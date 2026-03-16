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Mobiltelefon

СОБЫТИЯ


16.03.2026 Новейший и супердорогой смартфон Samsung ломает пользователям глаза. Восстаноление зрения в цену не входит 1
20.10.2023 «Антишпионский» смарфтон, за которым стоит бывший министр связи России, попал в госреестр отечественного «железа» 1
02.10.2023 Импортозамещение захромало. Российский «антишпионский» смартфон может оказаться клоном телефона из Бангладеш 1
29.06.2023 Любимый россиянами конкурент Xiaomi блокирует в России свои новейшие флагманские смартфоны. Спасения нет 1
13.02.2023 OnePlus запретила россиянам говорить по своим телефонам и заблокировала звонки. Решение есть, но оно не для «чайников» 1
15.07.2019 HTC возродит линейку шедевральных смартфонов Wildfire 1
27.06.2005 Финляндия дала "пощечину" CDMA 1
15.03.2000 Ericsson отложила дату выпуска нового WAP-телефона из-за недостаточного количества экземпляров 1
10.03.2000 Ericsson заключила соглашение с Еlands Mobiltelefon на поставку сети мобильной связи третьего поколения 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Mobiltelefon и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Ruteq - Рутек 41 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
BBK OnePlus 298 2
Еlands Mobiltelefon 2 2
CelcomDigi - CelcomDigi Berhad - Digi.Com Berhad - Digi Telecommunications - Pay By Mobile 13 2
Samsung Electronics 11065 2
Qualcomm Technologies 1974 2
Xiaomi - Сяоми 2232 2
BBK OPPO Electronics 484 2
BBK Electronics Corp 332 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 2
Cyanogen Mod 54 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
AOL Europe 42 1
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 148 1
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 28 1
Nokia Alcatel-Lucent - Newbridge Networks 45 1
Net 1 - Nordisk Mobiltelefon 3 1
Cubio Communications - Nevatel 9 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Apple Inc 13156 1
LG Electronics 3735 1
Intel Corporation 12811 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 1
ZTE Corporation 800 1
Telegram Group 2940 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
MediaTek - Ralink 595 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 1
HTC Corporation 1512 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Google LLC 12690 1
Michelin - Мишлен 36 2
First National Holdings 40 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Volvo Cars 262 1
Альтернатива Капитал 19 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
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Импортозамещение - параллельный импорт 618 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
GizmoChina 171 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
SlashGear 134 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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