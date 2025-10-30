Разделы

Майорова Аюна


СОБЫТИЯ


30.10.2025 Мессенджер «Роса» выпускает веб-версию, чтобы помочь в продвижении российских смартфонов «Р-фон» и планшетов «Р-таб» 1
23.05.2024 Компания экс-министра связи создает российскую игровую приставку на Linux 1
25.10.2023 Создатель Rosa Linux и ОС для антишпионского «Р-Фон» провела реорганизацию, скрыв владельцев 1
20.10.2023 «Антишпионский» смарфтон, за которым стоит бывший министр связи России, попал в госреестр отечественного «железа» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Майорова Аюна и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 377 3
Ruteq - Рутек 36 2
Microsoft Corporation 25184 1
Lenovo Group 2351 1
Ростелеком 10247 1
Valve Software 231 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 672 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 477 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2092 1
Альтернатива Капитал 17 3
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1771 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3349 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4751 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12710 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 157 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26967 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25449 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5104 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4832 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3091 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31687 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 982 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22773 2
Наушники - Headphones 4238 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14661 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9776 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2130 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7615 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12895 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2698 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17735 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14291 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1095 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 613 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12655 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28822 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1808 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8107 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2628 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8316 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1196 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1995 3
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 47 3
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 90 3
Linux OS 10794 2
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 419 1
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 41 1
FreePik 1361 1
Ruteq - Р-таб - серия платшетов 12 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 934 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 135 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 518 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 244 1
Microsoft Windows 16235 1
Intel x86 - архитектура процессора 1973 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 67 1
Путин Владимир 3325 3
Рейман Леонид 1058 3
Медведев Дмитрий 1662 2
Карпицкий Олег 80 2
Копосов Максим 73 1
Катков Павел 31 1
Тузов Артем 11 1
Щеголев Игорь 698 1
Эйгес Павел 104 1
Россия - РФ - Российская федерация 155178 3
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 312 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18028 2
Азия - Азиатский регион 5720 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 344 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4653 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54518 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17243 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6836 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2325 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2049 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 130 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6613 1
Mobiltelefon 8 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1111 1
Известия ИД 696 1
