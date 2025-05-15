Импортозаместили все, что можно. В России обвал рынка серверов, продажи сильно просели

Продажи серверов в России по итогам 2024 г. упали на 15,1% год к году. Не спасает даже импортозамещение – его потенциал в данном сегменте почти исчерпан. Одна из основных проблем с продажами – высокие цены.

Вниз на всех парах

По итогам 2024 г. в России зафиксировано резкое падение продаж серверов. Согласно статистике Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), они обвалились на 15,1% в сравнении 2023 г. Отчет АРПЭ подготовлен при поддержке российских производителей серверов и прочей техники – компаний «Гравитон», «Сила», «Тринити», Fplus, Bitblaze и GS Group.

Согласно АРПЭ, российский серверный рынок сокращается в натуральном выражении в течение двух последних лет. В 2024 г. в стране было продано 147,95 тыс. серверов, и притом это количество учитывает реализацию устройств всех существующих типов.

При этом финансовом плане рынок не только не сократился, но и вовсе вырос, хотя и всего на 1,4% год к году, достигнув $1,78 млрд. На фоне падения объемов продаж можно сделать вывод, что за минувший год серверы в России заметно подорожали.

Нужно больше денег

Как отметили аналитики АРПЭ, рост российского рынка серверов – это следствие, по большей части, «технологических и экономических» причин. К первым они отнесли тот факт, что для развития инфраструктуры компании нуждаются в «повышении производительности и функциональности оборудования».

Kevin Ache / Unsplash В 2025 году рост российских продаж серверов не прогнозируется

Это тянет за собой рост доли новых поколений процессоров и, как следствие, повышение доли серверов с более дорогим «железом» внутри.

Что касается экономических причин роста рынка в денежном выражении, то в АРПЭ указывают на последствия санкций. Средняя стоимость серверов в России растет из-за повышения расходов на логистику и производство. Не менее важная причина – среднегодовой курс доллара США.

Компании, выступающие клиентами производителей серверов, в 2024 г. стали массово отказываться от покупки новых устройств. Вместо этого они предпочитали продолжать пользоваться имеющимся в их распоряжении оборудованием, что повлекло за собой существенное сокращение их расходов на закупку нового «железа».

Отечественное более неинтересно

В АРПЭ подчеркнули, что сразу после массового бегства из России иностранных производителей серверов (HPE, Dell и пр. ушли из страны в 2022 г.) покупатели переключились на отечественные решения. Однако в 2024 г. фактор импортозамещения начал заметно ослабевать. Эксперты ассоциации отметили, что к по итогам 2024 г. этот фактор дошел до пределов, которые «определяются потенциалом регулируемых рынков, возможностями разработки и экономикой производства».

Как итог, доля российских производителей на отечественном рынке серверов за минувший год почти не выросла, хотя она и без того довольно высока в свете санкций и их многочисленных последствий. В 2024 г. она достигла 43%, увеличившись на 1,7% год к году.

Специалисты АРПЭ отмечают, что именно уход из страны иностранных производителей является главным «драйвером развития российских производителей серверного оборудования» в 2022 и 2023 г. такого мнения придерживается, в частности, ведущий аналитик АРПЭ Василий Агапов.

По его словам, массовый уход иностранных вендоров привел к тому, что «десятки компаний» в России начали выпускать серверы под собственными брендами. «Многие из них инвестировали в локализацию производства, а некоторые вложились в разработки», – добавил он, подчеркнув, что, несмотря на столь резкий подъем разработки и производства отечественных серверов, потенциал импортозамещения в этом секторе «был выбран достаточно быстро», «В 2024 г. российские компании почувствовали перелом тренда», – подытожил Агапов.

Только для своих

В АРПЭ подчеркнули, что чаще всего российские вендоры выбирают в качестве модели своей работы локализацию в России выпуска серверов иностранной разработки. Но эта модель очень далека от идеала.

«В силу ценовой конкуренции такой подход не позволяет российскому производству выйти за границы регулируемых рынков, – считают эксперты АРПЭ. – На открытых рынках растет импорт в России серверного оборудования под собственными торговыми марками. Такая модель работы дает возможность российским компаниям организовать авторизованный канал поставок и технической поддержки, и преодолеть барьеры, характерные для параллельного импорта».

Свет в конце тоннеля не горит

На 2025 г. специалисты АРПЭ смотрят без особого оптимизма. По их прогнозам, в текущем году российский рынок серверов будет стагнировать. Рост продаж возможен, но лишь тогда, когда ныне функционирующим на территории страны серверам потребуется замена. «Спрос на российские разработки будет стимулироваться в основном регулированием рынка КИИ, которое формируется в настоящее время», – подытожили в АРПЭ.