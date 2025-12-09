Получите все материалы CNews по ключевому слову
АРПЭ Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО
Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) – некоммерческое объединение компаний российской электронной отрасли, созданное в 2017 году. Объединяет 105 частных компаний-участников. Цель – возрождение и развитие российской электронной промышленности посредством координации деятельности частных компаний и государства, усиления отраслевой кооперации, проведения профориентационных мероприятий среди молодых специалистов, дальнейшего наращивания экспортного потенциала и выхода на глобальные рынки.
АРПЭ консолидирует оценки и предложения частных компаний в проекте стратегии развития электронной отрасли. От лица отраслевого сообщества мы представляем их Министерству промышленности и торговли, чтобы согласовать долгосрочные цели и планы компаний с государственными программами развития отрасли и мерами регулирования.
|09.12.2025
|
Просят сразу у двух министров: Производители электроники требуют отменить технологический сбор
я — нет Как стало известно CNews, Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) направила письмо на имя министра промышленности и торговли России Антона Алиханова и ми
|11.09.2025
|
Российский рынок электронных компонентов упадет на четверть
оло 290 млрд руб. Такой прогноз содержится в исследовании российского рынка электронных компонентов Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Объем этого рынка в 2024 г. сос
|19.06.2025
|
Жестко раскритикована государственная балльная система для чипов. Производители требуют ввести другую
система для чипов Как стало известно CNews, Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) раскритиковала балльную систему для интегральных схем, предложенную Минпромторгом, и на
|15.05.2025
|
Импортозаместили все, что можно. В России обвал рынка серверов, продажи сильно просели
парах По итогам 2024 г. в России зафиксировано резкое падение продаж серверов. Согласно статистике Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), они обвалились на 15,1% в сравн
|17.03.2025
|
Производители: российской электронике перекрывают дорогу за рубеж. Стало трудно получить лицензию на вывоз из страны
у контролю (ФСТЭК) на экспорт товаров двойного назначения (микроэлектроники). Это следует из письма Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), направленное заместителю руково
|14.03.2025
|
Испугались не на шутку. Российские ИТ-компании умоляют государство о поддержке, если иностранные конкуренты вернутся
и о поддержке российской ИТ-отрасли на случай, если их прямые иностранные конкуренты решат вернуться в страну. Как пишет РБК, письмо подготовила Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), а адресовано оно непосредственно председателю правительства Михаилу Мишустину. В состав АРПЭ входит несколько десятков российских ИТ-компаний. В их числе – «Промобит», «Атол», Mob
|04.03.2025
|
ИТ-отрасль разработала альтернативную стратегию создания чипов в России, раскритиковав подход властей
Технологический суверенитет Как стало известно CNews, Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) разработала альтернативную, нежели представленная Минпромторгом, стратегию технологического суверенитета. В ее основе лежит внедрение в инфраструктуру страны доверенных аппаратных платфор
|03.03.2025
|
Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) вошел в АРПЭ
печения для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) присоединился к Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), объединяющей около 180 компаний
|24.02.2025
|
Отрасль попросила освободить от ответственности получателей субсидий на создание микроэлектроники. Иначе им грозит банкротство
Послабления получателям субсидий Как стало известно CNews, Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) попросила Минпромторг послаблений для производителей радиоэлектроники-получателей государственных субсидий. Это необходимо для предотвращения рисков массового неисполнения ими своих обяза
|09.10.2024
|
Производители электроники сомневаются в правильности передачи разработчика «Эльбрусов» под внешнее управление
Открытое письмо Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ, входит «Резонит», «Кремний-Эл», Т1 и др., всего более 100 частных компаний) опубликовала на своем сайте открытое письмо, направленное первому заместителю Председателя Правительства России
|27.08.2024
|
Из-за санкций в России на 50% выросла цена на оборудование для производства электроники
оссию, но привели к повышению его стоимости для российских заказчиков на 40–50%, говорится в отчете Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), посвященном контрактному произв
|27.06.2024
|
Производители электроники просят расширить им льготы и избавить их от маркировки продукции
Просьба АРПЭ Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) направила на имя главы Минпромторга Антона Алиханова письмо с предложением скорректировать меры поддержки отр
|25.04.2024
|
В России контрактное производство электроники выросло в 1,5 раза
нтрактного производства электроники России в 2023 г. вырос на 42% и достиг 35 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). В I квартале 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. объем вырос еще на 44%. В январе — марте выросли и инвестиции в производство на 160%. «В основе контрактного производства
|15.12.2023
|
Электронщики просят власти не наказывать их рублем за срыв разработок. Ожидается массовое неисполнение обязательств
Дела идут НИОКР Как стало известно CNews, ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) попросила у Минпромторга послаблений для предприятий, получивших госсубсидии на разработки в области электроники из-за риска «массового неисполнения своих обязательств» по ним. Письмо с п
|11.09.2023
|
Власти отказали в льготах контрактным производителям электроники
Отказ министерства Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) получила отказ Минпромторга на просьбу включить в перечень радиоэлектронной продукции контрактное производство. Это стало известно РБК. Те, кто производит электронику по контракту, рассчи
|22.05.2023
|
Отечественные разработчики электроники бегут из России на фоне санкций
выпускать ее на российских заводах. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского, всего за год
|12.05.2023
|
Производители умоляют Мишустина спасти их от тотальной маркировки электроники. Она чревата миллиардными убытками и срывом поставок
троники Как стало известно CNews, Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) выступила против цифровой маркировки электронных компонентов и оборудования. Отрасль по
|17.02.2023
|
Группа «Т1» вступила в Ассоциацию российских разработчиков и производителей электроники
Группа «Т1» стала членом Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Вступление в Ассоциацию позволит «Т1» участвовать в разработке решений по развитию отрасли, а также расширять коммуникации с заказчиками, партнерами и государственными регуляторами, пара
|06.12.2022
|
Электронная отрасль требует снять запрет на вывоз «железа» из России в ЕАЭС и Китай
ственные производители радиоэлектронной продукции выступили за снятие запрета на вывоз из России электроники. Это следует из писем в Минцифры от Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ; входят МЦСТ, «Норси-транс», «Промобит» и др.) и Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; входят DNS, Huawei, Sony, «М.Видео», «Сит
|20.10.2022
|
Непримиримый критик Минпромторга вернулся к управлению ассоциацией российской электроники АРПЭ
В пятницу 14 октября на внеочередном собрании Правления АРПЭ было принято решение провести голосование членов по статье Ивана Покровского, оценить ур
|03.10.2022
|
Глава ассоциации российских электронщиков обвинил Минпромторг в поддержке картелей и ушел в отставку
Минпромторг — импотент Глава ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский снял с себя полномочия и раскритиковал Минпромторг. ВРИО АРПЭ стал Василь Шарифуллин, сообщил CNews Покровский. В разговоре с редакцией он уточнил, что «не уходит и
|02.03.2022
|
Компания «Аэродиск» вошла в АРПЭ
российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, в феврале 2022 г. вступил в число участников Ассоциации российских производителей электроники (АРПЭ). Участие «Аэродиска» в отраслевой ассоциации стало логическим продолжением профиля деятельности компании, ориентированной на создание полностью российских ИТ-решений в сегменте «железа» и
|03.11.2021
|
Российские производители электроники потребовали отклонять все закупки на базе иностранных процессоров
Правила существуют, чтобы их менять Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) выступила с предложением по доработке правил отбора так называемых «сквозных проектов» для внедрения и использования отечественной радиоэлектроники российским бизнесом. Как пишет «Коммерс
|20.01.2021
|
Производители российской электроники пожаловались Минцифры на недофинансированность в сотни миллиардов
Письмо АРПЭ в Минцифры Как стало известно CNews, российская Ассоциация разработчиков и производителе
|20.11.2020
|
Касперская попросила Путина поскорее перевести банки и госструктуры на российское ПО
тов «Отечественный софт» (АРПП) и Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Под ним подписались председатель правления АРПП Наталья Касперская и исполнительный ди
|23.08.2017
|
«Байкал Электроникс» вступила в российскую Ассоциацию разработчиков и производителей электроники
«Байкал Электроникс» объявила о том, что стала членом российской Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). АРПЭ—некоммерческое объединение
|13.06.2017
|
В России создана Ассоциация разработчиков и производителей электроники
юня 2017 года о начале своей работы объявила Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Объединение учреждено крупнейшими частными игроками электронной отрасли: холдингом GS
