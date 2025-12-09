Разделы

АРПЭ Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО

АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО

Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) – некоммерческое объединение компаний российской электронной отрасли, созданное в 2017 году. Объединяет 105 частных компаний-участников. Цель – возрождение и развитие российской электронной промышленности посредством координации деятельности частных компаний и государства, усиления отраслевой кооперации, проведения профориентационных мероприятий среди молодых специалистов, дальнейшего наращивания экспортного потенциала и выхода на глобальные рынки.

АРПЭ консолидирует оценки и предложения частных компаний в проекте стратегии развития электронной отрасли. От лица отраслевого сообщества мы представляем их Министерству промышленности и торговли, чтобы согласовать долгосрочные цели и планы компаний с государственными программами развития отрасли и мерами регулирования.

СОБЫТИЯ


09.12.2025 Просят сразу у двух министров: Производители электроники требуют отменить технологический сбор

я — нет Как стало известно CNews, Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) направила письмо на имя министра промышленности и торговли России Антона Алиханова и ми
11.09.2025 Российский рынок электронных компонентов упадет на четверть

оло 290 млрд руб. Такой прогноз содержится в исследовании российского рынка электронных компонентов Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Объем этого рынка в 2024 г. сос
19.06.2025 Жестко раскритикована государственная балльная система для чипов. Производители требуют ввести другую

система для чипов Как стало известно CNews, Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) раскритиковала балльную систему для интегральных схем, предложенную Минпромторгом, и на
15.05.2025 Импортозаместили все, что можно. В России обвал рынка серверов, продажи сильно просели

парах По итогам 2024 г. в России зафиксировано резкое падение продаж серверов. Согласно статистике Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), они обвалились на 15,1% в сравн
17.03.2025 Производители: российской электронике перекрывают дорогу за рубеж. Стало трудно получить лицензию на вывоз из страны

у контролю (ФСТЭК) на экспорт товаров двойного назначения (микроэлектроники). Это следует из письма Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), направленное заместителю руково
14.03.2025 Испугались не на шутку. Российские ИТ-компании умоляют государство о поддержке, если иностранные конкуренты вернутся

и о поддержке российской ИТ-отрасли на случай, если их прямые иностранные конкуренты решат вернуться в страну. Как пишет РБК, письмо подготовила Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), а адресовано оно непосредственно председателю правительства Михаилу Мишустину. В состав АРПЭ входит несколько десятков российских ИТ-компаний. В их числе – «Промобит», «Атол», Mob
04.03.2025 ИТ-отрасль разработала альтернативную стратегию создания чипов в России, раскритиковав подход властей

Технологический суверенитет Как стало известно CNews, Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) разработала альтернативную, нежели представленная Минпромторгом, стратегию технологического суверенитета. В ее основе лежит внедрение в инфраструктуру страны доверенных аппаратных платфор
03.03.2025 Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) вошел в АРПЭ

печения для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) присоединился к Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), объединяющей около 180 компаний
24.02.2025 Отрасль попросила освободить от ответственности получателей субсидий на создание микроэлектроники. Иначе им грозит банкротство

Послабления получателям субсидий Как стало известно CNews, Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) попросила Минпромторг послаблений для производителей радиоэлектроники-получателей государственных субсидий. Это необходимо для предотвращения рисков массового неисполнения ими своих обяза
09.10.2024 Производители электроники сомневаются в правильности передачи разработчика «Эльбрусов» под внешнее управление

Открытое письмо Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ, входит «Резонит», «Кремний-Эл», Т1 и др., всего более 100 частных компаний) опубликовала на своем сайте открытое письмо, направленное первому заместителю Председателя Правительства России
27.08.2024 Из-за санкций в России на 50% выросла цена на оборудование для производства электроники

оссию, но привели к повышению его стоимости для российских заказчиков на 40–50%, говорится в отчете Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), посвященном контрактному произв
27.06.2024 Производители электроники просят расширить им льготы и избавить их от маркировки продукции

Просьба АРПЭ Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) направила на имя главы Минпромторга Антона Алиханова письмо с предложением скорректировать меры поддержки отр
25.04.2024 В России контрактное производство электроники выросло в 1,5 раза

нтрактного производства электроники России в 2023 г. вырос на 42% и достиг 35 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). В I квартале 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. объем вырос еще на 44%. В январе — марте выросли и инвестиции в производство на 160%. «В основе контрактного производства
15.12.2023 Электронщики просят власти не наказывать их рублем за срыв разработок. Ожидается массовое неисполнение обязательств

Дела идут НИОКР Как стало известно CNews, ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) попросила у Минпромторга послаблений для предприятий, получивших госсубсидии на разработки в области электроники из-за риска «массового неисполнения своих обязательств» по ним. Письмо с п
11.09.2023 Власти отказали в льготах контрактным производителям электроники

Отказ министерства Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) получила отказ Минпромторга на просьбу включить в перечень радиоэлектронной продукции контрактное производство. Это стало известно РБК. Те, кто производит электронику по контракту, рассчи
22.05.2023 Отечественные разработчики электроники бегут из России на фоне санкций

выпускать ее на российских заводах. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского, всего за год

12.05.2023 Производители умоляют Мишустина спасти их от тотальной маркировки электроники. Она чревата миллиардными убытками и срывом поставок

троники Как стало известно CNews, Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) выступила против цифровой маркировки электронных компонентов и оборудования. Отрасль по
17.02.2023 Группа «Т1» вступила в Ассоциацию российских разработчиков и производителей электроники

Группа «Т1» стала членом Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Вступление в Ассоциацию позволит «Т1» участвовать в разработке решений по развитию отрасли, а также расширять коммуникации с заказчиками, партнерами и государственными регуляторами, пара
06.12.2022 Электронная отрасль требует снять запрет на вывоз «железа» из России в ЕАЭС и Китай

ственные производители радиоэлектронной продукции выступили за снятие запрета на вывоз из России электроники. Это следует из писем в Минцифры от Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ; входят МЦСТ, «Норси-транс», «Промобит» и др.) и Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; входят DNS, Huawei, Sony, «М.Видео», «Сит
20.10.2022 Непримиримый критик Минпромторга вернулся к управлению ассоциацией российской электроники АРПЭ

В пятницу 14 октября на внеочередном собрании Правления АРПЭ было принято решение провести голосование членов по статье Ивана Покровского, оценить ур
03.10.2022 Глава ассоциации российских электронщиков обвинил Минпромторг в поддержке картелей и ушел в отставку

Минпромторг — импотент Глава ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский снял с себя полномочия и раскритиковал Минпромторг. ВРИО АРПЭ стал Василь Шарифуллин, сообщил CNews Покровский. В разговоре с редакцией он уточнил, что «не уходит и
02.03.2022 Компания «Аэродиск» вошла в АРПЭ

российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, в феврале 2022 г. вступил в число участников Ассоциации российских производителей электроники (АРПЭ). Участие «Аэродиска» в отраслевой ассоциации стало логическим продолжением профиля деятельности компании, ориентированной на создание полностью российских ИТ-решений в сегменте «железа» и
03.11.2021 Российские производители электроники потребовали отклонять все закупки на базе иностранных процессоров

Правила существуют, чтобы их менять Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) выступила с предложением по доработке правил отбора так называемых «сквозных проектов» для внедрения и использования отечественной радиоэлектроники российским бизнесом. Как пишет «Коммерс
20.01.2021 Производители российской электроники пожаловались Минцифры на недофинансированность в сотни миллиардов

Письмо АРПЭ в Минцифры Как стало известно CNews, российская Ассоциация разработчиков и производителе
20.11.2020 Касперская попросила Путина поскорее перевести банки и госструктуры на российское ПО

тов «Отечественный софт» (АРПП) и Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Под ним подписались председатель правления АРПП Наталья Касперская и исполнительный ди
23.08.2017 «Байкал Электроникс» вступила в российскую Ассоциацию разработчиков и производителей электроники

«Байкал Электроникс» объявила о том, что стала членом российской Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). АРПЭ—некоммерческое объединение
13.06.2017 В России создана Ассоциация разработчиков и производителей электроники

юня 2017 года о начале своей работы объявила Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Объединение учреждено крупнейшими частными игроками электронной отрасли: холдингом GS


Публикаций - 161, упоминаний - 243

АРПЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 447 34
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 26
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 25
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 340 24
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 24
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 636 23
Промобит - Bitblaze - Promobit 96 20
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 20
Intel Corporation 12541 19
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 19
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 354 17
Норси-Транс - НТ 124 17
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 83 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 15
Ростелеком 10306 14
AMD - Advanced Micro Devices 4468 13
DEPO Computers - Депо Электроникс 667 12
Huawei 4221 10
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 9
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 622 9
Ростех - Автоматика Концерн 1744 9
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 56 8
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 789 7
Рикор Холдинг - Rikor 152 7
Apple Inc 12628 7
Nvidia Corp 3731 6
Zelax - Зелакс 90 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 6
Merlion iRU - Деловой офис 332 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 6
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 46 5
Yandex - Яндекс 8434 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 5
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 57 5
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 300 5
Элемент ГК - Elementec - ELMT 155 5
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 185 5
ВЭБ.РФ - НМ-тех 47 4
InfoWatch - Инфовотч 1088 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 11
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 67 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 8
РЖД - Российские железные дороги 2001 5
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 128 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 3
ПСБ - Промсвязьбанк 901 3
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 123 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 2
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 51 2
Газпром ПАО 1416 2
Visa International 1972 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 2
Газпром нефть 670 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 2
Совкомбанк ПАО 285 2
Альфа-Банк 1868 2
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 154 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 56 1
Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 18 1
Lynwood Investments 8 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 25 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 78 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 46 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 59 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 99 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 86 1
Татэнерго - Татэнергосбыт 9 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 35 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 44 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 1
РЖД ТД - Торговый дом 8 1
Антракс МНПП 1 1
Четыре Лапы 18 1
Наукоград - технопарк 150 1
USM Holdings - ЮэСэМ маркировка 2 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 108
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 44
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 43
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 24
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 14
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 12
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 7
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 485 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 118 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 4
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 93 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 183 3
Федеральное казначейство России 1879 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 42 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 14
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 11
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 11
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 123 7
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 59 7
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 18 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 3
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 2
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 12 2
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 5 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 14 1
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 8 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 1
ЛДПР 110 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 105
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1831 71
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 68
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 56
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 52
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 48
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 41
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 32
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 27
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 25
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 24
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 14
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 13
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 532 12
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1394 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 12
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3531 11
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 152 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 9
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2447 9
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1581 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 8
Маркировка - Marking 1233 8
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2465 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 7
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 614 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4145 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 6
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 635 6
Стандартизация - Standardization 2240 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 57
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 31
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 543 31
FreePik 1435 27
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 23
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 329 12
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 233 9
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 9
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - серверный процессор 88 8
Linux OS 10896 6
Intel x86 - архитектура процессора 1982 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 201 5
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 4
Google Android 14679 4
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 42 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 3
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 167 3
Baikal Electronics - Байкал-L - Baikal-L - микропроцессор 19 3
Microsoft Windows 16327 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 944 3
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 137 3
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 162 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 365 2
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 91 2
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 48 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 275 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 550 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 177 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 2
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 56 1
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 15 1
Яндекс.Телефон 31 1
Nvidia RAPIDS 19 1
S8 Capital - Aquarius Sensus - Aquarius Navus - серия ноутбуков 24 1
Элвис-НеоТек - ELISE - Elvees Image Semantic Engine - Процессор для систем компьютерного зрения 13 1
Покровский Иван 132 105
Мишустин Михаил 734 27
Копосов Максим 73 18
Путин Владимир 3349 17
Легостаева Светлана 96 16
Шпак Василий 263 13
Мантуров Денис 120 10
Евдокимов Андрей 89 10
Овчинников Сергей 49 9
Касперская Наталья 303 7
Шадаев Максут 1146 7
Богданов Виталий 12 6
Борисов Юрий 121 6
Чернышенко Дмитрий 575 6
Комлев Николай 112 5
Изумрудов Олег 41 5
Квашенкина Ольга 40 5
Макаров Валентин 241 5
Горшенин Максим 38 4
Гуськов Антон 43 4
Сухман Сергей 13 4
Смирнов Алексей 253 4
Калинин Александр 175 4
Трушкин Константин 59 4
Иванов Борис 60 4
Дмитриенко Алексей 4 3
Мельников Алексей 71 3
Степанов Владимир 89 3
Алиханов Антон 32 3
Григоренко Дмитрий 180 3
Брыкин Арсений 57 3
Боярков Федор 26 3
Долгов Константин 10 3
Плясунов Юрий 10 3
Смирнова Вера 7 3
Бочаров Олег 28 3
Рейман Леонид 1058 3
Волков Михаил 69 2
Петричкович Ярослав 30 2
Калинин Денис 70 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 159
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 31
Китай - Тайвань 4136 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 20
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 13
Азия - Азиатский регион 5748 11
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 9
Армения - Республика 2368 9
Украина 7793 9
Казахстан - Республика 5792 8
Беларусь - Белоруссия 6023 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 7
Южная Корея - Республика 6858 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1353 6
Индия - Bharat 5697 6
Япония 13547 5
Турция - Турецкая республика 2486 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1064 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 123 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 1205 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 4
Германия - Федеративная Республика 12936 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 3
Европа 24634 3
Венесуэла - Боливарианская Республика 311 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 2
Грузия 1282 2
Евразия - Евразийский континент 627 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 2
Россия - СФО - Омская область 731 2
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 313 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 2
Туркмения - Туркменистан 445 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 450 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 222 1
Кения - Республика 159 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 119
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 40
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 28
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 27
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 24
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 24
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 22
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 21
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 20
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 20
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 19
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 19
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 18
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 17
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 16
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 15
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 14
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 13
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 398 12
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 659 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 11
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 11
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 463 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 10
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 10
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 9
Импортозамещение - параллельный импорт 567 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 8
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 8
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1537 8
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 83 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 6
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 372 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 50
Ведомости 1233 21
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 5
Forbes - Форбс 910 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
Известия ИД 704 1
Парламентская газета 28 1
Госрасходы - портал 70 1
Mobiltelefon 8 1
Витебские вести 3 1
РИА Новости 984 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 4
IDC - International Data Corporation 4943 2
IDC Russia - IDC Россия 183 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 22 5
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники 13 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 3
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 54 2
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 6 2
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 33 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 282 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 169 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 14 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 27 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 100 1
НИРО ГБОУ ДПО - Нижегородский институт развития образования 5 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 229 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 5
CNews AWARDS - награда 549 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Микроэлектроника - международный форум 17 1
Международный женский день - 8 марта 371 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 21 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
