рассказал CNews директор департамента корпоративных финансов инвестиционной компании «ИВА партнерс» Артем Тузов. - Учитывая, что недавно на Московской бирже успешно разместилась “Астра”, это наиболее вероятная причина реорганизации в акционерное общество».

Создатель Rosa Linux «НТЦ ИТ РОСА» стал акционерным обществом

«Дополнительной причиной провести реорганизацию может быть возможность не денежных слияний и поглощений через обмен акциями», - продолжил Артем Тузов. - ”Астра” занимает 75% рынка, а “РОСА” - 1,2%. Тут стоит задуматься о возможности слияния РОСЫ с другими участниками рынка, что бы иметь возможность успешно конкурировать с “Астрой”».

Юрист и член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков пояснил CNews, что важной особенностью акционерного общества является легкая смена акционеров и возможность не публиковать их в ЕГРЮЛ.

Выручка и деятельность «НТЦ ИТ РОСЫ»

«НТЦ ИТ РОСА» основана бывшим министром связи России (с 1999 г. по 2008 г.) Леонидом Рейманом. Во времена президентства Дмитрия Медведева, два года он был советником премьер-министра Владимира Путина.

«НТЦ ИТ РОСА» занимается разработкой системного ПО. В линейке продуктов компании — настольные и серверные ОС на основе Linux, а также системы разворачивания облачных и инфраструктурных сервисов. Компания, например, разрабатывает отечественную мобильную ОС «Роса мобайл». По данным разработчика, ее презентация состоится до конца 2023 г. Помимо этого, инженеры «НТЦ ИТ РОСА» занимаются разработкой «Р-Фона»: пишут драйверы для всех аппаратных компонентов смартфона.

По данным базы «Контур фокус», выручка предприятия по итогам 2022 г. составила 85,9 млн руб. и выросла на 104% по сравнению с показателями 2021 г. Возглавляет компанию Олег Карпицкий. У компании два учредителя: ООО «Альтернатива Капитал», который владеет долей в 99% (принадлежит Леониду Рейману), а 1% принадлежит бывшему генеральному директору MTT Group Аюне Майоровой.

Да ноября 2021 г. Леониду Рейману также принадлежала компания АО «Рутек». Сейчас на ее базе собираются «Р-Фоны». Сейчас владельцы компании в этой базе скрыты.

«Р-Фон» от «РОСЫ»

Как ранее сообщал CNews, «Р-Фон» попал в реестр Минпромторга, а его создатели заверяют, что собирать смартфон будут в России на мощностях АО «Рутек» в Саранске. По словам представителя АО «Рутек», возможностей завода хватит для производства сотен тысяч устройств.

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По данным от «Рутека» и «НТЦ ИТ РОСА», смартфон получит 128 ГБ памяти, 8 ГБ оперативной памяти, АКБ на 5000 мАч с зарядкой по USB-C, 6,7-дюймовый экран и фотокамеру на 50 МП. Помимо этого, обещали модули NFC, Wi-Fi и Bluetooth, два SIM-слота и 3,5 мм-разъем для проводных наушников. Разработчики устройства называют его «антишпионским».

Ранее в сети появились сообщения о том, что найден клон «Р-Фона», который собирается в Китае.