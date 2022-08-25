Крупнейший поставщик серверов покидает Россию, увольняя всех сотрудников

Американская корпорация Dell окончательно уходит из России, увольняя весь штат сотрудников. Полгода назад, в конце февраля Dell приостановила поставки своей техники на наш рынок. Компания является одним из крупнейших производителей компьютеров в мире. Однако в России большей популярностью пользовались именно сервера Dell — компания занимала первое место по их поставкам. После ухода корпорации ее место займут российские и китайские производители.



Россия не у Dell

Как стало известно CNews, один из крупнейших производителей компьютеров в мире и самый крупный поставщик серверов в Россию — американская корпорация Dell навсегда уходит из России. Об этом CNews рассказал источник на рынке дистрибуции, и подтвердили в двух компаниях, сотрудничающих с вендором.

Как уточняет дистрибутор, Dell сокращает всех своих сотрудников в России. По информации другого источника CNews, персоналу выплатят до восьми окладов при увольнении. По его оценке, в российском представительстве Dell работает около 50 человек. Сокращены будут все «продажники», отдел маркетинга и технические специалисты.

По словам источника CNews на рынке дистрибуторов, работу Dell прекратит в конце августа. Источник, сотрудничающий с компанией, утверждает, что 30 августа последний день работы корпорации на нашем рынке.



Что потеряет рынок

По итогам 2021 г. Dell заняла первое место в России, на ее долю приходится 21% всех поставок серверов (статистика IDC). На втором находится американская HPE, а российская Yadro занимает третье место.

Dell уходит из России, сокращая весь персонал

Как рассказал CNews гендиректор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович, уход Dell как и прочих вендоров вынудит часть заказчиков перейти на российские решения, «принимая на себя все риски, связанные с недостатком необходимых объемов производства». Другая часть, по его мнению, перейдет на параллельный импорт. Российских заказчиков ждут риски «окирпичивания» приобретенных по такой схеме решений, переплата за поставку и поддержку силами местных экспертов, подчеркивает Володкович.

«Наконец, повышается вероятность прихода на российский рынок новых китайских вендоров ИТ-инфраструктуры: их намного больше, чем пока было представлено у нас, новые бренды безусловно постараются занять освобождающееся пространство», — отмечает гендиректор «Аэродиска». Какой объем рынка они займут, Володкович пока не уточняет, но прогнозирует новую волну «китайского нашествия».

Если уход американского вендора будет ощутим на рынке серверов, то отсутствие компьютеров Dell будет заметно не так сильно. По данным IDC, на Dell приходилось около 6% поставок ПК в Россию в I квартале 2022 г.

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Помимо этого, российская Dell является официальным представителем VMware в России и занимается перепродажей услуг ее технической поддержки на нашем рынке.

Приостановка продаж и арест счетов

О том, что Dell временно прекратила продажу продукции в России стало известно в конце февраля 2022 г. Вместе с ней российский рынок мобильных ПК покинули почти все основные иностранные игроки — Acer, Apple, Asus, HP, Lenovo, Samsung и многие другие.

В мае Арбитражный суд Москвы арестовал свыше 778 млн руб. на счетах ООО «Делл», российского представительства американской Dell. Решение суд принял в рамках рассмотрения иска системного интегратора «Талмер», писал «Коммерсант».

Решение обосновано тем, что материнская компания Dell, управляющая ООО «Делл» в России, зарегистрирована в Голландии. Как сказано в определении суда, она признана «недружественной».

По данным базы «Контур.фокус», ООО «Делл» зарегистрирована в Москве 17 мая 2007 г. Учредителями компании являются «Делл интернешнл холдингс VIII Б.В.», которой принадлежит 99% долей компании и «Делл глобал холдингс III бв» (1%). Оба учредителя зарегистрированы в Нидерландах. Выручка «Делл» по итогам 2021 г. составила 55,1 млрд руб., а чистая прибыль — 1,1 млрд руб., следует из базы.