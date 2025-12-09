АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО

Просят сразу у двух министров: Производители электроники требуют отменить технологический сбор я — нет Как стало известно CNews, Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) направила письмо на имя министра промышленности и торговли России Антона Алиханова и ми

Российский рынок электронных компонентов упадет на четверть оло 290 млрд руб. Такой прогноз содержится в исследовании российского рынка электронных компонентов Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Объем этого рынка в 2024 г. сос

Жестко раскритикована государственная балльная система для чипов. Производители требуют ввести другую система для чипов Как стало известно CNews, Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) раскритиковала балльную систему для интегральных схем, предложенную Минпромторгом, и на

Импортозаместили все, что можно. В России обвал рынка серверов, продажи сильно просели парах По итогам 2024 г. в России зафиксировано резкое падение продаж серверов. Согласно статистике Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), они обвалились на 15,1% в сравн

Производители: российской электронике перекрывают дорогу за рубеж. Стало трудно получить лицензию на вывоз из страны у контролю (ФСТЭК) на экспорт товаров двойного назначения (микроэлектроники). Это следует из письма Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), направленное заместителю руково

Испугались не на шутку. Российские ИТ-компании умоляют государство о поддержке, если иностранные конкуренты вернутся и о поддержке российской ИТ-отрасли на случай, если их прямые иностранные конкуренты решат вернуться в страну. Как пишет РБК, письмо подготовила Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), а адресовано оно непосредственно председателю правительства Михаилу Мишустину. В состав АРПЭ входит несколько десятков российских ИТ-компаний. В их числе – «Промобит», «Атол», Mob

ИТ-отрасль разработала альтернативную стратегию создания чипов в России, раскритиковав подход властей Технологический суверенитет Как стало известно CNews, Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) разработала альтернативную, нежели представленная Минпромторгом, стратегию технологического суверенитета. В ее основе лежит внедрение в инфраструктуру страны доверенных аппаратных платфор

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) вошел в АРПЭ печения для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) присоединился к Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), объединяющей около 180 компаний

Отрасль попросила освободить от ответственности получателей субсидий на создание микроэлектроники. Иначе им грозит банкротство Послабления получателям субсидий Как стало известно CNews, Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) попросила Минпромторг послаблений для производителей радиоэлектроники-получателей государственных субсидий. Это необходимо для предотвращения рисков массового неисполнения ими своих обяза

Производители электроники сомневаются в правильности передачи разработчика «Эльбрусов» под внешнее управление Открытое письмо Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ, входит «Резонит», «Кремний-Эл», Т1 и др., всего более 100 частных компаний) опубликовала на своем сайте открытое письмо, направленное первому заместителю Председателя Правительства России

Из-за санкций в России на 50% выросла цена на оборудование для производства электроники оссию, но привели к повышению его стоимости для российских заказчиков на 40–50%, говорится в отчете Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), посвященном контрактному произв

Производители электроники просят расширить им льготы и избавить их от маркировки продукции Просьба АРПЭ Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) направила на имя главы Минпромторга Антона Алиханова письмо с предложением скорректировать меры поддержки отр

В России контрактное производство электроники выросло в 1,5 раза нтрактного производства электроники России в 2023 г. вырос на 42% и достиг 35 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). В I квартале 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. объем вырос еще на 44%. В январе — марте выросли и инвестиции в производство на 160%. «В основе контрактного производства

Электронщики просят власти не наказывать их рублем за срыв разработок. Ожидается массовое неисполнение обязательств Дела идут НИОКР Как стало известно CNews, ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) попросила у Минпромторга послаблений для предприятий, получивших госсубсидии на разработки в области электроники из-за риска «массового неисполнения своих обязательств» по ним. Письмо с п

Власти отказали в льготах контрактным производителям электроники Отказ министерства Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) получила отказ Минпромторга на просьбу включить в перечень радиоэлектронной продукции контрактное производство. Это стало известно РБК. Те, кто производит электронику по контракту, рассчи

Отечественные разработчики электроники бегут из России на фоне санкций выпускать ее на российских заводах. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского, всего за год

Производители умоляют Мишустина спасти их от тотальной маркировки электроники. Она чревата миллиардными убытками и срывом поставок троники Как стало известно CNews, Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) выступила против цифровой маркировки электронных компонентов и оборудования. Отрасль по

Группа «Т1» вступила в Ассоциацию российских разработчиков и производителей электроники Группа «Т1» стала членом Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Вступление в Ассоциацию позволит «Т1» участвовать в разработке решений по развитию отрасли, а также расширять коммуникации с заказчиками, партнерами и государственными регуляторами, пара

Электронная отрасль требует снять запрет на вывоз «железа» из России в ЕАЭС и Китай ственные производители радиоэлектронной продукции выступили за снятие запрета на вывоз из России электроники. Это следует из писем в Минцифры от Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ; входят МЦСТ, «Норси-транс», «Промобит» и др.) и Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; входят DNS, Huawei, Sony, «М.Видео», «Сит

Непримиримый критик Минпромторга вернулся к управлению ассоциацией российской электроники АРПЭ В пятницу 14 октября на внеочередном собрании Правления АРПЭ было принято решение провести голосование членов по статье Ивана Покровского, оценить ур

Глава ассоциации российских электронщиков обвинил Минпромторг в поддержке картелей и ушел в отставку Минпромторг — импотент Глава ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский снял с себя полномочия и раскритиковал Минпромторг. ВРИО АРПЭ стал Василь Шарифуллин, сообщил CNews Покровский. В разговоре с редакцией он уточнил, что «не уходит и

Компания «Аэродиск» вошла в АРПЭ российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, в феврале 2022 г. вступил в число участников Ассоциации российских производителей электроники (АРПЭ). Участие «Аэродиска» в отраслевой ассоциации стало логическим продолжением профиля деятельности компании, ориентированной на создание полностью российских ИТ-решений в сегменте «железа» и

Российские производители электроники потребовали отклонять все закупки на базе иностранных процессоров Правила существуют, чтобы их менять Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) выступила с предложением по доработке правил отбора так называемых «сквозных проектов» для внедрения и использования отечественной радиоэлектроники российским бизнесом. Как пишет «Коммерс

Производители российской электроники пожаловались Минцифры на недофинансированность в сотни миллиардов Письмо АРПЭ в Минцифры Как стало известно CNews, российская Ассоциация разработчиков и производителе

Касперская попросила Путина поскорее перевести банки и госструктуры на российское ПО тов «Отечественный софт» (АРПП) и Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Под ним подписались председатель правления АРПП Наталья Касперская и исполнительный ди

«Байкал Электроникс» вступила в российскую Ассоциацию разработчиков и производителей электроники «Байкал Электроникс» объявила о том, что стала членом российской Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). АРПЭ—некоммерческое объединение